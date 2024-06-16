"Мирный план" Путина не обсуждали на саммите в Швейцарии, - Шольц

Озвученные Путиным предложения по урегулированию войны в Украине не обсуждались на Глобальном саммите мира в Швейцарии.

Об этом отметил канцлер Германии Олаф Шольц, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.

Он отметил, что предложенный российским диктатором Владимиром Путиным план "не имел серьезного намерения". Кроме того, предложения Путина - отказаться Украине от четырех областей (Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской), на которые претендует Россия, а также прекратить боевые действия и отказаться от амбиций членства в НАТО - были направлены лишь на то, чтобы отвлечь внимание от конференции.

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Ранее Шольц отмечал, что озвученные российским диктатором Владимиром Путиным предложения о начале так называемых мирных переговоров с Украиной являются несерьезными.

Напомним, на днях российский диктатор Владимир Путин заявил, что Украина должна полностью вывести свои войска из 4 оккупированных областей для начала переговоров с РФ. Также он отметил, что Запад должен предоставить гарантии безопасности России немедленно.