Сьогодні Орбан може відвідати Київ, - The Guardian

Сьогодні, 2 липня 2024 року, із несподіваним візитом Київ відвідає угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан.

Про це із посиланням на власні джерела пише видання The Guardian, інформує Цензор.НЕТ.

Два джерела в Будапешті повідомили, що як очікується, що Орбан під час візиту зустрінеться із президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

За даними видання, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк відмовився коментувати можливий візит. Втім інше джерело в Києві підтвердило ці плани.

"Орбан буде тут завтра, якщо не буде змін в останню хвилину", - сказало джерело.

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Одне з джерел у Будапешті поінформувало, що плани щодо поїздки склалися після тривалих переговорів про права угорськомовної меншини України, яка проживає на крайньому заході України поблизу кордону двох країн.

Раніше Цензор.НЕТ писав, що з 1 липня упродовж 6 місяців Угорщина головуватиме в ЄС та організовуватиме роботу Ради ЄС. Також нагадаємо, що у Євросоюзі розробляють план щодо ізоляції ухвалень рішень Євросоюзу від дедалі частішого використання Віктором Орбаном права вето.