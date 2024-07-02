УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12013 відвідувачів онлайн
Новини
6 778 41

Орбан прибув до Києва

Віктор Орбан приїхав у Київ

Зранку 2 липня прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прибув до Києва.

Про це повідомив керівник пресслужби Орбана Берталан Хаваші, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне

Як зазначається, Орбан планує провести переговори з президентом України Володимиром Зеленським.

"Найважливіша тема дискусії – можливість досягнення миру. Віктор Орбан і Володимир Зеленський також обговорять актуальні питання угорсько-українських двосторонніх відносин", - сказав він.

Джерела Суспільного у дипломатичних колах підтвердили прибуття угорського прем'єра до Києва.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стефанішина про 11 вимог Угорщини: Ми бачимо успіх у відносинах зі "специфічним" урядом Орбана

Раніше ЗМІ повідомляли про візит Орбана до Києва 2 липня 2024 року. Згодом Орбан заявив, що після його візиту до Києва можна буде побачити перші кроки до миру.

Автор: 

візит (1609) Зеленський Володимир (24308) Віктор Орбан (572)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+23
показати весь коментар
02.07.2024 10:03 Відповісти
+19
ПРяма доставка- привіз маляву Козиру від окурка
показати весь коментар
02.07.2024 09:58 Відповісти
+15
А чого не їде на родіну, в Ханти-Мансійський автономний округ? Югра кличе!
показати весь коментар
02.07.2024 10:00 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Посередник.
показати весь коментар
02.07.2024 09:56 Відповісти
орбан привіз до Києва план....оманський план...
показати весь коментар
02.07.2024 10:00 Відповісти
Для Угорщини він покупець і такий же агент як і зеля
показати весь коментар
02.07.2024 11:06 Відповісти
Оооо, а я так собі міркую шо це за гівном почало смердить на Печерських пагорбах, як якійсь мудьяр насрав десть під каштаном нечистоплотно.
показати весь коментар
02.07.2024 09:58 Відповісти
показати весь коментар
02.07.2024 10:13 Відповісти
ПРяма доставка- привіз маляву Козиру від окурка
показати весь коментар
02.07.2024 09:58 Відповісти
смердить аж до Вінниці
показати весь коментар
02.07.2024 09:59 Відповісти
Буде ЗЮзю ушативать.
показати весь коментар
02.07.2024 09:59 Відповісти
З якої то радості ?
показати весь коментар
02.07.2024 10:00 Відповісти
А чого не їде на родіну, в Ханти-Мансійський автономний округ? Югра кличе!
показати весь коментар
02.07.2024 10:00 Відповісти
Везе 11 умов для капітуляції
чи наказ для їрмакаки "сдафайся, отримаєш звання хероя "?
показати весь коментар
02.07.2024 10:01 Відповісти
показати весь коментар
02.07.2024 10:03 Відповісти
Шкода бджілок, краще до ос або шершнів
показати весь коментар
02.07.2024 10:33 Відповісти
До речі Ющ перший візит у якості президента зробив у Мокшву 🤮
показати весь коментар
02.07.2024 13:23 Відповісти
Перші кроки до миру зробив ще руський ваєнний корабель.
показати весь коментар
02.07.2024 10:03 Відповісти
У @уйла проблеми - прислав парламентьора.
Певно варіант з кндр не прокатив - Китай навставляв пілюлей пончику та @уйлу
показати весь коментар
02.07.2024 10:04 Відповісти
Йа Йа, Запорізька облась і Херсон
показати весь коментар
02.07.2024 10:04 Відповісти
Це ж теж саме йухло , тільки маленька копія, навіщо воно там? Після його візиту обов'язково будуть прильоти.
показати весь коментар
02.07.2024 10:06 Відповісти
Я зрозумів чому воно приїхало, бо зелєпідр через нього загляне в очі йухла, і на вколішках,як воно ,,гуморне,, повзало і просилося візьміть нас до себе...Пам'ятаємо..., але висновків не робимо...
показати весь коментар
02.07.2024 10:25 Відповісти
Пам'ятаю Омега, Скорпіо, Неотон Фамілія, Локомоти ГТ, Ексодус, Геміні ....
Орбана не пам'ятаю
показати весь коментар
02.07.2024 10:12 Відповісти
Мадярська жаба друг ***** приїхав з ЗЕслугою ***** про "мир" в Україні поговорити - ну ну боюсь що після цього візиту ми ще і Закарпаття втратимо!
показати весь коментар
02.07.2024 10:13 Відповісти
dopeless

Я так розумію, сьогодні ніхто не планує згадувати цю новину піврічної давнини?

А ще можу нагадати, як Зеля відмовився Штайнмайера приймати, бо наполягав, що у нього зв'язки з росією є.

показати весь коментар
02.07.2024 10:19 Відповісти
О, ну як же таке памʼятати? Ми ж живемо в колгоспі тварин, де у мешканців памʼять як у рибок гупій.
показати весь коментар
02.07.2024 10:44 Відповісти
цей зелений звязок з кацапнею вже закоцав...
показати весь коментар
02.07.2024 10:47 Відповісти
О, квака мадярська приїхала поквакати в зеленому болоті. Цікаво які дії вчинить хрінпіду після цього візиту?
показати весь коментар
02.07.2024 10:29 Відповісти
шанс для наших дипломатів щось нове вигадати, подивимось
показати весь коментар
02.07.2024 10:33 Відповісти
Зараз Зєшобло, в оточенні якого немає жодного українця за національністю, покаже як за допомогою здачі національних інтересів можна «закінчити» війну і показати прецедент Ху@лу.
показати весь коментар
02.07.2024 10:37 Відповісти
про оточення згоден...
показати весь коментар
02.07.2024 10:44 Відповісти
орбана послав на розвідку кремлівський окупант і живодер ,
домовлятися про мир на умовах ху@ ла 😡
Побачимо чим закінчиться його поіздка до потерпілого🙁
показати весь коментар
02.07.2024 10:37 Відповісти
Решала цыганский явился.
показати весь коментар
02.07.2024 10:56 Відповісти
Орбан без ******, що гідрант без гівняка.
показати весь коментар
02.07.2024 10:59 Відповісти
Та невже ми українці тепер навчатимемо ще й угорську мову,
яка разом із кацапською стане державною в Україні?
показати весь коментар
02.07.2024 11:01 Відповісти
Нах_я пустили ету путинскую Обезьяну? Зачем вы даете етотому отбросу даете популярность а ***** надежду что Украина готова капитулировать?
показати весь коментар
02.07.2024 11:22 Відповісти
Ось і посередник з'явився!
показати весь коментар
02.07.2024 11:39 Відповісти
Особисто хоче привезти перемогу в Мадярщину.
показати весь коментар
02.07.2024 11:55 Відповісти
Ну принаймні під час візиту Орбана Київ бомбити не будуть 100%
показати весь коментар
02.07.2024 13:25 Відповісти
Повезіть Орбана на екскурсію десь під Вовчанськ! Але ні, не допоможе. Фашиста таким не налякаєш...
показати весь коментар
02.07.2024 13:38 Відповісти
А чого він не путіну пропонує припинити вогонь, а Зеленському? путін це все почав йому і припиняти.
показати весь коментар
02.07.2024 19:05 Відповісти
 
 