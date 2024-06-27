Головування Угорщини в ЄС не матиме жодного впливу на Євросоюз, - речник Стано

Головування Угорщини в Європейському Союзі не матиме жодного впливу на зовнішню політику ЄС, а затримки у формуванні нею порядку денного більшість країн-членів зможе подолати.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив речник ЄС Пітер Стано.

"Угорське головування не матиме жодного змістовного впливу і може спробувати затримати просування речей у порядку денному Європейської Ради в рамках своїх повноважень, але в такому випадку більшість країн-членів завжди можуть натиснути на Будапешт і знайти шляхи змінити порядок денний", - сказав він.

Речник ЄС додав, що під час головування Угорщина не матиме жодного впливу на зовнішню політику ЄС, оскільки не ротаційне головування, а високий представник і країни-члени формують її. Єдине, що може зробити угорське головування, це те, що вони робили раніше, і що будь-яка інша держава-член може робити будь-коли – блокувати рішення, які приймаються одноголосно, наголосив речник.

Нагадаємо, У Євросоюзі розробляють план щодо ізоляції ухвалень рішень Євросоюзу від дедалі частішого використання Віктором Орбаном права вето. Угорщина з 1 липня перейме головування в блоці.

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