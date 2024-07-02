Приїхав до Києва, щоб зробити внесок у розв’язання проблем, що стоять перед ЄС, - Орбан

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що приїхав до Києва, щоб зробити внесок у розв'язання проблем, що стоять перед ЄС.

Про це він повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Мета угорського головування - зробити свій внесок у розв'язання проблем, що стоять перед Європейським Союзом. Тому моя перша поїздка була до Києва", - зазначив він.

З 1 липня 2024 року Угорщина розпочала головування в Раді ЄС.

Раніше ЗМІ повідомляли про візит Орбана до Києва 2 липня 2024 року. Згодом Орбан заявив, що після його візиту до Києва можна буде побачити перші кроки до миру.

Відомо, що Володимир Зеленський зустрівся із Орбаном.

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