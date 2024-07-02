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Приїхав до Києва, щоб зробити внесок у розв’язання проблем, що стоять перед ЄС, - Орбан

Орбан про візит до Києва

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що приїхав до Києва, щоб зробити внесок у розв'язання проблем, що стоять перед ЄС.

Про це він повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Мета угорського головування - зробити свій внесок у розв'язання проблем, що стоять перед Європейським Союзом. Тому моя перша поїздка була до Києва", - зазначив він.

З 1 липня 2024 року Угорщина розпочала головування в Раді ЄС.

Раніше ЗМІ повідомляли про візит Орбана до Києва 2 липня 2024 року. Згодом Орбан заявив, що після його візиту до Києва можна буде побачити перші кроки до миру.

Відомо, що Володимир Зеленський зустрівся із Орбаном.

Читайте: Угорщина не планує надавати військову підтримку Україні через Європейський фонд миру, - радник Орбана

Автор: 

Угорщина (2336) візит (1609) Віктор Орбан (572)


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Топ коментарі
+18
Какой же циничный ублюдок. Само нас содало проблемы на ровном месте и приехало помогать нам их решать. Сразу видно одна школа с ******. ***** тоже напало на Украину ради мира и сейчас бомбит наши школы и больницы чтобы мир быстрее настал. Вот нахрена было пускать ету суку в Украину и наводить смуту? Пускай Зелебоба в Омане с ним встечался бы и больше не возвращался.
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02.07.2024 13:26 Відповісти
+10
ПШНХй, гнида.
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02.07.2024 13:23 Відповісти
+8
Найвеличніший проблеморозв'язувач намалювався...
Щоб тебе курво ***** ракетою над Києвом **********.
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02.07.2024 13:26 Відповісти
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ПШНХй, гнида.
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02.07.2024 13:23 Відповісти
Какой же циничный ублюдок. Само нас содало проблемы на ровном месте и приехало помогать нам их решать. Сразу видно одна школа с ******. ***** тоже напало на Украину ради мира и сейчас бомбит наши школы и больницы чтобы мир быстрее настал. Вот нахрена было пускать ету суку в Украину и наводить смуту? Пускай Зелебоба в Омане с ним встечался бы и больше не возвращался.
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02.07.2024 13:26 Відповісти
Краще в Українській Ялті наступну зустріч провести.
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02.07.2024 13:29 Відповісти
Вступай до ЗСУ - зможеш наблизити цей момент ...згоден ?
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02.07.2024 13:32 Відповісти
В ЗСУ навіть теоретично не може бути 40 млн солдат
Згоден?
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02.07.2024 13:33 Відповісти
Не згоден. Пока я буду в ЗСУ, предатели продадут и Украину и меня и мой дом.
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02.07.2024 13:46 Відповісти
А чому це хтось повинен тебе захищати від кацапів , доки ти тут "відважно" коменти клацаєш ?! ...
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02.07.2024 14:02 Відповісти
Найвеличніший проблеморозв'язувач намалювався...
Щоб тебе курво ***** ракетою над Києвом **********.
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02.07.2024 13:26 Відповісти
https://t.me/Chornovil_official/20643 Тарас Чорновіл :
У рамках чергової серії договорняків zе-влади з ерефією до Києва прибув новий "миротворець" Віктор Орбан. Ні, це добре, спілкуватися треба з важкими опонентами, якщо вони не безнадійні та кінчені. Угорщина - член НАТО і ЄС, тому з Орбаном не просто можна, але й необхідно нормально спілкуватися. Але, в цієї укрсучвлади все завжди, як у того лепіли, який мигдалики в горлі вирізає через задницю. Бо, якщо шукати логіку в інтересах України, то ця zе гоп-стоп компанія робить усе діаметрально навпаки. А якщо інтереси діаметрально протилежні? О, тоді все абсолютно вірно.
1. Домовлятися треба вчасно. Проблеми з Угорщиною були постійно, але чітко сформульовані претензії появилися в середині вересня торік після засідання Єврокомісії, куди Орбан заніс 11 вимог до України. З них тільки 5-6 були з розрахунку на виконання - все інше для підвищення ставок, бо виконувати їх абсолютно неможливо. Про необхідність негайних переговорів з Угорщиною, щоб устигнути до Саміту Ради ЄС наполягала голова профільного комітету Іванна Климпуш-Ценцадзе. Zе-влада відмовилася навідріз, заявила, що на жоден компроміс не піде. 4-5 разів улаштували кампанії шельмування проти Угорщини та Орбана, щоб у червні 2024 оголосити від уряду, що ми виконаємо всі 11 вимог! Нереальних для виконання!! Які вже внесені в офіційні переговорні рамки з ЄС!!! Тепер тільки сам Будапешт їх може відкликати!!!! Для цього тепер почнуть ущербні й гнилі переговори, де ми вже є стороною, яка капітулювала перед Угорщиною. Це лише утруднить євроінтеграцію та погіршить настрої в самій Україні...
2. Переговори мають вести ті, хто вміють та ті, хто на це уповноважений. Порошенку, ще кільком умілим контактерам переговори зірвали, навіть свого Кулебу відсторонили. Переговори вели: в січні завгосп і кріт Банкової, у червні віце-прем'єркаСтефанішина, яка вже офіційно звинувачена в розкраданні євроінтеграційних коштів за часу своєї роботи в уряді Азарова...
3. У переговірники з москвою слід залучати лідерів, які посилюють наші позиції й реально сприяють успіху України - наших союзників із Рамштайну. Ніколи не треба шукати собі тих, хто вас послаблюють і схиляють до капітуляції. Вони мають стати переговорниками від ворога. Орбана до участі в цих таємних домовленостях запросив особисто Zеленський на Єврораді в Брюсселі - в Угорщині це підтверджують. В розуміні Zе треба залучати не наших союзників, а противників: Китай, Саудія, Угорщина, так званий "глобальний південь". Виздоровіє Фіцо, він ще і його запросить... У нас про таких zеленських кажуть: "собака навпаки: до чужих ластиться, а на своїх гавкає".
Вам наводити ще 4, 5, 6 пункти, чи й цього вже стане? Обрана Zе стратегія дуже вигідна й ефективна. Але не для України...

https://t.me/Chornovil_official/20643 12:42
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02.07.2024 13:27 Відповісти
довіряти Тарасу Ч. нині на всі 100% не слід, - і не тільки тому що яшкався з овощем, а тому що нині він штибу вишивата.
Тим часом деякі месаги в нього заслуговують на увагу та довіру. Як і тут у випадку з Орбаном. Бо він тут попереджає про таємні переговори ЕрЗе з ****** з-за посередництва Орбана.
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02.07.2024 13:52 Відповісти
А всі знають , що Україна весь цей час , й досі , справно транспортує кацапський газ до угорщини ...?!
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02.07.2024 13:28 Відповісти
Знають! І що далі? Є таке поняття - "багатостороння міждержавна угода" Саме такою вона була тоді коли Угорщина вирішила купувать у Росії газ Це було забагато раніше ніж у Росії виник з Україною територіальний конфлікт Україна виступала стороною-транзитером товару До цих пір ця угода діє І Україна ЗОБОВ"ЯЗАНА її виконувать
А тепер починай вереск про те що "мудак у кріслі президента діє в інтересах Росії та не зупиняє транзит газу своєю територією і діє в інтересах держави-окупанта" Ти ж у подібному ключі писав про діяльність Порошенка? У американців подібне іменується - "трахнуть себе в зад"! Починай! Ми уважно спостерігаємо!
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02.07.2024 14:04 Відповісти
Під час війни жодні забов'язання не діють - це є форс-мажор , який в цих угодах звісно прописаний ...
Але скористатися цим , чомусь , не хочуть - вочевидь тому що це комусь вигідно - одним війна , а іншим торгівля !
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02.07.2024 14:08 Відповісти
а тобі відомо, що основний міждержавний орган (Радбез ООН), який має надати агресії касапів статусу війни - досі такого статусу не надав? Чи тобі невідомо, що навіть прихильні до України судді будь-якого арбітражу при ухваленні свого рішення не будуть дивитися на власні симпатії, а лише на букви, коми та інші розділові знаки в міждержавних документах?
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02.07.2024 14:20 Відповісти
Ти трішки "не з того боку" до нього "заходиш" З цим "фруктом" треба бороться його ж методами Тобто "грубо" і "брутально"
А щодо "статусу війни" то її оголошення не обов"язкове для визнання війни війною формального оголошення отримувать необов"язково Достатньо прямих військових дій проти території чи громадян чи об"єкту іншої держави
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02.07.2024 14:29 Відповісти
Бач - як КРАСИВО? Головне - точно "зарядить" в "роговий відсік" І наш "друг" "запхнув язика в зад" - і не "відсвічує"!
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02.07.2024 18:15 Відповісти
Не бреши! "Форс-мажорними" можуть буть визнані міжнародні угоди в двох випадках - або якщо вони передбачені цією угодою або коли їх такими визнають ВСІ учасники Тепер будемо чекать - "хто кому насере в жменю": Орбан - Путіну Чи Путін - Орбану!
А ти - починай тренуваться! Або поливать лайном своє "божество" "Блазня" - або "ТСвЗ" Бо саме "Блазень усі п"ять років (останні два - у стані війни з Росією) не анулює дану угоду - "працюючи на ворога та поповнюючи його бюджет!"
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02.07.2024 14:23 Відповісти
Вороги України домовляються відкрито. Прямо в Києві.
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02.07.2024 13:32 Відповісти
Та ну! Він приїхав з своїм на умі і на кону стоїть щось для них дуже вигідне.
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02.07.2024 13:32 Відповісти
Для розуміння, хто приїхав - угорський https://www.youtube.com/shorts/iHRa2yGB1w4 народний танець .
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02.07.2024 13:32 Відповісти
Ги...ну тіпа брейк по-північному
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02.07.2024 13:47 Відповісти
Та ви і є самі проблема ЯЄС
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02.07.2024 13:45 Відповісти
відвертий путінський шакал, ворог. Про що з ним можна домовлятись
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02.07.2024 13:48 Відповісти
А на бамбас ця ********** повія не хоче прокатнутись?
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02.07.2024 13:58 Відповісти
Мадьяры такое как и кацапье. скоро и на Закарпаття тоже что то начнеться, а й хорошо. зеля отдаст все территории врагам, сам смоеться в страны НАТО. пол Восточной Украины уже отдал, отдасть и Западну.
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02.07.2024 14:03 Відповісти
ну ты лапоть безграмотный и самое плохое - имеешь право голоса на выборах
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02.07.2024 14:10 Відповісти
тебе вообще не можна допускать до выборов, ты зеленая шалава.
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02.07.2024 14:22 Відповісти
мадяр привіз "вводную" від куйла ,для його "зеленого слуги" в Україні...
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02.07.2024 14:08 Відповісти
нашій тупорилій владі легше домовитися з різними орбанами, бо ті не згадують про корупцію. одна біда - орбан сам бідний, мов церковна миша. тому нашим крадіям він поки не цікавий.
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02.07.2024 14:09 Відповісти
Однажды случайно попал на видеоблог эмигранта в провинциальном венгерском городе. Кадры как будто попал в советский союз 80-х.
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02.07.2024 14:11 Відповісти
....френд бункерной подворотни приперся...
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02.07.2024 14:13 Відповісти
Срань мадярська! Ти сам проблема для ЄС.
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02.07.2024 14:37 Відповісти
Говоримо Орбан, маємо на увазі Ботоксний.
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02.07.2024 15:00 Відповісти
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02.07.2024 15:06 Відповісти
Відправити цю мадярську чмоньку реверсом по Дружбі на історичну батьківщину.
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02.07.2024 15:11 Відповісти
А что, обломки ракет сегодня над Киевом не летают ?
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02.07.2024 15:12 Відповісти
мир приблизят только ракеты дальностью 2000 км в достаточном количестве
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02.07.2024 15:20 Відповісти
 
 