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Зеленский встретился с Орбаном в Киеве. ФОТО

Президент Владимир Зеленский встретился с премьером Венгрии Виктором Орбаном.

Соответствующее фото обнародовал глава Закарпатской ОГА Виктор Микита, информирует Цензор.НЕТ.

Володимир Зеленський зустрівся із Віктором Орбаном

Ранее СМИ сообщали о визите Орбана в Киев 2 июля 2024 года. Впоследствии Орбан заявил, что после его визита в Киев можно будет увидеть первые шаги к миру.

Читайте также: Орбан прибыл в Киев

Автор: 

Венгрия (2001) Зеленский Владимир (20794) Виктор Орбан (477)


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Топ комментарии
+21
Жалюгідне видовище
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02.07.2024 12:40
+18
Мені одному здається, що до нас завітав брат комуняки пєтьки симоненка !?
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02.07.2024 12:42
+14
мабудь запросить
у участі в 95 кварталі
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02.07.2024 12:34
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мабудь запросить
у участі в 95 кварталі
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02.07.2024 12:34 Ответить
Орбан, как пагодка в маскве?
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02.07.2024 12:39 Ответить
Жалюгідне видовище
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02.07.2024 12:40 Ответить
НЕбрите , нестіране чмо....
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02.07.2024 13:07 Ответить
Дайте Орбану Орбит хай краще чавкае
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02.07.2024 12:41 Ответить
Мені одному здається, що до нас завітав брат комуняки пєтьки симоненка !?
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02.07.2024 12:42 Ответить
Що, привіз Єрмаку угорський паспорт?
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02.07.2024 12:45 Ответить
такие паспорта имеют треть населения
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02.07.2024 13:05 Ответить
Посилання на статистику, плізззз.
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03.07.2024 22:48 Ответить
Це зображення рукостискання Зеленськоно з орбаном чомусь навіює невеселу асоціацію такого ж з ******.
Поки що орбана.
Не дарма ж кажуть: "до зради - лише два рукостискання" (с).
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02.07.2024 12:46 Ответить
🤢🤮
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02.07.2024 12:51 Ответить
Зустріч двох сексотів
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02.07.2024 12:51 Ответить
Вот так и иди на фронт воюй. Пока патриоты на фронте гибнут, предатели с врагом договариваются о капитуляции
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02.07.2024 12:54 Ответить
Зовсім не унікальний випадок коли зустричаются два мудака.
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02.07.2024 12:57 Ответить
А чо ? Если договорятся, то будет посредником !
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02.07.2024 13:27 Ответить
Вчера Орбан был в Европе изгоем и его перед голосованием выводили из зала *пить кофе*. А теперь попробуйте скажите что европейцам против Орбана. Они скажут, так вы же сами с Орбаном сосетесь и хотите с ****** дагаварицца. Вот фиг вам а не оружие. Еще возьмете Петриоты и F-16, которые мы вам передадим вы завтра ***** отдадите, как Абрамсы которые на красной площади рашисты выставили, Хотя перед етим мы обещали Абрамсы и Леопарды подрывать но врагу целыми не даывать
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02.07.2024 12:58 Ответить
Ради такого рашисты могли купить "Абрамсы" через 5-е руки.
Где доказательства, что это украинские ?
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02.07.2024 14:58 Ответить
Ну тут уже не надо. Уже есть и доказательства и видео я видел как рашисты утаскивали с поля боя брошенные и едва подбитые Бредли, и Леопарды. Но самое подозрительное что наши хенералы по тупому бросили в бой Абрамсы именно в начале мая, без поддержки и без прикрытия и без возможности отойти. Как будто специально чтобы обрадовать рашистов на девятое мая.
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02.07.2024 15:10 Ответить
Сырский маланец работает на своих.
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02.07.2024 16:45 Ответить
пошли они оба *****-и зелёная гнида пригласившая эту ********** мразь в Украину,и орбан!позор зеле несмываемый!
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02.07.2024 12:58 Ответить
Орбан приїхав на зустріч з кураторами фсб\гру до Києва. Тут агентури повна ВР та ОП. Отримає завдання та гроші і поїде додому, не хвилюйтесь.
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02.07.2024 13:09 Ответить
Орбан у даже не надо в Москву лететь !
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02.07.2024 13:24 Ответить
Случайно встретились на Крещатике?
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02.07.2024 13:18 Ответить
Таке враження, що зараз почнуть один одному пики товкти. Да же не знаю за кого вболівати, два відсоса.. , дві ворожі морди для українців.
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02.07.2024 13:19 Ответить
Могли бы и в Китае. Съели бы утку по-пекински на троих
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02.07.2024 13:23 Ответить
https://t.me/Chornovil_official/20643 Тарас Чорновіл :

У рамках чергової серії договорняків zе-влади з ерефією до Києва прибув новий "миротворець" Віктор Орбан. Ні, це добре, спілкуватися треба з важкими опонентами, якщо вони не безнадійні та кінчені. Угорщина - член НАТО і ЄС, тому з Орбаном не просто можна, але й необхідно нормально спілкуватися. Але, в цієї укрсучвлади все завжди, як у того лепіли, який мигдалики в горлі вирізає через задницю. Бо, якщо шукати логіку в інтересах України, то ця zе гоп-стоп компанія робить усе діаметрально навпаки. А якщо інтереси діаметрально протилежні? О, тоді все абсолютно вірно.
1. Домовлятися треба вчасно. Проблеми з Угорщиною були постійно, але чітко сформульовані претензії появилися в середині вересня торік після засідання Єврокомісії, куди Орбан заніс 11 вимог до України. З них тільки 5-6 були з розрахунку на виконання - все інше для підвищення ставок, бо виконувати їх абсолютно неможливо. Про необхідність негайних переговорів з Угорщиною, щоб устигнути до Саміту Ради ЄС наполягала голова профільного комітету Іванна Климпуш-Ценцадзе. Zе-влада відмовилася навідріз, заявила, що на жоден компроміс не піде. 4-5 разів улаштували кампанії шельмування проти Угорщини та Орбана, щоб у червні 2024 оголосити від уряду, що ми виконаємо всі 11 вимог! Нереальних для виконання!! Які вже внесені в офіційні переговорні рамки з ЄС!!! Тепер тільки сам Будапешт їх може відкликати!!!! Для цього тепер почнуть ущербні й гнилі переговори, де ми вже є стороною, яка капітулювала перед Угорщиною. Це лише утруднить євроінтеграцію та погіршить настрої в самій Україні...
2. Переговори мають вести ті, хто вміють та ті, хто на це уповноважений. Порошенку, ще кільком умілим контактерам переговори зірвали, навіть свого Кулебу відсторонили. Переговори вели: в січні завгосп і кріт Банкової, у червні віце-прем'єркаСтефанішина, яка вже офіційно звинувачена в розкраданні євроінтеграційних коштів за часу своєї роботи в уряді Азарова...
3. У переговірники з москвою слід залучати лідерів, які посилюють наші позиції й реально сприяють успіху України - наших союзників із Рамштайну. Ніколи не треба шукати собі тих, хто вас послаблюють і схиляють до капітуляції. Вони мають стати переговорниками від ворога. Орбана до участі в цих таємних домовленостях запросив особисто Zеленський на Єврораді в Брюсселі - в Угорщині це підтверджують. В розуміні Zе треба залучати не наших союзників, а противників: Китай, Саудія, Угорщина, так званий "глобальний південь". Виздоровіє Фіцо, він ще і його запросить... У нас про таких zеленських кажуть: "собака навпаки: до чужих ластиться, а на своїх гавкає".
Вам наводити ще 4, 5, 6 пункти, чи й цього вже стане? Обрана Zе стратегія дуже вигідна й ефективна. Але не для України...

https://t.me/Chornovil_official/20643 12:42
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02.07.2024 13:23 Ответить
це найвеличніше ніколи не скаже йому "кофу пойдёшь піть!"
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02.07.2024 13:32 Ответить
Я правильно зрозумів , що ця подія викликала істерику у кацоботів ? Судячи по тому , скільки чортів вилізло з "комєнтаріямі осуждєнія" - це правда . Ну і просто придурки підключилися , можливо . З усіма треба розмовляти . При Порошенку і Меркель була нормальна , і про Орбана ніхто не згадував . І кацапи не лізли далі Донбасу . Так що розмовляти треба і з Орбаном , і з Трампом , з усіма , крім довбонутого ху.ла .
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02.07.2024 14:02 Ответить
Читаючи коментарі , знайшов тільки один розумний : "Угорщина член НАТО і Євросоюзу і з ними треба розмовляти" . Підтримую і додам : не просто треба , а необхідно .
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02.07.2024 14:08 Ответить
А росія член ООН, так що з нею теж треба розмовляти акадємік ?
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02.07.2024 14:53 Ответить
Зустріч на рівні 69 !!!!!!!!))))))@¥@
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02.07.2024 14:50 Ответить
Зелена курва хоче капітально підстрахуватися для гарантованого зливу України у кацапську каналізацію.
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02.07.2024 14:51 Ответить
Ні , потрібно в реченнях коми ставити .
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02.07.2024 21:05 Ответить
Надо было в Харьков или в Херсоне орбана принять ..там красивее вид от сосийских нацистов.
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03.07.2024 01:24 Ответить
 
 