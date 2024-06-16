Припускаю, Путін попросив Китай не брати участі у саміті миру. Країни повинні звернути на це увагу, - Салліван
Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван припустив, що Китай не бере участі у саміті миру в Швейцарії тому, що про це керівництво КНР попросив російський диктатор Володимир Путін.
"Очевидно те, що Китаю тут (на саміті миру у Швейцарії. - Ред.) немає. І я припускаю, що їх тут немає, тому що Путін попросив їх не приїжджати, і вони зобов’язалися перед Путіним", — сказав Салліван, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
На його думку, з цього можна робити висновки про позицію Китаю щодо війни РФ проти України.
"І я думаю, що це дещо говорить про позицію Китаю щодо війни Росії в Україні. Я думаю, що країни повинні звернути на це увагу", - сказав радник Байдена.
Топ коментарі
+7 Герхард
показати весь коментар16.06.2024 01:56
+6 Сергей Муляр #484800
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+5 Walter #584651
показати весь коментар16.06.2024 05:07
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Почему за два года не организовали визит к императору Си? Дипломатия где?