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Орбан про візит до Києва: Ви побачите перші кроки до миру

Орбан заявив про перші кроки до миру під час візиту до Києва

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан, який сьогодні прибув до Києва вперше від початку повномасштабного вторгнення, анонсував "перші кроки" до миру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на угорське видання Index.

Його запитали, що може зробити Угорщина під час свого головування у Раді ЄС, щоб припинити війну в Україні.

"Якщо ви подивитеся завтрашню пресу, ви вже побачите перші кроки", - сказав Орбан.

Раніше ЗМІ повідомляли про візит Орбана до Києва 2 липня 2024 року.

Читайте: Орбан хоче, щоб Трамп приїхав на саміт ЄС у листопаді, - ЗМІ

Автор: 

Угорщина (2336) Віктор Орбан (572)


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Топ коментарі
+44
Не розумію логіки розширення прав угорців з недружньої для нас країни.
Для недружніх, які навіть це не приховують, потрібно навпаки вводити візовій режим та закручувати гайки, а не надавати більше прав, кацапам вже надавали і рівні права і мову, це привело до того, що вони взагалі вирішили українців викинути з власної домівки
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02.07.2024 09:30 Відповісти
+41
Можно сказать приехал представитель кремля нв предварительные переговоры...
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02.07.2024 09:30 Відповісти
+41
Все логічно, якщо виходити з того, що на чолі України ворог.
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02.07.2024 09:41 Відповісти
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понеділок 1 липня

Джерело: https://www.washingtonpost.com/world/2024/07/01/russia-glide-bomb-belgorod-fab/ The Washington Post

Потужні авіабомби, які Росія використала, щоб перетворити українські міста на руїни, також падали на її власну територію, засвідчив секретний внутрішній документ.

Зауважується, що з квітня 2023 року по квітень 2024 року російські військові "впустили" не менше як 38 авіабомб на Бєлгородську область РФ.

Газета WP отримала відповідний секретний документ, що містить таблицю з переліком таких інцидентів та звітом про "ліквідацію наслідків".
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02.07.2024 09:29 Відповісти
https://bukvy.org/rf-vyznala-skydannya-38-aviabomb-na-vlasnu-terytoriyu-wp-oprylyudnyla-sekretnyj-dokument/ https://bukvy.org/rf-vyznala-skydannya-38-aviabomb-na-vlasnu-terytoriyu-wp-oprylyudnyla-sekretnyj-dokument/

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02.07.2024 09:30 Відповісти
Там детонатор, перед скиданням включається.

Падіння падають, але не вибухають.
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02.07.2024 09:37 Відповісти
дДетонатор донний, або головний?. Гекфол, або гетан в ініціюючомі заряді?
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02.07.2024 10:02 Відповісти
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02.07.2024 09:29 Відповісти
Не розумію логіки розширення прав угорців з недружньої для нас країни.
Для недружніх, які навіть це не приховують, потрібно навпаки вводити візовій режим та закручувати гайки, а не надавати більше прав, кацапам вже надавали і рівні права і мову, це привело до того, що вони взагалі вирішили українців викинути з власної домівки
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02.07.2024 09:30 Відповісти
Все логічно, якщо виходити з того, що на чолі України ворог.
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02.07.2024 09:41 Відповісти
А ти кацапа агафонОВ чого вискочив ? Тебе русня теж стосується. Ти чого думаєш, якщо мову вивчив і до тебе питань немає ? Почекай , після перемоги ми всю вашу руцкофамільну нечисть на вошивість перевіримо бо через вас в Україну рюцький мир приповз. Чекайте !
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02.07.2024 15:36 Відповісти
Поляніца
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02.07.2024 15:37 Відповісти
А що для Херпіду Укрїна? Звичйно нічого, домовиться на щось вигідне для мадяр. Бо що для мадяр, що для малоросів українська мова, як для чорта ладан. І чомусь складється таке враження, що Херпіду Невтікович через цього мадяра буде потхеньку здавати наші , українські інтереси.
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02.07.2024 09:45 Відповісти
А Крыму автономию дали в 1992 г!?
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02.07.2024 10:42 Відповісти
Орбан вирішив особисто прийняти капітуляцію Зеленського і створення в Україні автономного угорського анклаву зі своїми законодавчими нормами і правилами, який пообіцяв йому Зеленський. Візит Орбана планується на ‎02.‎07.‎2024. В меню здачі - обмеження призову і вільний виїзд осіб призовного віку угорської національності з території України, функціонування угорської мови, як основної в межах компактного проживання осіб угорської національності, закріплення законодавчо статусу подвійного громадянства. https://timeze2019.blogspot.com/
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02.07.2024 11:18 Відповісти
Мокшанин із-за Уралу, предки якого колись втекли до Європи і єврей, вихований на традиціях совка, будуть вирішувати питання укрїнців, особливо мови і традицій. Ну що після цього можна сказати про мідрий наріт 73%?
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02.07.2024 11:46 Відповісти
У твому жабячаму обличі ми можимо побачите тільки купу мудьярського гівна на вулицях Київа.
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02.07.2024 09:30 Відповісти
Можно сказать приехал представитель кремля нв предварительные переговоры...
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02.07.2024 09:30 Відповісти
Так і є
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02.07.2024 09:36 Відповісти
"прєдставітєль Кремля" у нас президента з поводка не відпускає і живе в Києві.
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02.07.2024 10:09 Відповісти
Примітивний піар цієї смердючої жаби. Огидно те, що зєрмачня надала майданчик цьому ворогу України.
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02.07.2024 09:31 Відповісти
"Свій до свого по своє"!
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02.07.2024 09:45 Відповісти
"Перші кроки до миру" - Угорщина відмовляється від кацапських енергоносіїв і атомної енергетики, щоб не фінансувати війну?
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02.07.2024 09:32 Відповісти
доречі, щоб показати наміри ********** -побільше Орбанів до Києва - жовто та чорношкірих, вперду да анонсованого саміту для заглядання вовою в очко хйлу.
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02.07.2024 09:56 Відповісти
Давай Орбан жгі - ми ще щось не знали про наміри Єзепарочки ? Мосейчук все виклала разом гнидою Фесенко . Потім правда ютубшортами свого інтервью вичистили цей момент ...
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02.07.2024 09:33 Відповісти
Удмуртська *****!..
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02.07.2024 09:33 Відповісти
невже повертає угорщину до австро-угорської імперії
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02.07.2024 09:35 Відповісти
До кацапської імперії.
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02.07.2024 09:44 Відповісти
Таки про ''мирні договорняки'' буде втирати хрінпіду. Буде цікаво що робитиме хрінпіду після цього візиту.
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02.07.2024 09:35 Відповісти
виконувати план....
оманський план...
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02.07.2024 09:47 Відповісти
Нічого доброго з візиту цього комсомольця не буде .
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02.07.2024 09:36 Відповісти
а чий візит, на ваш погляд, наблизить закінчення війни? думаєте Сі особисто приїде?
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02.07.2024 09:52 Відповісти
"візитами" закінчення війни не наблизити... Лише наявністю високотехнологічного ********* озброєння, відсутністю зрадників в керівництві та єдністю серед українських громадян...
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02.07.2024 13:27 Відповісти
перший крок до миру від орбана, у завтрашній пресі:

1. Вимагаємо закарпаття . Ой, вимагаємо визнати його традиційно угорським, щоб це не значило
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02.07.2024 09:43 Відповісти
https://www.google.com/maps/place/%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8-%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3,+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F/@58.4346586,58.3856956,3z/data=!4m6!3m5!1s0x4371384985557f1f:0x3692f8559c8ad8d!8m2!3d62.2287062!4d70.6410057!16zL20vMDJmc25o?entry=ttu Родіна (мать-перемать) зовйот!
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02.07.2024 09:57 Відповісти
орбан привіз до Києва план....оманський план...

щоб його пошвидше підписанти виконували...
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02.07.2024 09:46 Відповісти
Увімкніть йому сирену і засуньте в найгірше бомбосховище. Нехай проникнеться... Якщо зможе
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02.07.2024 09:46 Відповісти
Мадярський ************ приїхав з ЗЕслугою ***** про "мир" в Україні поговорити - ну ну боюсь що після цього візиту ми ще і Закарпаття втратимо!
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02.07.2024 09:47 Відповісти
Да причем здесь Орбан Кто-нибудь слышит что несет Зеленский? Как будто хочет сдать Украину пока никто не успел заметить.
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02.07.2024 09:48 Відповісти
Миру з московією не буде ніколи АПРІОРІ. Ніколи. Ні при яких умовах. Буде відстрочена війна. ДРУЗІ, ви бажаєте своїм дітям війни, і щоб вони стали на захист країни, яку ви не змогли зберегти голосуючи за НЕГІДНИКА підора з зеленим обличчям слуги.
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02.07.2024 09:52 Відповісти
поки справді сильні й впливові країни жували соплі в нерішучості й побоюванні ескалації, тупорилі корумовані покидьки - частина диктаторського світу - виступили в ролі миротворців. все це закінчиться погано для всіх. але нам не легше.
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02.07.2024 09:53 Відповісти
Друзі, пропозиція. Треба зустріти Орбана на вулицях з гаслом "Забирай. Зєлєного лідора в Будапешт. Назавжди."
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02.07.2024 09:54 Відповісти
Очоль колону протестувальників, до тебе приєднаються дописувачі цензора під прапорцями ЄС...
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02.07.2024 10:56 Відповісти
З задоволенням очолю ! Не бачу натовпу та колон. Ти погано працюєш з масами. Тоді виходь сам з всіма своїми СРОДСТВЄННІКАМІ.
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02.07.2024 11:08 Відповісти
Раз не бачиш то до чого твої пропозиції? Тобі там шість плюсиків поставили, от з ними і працюй, тільки я вас знаю, ви з тих хто тільки триндить, ваше життєве кредо, гавкнути з нори...
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02.07.2024 11:42 Відповісти
дурному ясно що орбан приїхав по новий договір по транспортуванню газу й нафти від диких.
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02.07.2024 09:59 Відповісти
Якщо його пошлють на ..., ото і будуть перші кроки до миру.
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02.07.2024 10:08 Відповісти
Орбан поганий, Буба хороший?

IgorSoloha

- Мосейчук - "Не програє війну той, у кого залишається столиця, більшість територій та вихід до моря".

- Зе готовий вести переговори з путіним через посередників.

- Зменшення оборонного бюджету у 2025-26.

Тільки мені здається, що вже все?
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02.07.2024 10:08 Відповісти
https://t.me/yzheleznyak/9009 повідомив нардеп Ярослав Железняк, посилаючись на Бюджетну декларацію на 2025-2027 рр., яку він опублікував у себе в телеграм каналі.

Видатки на безпеку та оборону:
2025: 2,2 трлн грн

2026: 1,6 трлн грн

2027: 1,5 трлн грн.
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02.07.2024 10:15 Відповісти
А ми що ,вже перемогли і 20% території не під окупацією ?
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02.07.2024 11:38 Відповісти
Ці питання потрібно поставити незламному Лідору і його куратору єрмаку.
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02.07.2024 11:40 Відповісти
а если ЕС и США перестанут помогать ? то сколько будет Видатки на безпеку та оборону ? зелены зелупа сидит на деньга США и Европы.
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02.07.2024 14:52 Відповісти
Закон про мобілізацію:
- провал самої мобілізації
- створення напруження в массах, чого тільки бронь клоунів варта
- залякування народу, не тільки чоловіків та й жінок, результат вже зараз 30% готові на все аби завершити війну та з'ї@батись десь в напрямку тиси
- демотивація армії відсутністю пункта про демобілізацію, ротацію, хоча б відпустки
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02.07.2024 11:24 Відповісти
Чому воно їде домовлятись за якийсь мир не до агресора, а до жертви? Дуже хочу задати це питання йому прямо в очі, і послухати відповідь.
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02.07.2024 10:18 Відповісти
Хай наша ******** Зюзя тільки спробує погодитися...
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02.07.2024 10:18 Відповісти
погодиться і нікого не спитає...
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02.07.2024 11:44 Відповісти
Тоді вибори стануть на якийсь час не потрібні.
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02.07.2024 13:38 Відповісти
вже стали, а ми і не помітили - бубік бессрочний!
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02.07.2024 15:01 Відповісти
в нього є як то кажуть, а от - мандат.
відмандячений він - ну і хто це зробив?
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02.07.2024 11:48 Відповісти
погодиться и свалит в страны НАТО. ему лишь бы Украину сдать
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02.07.2024 14:53 Відповісти
Ще один доказ того , що процес перемир'я санкціонований США скоро буде оприлюднений. Всім зрозуміло ,що Орбан - агент впливу ПУ . Отже активні закулісні перемовини тривають...

Щож беручи до уваги - повний розвал країни Зеленським та його ефективними менеджерами - припинення вогню при збройній підтримці та гарантіях Заходу - не самий поганий варіант для країни .
Народ отримає шанс змінитися сам і змінити владу - побачимо - чи здатен він до цього
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02.07.2024 10:21 Відповісти
Відверта брехня.
Немає жодних гарантій. Є заяви "ні про що".
І млява збройна підтримка - лише поки Україна воює.
Підпишуть хоч якийсь "мир", чи "пєрєміріє" - не буде і цього.
Натомість, залишиться (ненадовго) розбомблена країна, з якої масово тікають громадяни, узурпована зе-покидьками та їх бенефіціарами, котрі продовжать її нищити далі, і озброєна до зубів раха.
А на виборах, якщо такі навіть будуть - "намалюють" нового "Зеленського#2", якого будуть звати - "притула/разумков/не має значення", який буде так само керований в інтересах раши - до її остаточного знищення та поглинання рашою.
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02.07.2024 13:35 Відповісти
Трохи плутаєте місцями - серйозна фінансове та військове підсилення України було передумовою погодження на перемиря .

Американці обіцялит гроші зброю та підтримку , якщо Україна піде на замороження війни .
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02.07.2024 15:14 Відповісти
Посол США в Угорщині Девід Прессман назвав візит угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана до Києва "прогресом".
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02.07.2024 15:36 Відповісти
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02.07.2024 13:37 Відповісти
А я із задоволенням подивився б, як орбан робить перші кроки... нахій.
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02.07.2024 10:27 Відповісти
Треба порішати як відмазати москву від репарацій та компенсації ...треба пів України зафіксувати за московією, складна задача для 🤡 та орбана ...не переймайтеся , за вашим вибраним пісюністом є кому наглядати ...
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02.07.2024 10:37 Відповісти
Полюбому подвох будет.
Завтрашнюю прессу открывать нада только с автоматом или валерьянкой.
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02.07.2024 13:36 Відповісти
Це він вирішив, після знищення прутіним, більше ніж пів Міліона «хороших рашистів»?? Ну і башковитий же, цей Орбан … Розумний, аж страшно… Чи можливо, він за Україну, так глибоко затурбований???
У лютому 2022 року, він мабуть, уже за район Воноградова ТУРБУВАВСЯ…, разом із силами та засобами… А воно тепер, он, як неловко вийшло! Архіви Західних Партнерів, з космосу, не горять… Усе бачили та знають!
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02.07.2024 10:46 Відповісти
А план від ************ такий:
1) віддати анексовані українські землі рашистській пітьмі;
2) роззброєння України, "нейтральний статус" в Конституції, язьік та інші умови із "стамбульської капітуляції";
3) передача половини Закарпатської області під пряме управління угорських мокшей.
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02.07.2024 10:47 Відповісти
Ні, таких як ти. Що вже полегшились.
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02.07.2024 12:02 Відповісти
Кемпська волость? Нє?
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02.07.2024 10:54 Відповісти
Куй за щоку...
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02.07.2024 10:58 Відповісти
Це мабуть про шмарклю какцапська поговірка"Что не делаєт дурак,все он делает не так",а слги тим часом тільки багатіють.
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02.07.2024 11:06 Відповісти
Послати мадярського рашистського підара за кацапським кораблем ще на порозі потяга і не впускати в Україну!
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02.07.2024 11:08 Відповісти
Можна ж було запросити до Харкова, Херсона, чи Запоріжжя.
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02.07.2024 11:12 Відповісти
Якби цей мадярський підар хотів миру, то їхав би до агресора щоб той вивів свої війська з території жертви агресії, а не навпаки
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02.07.2024 11:25 Відповісти
Скорее ты будеш в гробу. С Фицом не очень получилось так с тобой путинским выродком надеюсь лучше получится. Вот нахера было пускать в Украину ету гниду чтобы наводил смуту? Уже Лукашенка пускали в свое время. Что с етого вышло
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02.07.2024 11:25 Відповісти
Поиски мира?
Оппаньки! Ау, Зеленский, а раньше ты нам вещал про "перемогу" и выход на границы 1991 года ... а что случилось?

Для чего столько людей погибли за последние два года, страна в полуРУИНЕ , если нечто похожее на мир можно было сварганить ещё в начале апреля 2022 года, когда Путло понял, что его развели как ЛОХа на эту ненужную войну и он решил по-быстрому съехать с этой военной темы?

Тогда Украина была с почти целыми промышленностью , энергетикой, портами ... да и беженцы из Европы сразу бы вернулись,поскольку ещё не пустили там корни.

Вова, для чего ты затянул эту мясорубку на более чем 2 года, если Кремлёвский Лох ещё в начале войны осознал свое лоховство и хотел слинять с этой своей СВО?

Получается, Вова, что ты со своей ЗЕбригадой заинтересованы в бесконечном продолжении войны, чтобы сохранять свою власть, минуя выборы?!
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02.07.2024 11:26 Відповісти
https://www.istpravda.com.ua/columns/2023/03/13/162480/ Карпатська Україна і угорський шовінізм 15 березня 1939 року на території ********* Закарпаття проголошено державну самостійність Карпатської України проти якої одразу ж виступила Угорщина. Історія Карпатської України, на мою думку, - ключ до розуміння ******** промосковської політики Будапешта
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02.07.2024 12:04 Відповісти
Може Орбан їде спокутувати гріх своєї нації? За розстріли січовиків в Карпатах?
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02.07.2024 12:06 Відповісти
Пусть Орбан забирает с собой клоуна, и оба валят в московию. Украине они оба не нужны.
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02.07.2024 12:05 Відповісти
Паднімітє мнє вєкі, я хачу ета відєть !!!
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02.07.2024 12:19 Відповісти
Путинский тридвараст , прибыл в Киев по заданию ***** . Точно Зеле придложения от ***** при вёз.
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02.07.2024 12:20 Відповісти
пошли они оба *****-и зелёная гнида пригласившая эту ********** мразь в Украину,и орбан!позор зеле несмываемый!
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02.07.2024 12:57 Відповісти
Чим далі, тим тільки гірше.
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02.07.2024 13:02 Відповісти
іди на ***, ****** мадярська свиня!! разом із зеленими підорами, до яких приїхав!!
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02.07.2024 13:27 Відповісти
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02.07.2024 13:29 Відповісти
Теперь он вместо оманского шейха?
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02.07.2024 13:33 Відповісти
Послання від ***** привіз? Так срАчно, аж сам приїхав?
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02.07.2024 14:18 Відповісти
Коли читатимете завтрашню пресу, обов'язково загляніть у коментарі, там ви узнаєте, хто п¿ д¤р - скоріш за все їх буде більше, ніж один. Втім, навіщо чекати до завтра - це відомо вже учора.
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02.07.2024 14:44 Відповісти
зеленая гныда уже отдала Закарпаття. и еще пару рядом территорий. будет как Донбасс. только мадьярский. на Закарпаття живет хера туча угорцев. и они не против в состав Венгрии.
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02.07.2024 14:51 Відповісти
Цікаво як напольйон оголосить що він домовився пасерідінє. Не всі ж дивляться марахфон і не всі кончені зебіли, а оголосити доведеться дуже швидко. Мабуть сциться зараз там сердешний
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03.07.2024 00:08 Відповісти
 
 