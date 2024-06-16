Припускаю, Путін попросив Китай не брати участі у саміті миру. Країни повинні звернути на це увагу, - Салліван

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван припустив, що Китай не бере участі у саміті миру в Швейцарії тому, що про це керівництво КНР попросив російський диктатор Володимир Путін.

"Очевидно те, що Китаю тут (на саміті миру у Швейцарії. - Ред.) немає. І я припускаю, що їх тут немає, тому що Путін попросив їх не приїжджати, і вони зобов’язалися перед Путіним", — сказав Салліван, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

На його думку, з цього можна робити висновки про позицію Китаю щодо війни РФ проти України.

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"І я думаю, що це дещо говорить про позицію Китаю щодо війни Росії в Україні. Я думаю, що країни повинні звернути на це увагу", - сказав радник Байдена.