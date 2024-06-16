Предполагаю, Путин попросил Китай не участвовать в саммите мира. Страны должны обратить на это внимание, - Салливан

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан предположил, что Китай не участвует в саммите мира в Швейцарии потому, что об этом руководство КНР попросил российский диктатор Владимир Путин.

"Очевидно то, что Китая здесь (на саммите мира в Швейцарии. - Ред.) нет. И я предполагаю, что их здесь нет, потому что Путин попросил их не приезжать, и они обязались перед Путиным", - сказал Салливан, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его мнению, из этого можно делать выводы о позиции Китая относительно войны РФ против Украины.

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"И я думаю, что это несколько говорит о позиции Китая относительно войны России в Украине. Я думаю, что страны должны обратить на это внимание", - сказал советник Байдена.