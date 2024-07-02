Зранку 2 липня прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прибув до Києва.

Про це повідомив керівник пресслужби Орбана Берталан Хаваші, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Як зазначається, Орбан планує провести переговори з президентом України Володимиром Зеленським.

"Найважливіша тема дискусії – можливість досягнення миру. Віктор Орбан і Володимир Зеленський також обговорять актуальні питання угорсько-українських двосторонніх відносин", - сказав він.

Джерела Суспільного у дипломатичних колах підтвердили прибуття угорського прем'єра до Києва.

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Раніше ЗМІ повідомляли про візит Орбана до Києва 2 липня 2024 року. Згодом Орбан заявив, що після його візиту до Києва можна буде побачити перші кроки до миру.