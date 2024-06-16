"Мирный план" Путина не обсуждали на саммите в Швейцарии, - Шольц
Озвученные Путиным предложения по урегулированию войны в Украине не обсуждались на Глобальном саммите мира в Швейцарии.
Об этом отметил канцлер Германии Олаф Шольц, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.
Он отметил, что предложенный российским диктатором Владимиром Путиным план "не имел серьезного намерения". Кроме того, предложения Путина - отказаться Украине от четырех областей (Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской), на которые претендует Россия, а также прекратить боевые действия и отказаться от амбиций членства в НАТО - были направлены лишь на то, чтобы отвлечь внимание от конференции.
Ранее Шольц отмечал, что озвученные российским диктатором Владимиром Путиным предложения о начале так называемых мирных переговоров с Украиной являются несерьезными.
Напомним, на днях российский диктатор Владимир Путин заявил, что Украина должна полностью вывести свои войска из 4 оккупированных областей для начала переговоров с РФ. Также он отметил, что Запад должен предоставить гарантии безопасности России немедленно.
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він ще міг би запропонувати обміняти захоплені частини херсонської і запорізької областей на ту частину донбасу, яку він не зміг захопити.
то над цим же можна було б подумати.
сказав би своїм людям, що то була війна за донбас. а на півдні україні вони просто обходили донбаське угрупування ВСУ. а як же референдум? то на нього пішли тільки прихильники росії, тому й результати такі. а як же конституцію тепер міняти? та поміняється пакетним голосуванням, результати мирного договору проголосуються пакетом.
Ви готові віддати цих людей путіну назавжди? Зробити з міст та сел Херсонської та Запорізької області багато великих і маленьких Буч? Хочете, щоб чоловіки та юнаки цих областей були у лавах орків, що лізуть до нас?
За кожною табличкою з назвою населеного пункту, за кожною крапкою на карті стоять живі люди! І це - головне!!! Пам'ятайте про це, коли знов подумаєте про "території"!
Дограєтеся ви, "шольці". кацапам в Берліні навіть перейменовувати нічого не треба буде.
Адже ви, як овечки, зберігаєте комуняцьку топоніміку в своїй столиці. Тьху!