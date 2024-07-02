Орбан прибыл в Киев
Утром 2 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Киев.
Об этом сообщил руководитель пресс-службы Орбана Берталан Хаваши, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
Как отмечается, Орбан планирует провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.
"Важнейшая тема дискуссии - возможность достижения мира. Виктор Орбан и Владимир Зеленский также обсудят актуальные вопросы венгерско-украинских двусторонних отношений", - сказал он.
Источники Суспільного в дипломатических кругах подтвердили прибытие венгерского премьера в Киев.
Ранее СМИ сообщали о визите Орбана в Киев 2 июля 2024 года. Впоследствии Орбан заявил, что после его визита в Киев можно будет увидеть первые шаги к миру.
Топ комментарии
+23 саша паламарчук
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чи наказ для їрмакаки "сдафайся, отримаєш звання хероя "?
Певно варіант з кндр не прокатив - Китай навставляв пілюлей пончику та @уйлу
Орбана не пам'ятаю
Я так розумію, сьогодні ніхто не планує згадувати цю новину піврічної давнини?
А ще можу нагадати, як Зеля відмовився Штайнмайера приймати, бо наполягав, що у нього зв'язки з росією є.
домовлятися про мир на умовах ху@ ла 😡
Побачимо чим закінчиться його поіздка до потерпілого🙁
яка разом із кацапською стане державною в Україні?