Зеленський зустрівся із Орбаном у Києві. ФОТО
Президент Володимир Зеленський зустрівся із прем'єром Угорщини Віктором Орбаном.
Відповідне фото оприлюднив глава Закарпатської ОВА Віктор Микита, інформує Цензор.НЕТ.
Раніше ЗМІ повідомляли про візит Орбана до Києва 2 липня 2024 року. Згодом Орбан заявив, що після його візиту до Києва можна буде побачити перші кроки до миру.
Топ коментарі
+21 Vujko Donetski
показати весь коментар02.07.2024 12:40 Відповісти Посилання
+18 AbOriginal_UA
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+14 евгений коноваленко #556652
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у участі в 95 кварталі
Поки що орбана.
Не дарма ж кажуть: "до зради - лише два рукостискання" (с).
Где доказательства, что это украинские ?
У рамках чергової серії договорняків zе-влади з ерефією до Києва прибув новий "миротворець" Віктор Орбан. Ні, це добре, спілкуватися треба з важкими опонентами, якщо вони не безнадійні та кінчені. Угорщина - член НАТО і ЄС, тому з Орбаном не просто можна, але й необхідно нормально спілкуватися. Але, в цієї укрсучвлади все завжди, як у того лепіли, який мигдалики в горлі вирізає через задницю. Бо, якщо шукати логіку в інтересах України, то ця zе гоп-стоп компанія робить усе діаметрально навпаки. А якщо інтереси діаметрально протилежні? О, тоді все абсолютно вірно.
1. Домовлятися треба вчасно. Проблеми з Угорщиною були постійно, але чітко сформульовані претензії появилися в середині вересня торік після засідання Єврокомісії, куди Орбан заніс 11 вимог до України. З них тільки 5-6 були з розрахунку на виконання - все інше для підвищення ставок, бо виконувати їх абсолютно неможливо. Про необхідність негайних переговорів з Угорщиною, щоб устигнути до Саміту Ради ЄС наполягала голова профільного комітету Іванна Климпуш-Ценцадзе. Zе-влада відмовилася навідріз, заявила, що на жоден компроміс не піде. 4-5 разів улаштували кампанії шельмування проти Угорщини та Орбана, щоб у червні 2024 оголосити від уряду, що ми виконаємо всі 11 вимог! Нереальних для виконання!! Які вже внесені в офіційні переговорні рамки з ЄС!!! Тепер тільки сам Будапешт їх може відкликати!!!! Для цього тепер почнуть ущербні й гнилі переговори, де ми вже є стороною, яка капітулювала перед Угорщиною. Це лише утруднить євроінтеграцію та погіршить настрої в самій Україні...
2. Переговори мають вести ті, хто вміють та ті, хто на це уповноважений. Порошенку, ще кільком умілим контактерам переговори зірвали, навіть свого Кулебу відсторонили. Переговори вели: в січні завгосп і кріт Банкової, у червні віце-прем'єркаСтефанішина, яка вже офіційно звинувачена в розкраданні євроінтеграційних коштів за часу своєї роботи в уряді Азарова...
3. У переговірники з москвою слід залучати лідерів, які посилюють наші позиції й реально сприяють успіху України - наших союзників із Рамштайну. Ніколи не треба шукати собі тих, хто вас послаблюють і схиляють до капітуляції. Вони мають стати переговорниками від ворога. Орбана до участі в цих таємних домовленостях запросив особисто Zеленський на Єврораді в Брюсселі - в Угорщині це підтверджують. В розуміні Zе треба залучати не наших союзників, а противників: Китай, Саудія, Угорщина, так званий "глобальний південь". Виздоровіє Фіцо, він ще і його запросить... У нас про таких zеленських кажуть: "собака навпаки: до чужих ластиться, а на своїх гавкає".
Вам наводити ще 4, 5, 6 пункти, чи й цього вже стане? Обрана Zе стратегія дуже вигідна й ефективна. Але не для України...
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