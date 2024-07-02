Утром 2 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Киев.

Об этом сообщил руководитель пресс-службы Орбана Берталан Хаваши, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Как отмечается, Орбан планирует провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Важнейшая тема дискуссии - возможность достижения мира. Виктор Орбан и Владимир Зеленский также обсудят актуальные вопросы венгерско-украинских двусторонних отношений", - сказал он.

Источники Суспільного в дипломатических кругах подтвердили прибытие венгерского премьера в Киев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стефанишина об 11 требованиях Венгрии: Мы видим успех в отношениях со "специфическим" правительством Орбана

Ранее СМИ сообщали о визите Орбана в Киев 2 июля 2024 года. Впоследствии Орбан заявил, что после его визита в Киев можно будет увидеть первые шаги к миру.