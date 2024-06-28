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Новини Допомога Україні
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Угорщина не планує надавати військову підтримку Україні через Європейський фонд миру, - радник Орбана

Угорщина не хоче бути залученою до питання допомоги Україні

Угорщина підтримує фінансування Європейського фонду миру, однак гроші потрібно спрямувати на інші напрямки, а не на підтримку України.

Про це заявив політичний радник премʼєр-міністра Угорщини Балаж Орбан, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

Угорщина не хоче бути залученою до питання допомоги Україні

У питанні Європейського фонду миру… ми не хочемо брати участь у військовій підтримці України. Тому що це угорська позиція протягом тривалого часу. Ми намагаємося домовитися з нашими європейськими партнерами, щоб вони хотіли долучитися. Але водночас ми самі не хочемо бути залученими", - зазначив Балаж Орбан.

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"Переговори тривають, і це є причиною дискусії про те, як зробити так, щоб Угорщина могла сказати, що наші ресурси не є частиною Європейського мирного фонду, спрямованого на Україну, а йдуть на два інші напрями. Тому я б розглядав це як технічну перешкоду. Ми повинні переконатися, що наші європейські партнери хочуть надсилати свої гроші в Європейський мирний фонд, в Україну, а ми не хочемо цього робити, і це має бути зроблено належним чином", - зауважив він.

Діалог з Україною стане регулярним

Радник Орбана не розкрив деталі того, про що саме спілкувалися президент України Володимир Зеленський та Віктор Орбан під час круглого столу в Єврораді, однак додав, що діалог між країнами посилиться.

"З 1 липня ми перебираємо президентство в Європейській Раді. Тому це вимагає більше дипломатичних зусиль з угорської сторони, хоча в нас складні й різні погляди з Україною, але це не означає, що нам не потрібно спілкуватися в цій ситуації. Я очікую більш частого і більш регулярного спілкування між двома лідерами", - резюмував радник прем'єра Угорщини.

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Автор: 

Угорщина (2332) допомога і підтримка (1165) Віктор Орбан (570)


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Топ коментарі
+3
Та краще вдавитися , ніж брати допомогу у кацапських прихвостнів !
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28.06.2024 09:41
+3
Та бляха, вийдіть з ЄС і НАТО, нах ви тут треба. І ніхто тоді вас задовбувати не буде. Нагадує сусіда, якому завжди все не подобається, і фарбують не так, і прибирають не так, і косять не так, і плиточка не така, а скидуватися грошима і щось робити в будинку і навколо нього воно не хоче.
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28.06.2024 09:55
+3
Венгрия блокирует любую поддержку Украины, как экономическую, финансовую, так и военную. И сама не участвует и другим не дает. И это в условиях полномасштабной войны на уничтожение Украины. Поэтому, это надо запомнить навсегда и сделать соответствующие выводы и конкретные решения. В экономическом плане, можно например, запретить участие венгерских компаний в реконструкции, строительстве, восстановлении и любом производстве в Украине, если стоимость контракта превышает 3000 евро. То есть, ведро с огурцами купить-продать в качестве "приграничной торговли" - это пожалуйста, но не более того. Ни одна венгерская компания не должна участвовать и получать прибыль на территории Украины. Еще можно запретить покупать землю и недвижимость гражданам венгрии. Ограничить срок вида на жительство и, или пребывание их на территории Украины. И заявить, что все привилегии сделанные Украиной за последние 30 лет в одностороннем порядке были жестом доброй воли, которую венгры не оценили и только требовали еще больше. Ничего подобного при ссср не было и никаких требований от венгрии тогда не поступало. Теперь-же, после начала полномасштабной войны на уничтожение Украины никаких односторонних привилегий быть не должно и все отношения с венгрией будут основываться на нормативной базе ЕС, когда Украина вступит в ЕС. Если венгрия будет и дальше блокировать вступление Украины в ЕС, то и отношение к венгрии должно быть соответствующее, как к далекой и враждебной стране.
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28.06.2024 10:58
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По Орбану - гроші потрібні Угорщині - шоб вона менше гунділа
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28.06.2024 09:30 Відповісти
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28.06.2024 09:36 Відповісти
Та краще вдавитися , ніж брати допомогу у кацапських прихвостнів !
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28.06.2024 09:41 Відповісти
Якби Угорщина зі своїми принципами була на нашому боці, ми вже були б і в ЄС і в НАТО. І жодних записів у Конституції не потрібні, до речі з днем ​​Конституції.
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28.06.2024 09:42 Відповісти
Кілька місяців тому СБУ і шавки ОПи в соцмережах бились в істериці.

"СБУ: Порошенко мав зустрітися з Орбаном - цим би скористалася Росія."
Саме на цій підставі керівництво ВР не надало дозвіл на закордонне відрядження українському депутату, який мав стати «інструментом у руках російських спецслужб».

Буквально вчора.

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28.06.2024 09:43 Відповісти
Та бляха, вийдіть з ЄС і НАТО, нах ви тут треба. І ніхто тоді вас задовбувати не буде. Нагадує сусіда, якому завжди все не подобається, і фарбують не так, і прибирають не так, і косять не так, і плиточка не така, а скидуватися грошима і щось робити в будинку і навколо нього воно не хоче.
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28.06.2024 09:55 Відповісти
То чого кукурікаєш де треба і де нетреба? ''Пєтух гамбурзький''.
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28.06.2024 09:56 Відповісти
Венгрия блокирует любую поддержку Украины, как экономическую, финансовую, так и военную. И сама не участвует и другим не дает. И это в условиях полномасштабной войны на уничтожение Украины. Поэтому, это надо запомнить навсегда и сделать соответствующие выводы и конкретные решения. В экономическом плане, можно например, запретить участие венгерских компаний в реконструкции, строительстве, восстановлении и любом производстве в Украине, если стоимость контракта превышает 3000 евро. То есть, ведро с огурцами купить-продать в качестве "приграничной торговли" - это пожалуйста, но не более того. Ни одна венгерская компания не должна участвовать и получать прибыль на территории Украины. Еще можно запретить покупать землю и недвижимость гражданам венгрии. Ограничить срок вида на жительство и, или пребывание их на территории Украины. И заявить, что все привилегии сделанные Украиной за последние 30 лет в одностороннем порядке были жестом доброй воли, которую венгры не оценили и только требовали еще больше. Ничего подобного при ссср не было и никаких требований от венгрии тогда не поступало. Теперь-же, после начала полномасштабной войны на уничтожение Украины никаких односторонних привилегий быть не должно и все отношения с венгрией будут основываться на нормативной базе ЕС, когда Украина вступит в ЕС. Если венгрия будет и дальше блокировать вступление Украины в ЕС, то и отношение к венгрии должно быть соответствующее, как к далекой и враждебной стране.
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28.06.2024 10:58 Відповісти
У нас скоро выборы. Я буду сам голосовать только за те партии и кандидатов, помогу на выборах тем, чьи программы будут выпердолить Венгрию из ЕС и НАТО.
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28.06.2024 11:00 Відповісти
Да, венгерское оружие - это сила.
Мы много потеряли.
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28.06.2024 13:40 Відповісти
 
 