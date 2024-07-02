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Зеленський зустрівся із Орбаном у Києві. ФОТО

Президент Володимир Зеленський зустрівся із прем'єром Угорщини Віктором Орбаном.

Відповідне фото оприлюднив глава Закарпатської ОВА Віктор Микита, інформує Цензор.НЕТ.

Володимир Зеленський зустрівся із Віктором Орбаном

Раніше ЗМІ повідомляли про візит Орбана до Києва 2 липня 2024 року. Згодом Орбан заявив, що після його візиту до Києва можна буде побачити перші кроки до миру.

Читайте: Орбан прибув до Києва

Автор: 

Угорщина (2336) Зеленський Володимир (24308) Віктор Орбан (572)


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Топ коментарі
+21
Жалюгідне видовище
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02.07.2024 12:40 Відповісти
+18
Мені одному здається, що до нас завітав брат комуняки пєтьки симоненка !?
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02.07.2024 12:42 Відповісти
+14
мабудь запросить
у участі в 95 кварталі
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02.07.2024 12:34 Відповісти
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мабудь запросить
у участі в 95 кварталі
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02.07.2024 12:34 Відповісти
Орбан, как пагодка в маскве?
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02.07.2024 12:39 Відповісти
Жалюгідне видовище
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02.07.2024 12:40 Відповісти
НЕбрите , нестіране чмо....
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02.07.2024 13:07 Відповісти
Дайте Орбану Орбит хай краще чавкае
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02.07.2024 12:41 Відповісти
Мені одному здається, що до нас завітав брат комуняки пєтьки симоненка !?
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02.07.2024 12:42 Відповісти
Що, привіз Єрмаку угорський паспорт?
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02.07.2024 12:45 Відповісти
такие паспорта имеют треть населения
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02.07.2024 13:05 Відповісти
Посилання на статистику, плізззз.
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03.07.2024 22:48 Відповісти
Це зображення рукостискання Зеленськоно з орбаном чомусь навіює невеселу асоціацію такого ж з ******.
Поки що орбана.
Не дарма ж кажуть: "до зради - лише два рукостискання" (с).
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02.07.2024 12:46 Відповісти
🤢🤮
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02.07.2024 12:51 Відповісти
Зустріч двох сексотів
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02.07.2024 12:51 Відповісти
Вот так и иди на фронт воюй. Пока патриоты на фронте гибнут, предатели с врагом договариваются о капитуляции
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02.07.2024 12:54 Відповісти
Зовсім не унікальний випадок коли зустричаются два мудака.
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02.07.2024 12:57 Відповісти
А чо ? Если договорятся, то будет посредником !
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02.07.2024 13:27 Відповісти
Вчера Орбан был в Европе изгоем и его перед голосованием выводили из зала *пить кофе*. А теперь попробуйте скажите что европейцам против Орбана. Они скажут, так вы же сами с Орбаном сосетесь и хотите с ****** дагаварицца. Вот фиг вам а не оружие. Еще возьмете Петриоты и F-16, которые мы вам передадим вы завтра ***** отдадите, как Абрамсы которые на красной площади рашисты выставили, Хотя перед етим мы обещали Абрамсы и Леопарды подрывать но врагу целыми не даывать
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02.07.2024 12:58 Відповісти
Ради такого рашисты могли купить "Абрамсы" через 5-е руки.
Где доказательства, что это украинские ?
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02.07.2024 14:58 Відповісти
Ну тут уже не надо. Уже есть и доказательства и видео я видел как рашисты утаскивали с поля боя брошенные и едва подбитые Бредли, и Леопарды. Но самое подозрительное что наши хенералы по тупому бросили в бой Абрамсы именно в начале мая, без поддержки и без прикрытия и без возможности отойти. Как будто специально чтобы обрадовать рашистов на девятое мая.
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02.07.2024 15:10 Відповісти
Сырский маланец работает на своих.
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02.07.2024 16:45 Відповісти
пошли они оба *****-и зелёная гнида пригласившая эту ********** мразь в Украину,и орбан!позор зеле несмываемый!
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02.07.2024 12:58 Відповісти
Орбан приїхав на зустріч з кураторами фсб\гру до Києва. Тут агентури повна ВР та ОП. Отримає завдання та гроші і поїде додому, не хвилюйтесь.
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02.07.2024 13:09 Відповісти
Орбан у даже не надо в Москву лететь !
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02.07.2024 13:24 Відповісти
Случайно встретились на Крещатике?
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02.07.2024 13:18 Відповісти
Таке враження, що зараз почнуть один одному пики товкти. Да же не знаю за кого вболівати, два відсоса.. , дві ворожі морди для українців.
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02.07.2024 13:19 Відповісти
Могли бы и в Китае. Съели бы утку по-пекински на троих
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02.07.2024 13:23 Відповісти
https://t.me/Chornovil_official/20643 Тарас Чорновіл :

У рамках чергової серії договорняків zе-влади з ерефією до Києва прибув новий "миротворець" Віктор Орбан. Ні, це добре, спілкуватися треба з важкими опонентами, якщо вони не безнадійні та кінчені. Угорщина - член НАТО і ЄС, тому з Орбаном не просто можна, але й необхідно нормально спілкуватися. Але, в цієї укрсучвлади все завжди, як у того лепіли, який мигдалики в горлі вирізає через задницю. Бо, якщо шукати логіку в інтересах України, то ця zе гоп-стоп компанія робить усе діаметрально навпаки. А якщо інтереси діаметрально протилежні? О, тоді все абсолютно вірно.
1. Домовлятися треба вчасно. Проблеми з Угорщиною були постійно, але чітко сформульовані претензії появилися в середині вересня торік після засідання Єврокомісії, куди Орбан заніс 11 вимог до України. З них тільки 5-6 були з розрахунку на виконання - все інше для підвищення ставок, бо виконувати їх абсолютно неможливо. Про необхідність негайних переговорів з Угорщиною, щоб устигнути до Саміту Ради ЄС наполягала голова профільного комітету Іванна Климпуш-Ценцадзе. Zе-влада відмовилася навідріз, заявила, що на жоден компроміс не піде. 4-5 разів улаштували кампанії шельмування проти Угорщини та Орбана, щоб у червні 2024 оголосити від уряду, що ми виконаємо всі 11 вимог! Нереальних для виконання!! Які вже внесені в офіційні переговорні рамки з ЄС!!! Тепер тільки сам Будапешт їх може відкликати!!!! Для цього тепер почнуть ущербні й гнилі переговори, де ми вже є стороною, яка капітулювала перед Угорщиною. Це лише утруднить євроінтеграцію та погіршить настрої в самій Україні...
2. Переговори мають вести ті, хто вміють та ті, хто на це уповноважений. Порошенку, ще кільком умілим контактерам переговори зірвали, навіть свого Кулебу відсторонили. Переговори вели: в січні завгосп і кріт Банкової, у червні віце-прем'єркаСтефанішина, яка вже офіційно звинувачена в розкраданні євроінтеграційних коштів за часу своєї роботи в уряді Азарова...
3. У переговірники з москвою слід залучати лідерів, які посилюють наші позиції й реально сприяють успіху України - наших союзників із Рамштайну. Ніколи не треба шукати собі тих, хто вас послаблюють і схиляють до капітуляції. Вони мають стати переговорниками від ворога. Орбана до участі в цих таємних домовленостях запросив особисто Zеленський на Єврораді в Брюсселі - в Угорщині це підтверджують. В розуміні Zе треба залучати не наших союзників, а противників: Китай, Саудія, Угорщина, так званий "глобальний південь". Виздоровіє Фіцо, він ще і його запросить... У нас про таких zеленських кажуть: "собака навпаки: до чужих ластиться, а на своїх гавкає".
Вам наводити ще 4, 5, 6 пункти, чи й цього вже стане? Обрана Zе стратегія дуже вигідна й ефективна. Але не для України...

https://t.me/Chornovil_official/20643 12:42
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02.07.2024 13:23 Відповісти
це найвеличніше ніколи не скаже йому "кофу пойдёшь піть!"
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02.07.2024 13:32 Відповісти
Я правильно зрозумів , що ця подія викликала істерику у кацоботів ? Судячи по тому , скільки чортів вилізло з "комєнтаріямі осуждєнія" - це правда . Ну і просто придурки підключилися , можливо . З усіма треба розмовляти . При Порошенку і Меркель була нормальна , і про Орбана ніхто не згадував . І кацапи не лізли далі Донбасу . Так що розмовляти треба і з Орбаном , і з Трампом , з усіма , крім довбонутого ху.ла .
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02.07.2024 14:02 Відповісти
Читаючи коментарі , знайшов тільки один розумний : "Угорщина член НАТО і Євросоюзу і з ними треба розмовляти" . Підтримую і додам : не просто треба , а необхідно .
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02.07.2024 14:08 Відповісти
А росія член ООН, так що з нею теж треба розмовляти акадємік ?
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02.07.2024 14:53 Відповісти
Зустріч на рівні 69 !!!!!!!!))))))@¥@
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02.07.2024 14:50 Відповісти
Зелена курва хоче капітально підстрахуватися для гарантованого зливу України у кацапську каналізацію.
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02.07.2024 14:51 Відповісти
Ні , потрібно в реченнях коми ставити .
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02.07.2024 21:05 Відповісти
Надо было в Харьков или в Херсоне орбана принять ..там красивее вид от сосийских нацистов.
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03.07.2024 01:24 Відповісти
 
 