Зеленський зустрівся із Орбаном у Києві. ФОТО

Президент Володимир Зеленський зустрівся із прем'єром Угорщини Віктором Орбаном.

Відповідне фото оприлюднив глава Закарпатської ОВА Віктор Микита, інформує Цензор.НЕТ.

Раніше ЗМІ повідомляли про візит Орбана до Києва 2 липня 2024 року. Згодом Орбан заявив, що після його візиту до Києва можна буде побачити перші кроки до миру.

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