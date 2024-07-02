Приехал в Киев, чтобы внести вклад в решение стоящих перед ЕС проблем, - Орбан

Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что приехал в Киев, чтобы внести вклад в решение проблем, стоящих перед ЕС.

Об этом он сообщил в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

"Цель венгерского председательства - внести свой вклад в решение стоящих перед Европейским Союзом проблем. Поэтому моя первая поездка была в Киев", - отметил он.

С 1 июля 2024 года Венгрия начала председательство в Совете ЕС.

Ранее СМИ сообщали о визите Орбана в Киев 2 июля 2024 года. Впоследствии Орбан заявил, что после его визита в Киев можно будет увидеть первые шаги к миру.

Известно, что Владимир Зеленский встретился с Орбаном.