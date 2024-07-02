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Орбан прибыл в Киев

Віктор Орбан приїхав у Київ

Утром 2 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Киев.

Об этом сообщил руководитель пресс-службы Орбана Берталан Хаваши, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Как отмечается, Орбан планирует провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Важнейшая тема дискуссии - возможность достижения мира. Виктор Орбан и Владимир Зеленский также обсудят актуальные вопросы венгерско-украинских двусторонних отношений", - сказал он.

Источники Суспільного в дипломатических кругах подтвердили прибытие венгерского премьера в Киев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стефанишина об 11 требованиях Венгрии: Мы видим успех в отношениях со "специфическим" правительством Орбана

Ранее СМИ сообщали о визите Орбана в Киев 2 июля 2024 года. Впоследствии Орбан заявил, что после его визита в Киев можно будет увидеть первые шаги к миру.

Автор: 

визит (3105) Зеленский Владимир (20794) Виктор Орбан (477)


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Топ комментарии
+23
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02.07.2024 10:03
+19
ПРяма доставка- привіз маляву Козиру від окурка
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02.07.2024 09:58
+15
А чого не їде на родіну, в Ханти-Мансійський автономний округ? Югра кличе!
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02.07.2024 10:00
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02.07.2024 09:56 Ответить
орбан привіз до Києва план....оманський план...
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02.07.2024 10:00 Ответить
Для Угорщини він покупець і такий же агент як і зеля
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02.07.2024 11:06 Ответить
Оооо, а я так собі міркую шо це за гівном почало смердить на Печерських пагорбах, як якійсь мудьяр насрав десть під каштаном нечистоплотно.
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02.07.2024 09:58 Ответить
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02.07.2024 10:13 Ответить
ПРяма доставка- привіз маляву Козиру від окурка
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02.07.2024 09:58 Ответить
смердить аж до Вінниці
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02.07.2024 09:59 Ответить
Буде ЗЮзю ушативать.
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02.07.2024 09:59 Ответить
З якої то радості ?
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02.07.2024 10:00 Ответить
А чого не їде на родіну, в Ханти-Мансійський автономний округ? Югра кличе!
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02.07.2024 10:00 Ответить
Везе 11 умов для капітуляції
чи наказ для їрмакаки "сдафайся, отримаєш звання хероя "?
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02.07.2024 10:01 Ответить
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02.07.2024 10:03 Ответить
Шкода бджілок, краще до ос або шершнів
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02.07.2024 10:33 Ответить
До речі Ющ перший візит у якості президента зробив у Мокшву 🤮
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02.07.2024 13:23 Ответить
Перші кроки до миру зробив ще руський ваєнний корабель.
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02.07.2024 10:03 Ответить
У @уйла проблеми - прислав парламентьора.
Певно варіант з кндр не прокатив - Китай навставляв пілюлей пончику та @уйлу
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02.07.2024 10:04 Ответить
Йа Йа, Запорізька облась і Херсон
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02.07.2024 10:04 Ответить
Це ж теж саме йухло , тільки маленька копія, навіщо воно там? Після його візиту обов'язково будуть прильоти.
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02.07.2024 10:06 Ответить
Я зрозумів чому воно приїхало, бо зелєпідр через нього загляне в очі йухла, і на вколішках,як воно ,,гуморне,, повзало і просилося візьміть нас до себе...Пам'ятаємо..., але висновків не робимо...
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02.07.2024 10:25 Ответить
Пам'ятаю Омега, Скорпіо, Неотон Фамілія, Локомоти ГТ, Ексодус, Геміні ....
Орбана не пам'ятаю
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02.07.2024 10:12 Ответить
Мадярська жаба друг ***** приїхав з ЗЕслугою ***** про "мир" в Україні поговорити - ну ну боюсь що після цього візиту ми ще і Закарпаття втратимо!
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02.07.2024 10:13 Ответить
dopeless

Я так розумію, сьогодні ніхто не планує згадувати цю новину піврічної давнини?

А ще можу нагадати, як Зеля відмовився Штайнмайера приймати, бо наполягав, що у нього зв'язки з росією є.

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02.07.2024 10:19 Ответить
О, ну як же таке памʼятати? Ми ж живемо в колгоспі тварин, де у мешканців памʼять як у рибок гупій.
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02.07.2024 10:44 Ответить
цей зелений звязок з кацапнею вже закоцав...
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02.07.2024 10:47 Ответить
О, квака мадярська приїхала поквакати в зеленому болоті. Цікаво які дії вчинить хрінпіду після цього візиту?
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02.07.2024 10:29 Ответить
шанс для наших дипломатів щось нове вигадати, подивимось
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02.07.2024 10:33 Ответить
Зараз Зєшобло, в оточенні якого немає жодного українця за національністю, покаже як за допомогою здачі національних інтересів можна «закінчити» війну і показати прецедент Ху@лу.
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02.07.2024 10:37 Ответить
про оточення згоден...
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02.07.2024 10:44 Ответить
орбана послав на розвідку кремлівський окупант і живодер ,
домовлятися про мир на умовах ху@ ла 😡
Побачимо чим закінчиться його поіздка до потерпілого🙁
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02.07.2024 10:37 Ответить
Решала цыганский явился.
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02.07.2024 10:56 Ответить
Орбан без ******, що гідрант без гівняка.
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02.07.2024 10:59 Ответить
Та невже ми українці тепер навчатимемо ще й угорську мову,
яка разом із кацапською стане державною в Україні?
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02.07.2024 11:01 Ответить
Нах_я пустили ету путинскую Обезьяну? Зачем вы даете етотому отбросу даете популярность а ***** надежду что Украина готова капитулировать?
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02.07.2024 11:22 Ответить
Ось і посередник з'явився!
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02.07.2024 11:39 Ответить
Особисто хоче привезти перемогу в Мадярщину.
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02.07.2024 11:55 Ответить
Ну принаймні під час візиту Орбана Київ бомбити не будуть 100%
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02.07.2024 13:25 Ответить
Повезіть Орбана на екскурсію десь під Вовчанськ! Але ні, не допоможе. Фашиста таким не налякаєш...
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02.07.2024 13:38 Ответить
А чого він не путіну пропонує припинити вогонь, а Зеленському? путін це все почав йому і припиняти.
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02.07.2024 19:05 Ответить
 
 