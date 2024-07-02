Зеленский встретился с Орбаном в Киеве. ФОТО

Президент Владимир Зеленский встретился с премьером Венгрии Виктором Орбаном.

Соответствующее фото обнародовал глава Закарпатской ОГА Виктор Микита, информирует Цензор.НЕТ.

Ранее СМИ сообщали о визите Орбана в Киев 2 июля 2024 года. Впоследствии Орбан заявил, что после его визита в Киев можно будет увидеть первые шаги к миру.

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