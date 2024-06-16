Путин паникует, - Рютте о "мирном плане" РФ

Российский диктатор Владимир Путин своими безумными так называемыми "мирными" предложениями показал, что на самом деле паникует.

Об этом Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сказал журналистам на полях саммита в Швейцарии, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на"Громадське".

Он отметил, что весь процесс по Саммиту мира начался всего год назад с 14-15 советников по национальной безопасности, а сейчас к нему привлечена половина ООН на уровне лидеров стран.

"Я думаю, что он (Путин. - Ред.) должен присоединиться. Поезд не тронется без России. Но сначала - эта встреча", - сказал Рютте.

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На вопрос, как заставить Путина присоединиться к Саммиту мира, организованного Украиной, Рютте ответил: "Достигнув успеха здесь. Очевидно, поскольку он вышел с этим безумным предложением вчера, это показывает нам, что он паникует".

Напомним, на днях российский диктатор Владимир Путин заявил, что Украина должна полностью вывести свои войска из 4 оккупированных областей для начала переговоров с РФ. Также он отметил, что Запад должен предоставить гарантии безопасности России немедленно.