УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9362 відвідувача онлайн
Новини
3 993 19

Припускаю, Путін попросив Китай не брати участі у саміті миру. Країни повинні звернути на це увагу, - Салліван

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван припустив, що Китай не бере участі у саміті миру в Швейцарії тому, що про це керівництво КНР попросив російський диктатор Володимир Путін.

"Очевидно те, що Китаю тут (на саміті миру у Швейцарії. - Ред.) немає. І я припускаю, що їх тут немає, тому що Путін попросив їх не приїжджати, і вони зобов’язалися перед Путіним", — сказав Салліван, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

На його думку, з цього можна робити висновки про позицію Китаю щодо війни РФ проти України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Віцепрезидентка США Гарріс: Путін закликає не до переговорів, а до капітуляції

"І я думаю, що це дещо говорить про позицію Китаю щодо війни Росії в Україні. Я думаю, що країни повинні звернути на це увагу", - сказав радник Байдена.

Автор: 

Китай (4621) путін володимир (23873) Салліван Джейк (294) Глобальний саміт миру (278)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+7
У парі Китай-Роіся ***** знаходиться знизу під Сі.

Просити воно звичайно може...
показати весь коментар
16.06.2024 01:56
+6
Я уже даже боюсь представить, ибо после визита Ху к Си, курс рубля к доллару с недавних дней определяет Китайский центоробанк, а курс юаня фиксировано под контролем КПК (Ком Партии Китая), нет там биржевой торговли пары Юань-Доллар! Так что ЦБРФ возможно стал дочкой ЦБКНР! За такой подарок я бы тоже не поехал ))))
показати весь коментар
16.06.2024 03:28
+5
Жадібні кетайці свого шансу заробити на великоросах не упустять. А їхати на саміт для товариша Сі незручно - подумають що проявляє слабкість з Тайванем.
показати весь коментар
16.06.2024 05:07
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
У парі Китай-Роіся ***** знаходиться знизу під Сі.

Просити воно звичайно може...
показати весь коментар
16.06.2024 01:56 Відповісти
Капці ваші - ви перший встали
показати весь коментар
16.06.2024 02:00 Відповісти
Хто зверху, той наказує ! Просити будуть нижчі чини.
показати весь коментар
16.06.2024 11:26 Відповісти
Я уже даже боюсь представить, ибо после визита Ху к Си, курс рубля к доллару с недавних дней определяет Китайский центоробанк, а курс юаня фиксировано под контролем КПК (Ком Партии Китая), нет там биржевой торговли пары Юань-Доллар! Так что ЦБРФ возможно стал дочкой ЦБКНР! За такой подарок я бы тоже не поехал ))))
показати весь коментар
16.06.2024 03:28 Відповісти
Жадібні кетайці свого шансу заробити на великоросах не упустять. А їхати на саміт для товариша Сі незручно - подумають що проявляє слабкість з Тайванем.
показати весь коментар
16.06.2024 05:07 Відповісти
Все руССкие не слушаются Аленушки и пьют воду из копытца руССкой пропаганды! Потому и стали такими!
показати весь коментар
16.06.2024 07:11 Відповісти
цю війну проти україни розпочав і веде саме китай руками тупих кацапів, тож яша салліван хай би вже заткнувся, можливо б байден і зброю надав би, а не мотлох з першої світової
показати весь коментар
16.06.2024 07:29 Відповісти
Допоки в Україні буде хороводити Оманська група з Дєрьмаками, толку не буде! Ларьочники пивні від тадеєва, заважають Захисникам України, своїм втручанням у їх дії! Це і сліпому видно в ОПУ …. Рішення КСУ від 2014 року, треба виконувати зеленському!! https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v005p710-14#Text
показати весь коментар
16.06.2024 08:42 Відповісти
показати весь коментар
16.06.2024 08:44 Відповісти
Супер ! Цілому цей алкаш не посміхається, а нього бєлочка !!
показати весь коментар
16.06.2024 10:14 Відповісти
А кто посол Украины в Китае?
Почему за два года не организовали визит к императору Си? Дипломатия где?
показати весь коментар
16.06.2024 10:14 Відповісти
В Україні ніхто крім Лідора не знають КИТАЙСЬКУ мову.
показати весь коментар
16.06.2024 11:27 Відповісти
Хіба Китай настільки залежна від росії держава?
показати весь коментар
16.06.2024 11:04 Відповісти
Спитайте у ху..ло і він вам розкаже про Рюріка монгольського, який збудував Китайську стіну і започаткував династію Цінь.
показати весь коментар
16.06.2024 11:31 Відповісти
Щось не думаю що Китай орків слухає... це в його інтересах тому і не поїхав
показати весь коментар
16.06.2024 11:41 Відповісти
Самміт стосовно незалежності Тайваню організуйте - швидко з'являться.
показати весь коментар
16.06.2024 15:44 Відповісти
погана новина для інвесторів у Китай
показати весь коментар
17.06.2024 13:47 Відповісти
 
 