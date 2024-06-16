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Зеленский анонсировал второй саммит мира: На подготовку уйдут месяцы, а не годы

Зеленський анонсував другий саміт миру

Работа над проведением второго саммита мира уже продолжается.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский сказал во время итоговой пресс-конференции по результатам Глобального саммита мира в Швейцарии, сообщает Цензор.НЕТ.

Как рассказал президент, по итогам первого саммита страны будут работать в группах по отдельным вопросам достижения мира в Украине. По его словам, когда план будет готов, а каждый шаг - проработан, тогда откроется путь к проведению второго саммита мира.

Зеленский отметил, что подготовка ко второму саммиту займет месяцы, а не годы.

"Мы - в состоянии войны. У нас нет времени на долговременную работу. Движение к миру означает действовать быстро. Подготовка к этому дню займет месяцы, не годы", - сказал глава Украинского государства.

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Президент также добавил, что некоторые страны уже выразили свою заинтересованность в проведении следующего саммита мира. Украина, по его словам, начала переговоры с ними по этому поводу. Однако президент не назвал, какие именно страны выразили желание предоставить площадку для второго саммита мира.

Напомним, что в эти выходные в Швейцарии состоялся Глобальный саммит мира. По итогам двухдневного мероприятия 80 стран и четыре организации подписали совместное коммюнике.

Также читайте: Совместное коммюнике об основах мира по итогам Саммита мира в Швейцарии ТЕКСТ

Автор: 

Зеленский Владимир (20505) глобальный саммит мира (273)


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Топ комментарии
+33
На другому самміті вже буде виступати 95 квартал
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16.06.2024 16:32
+20
Спочатку б побачити результати сьогоднішніх посідєлок. Якщо саміти миру проводити так часто як концерти 95 кварталу, то вони стануть дорогою і марною тратою часу.
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16.06.2024 16:27
+17
і тут бубу понесло по самітах - на самітах як на колесах!
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16.06.2024 16:30
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Це круто!! А 5 саміт коли??

Йде війна, гинуть українці, а зелень грається, розкручує популістичні забави.
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16.06.2024 18:25 Ответить
Ну так гинуть же УКРАЇНЦІ! Так що нічого страшного, можна гратися.
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16.06.2024 22:13 Ответить
а воно що? Воно хіба українець?
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16.06.2024 23:41 Ответить
Скоро на телемарафоне ождаем речь одного янетряпки-
"У нас с Андрей Борисычем эти саммиты разлетаются как горячие пирожки.Мы их делаем как ракеты сосиски.(с)
Хочу анонсировать саммиты квартальные,декадные и наконец ежевечерние(как и мои видосики). "
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16.06.2024 18:45 Ответить
Договоір путіна - Зеленського квітень 2022, окрема подяка New York Times

https://static01.nyt.com/newsgraphics/documenttools/17f655b584276917/07ec81ce-full.pdf
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16.06.2024 20:29 Ответить
буба пішов на чес...
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16.06.2024 22:02 Ответить
В мене теж кромольне питання , за чей рахунок банкет та скільки він коштував
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16.06.2024 22:08 Ответить
в мене крамольна відповідь - за ті гроші які захід надав
і само собою за ті які зелені слуги з господарів здоять.
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16.06.2024 22:19 Ответить
Анонс бубой другого сезону "план миру", чекаємо виходу наступних серій
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17.06.2024 00:42 Ответить
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