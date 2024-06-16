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"Мирный план" Путина не обсуждали на саммите в Швейцарии, - Шольц

шольц

Озвученные Путиным предложения по урегулированию войны в Украине не обсуждались на Глобальном саммите мира в Швейцарии.

Об этом отметил канцлер Германии Олаф Шольц, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.

Он отметил, что предложенный российским диктатором Владимиром Путиным план "не имел серьезного намерения". Кроме того, предложения Путина - отказаться Украине от четырех областей (Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской), на которые претендует Россия, а также прекратить боевые действия и отказаться от амбиций членства в НАТО - были направлены лишь на то, чтобы отвлечь внимание от конференции.

Также читайте: Шольц объяснил задержку с принятием нового пакета санкций против РФ: Он не заблокирован, продолжается обсуждение его деталей

Ранее Шольц отмечал, что озвученные российским диктатором Владимиром Путиным предложения о начале так называемых мирных переговоров с Украиной являются несерьезными.

Напомним, на днях российский диктатор Владимир Путин заявил, что Украина должна полностью вывести свои войска из 4 оккупированных областей для начала переговоров с РФ. Также он отметил, что Запад должен предоставить гарантии безопасности России немедленно.

Автор: 

путин владимир (31325) Шольц Олаф (912) глобальный саммит мира (273)


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Топ комментарии
+7
Які ж ви ****** потвори. Може не треба легалізувати марення ********* дєдушкі і називати це мирним планом?
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16.06.2024 08:14
+5
Суки задовбали, які ще взагалі плани з міжнародним злочинцем та терористичною країною ...
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16.06.2024 08:29
+3
маячня "кремліського серуна у чумадан" такого формулювання не заслуговує, який блд "мирний" , це кидання лайном у міжнародне право, устав ООН і т.д. , це можна назвати "План х..ла"
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16.06.2024 08:38
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Незнайшли достатньо-кваліфікованого психіатра?
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16.06.2024 08:12 Ответить
Які ж ви ****** потвори. Може не треба легалізувати марення ********* дєдушкі і називати це мирним планом?
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16.06.2024 08:14 Ответить
Бо завтра ***** переформулює план де будуть згадані дві області, а не чотири, і ви активно почнете його просувати. Толерасти-соціалісти...толерастисти!
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16.06.2024 08:19 Ответить
путлєра ви ж хочете підключити на наступнии саміт
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16.06.2024 08:27 Ответить
Ціль "мирного плану" пу-тіна щоб ви говорили "мирний план пу-тіна". Щоб це звучало в новинах і всі чули що пу-тін- то "за мир" і пропонує "план", на відміну від вас...
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16.06.2024 08:27 Ответить
Суки задовбали, які ще взагалі плани з міжнародним злочинцем та терористичною країною ...
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16.06.2024 08:29 Ответить
маячня "кремліського серуна у чумадан" такого формулювання не заслуговує, який блд "мирний" , це кидання лайном у міжнародне право, устав ООН і т.д. , це можна назвати "План х..ла"
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16.06.2024 08:38 Ответить
Та й на тому спасибі.
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16.06.2024 08:47 Ответить
Це не мирний план путіна, це план капітуляції України ,схоже допоки живе ця нікчемна труслива істота яка хоче відродити рос. імперію нічого не змінится ,тому побажаєм цьому злочинцю швидше здохнути.
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16.06.2024 08:48 Ответить
пропозиції путіна нереалістичні.
він ще міг би запропонувати обміняти захоплені частини херсонської і запорізької областей на ту частину донбасу, яку він не зміг захопити.
то над цим же можна було б подумати.

сказав би своїм людям, що то була війна за донбас. а на півдні україні вони просто обходили донбаське угрупування ВСУ. а як же референдум? то на нього пішли тільки прихильники росії, тому й результати такі. а як же конституцію тепер міняти? та поміняється пакетним голосуванням, результати мирного договору проголосуються пакетом.

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16.06.2024 08:48 Ответить
У вас теж почалося марення???
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16.06.2024 09:23 Ответить
Коли ви думаєте про території, пропоную вам подумати про людей на цих територіях! Про тих, хто не волав "путін, ввєді войска!", а навпаки, валяв "дараґіх ґастєй" у борошні та яйцях (пам'ятаєте?). А тепер потерпає в окупації та з нетерпінням чекає ЗСУ.
Ви готові віддати цих людей путіну назавжди? Зробити з міст та сел Херсонської та Запорізької області багато великих і маленьких Буч? Хочете, щоб чоловіки та юнаки цих областей були у лавах орків, що лізуть до нас?
За кожною табличкою з назвою населеного пункту, за кожною крапкою на карті стоять живі люди! І це - головне!!! Пам'ятайте про це, коли знов подумаєте про "території"!
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16.06.2024 09:23 Ответить
То не мирний план, а хотєлки гопника
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16.06.2024 09:06 Ответить
Чесно кажучи, на саміті ніякі мирні плани не розглядалися, бо він (саміт) проводився, за державні кошти, для розкрутки жирної дилди в вбранні мілітарі-хакі, яка стоїть в центрі фінального загального фото. "Це ж вже було!" - сказав би на це Кучма, коли його зять-злодій Пінчук примазувався (Давос, та сама Швейцарія) до західних еліт.
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16.06.2024 09:07 Ответить
Це не фінальне фото, саміт продовжується.
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16.06.2024 09:25 Ответить
в серьезном обществе не будут обсуждать очередной бессмысленный словесний высер кацапского фюрера.
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16.06.2024 09:23 Ответить
мирний план путіна - загальна анастезія для русскомозгльіх
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16.06.2024 10:55 Ответить
Вы хотели сказать *план окупации*? Причем здесь *мир*? Или давайте уже перепишите историю и назовите вторую мировую и холокост *мирным планом Гитлера*. А в современной истории ИГИЛ, ХАМАС, Талибан тоже свои мирные планы предлогают по захвату мира.
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16.06.2024 11:06 Ответить
2 + 2 дорівнює 0. Ось і вся формула "********* ейнштейна з Кривого Рогу". Результат абсолютно НІКЧЕМНИЙ. Проте, зверніть увагу. Лідор вже мріє про наступний саміт Тобто знову наш Лідор всі зусилля та свої потужні досягнення зведе ... до чергового саміту. І це на ЧУЖІЙ посаді. Що Лідор робить на Банковій ? Хоче у Швейцарію? - прапор в сраку йому, Лідору.
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16.06.2024 11:07 Ответить
А могли?

Дограєтеся ви, "шольці". кацапам в Берліні навіть перейменовувати нічого не треба буде.

Адже ви, як овечки, зберігаєте комуняцьку топоніміку в своїй столиці. Тьху!
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16.06.2024 14:08 Ответить
 
 