Путин паникует, - Рютте о "мирном плане" РФ
Российский диктатор Владимир Путин своими безумными так называемыми "мирными" предложениями показал, что на самом деле паникует.
Об этом Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сказал журналистам на полях саммита в Швейцарии, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на"Громадське".
Он отметил, что весь процесс по Саммиту мира начался всего год назад с 14-15 советников по национальной безопасности, а сейчас к нему привлечена половина ООН на уровне лидеров стран.
"Я думаю, что он (Путин. - Ред.) должен присоединиться. Поезд не тронется без России. Но сначала - эта встреча", - сказал Рютте.
На вопрос, как заставить Путина присоединиться к Саммиту мира, организованного Украиной, Рютте ответил: "Достигнув успеха здесь. Очевидно, поскольку он вышел с этим безумным предложением вчера, это показывает нам, что он паникует".
Напомним, на днях российский диктатор Владимир Путин заявил, что Украина должна полностью вывести свои войска из 4 оккупированных областей для начала переговоров с РФ. Также он отметил, что Запад должен предоставить гарантии безопасности России немедленно.
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фінанси абрамовича виросли під час військових злочинів кремля на Кавказі та в інших місцях. А те, що він віддав половину дружині при розлученні не означає, що ті гроші не замазані кров'ю невинних від злочинного кремлівського режиму.
Так отож
Все прочие эмоции, типа "паникует", "сошел с ума" и т.п. - это разговоры для бедных.
І США та ЄС почнуть дотримуватись своїх же санкцій а не так як з платежами за енергоресурси, титаном і ураном.... почнуть економічно тиснути на Китай, щоб той перестав орків підтримувати а не виявляти занепокоєння
тоді це буде паніка
- зброї і БК надходить все більше, і це ******* зброя на відміну від пкорейської
- санкції до речі теж
- на чайну теж є важелі впливу
Очевидно що Україні будуть допомагати навіть якщо США очолить Трамп. Покерфейс ***** не спрацював. Як там казав Березовський про *****? - "його повісять"
2. Не имеет значения "сколько дают". Имеет значение соотношение с врагом. В т.ч. по возможностям производства. Такой информации нет. Задумайтесь почему ...
3. Санкции работают. Без них нам было бы намного тяжелее. Это факт. Но РФ успешно адаптировала свою экономику под санкции. Дальнейшее ужесточение санкций нанесет огромный экономический ущерб уже для экономики Запада.
4. На Китай рычаги влияния минимальны. В Китай инвестированы триллионы западных денег. Там работают десятки тысяч западных компаний. Терять все это никто не собирается.
5. Украине помогать будут. Точка.
6. Трамп - неуправляемый реактивный снаряд. Что будет при Трампе не знает никто.
7. Ультиматум путлера сработал. Это сейчас самое обсуждаемое событие.
8. В этом плане, Березовского поддерживаю полностью.
Інша цитата, на цей раз Немцова - " так он же ********".
Висновок простий - раші писець , кіна не буде
У любого ультиматума есть только три процесса развития:
1. Ультиматум принимается
2. Ультиматум обсуждается и находится какое-либо компромиссное решение
3. Ультиматум не принимается и война продолжается дальше.
Вы же не ожидали, что ультиматум будет принят и тем более выполнен? Вы это понимаете, я это понимаю и все в мире это понимают. И путлер это то же прекрасно понимает. Т.е. НЕ первый вариант. Значит цель была другая. Или второй или третий вариант. Очевидно, что если сейчас идет процесс второго варианта, то нам об этом не сообщат. Все переговоры ведуться в режиме строгой секретности. МИД Китая уже заявил, что стороны должны пойти на уступки друг другу. Но думаю, путлер вполне устраивает и третий вариант (исходя их событий на фронте).
Перед "саммитом мира" путлер показал, что он ЗА мир (на его условиях). Хотите остановить войну? - Вот вам условия прекращения войны. Не согласны? Ну тогда вариант 2 или 3.
P.S.
С Гитлера тоже смеялись в 1933 г. И не важно чем кончил Гитлер. Важно, что общемировые людские потери во второй мировой составляют более 55 млн. человек. Смешно?