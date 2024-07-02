Орбан про візит до Києва: Ви побачите перші кроки до миру

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан, який сьогодні прибув до Києва вперше від початку повномасштабного вторгнення, анонсував "перші кроки" до миру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на угорське видання Index.

Його запитали, що може зробити Угорщина під час свого головування у Раді ЄС, щоб припинити війну в Україні.

"Якщо ви подивитеся завтрашню пресу, ви вже побачите перші кроки", - сказав Орбан.

Раніше ЗМІ повідомляли про візит Орбана до Києва 2 липня 2024 року.

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