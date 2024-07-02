Приїхав до Києва, щоб зробити внесок у розв’язання проблем, що стоять перед ЄС, - Орбан
Прем'єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що приїхав до Києва, щоб зробити внесок у розв'язання проблем, що стоять перед ЄС.
Про це він повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Мета угорського головування - зробити свій внесок у розв'язання проблем, що стоять перед Європейським Союзом. Тому моя перша поїздка була до Києва", - зазначив він.
З 1 липня 2024 року Угорщина розпочала головування в Раді ЄС.
Раніше ЗМІ повідомляли про візит Орбана до Києва 2 липня 2024 року. Згодом Орбан заявив, що після його візиту до Києва можна буде побачити перші кроки до миру.
Відомо, що Володимир Зеленський зустрівся із Орбаном.
Топ коментарі
+18 Alex Nosov #582146
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+10 Myroslav Hrabovsky #517948
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+8 Erlich Bachman
показати весь коментар02.07.2024 13:26 Відповісти Посилання
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Щоб тебе курво ***** ракетою над Києвом **********.
У рамках чергової серії договорняків zе-влади з ерефією до Києва прибув новий "миротворець" Віктор Орбан. Ні, це добре, спілкуватися треба з важкими опонентами, якщо вони не безнадійні та кінчені. Угорщина - член НАТО і ЄС, тому з Орбаном не просто можна, але й необхідно нормально спілкуватися. Але, в цієї укрсучвлади все завжди, як у того лепіли, який мигдалики в горлі вирізає через задницю. Бо, якщо шукати логіку в інтересах України, то ця zе гоп-стоп компанія робить усе діаметрально навпаки. А якщо інтереси діаметрально протилежні? О, тоді все абсолютно вірно.
1. Домовлятися треба вчасно. Проблеми з Угорщиною були постійно, але чітко сформульовані претензії появилися в середині вересня торік після засідання Єврокомісії, куди Орбан заніс 11 вимог до України. З них тільки 5-6 були з розрахунку на виконання - все інше для підвищення ставок, бо виконувати їх абсолютно неможливо. Про необхідність негайних переговорів з Угорщиною, щоб устигнути до Саміту Ради ЄС наполягала голова профільного комітету Іванна Климпуш-Ценцадзе. Zе-влада відмовилася навідріз, заявила, що на жоден компроміс не піде. 4-5 разів улаштували кампанії шельмування проти Угорщини та Орбана, щоб у червні 2024 оголосити від уряду, що ми виконаємо всі 11 вимог! Нереальних для виконання!! Які вже внесені в офіційні переговорні рамки з ЄС!!! Тепер тільки сам Будапешт їх може відкликати!!!! Для цього тепер почнуть ущербні й гнилі переговори, де ми вже є стороною, яка капітулювала перед Угорщиною. Це лише утруднить євроінтеграцію та погіршить настрої в самій Україні...
2. Переговори мають вести ті, хто вміють та ті, хто на це уповноважений. Порошенку, ще кільком умілим контактерам переговори зірвали, навіть свого Кулебу відсторонили. Переговори вели: в січні завгосп і кріт Банкової, у червні віце-прем'єркаСтефанішина, яка вже офіційно звинувачена в розкраданні євроінтеграційних коштів за часу своєї роботи в уряді Азарова...
3. У переговірники з москвою слід залучати лідерів, які посилюють наші позиції й реально сприяють успіху України - наших союзників із Рамштайну. Ніколи не треба шукати собі тих, хто вас послаблюють і схиляють до капітуляції. Вони мають стати переговорниками від ворога. Орбана до участі в цих таємних домовленостях запросив особисто Zеленський на Єврораді в Брюсселі - в Угорщині це підтверджують. В розуміні Zе треба залучати не наших союзників, а противників: Китай, Саудія, Угорщина, так званий "глобальний південь". Виздоровіє Фіцо, він ще і його запросить... У нас про таких zеленських кажуть: "собака навпаки: до чужих ластиться, а на своїх гавкає".
Вам наводити ще 4, 5, 6 пункти, чи й цього вже стане? Обрана Zе стратегія дуже вигідна й ефективна. Але не для України...
https://t.me/Chornovil_official/20643 12:42
Тим часом деякі месаги в нього заслуговують на увагу та довіру. Як і тут у випадку з Орбаном. Бо він тут попереджає про таємні переговори ЕрЗе з ****** з-за посередництва Орбана.
А тепер починай вереск про те що "мудак у кріслі президента діє в інтересах Росії та не зупиняє транзит газу своєю територією і діє в інтересах держави-окупанта" Ти ж у подібному ключі писав про діяльність Порошенка? У американців подібне іменується - "трахнуть себе в зад"! Починай! Ми уважно спостерігаємо!
Але скористатися цим , чомусь , не хочуть - вочевидь тому що це комусь вигідно - одним війна , а іншим торгівля !
А щодо "статусу війни" то її оголошення не обов"язкове для визнання війни війною формального оголошення отримувать необов"язково Достатньо прямих військових дій проти території чи громадян чи об"єкту іншої держави
А ти - починай тренуваться! Або поливать лайном своє "божество" "Блазня" - або "ТСвЗ" Бо саме "Блазень усі п"ять років (останні два - у стані війни з Росією) не анулює дану угоду - "працюючи на ворога та поповнюючи його бюджет!"