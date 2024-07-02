Орбан прибув до Києва
Зранку 2 липня прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прибув до Києва.
Про це повідомив керівник пресслужби Орбана Берталан Хаваші, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
Як зазначається, Орбан планує провести переговори з президентом України Володимиром Зеленським.
"Найважливіша тема дискусії – можливість досягнення миру. Віктор Орбан і Володимир Зеленський також обговорять актуальні питання угорсько-українських двосторонніх відносин", - сказав він.
Джерела Суспільного у дипломатичних колах підтвердили прибуття угорського прем'єра до Києва.
Раніше ЗМІ повідомляли про візит Орбана до Києва 2 липня 2024 року. Згодом Орбан заявив, що після його візиту до Києва можна буде побачити перші кроки до миру.
Топ коментарі
+23 саша паламарчук
показати весь коментар02.07.2024 10:03 Відповісти Посилання
+19 Наталия Гончар
показати весь коментар02.07.2024 09:58 Відповісти Посилання
+15 Oresta Bartka
показати весь коментар02.07.2024 10:00 Відповісти Посилання
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чи наказ для їрмакаки "сдафайся, отримаєш звання хероя "?
Певно варіант з кндр не прокатив - Китай навставляв пілюлей пончику та @уйлу
Орбана не пам'ятаю
Я так розумію, сьогодні ніхто не планує згадувати цю новину піврічної давнини?
А ще можу нагадати, як Зеля відмовився Штайнмайера приймати, бо наполягав, що у нього зв'язки з росією є.
домовлятися про мир на умовах ху@ ла 😡
Побачимо чим закінчиться його поіздка до потерпілого🙁
яка разом із кацапською стане державною в Україні?