Сьогодні Орбан може відвідати Київ, - The Guardian
Сьогодні, 2 липня 2024 року, із несподіваним візитом Київ відвідає угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан.
Про це із посиланням на власні джерела пише видання The Guardian, інформує Цензор.НЕТ.
Два джерела в Будапешті повідомили, що як очікується, що Орбан під час візиту зустрінеться із президентом України Володимиром Зеленським у Києві.
За даними видання, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк відмовився коментувати можливий візит. Втім інше джерело в Києві підтвердило ці плани.
"Орбан буде тут завтра, якщо не буде змін в останню хвилину", - сказало джерело.
Одне з джерел у Будапешті поінформувало, що плани щодо поїздки склалися після тривалих переговорів про права угорськомовної меншини України, яка проживає на крайньому заході України поблизу кордону двох країн.
Раніше Цензор.НЕТ писав, що з 1 липня упродовж 6 місяців Угорщина головуватиме в ЄС та організовуватиме роботу Ради ЄС. Також нагадаємо, що у Євросоюзі розробляють план щодо ізоляції ухвалень рішень Євросоюзу від дедалі частішого використання Віктором Орбаном права вето.
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Нам би не пустити Орбана, вказавши, що така пика небажана на нашій землі.
2) мы хотим жить тут, чтобы все было вокруг как в расее/Венгрии
3) нас ущемляют, хатим домой, путен/Орбан введи войска!
04.07.2024 "Государственний Совет РФ" (рос.) на закритому засіданні, в присутності президента РФ Путіна планує розгляд питання врегулювання "межгосударственного конфликта между РФ и Украиной" (рос.) з розглядом попередніх пропозицій української сторони переданих через посередництво "страны нейтрального статуса" (скоріше всього це Швейцарія). Вступна доповідь - помічник президента РФ Патрушев.
Тепер зрозуміло, навіщо орбан "несподівано" їде до zеленськаго?
Для недружніх, які навіть це не приховують, потрібно навпаки вводити візовій режим та закручувати гайки, а не надавати більше прав, кацапам вже надавали і рівні права і мову, це привело до того, що вони українців взагалі вирішили вмкинути з власного дому