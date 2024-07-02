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Сьогодні Орбан може відвідати Київ, - The Guardian

Орбан прибуде до Києва

Сьогодні, 2 липня 2024 року, із несподіваним візитом Київ відвідає угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан.

Про це із посиланням на власні джерела пише видання The Guardian, інформує Цензор.НЕТ.

Два джерела в Будапешті повідомили, що як очікується, що Орбан під час візиту зустрінеться із президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

За даними видання, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк відмовився коментувати можливий візит. Втім інше джерело в Києві підтвердило ці плани.

"Орбан буде тут завтра, якщо не буде змін в останню хвилину", - сказало джерело.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стефанішина про 11 вимог Угорщини: Ми бачимо успіх у відносинах зі "специфічним" урядом Орбана

Одне з джерел у Будапешті поінформувало, що плани щодо поїздки склалися після тривалих переговорів про права угорськомовної меншини України, яка проживає на крайньому заході України поблизу кордону двох країн.

Раніше Цензор.НЕТ писав, що з 1 липня упродовж 6 місяців Угорщина головуватиме в ЄС та організовуватиме роботу Ради ЄС. Також нагадаємо, що у Євросоюзі розробляють план щодо ізоляції ухвалень рішень Євросоюзу від дедалі частішого використання Віктором Орбаном права вето.

Автор: 

Угорщина (2336) візит (1609) Віктор Орбан (572)


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Топ коментарі
+15
Сенс візиту в тому, щоб в останню секунду його відмінити, виказавши Україні своє "фе".
Нам би не пустити Орбана, вказавши, що така пика небажана на нашій землі.
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02.07.2024 06:48 Відповісти
+11
Попереджують! "По Києву - не стрілять! Бо можете влучить у союзника!""
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02.07.2024 07:12 Відповісти
+10
Краще Часів Яр.
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02.07.2024 06:59 Відповісти
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Про інших оголошують по прибутті, а про цього сказано наперед )))
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02.07.2024 06:42 Відповісти
Может надеются что с ним будет как с Фицо.
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02.07.2024 06:52 Відповісти
Попереджують! "По Києву - не стрілять! Бо можете влучить у союзника!""
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02.07.2024 07:12 Відповісти
Для цього ермак трекер Глонас в кармані носить
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02.07.2024 09:51 Відповісти
Що б зустрічали з квітами, по шляху проходження кортежу
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02.07.2024 07:43 Відповісти
Краще йому Харків чи Херсон,чи Запоріжжя відвідати.
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02.07.2024 06:44 Відповісти
Краще Часів Яр.
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02.07.2024 06:59 Відповісти
Він тільки порадіє!
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02.07.2024 07:39 Відповісти
Нах. ета жаба ************ в Киеве будет нам вонять?
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02.07.2024 06:44 Відповісти
Сенс візиту в тому, щоб в останню секунду його відмінити, виказавши Україні своє "фе".
Нам би не пустити Орбана, вказавши, що така пика небажана на нашій землі.
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02.07.2024 06:48 Відповісти
Воно приїде, воно приїде не тому що щуру щось там у нас цікаво, а тоиу що цей візіт, йому дуже потрібен, -- "Віктор Орбан очолює країну, яка вчора , 1 липня, стала головуючою в Європейському Союзі. І вже з'явилася інформація в інтернет-виданні "Європейська правда", що Орбан нібито відвідає Київ, що Київ буде першою столицею, яку він відвідає в якості людини, що головує в ЄС. При тому, що він досі сюди не приїздив. Його тут не було жодного разу після великого нападу. А в москві він перед великим нападом був, пам'ятаєте? А чому це так? А тому, що, якщо Віктор Орбан не встигне застрибнути у цей човен, то тоді Джорджа Мелоні (прем'єр-міністр Італії, - ред.) не візьме його партію у свою фракцію в Європарламенті. А якщо вона не візьме його партію, то Угорщина не зможе отримати ніяких посад у комітетах Європарламенту і в Єврокомісії", --- В. Портніков. --- А ось не пустити, це гарна ідея,),
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02.07.2024 07:31 Відповісти
вже дупа палає, так прагне від імені європи відпрацювати грошу х...ла...
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02.07.2024 06:49 Відповісти
Ти ба як гріє думка про 11 пунктів власної забаганки яка може здійснитися😡
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02.07.2024 06:49 Відповісти
Як це назвати,'? Переможною незламністю?
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02.07.2024 06:51 Відповісти
Потужною незламною перемогою.
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02.07.2024 07:11 Відповісти
Або незламна переможна потужність.
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02.07.2024 07:12 Відповісти
Треба його до Бучи відвезти, нехай побачить результат роботи свого хутина
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02.07.2024 06:52 Відповісти
Всякого бачив більш ніж на півтора тисочиліття Київ на своїх вулицях, но таку шелудиву худобу побачить у перше.
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02.07.2024 06:54 Відповісти
Ну-ну....
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02.07.2024 06:57 Відповісти
1) мы хотим больше прав и исключения из законов
2) мы хотим жить тут, чтобы все было вокруг как в расее/Венгрии
3) нас ущемляют, хатим домой, путен/Орбан введи войска!
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02.07.2024 07:03 Відповісти
Угорці, розкажіть нам як вас пригноблюють в Україні, не дають разгаварівать па рускі , не хочуть прісаєдінять Закарпаття до вєнгрії ! А ано всєгда било вєнгєрскім, патаму шта так істарічєскі слажилось. А ваівать нє пайдьом, т.к. на нас нікто нє нападал ?
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02.07.2024 07:06 Відповісти
Вони не угорці, а угорськомовні?
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02.07.2024 07:09 Відповісти
Вони угри. Саме українською мовою їх правильно називають. Угри з Уралу.
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02.07.2024 09:31 Відповісти
Ішак і надалі продовжує роботу щодо договорняка. І мадяри - найкращий в цьому йому "помічник". Чмо не дбає і не хоче перемоги.
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02.07.2024 07:14 Відповісти
покаже охху....ю діяльність чи малву від х..ла привезе під прикриттям
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02.07.2024 07:20 Відповісти
Орбан вирішив забити гол на нашому полі. Крім оголошення абсолютно незаконних вимого по відношенню до українського Закарпаття, обов'язково будуть заклики до мирних переговорів з кацапстаном на їх умовах і купа іншої пропаганди. Для того і їде.
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02.07.2024 07:32 Відповісти
Перемовини йдуть, везе хотєлки орків
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02.07.2024 07:48 Відповісти
Чергові вказівки від шефа Дермаку привезе.
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02.07.2024 07:56 Відповісти
tZe
04.‎07.‎2024 "Государственний Совет РФ" (рос.) на закритому засіданні, в присутності президента РФ Путіна планує розгляд питання врегулювання "межгосударственного конфликта между РФ и Украиной" (рос.) з розглядом попередніх пропозицій української сторони переданих через посередництво "страны нейтрального статуса" (скоріше всього це Швейцарія). Вступна доповідь - помічник президента РФ Патрушев.
Тепер зрозуміло, навіщо орбан "несподівано" їде до zеленськаго?
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02.07.2024 08:10 Відповісти
Гонєц пуйла прівьоз потужний пакет дагаворьонностєй із штаба.
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02.07.2024 09:23 Відповісти
плюньте йому в мордяку дякую
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02.07.2024 08:14 Відповісти
Це скоріш за все такий планпукіна. Підіслати васала, що б той запропонував "єдине" вихідне положення для миру.
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02.07.2024 08:21 Відповісти
Даже ЭТО не такое трусливое как *****!
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02.07.2024 08:38 Відповісти
Знову буде трандіти про ''мирні договорняки''
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02.07.2024 08:40 Відповісти
Послати , як тільки приїде !!!
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02.07.2024 08:57 Відповісти
хоче щоб проачувались кацапські газики по сміттєпроводу дружба
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02.07.2024 09:00 Відповісти
Не розумію логіки розширення прав угорців з недружньої для нас країни.
Для недружніх, які навіть це не приховують, потрібно навпаки вводити візовій режим та закручувати гайки, а не надавати більше прав, кацапам вже надавали і рівні права і мову, це привело до того, що вони українців взагалі вирішили вмкинути з власного дому
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02.07.2024 09:17 Відповісти
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02.07.2024 09:20 Відповісти
Мабуть хоче підписати договір про угорський анклав в межах Закарпаття. Бо наша влада погодилася на ВСІ ВИМОГИ угрів навіть більші ніж вимоги ЄС.
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02.07.2024 09:25 Відповісти
Шістка кацапська приїде щоб передати хутєну місця дислокації Ф-16, місця зберігання *********** отриманих від московської шобли зе-зрадників й узурпаторів
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02.07.2024 09:39 Відповісти
зачем этого продажного гандона зовут в Украину????
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02.07.2024 09:42 Відповісти
В Херсон везти гондона.
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02.07.2024 11:45 Відповісти
Сьогодні п¡дарасні на Банковій побільшає.
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02.07.2024 14:47 Відповісти
 
 