Орбан про візит до Києва: Ви побачите перші кроки до миру
Прем'єр Угорщини Віктор Орбан, який сьогодні прибув до Києва вперше від початку повномасштабного вторгнення, анонсував "перші кроки" до миру.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на угорське видання Index.
Його запитали, що може зробити Угорщина під час свого головування у Раді ЄС, щоб припинити війну в Україні.
"Якщо ви подивитеся завтрашню пресу, ви вже побачите перші кроки", - сказав Орбан.
Раніше ЗМІ повідомляли про візит Орбана до Києва 2 липня 2024 року.
Топ коментарі
+44 Mart
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+41 Alex_Dimitrov
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+41 Роман Агафонов
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Джерело: https://www.washingtonpost.com/world/2024/07/01/russia-glide-bomb-belgorod-fab/ The Washington Post
Потужні авіабомби, які Росія використала, щоб перетворити українські міста на руїни, також падали на її власну територію, засвідчив секретний внутрішній документ.
Зауважується, що з квітня 2023 року по квітень 2024 року російські військові "впустили" не менше як 38 авіабомб на Бєлгородську область РФ.
Газета WP отримала відповідний секретний документ, що містить таблицю з переліком таких інцидентів та звітом про "ліквідацію наслідків".
Падіння падають, але не вибухають.
Для недружніх, які навіть це не приховують, потрібно навпаки вводити візовій режим та закручувати гайки, а не надавати більше прав, кацапам вже надавали і рівні права і мову, це привело до того, що вони взагалі вирішили українців викинути з власної домівки
оманський план...
1. Вимагаємо закарпаття . Ой, вимагаємо визнати його традиційно угорським, щоб це не значило
щоб його пошвидше підписанти виконували...
IgorSoloha
- Мосейчук - "Не програє війну той, у кого залишається столиця, більшість територій та вихід до моря".
- Зе готовий вести переговори з путіним через посередників.
- Зменшення оборонного бюджету у 2025-26.
Тільки мені здається, що вже все?
Видатки на безпеку та оборону:
2025: 2,2 трлн грн
2026: 1,6 трлн грн
2027: 1,5 трлн грн.
- провал самої мобілізації
- створення напруження в массах, чого тільки бронь клоунів варта
- залякування народу, не тільки чоловіків та й жінок, результат вже зараз 30% готові на все аби завершити війну та з'ї@батись десь в напрямку тиси
- демотивація армії відсутністю пункта про демобілізацію, ротацію, хоча б відпустки
відмандячений він - ну і хто це зробив?
Щож беручи до уваги - повний розвал країни Зеленським та його ефективними менеджерами - припинення вогню при збройній підтримці та гарантіях Заходу - не самий поганий варіант для країни .
Народ отримає шанс змінитися сам і змінити владу - побачимо - чи здатен він до цього
Немає жодних гарантій. Є заяви "ні про що".
І млява збройна підтримка - лише поки Україна воює.
Підпишуть хоч якийсь "мир", чи "пєрєміріє" - не буде і цього.
Натомість, залишиться (ненадовго) розбомблена країна, з якої масово тікають громадяни, узурпована зе-покидьками та їх бенефіціарами, котрі продовжать її нищити далі, і озброєна до зубів раха.
А на виборах, якщо такі навіть будуть - "намалюють" нового "Зеленського#2", якого будуть звати - "притула/разумков/не має значення", який буде так само керований в інтересах раши - до її остаточного знищення та поглинання рашою.
Американці обіцялит гроші зброю та підтримку , якщо Україна піде на замороження війни .
Завтрашнюю прессу открывать нада только с автоматом или валерьянкой.
У лютому 2022 року, він мабуть, уже за район Воноградова ТУРБУВАВСЯ…, разом із силами та засобами… А воно тепер, он, як неловко вийшло! Архіви Західних Партнерів, з космосу, не горять… Усе бачили та знають!
1) віддати анексовані українські землі рашистській пітьмі;
2) роззброєння України, "нейтральний статус" в Конституції, язьік та інші умови із "стамбульської капітуляції";
3) передача половини Закарпатської області під пряме управління угорських мокшей.
Оппаньки! Ау, Зеленский, а раньше ты нам вещал про "перемогу" и выход на границы 1991 года ... а что случилось?
Для чего столько людей погибли за последние два года, страна в полуРУИНЕ , если нечто похожее на мир можно было сварганить ещё в начале апреля 2022 года, когда Путло понял, что его развели как ЛОХа на эту ненужную войну и он решил по-быстрому съехать с этой военной темы?
Тогда Украина была с почти целыми промышленностью , энергетикой, портами ... да и беженцы из Европы сразу бы вернулись,поскольку ещё не пустили там корни.
Вова, для чего ты затянул эту мясорубку на более чем 2 года, если Кремлёвский Лох ещё в начале войны осознал свое лоховство и хотел слинять с этой своей СВО?
Получается, Вова, что ты со своей ЗЕбригадой заинтересованы в бесконечном продолжении войны, чтобы сохранять свою власть, минуя выборы?!