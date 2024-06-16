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Новости Война
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Путин паникует, - Рютте о "мирном плане" РФ

Рютте прокоментував мирні пропозиції Путіна

Российский диктатор Владимир Путин своими безумными так называемыми "мирными" предложениями показал, что на самом деле паникует.

Об этом Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сказал журналистам на полях саммита в Швейцарии, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на"Громадське".

Он отметил, что весь процесс по Саммиту мира начался всего год назад с 14-15 советников по национальной безопасности, а сейчас к нему привлечена половина ООН на уровне лидеров стран.

"Я думаю, что он (Путин. - Ред.) должен присоединиться. Поезд не тронется без России. Но сначала - эта встреча", - сказал Рютте.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мирный план" Путина не обсуждали на саммите в Швейцарии, - Шольц

На вопрос, как заставить Путина присоединиться к Саммиту мира, организованного Украиной, Рютте ответил: "Достигнув успеха здесь. Очевидно, поскольку он вышел с этим безумным предложением вчера, это показывает нам, что он паникует".

Напомним, на днях российский диктатор Владимир Путин заявил, что Украина должна полностью вывести свои войска из 4 оккупированных областей для начала переговоров с РФ. Также он отметил, что Запад должен предоставить гарантии безопасности России немедленно.

Автор: 

путин владимир (31328) Рютте Марк (358) глобальный саммит мира (273)


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Топ комментарии
+19
Это Ху..ло больное существо, и решать с ним вопросы бесполезно, он на стадии сифилитика ленина, уже ничего не соображает, а его Ху..лята просто боятся это признать, да и некогда, доворовывать надо. Он бы ещё предложил вывести войска с Украины, вместе с населением. Срочно его в палату с Наполеоном и другими важными персонами.
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16.06.2024 09:37
+14
Ніколи не можна недооцінювати ворога - де в того людоіда паніка?
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16.06.2024 09:33
+13
пуйло ніколи не було одним тілом, це колективне пуйло. Хай там кілька голів, що гризуться з собою. башні кремля чи як завгодно - нема різниці. Але мене турбує якась яловість заходу. Де суд над ротенбергами чи абрамовичем. адже вони - одні із учасників. тих всіх учасників можна прощати частково лише для співпраці із слідством. Якщо вони не можуть впливати - говорити з генералами. Якщо всі ці негідники хочуть і далі нести колективну відповідальність як військові злочинці - вдарте їх по самому дорогому. Ну й по сім'ям якщо вони за кордоном перебувають. але перш за все заберіть у них все за кордоном, заберіть у них всі доходи всередині. Ви це можете.
фінанси абрамовича виросли під час військових злочинів кремля на Кавказі та в інших місцях. А те, що він віддав половину дружині при розлученні не означає, що ті гроші не замазані кров'ю невинних від злочинного кремлівського режиму.
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16.06.2024 10:12
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Ніколи не можна недооцінювати ворога - де в того людоіда паніка?
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16.06.2024 09:33 Ответить
Никакой паники нет,в бункере большой запас чемоданов, есть чем заниматься. А если серьёзно,паники может и нет, но он уже понял,что влип. Кроме Ху..лостана уже некуда податься, да и бывшие соседи, не смотрят в рот,как раньше, а начинают потихоньку посылать
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16.06.2024 09:41 Ответить
та він вже на третій день свого вторгнення поняв, що влип конкретно, що аж головного куратора фсб по Україні хєнєрала бєсєду посадили в сізо. і зараз вже не хоче бути фраєром і здавати назад, а по інерції буде і далі лізти таким чином продовжуючи своє життя на день, тиждень, місяць воюючи в Україні. бо як тільки він здасть назад, то до Гааги точно не доживе, його свої яструби швидше порішать.
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16.06.2024 10:19 Ответить
Та він давно зрозумів, що влип, ще тоді, як медведчук з коломойським йому локшини навішали, що все буде в шоколаді. За великим рахунком нікому не вигідна була ця фаза війни, окрім Зєрмака, коли у лютому 2022 року крісло вже вилітало з-під сраки. Це був єдиний вихід залишитися при владі, придавити опозицію, знищувати патріотів і, нарешті, як і обіцяли, здати Україну х..йлу.
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16.06.2024 10:24 Ответить
Локшину йому вішав і патріарх Кіріл.
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16.06.2024 11:20 Ответить
Это Ху..ло больное существо, и решать с ним вопросы бесполезно, он на стадии сифилитика ленина, уже ничего не соображает, а его Ху..лята просто боятся это признать, да и некогда, доворовывать надо. Он бы ещё предложил вывести войска с Украины, вместе с населением. Срочно его в палату с Наполеоном и другими важными персонами.
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16.06.2024 09:37 Ответить
патрушевы окуели, нах...
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16.06.2024 09:45 Ответить
Хто-небуть коли-небуть зміг вмовити скаженого пацюка не кусатися? То й не лізте до ху... з умовляннями. Краще надайте ЗСУ сиворотку для щеплення скаженого створіння.
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16.06.2024 10:03 Ответить
пуйло ніколи не було одним тілом, це колективне пуйло. Хай там кілька голів, що гризуться з собою. башні кремля чи як завгодно - нема різниці. Але мене турбує якась яловість заходу. Де суд над ротенбергами чи абрамовичем. адже вони - одні із учасників. тих всіх учасників можна прощати частково лише для співпраці із слідством. Якщо вони не можуть впливати - говорити з генералами. Якщо всі ці негідники хочуть і далі нести колективну відповідальність як військові злочинці - вдарте їх по самому дорогому. Ну й по сім'ям якщо вони за кордоном перебувають. але перш за все заберіть у них все за кордоном, заберіть у них всі доходи всередині. Ви це можете.
фінанси абрамовича виросли під час військових злочинів кремля на Кавказі та в інших місцях. А те, що він віддав половину дружині при розлученні не означає, що ті гроші не замазані кров'ю невинних від злочинного кремлівського режиму.
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16.06.2024 10:12 Ответить
Путін має долучитися, щоб потрапити до Гааги.
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16.06.2024 10:23 Ответить
путін панікує,бо розуміє - з такими розкладами його в рашці довго терпіти не будуть.час тікає не на сторону кремля і уже в рашці гомонять що все йде не так як хотілось.
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16.06.2024 10:40 Ответить
чи були представники від гітлерівської Німеччини на ялтинській, стамбульській конференціях.
Так отож
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16.06.2024 11:02 Ответить
Каких только словесных конструкций не выдумают наши "помогаторы", лишь бы не озвучивать правду. А правда заключается в том, что на решения путлера влияет только 2 фактора: ситуация на фронте и позиция Китая. Сейчас оба этих фактора в пользу РФ. Отсюда и ультиматум. Изменится хоть один из этих факторов - изменится и позиция путлера. И тут необходимо понимать, что эти факторы могут измениться и в сторону улучшения для РФ.
Все прочие эмоции, типа "паникует", "сошел с ума" и т.п. - это разговоры для бедных.
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16.06.2024 11:06 Ответить
Повністю підтримую, паніка в нього буде тільки тоді як нам дадуть хоча б 50 ф16 з новішими 83 радарами і ракетами AIM120D, пару патріотів щоб прикрити аеродроми.... багато Атакамс і реальний дозвіл бити ними по оркам.... і ми почнемо виробляти Грім2...

І США та ЄС почнуть дотримуватись своїх же санкцій а не так як з платежами за енергоресурси, титаном і ураном.... почнуть економічно тиснути на Китай, щоб той перестав орків підтримувати а не виявляти занепокоєння

тоді це буде паніка
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16.06.2024 11:47 Ответить
- ситуація на фронті поступово вирівнюється на нашу користь
- зброї і БК надходить все більше, і це ******* зброя на відміну від пкорейської
- санкції до речі теж
- на чайну теж є важелі впливу
Очевидно що Україні будуть допомагати навіть якщо США очолить Трамп. Покерфейс ***** не спрацював. Як там казав Березовський про *****? - "його повісять"
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16.06.2024 11:47 Ответить
1. Карты дипстейт говорят об обратном. Врут?
2. Не имеет значения "сколько дают". Имеет значение соотношение с врагом. В т.ч. по возможностям производства. Такой информации нет. Задумайтесь почему ...
3. Санкции работают. Без них нам было бы намного тяжелее. Это факт. Но РФ успешно адаптировала свою экономику под санкции. Дальнейшее ужесточение санкций нанесет огромный экономический ущерб уже для экономики Запада.
4. На Китай рычаги влияния минимальны. В Китай инвестированы триллионы западных денег. Там работают десятки тысяч западных компаний. Терять все это никто не собирается.
5. Украине помогать будут. Точка.
6. Трамп - неуправляемый реактивный снаряд. Что будет при Трампе не знает никто.
7. Ультиматум путлера сработал. Это сейчас самое обсуждаемое событие.
8. В этом плане, Березовского поддерживаю полностью.
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16.06.2024 12:09 Ответить
цікаво а з чого випливає що ультиматум ***** спрацював? Коментуючи цей так званий ультиматум більшість політиків просто глузують з кремлівського недоумка.
Інша цитата, на цей раз Немцова - " так он же ********".
Висновок простий - раші писець , кіна не буде
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16.06.2024 17:55 Ответить
Почему ультиматум сработал?
У любого ультиматума есть только три процесса развития:
1. Ультиматум принимается
2. Ультиматум обсуждается и находится какое-либо компромиссное решение
3. Ультиматум не принимается и война продолжается дальше.
Вы же не ожидали, что ультиматум будет принят и тем более выполнен? Вы это понимаете, я это понимаю и все в мире это понимают. И путлер это то же прекрасно понимает. Т.е. НЕ первый вариант. Значит цель была другая. Или второй или третий вариант. Очевидно, что если сейчас идет процесс второго варианта, то нам об этом не сообщат. Все переговоры ведуться в режиме строгой секретности. МИД Китая уже заявил, что стороны должны пойти на уступки друг другу. Но думаю, путлер вполне устраивает и третий вариант (исходя их событий на фронте).
Перед "саммитом мира" путлер показал, что он ЗА мир (на его условиях). Хотите остановить войну? - Вот вам условия прекращения войны. Не согласны? Ну тогда вариант 2 или 3.

P.S.
С Гитлера тоже смеялись в 1933 г. И не важно чем кончил Гитлер. Важно, что общемировые людские потери во второй мировой составляют более 55 млн. человек. Смешно?
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16.06.2024 19:09 Ответить
звісно що обговорюють, всі ці кремлівські вкиди/ультиматуми обговорюють і будуть обговорювати незважаючи навіть на абсурд. Скажена собака бігає містом, хіба можна це ігнорувати? Це ж ядерна супердержава з розігрітою війною економікою, найбільші в світі природні запаси... Всі це розуміють бо це небезпека і не тільки для України. Але коли кремлівське кодло сіло за шахову дошку і почало грати в Чапаєва - гра по правилам закінчилась.
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16.06.2024 22:21 Ответить
Путляра вже не раз пропонує перемовини. Зараз, коли природа відкрила другий фронт проти кацапії своїми катаклізмами, це дуже добре видно. Потопи, пожежі, заморозки, саранча, все це ставить кацапію у тяжке становище, що приведе Україну до перемоги. Маючи такого союзника як природа, гріх йти з кацапами на перемовини. Путляра дуже добре розуміє, що його час підходить до кінця, що Західні країни давали гроші Україні не для того, щоб зараз віддати Україну путлярі. Все буде добре, Україна переможе, а скавчання путлера зникне як роса на сонці.
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16.06.2024 11:30 Ответить
- баран має долучитися, шашлик не вийде без барана...
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16.06.2024 12:14 Ответить
Конечно паникует. Уже правду говорить начинает. Говорит -"мне всего то сухопутный коридор в Крым нужен был, а вы мне не дали. Пришлось ДНР и ЛНР выдумывать, а затем и бомбить".
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16.06.2024 12:49 Ответить
Потрібно і далі відсувати червоні лінії НАТО (країн Альянсу) стосовно касапів. Дозвіл бити по касапам союзницькою зброєю вже є, наприклад; і це минуле крайнє відсування. Наступне: приміром, дозвіл добровольцям-пілотам воювати за Україну на Phantom, Gripen та Saab 340 AEW&C, тощо. Врешті, і введення підрозділів сухопутних та військово-морських сил країн Альянсу на ЛБЗ...
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16.06.2024 15:36 Ответить
Очевидно, оскільки він вийшов з цією божевільною пропозицією вчора, це показує нам, що він панікує".
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16.06.2024 16:50 Ответить
 
 