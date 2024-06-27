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Головування Угорщини в ЄС не матиме жодного впливу на Євросоюз, - речник Стано

стано

Головування Угорщини в Європейському Союзі не матиме жодного впливу на зовнішню політику ЄС, а затримки у формуванні нею порядку денного більшість країн-членів зможе подолати.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив речник ЄС Пітер Стано.

"Угорське головування не матиме жодного змістовного впливу і може спробувати затримати просування речей у порядку денному Європейської Ради в рамках своїх повноважень, але в такому випадку більшість країн-членів завжди можуть натиснути на Будапешт і знайти шляхи змінити порядок денний", - сказав він.

Речник ЄС додав, що під час головування Угорщина не матиме жодного впливу на зовнішню політику ЄС, оскільки не ротаційне головування, а високий представник і країни-члени формують її. Єдине, що може зробити угорське головування, це те, що вони робили раніше, і що будь-яка інша держава-член може робити будь-коли – блокувати рішення, які приймаються одноголосно, наголосив речник.

Нагадаємо, У Євросоюзі розробляють план щодо ізоляції ухвалень рішень Євросоюзу від дедалі частішого використання Віктором Орбаном права вето. Угорщина з 1 липня перейме головування в блоці.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Угорщина підтримує "консенсус з 6 пунктів", запропонований Китаєм і Бразилією щодо врегулювання війни в Україні, - Сійярто

Автор: 

Угорщина (2332) Євросоюз (13616) Стано Петер (110)


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це все добре. але навіщо вішати собі на шию цеглину і носитися з нею, залишається незрозумілим.
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27.06.2024 11:00 Відповісти
"Зеленський найвеличніший патріот України".

Hellis

Зелена влада знову дозволяє Угорщині тихо окуповувати Закарпаття.
Угорщина вимагає відновлення прав угорців в Україні на рівень, який був до 2015 року та відмінити Закони, яки прийняті після 2017 року.

Депутат Железняк трохи відкрив завісу, що вимагає Угорщина та що за 11 пунктів, яки українська зелена наволоч стверджує ротом міністерки Стефанішиної, що прийме .
Надаю скрін:
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27.06.2024 11:27 Відповісти
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27.06.2024 11:29 Відповісти
То може отих мадярів взяти гамузом тай відправити ''на малую родіну''
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27.06.2024 11:34 Відповісти
Наша "патріотична" влада збирається це все реалізувати.
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27.06.2024 11:36 Відповісти
 
 