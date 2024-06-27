В Орбана хочуть визнання всьго Закарпаття "традиційно угорським", - ЗМІ

Угорщина у своїх вимогах щодо захисту нацменшин хоче автоматично визнати "традиційно угорськими" усі населені пункти Закарпаття.

Про це йдеться в матеріалі Європейської правди, передає Цензор.НЕТ.

Угорщина раніше передала список 11 вимог щодо захисту прав національних меншин у січні 2024 року.

За даними видання, найскладнішим стало визначення в Україні місць з особливим рівнем гарантії прав угорців.

"Ця норма є в законі й зараз: йдеться про міста і села "зі значною кількістю" представників меншини (від 15%) та з "традиційним" проживанням меншини (від 10% протягом останніх 100 років). У цьому разі за рішенням місцевої ради можна, наприклад, розміщувати дорожні знаки двома мовами", - зазначається в матеріалі.

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Проте, пише автор, Будапешту цього виявилося замало.

"Там, по-перше, вимагають автоматично визнати "традиційно угорськими" усі населені пункти Закарпаття, навіть ті, в яких угорці історично ніколи не жили. Підстава – те, що загалом у Закарпатській області за переписом 2001 року та попередніх років частка угорців становила понад 10%.

По-друге (напевно, чекаючи, що першу вимогу протиснути не вийде), у Орбана вимагають скасування норми про 10% у принципі. Тобто якщо хоч скількись жило традиційно – то це "угорська" територія", - йдеться в матеріалі.

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Також Угорщина вимагає від України відмовитися від рішення місцевих рад у цьому процесі й зробити присвоєння статусу автоматичним.

В Угорщині категорично звучить вимога щодо того, щоб використовувати лише перепис 2001 року попри те, що відтоді кількість угорців, що живуть на Закарпатті, скоротилася майже удвічі.

"Причина такої категоричності зрозуміла. У Орбана знають, що рік за роком втрачають Закарпаття. В Ужгороді, Мукачеві й Хусті – символічних для Угорщини містах – ще від радянських часів частка угорців впала нижче 10%. Нині Будапешт побачив шанс використати історичну можливість і шантажем змусити Україну повернути їм "угорськість", якої давно немає в реальності. Зважаючи на відтік угорців навіть з Берегівського району, Орбан може одного дня стикнутися з наслідками і там – і намагається цьому запобігти", - зазначило видання.

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