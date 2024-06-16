Зеленский анонсировал второй саммит мира: На подготовку уйдут месяцы, а не годы
Работа над проведением второго саммита мира уже продолжается.
Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский сказал во время итоговой пресс-конференции по результатам Глобального саммита мира в Швейцарии, сообщает Цензор.НЕТ.
Как рассказал президент, по итогам первого саммита страны будут работать в группах по отдельным вопросам достижения мира в Украине. По его словам, когда план будет готов, а каждый шаг - проработан, тогда откроется путь к проведению второго саммита мира.
Зеленский отметил, что подготовка ко второму саммиту займет месяцы, а не годы.
"Мы - в состоянии войны. У нас нет времени на долговременную работу. Движение к миру означает действовать быстро. Подготовка к этому дню займет месяцы, не годы", - сказал глава Украинского государства.
Президент также добавил, что некоторые страны уже выразили свою заинтересованность в проведении следующего саммита мира. Украина, по его словам, начала переговоры с ними по этому поводу. Однако президент не назвал, какие именно страны выразили желание предоставить площадку для второго саммита мира.
Напомним, что в эти выходные в Швейцарии состоялся Глобальный саммит мира. По итогам двухдневного мероприятия 80 стран и четыре организации подписали совместное коммюнике.
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Йде війна, гинуть українці, а зелень грається, розкручує популістичні забави.
"У нас с Андрей Борисычем эти саммиты разлетаются как горячие пирожки.Мы их делаем как
ракетысосиски.(с)
Хочу анонсировать саммиты квартальные,декадные и наконец ежевечерние(как и мои видосики). "
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і само собою за ті які зелені слуги з господарів здоять.