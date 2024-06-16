РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11379 посетителей онлайн
Новости
3 993 19

Предполагаю, Путин попросил Китай не участвовать в саммите мира. Страны должны обратить на это внимание, - Салливан

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан предположил, что Китай не участвует в саммите мира в Швейцарии потому, что об этом руководство КНР попросил российский диктатор Владимир Путин.

"Очевидно то, что Китая здесь (на саммите мира в Швейцарии. - Ред.) нет. И я предполагаю, что их здесь нет, потому что Путин попросил их не приезжать, и они обязались перед Путиным", - сказал Салливан, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его мнению, из этого можно делать выводы о позиции Китая относительно войны РФ против Украины.

Также читайте: Вице-президент США Гаррис: Путин призывает не к переговорам, а к капитуляции

"И я думаю, что это несколько говорит о позиции Китая относительно войны России в Украине. Я думаю, что страны должны обратить на это внимание", - сказал советник Байдена.

Автор: 

Китай (2991) путин владимир (31325) Салливан Джейк (256) глобальный саммит мира (273)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+7
У парі Китай-Роіся ***** знаходиться знизу під Сі.

Просити воно звичайно може...
показать весь комментарий
16.06.2024 01:56
+6
Я уже даже боюсь представить, ибо после визита Ху к Си, курс рубля к доллару с недавних дней определяет Китайский центоробанк, а курс юаня фиксировано под контролем КПК (Ком Партии Китая), нет там биржевой торговли пары Юань-Доллар! Так что ЦБРФ возможно стал дочкой ЦБКНР! За такой подарок я бы тоже не поехал ))))
показать весь комментарий
16.06.2024 03:28
+5
Жадібні кетайці свого шансу заробити на великоросах не упустять. А їхати на саміт для товариша Сі незручно - подумають що проявляє слабкість з Тайванем.
показать весь комментарий
16.06.2024 05:07
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
У парі Китай-Роіся ***** знаходиться знизу під Сі.

Просити воно звичайно може...
показать весь комментарий
16.06.2024 01:56 Ответить
Капці ваші - ви перший встали
показать весь комментарий
16.06.2024 02:00 Ответить
Хто зверху, той наказує ! Просити будуть нижчі чини.
показать весь комментарий
16.06.2024 11:26 Ответить
Я уже даже боюсь представить, ибо после визита Ху к Си, курс рубля к доллару с недавних дней определяет Китайский центоробанк, а курс юаня фиксировано под контролем КПК (Ком Партии Китая), нет там биржевой торговли пары Юань-Доллар! Так что ЦБРФ возможно стал дочкой ЦБКНР! За такой подарок я бы тоже не поехал ))))
показать весь комментарий
16.06.2024 03:28 Ответить
Жадібні кетайці свого шансу заробити на великоросах не упустять. А їхати на саміт для товариша Сі незручно - подумають що проявляє слабкість з Тайванем.
показать весь комментарий
16.06.2024 05:07 Ответить
Все руССкие не слушаются Аленушки и пьют воду из копытца руССкой пропаганды! Потому и стали такими!
показать весь комментарий
16.06.2024 07:11 Ответить
цю війну проти україни розпочав і веде саме китай руками тупих кацапів, тож яша салліван хай би вже заткнувся, можливо б байден і зброю надав би, а не мотлох з першої світової
показать весь комментарий
16.06.2024 07:29 Ответить
Допоки в Україні буде хороводити Оманська група з Дєрьмаками, толку не буде! Ларьочники пивні від тадеєва, заважають Захисникам України, своїм втручанням у їх дії! Це і сліпому видно в ОПУ …. Рішення КСУ від 2014 року, треба виконувати зеленському!! https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v005p710-14#Text
показать весь комментарий
16.06.2024 08:42 Ответить
показать весь комментарий
16.06.2024 08:44 Ответить
Супер ! Цілому цей алкаш не посміхається, а нього бєлочка !!
показать весь комментарий
16.06.2024 10:14 Ответить
А кто посол Украины в Китае?
Почему за два года не организовали визит к императору Си? Дипломатия где?
показать весь комментарий
16.06.2024 10:14 Ответить
В Україні ніхто крім Лідора не знають КИТАЙСЬКУ мову.
показать весь комментарий
16.06.2024 11:27 Ответить
Хіба Китай настільки залежна від росії держава?
показать весь комментарий
16.06.2024 11:04 Ответить
Спитайте у ху..ло і він вам розкаже про Рюріка монгольського, який збудував Китайську стіну і започаткував династію Цінь.
показать весь комментарий
16.06.2024 11:31 Ответить
Щось не думаю що Китай орків слухає... це в його інтересах тому і не поїхав
показать весь комментарий
16.06.2024 11:41 Ответить
Самміт стосовно незалежності Тайваню організуйте - швидко з'являться.
показать весь комментарий
16.06.2024 15:44 Ответить
погана новина для інвесторів у Китай
показать весь комментарий
17.06.2024 13:47 Ответить
 
 