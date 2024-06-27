В Орбана хочуть визнання всьго Закарпаття "традиційно угорським", - ЗМІ
Угорщина у своїх вимогах щодо захисту нацменшин хоче автоматично визнати "традиційно угорськими" усі населені пункти Закарпаття.
Про це йдеться в матеріалі Європейської правди, передає Цензор.НЕТ.
Угорщина раніше передала список 11 вимог щодо захисту прав національних меншин у січні 2024 року.
За даними видання, найскладнішим стало визначення в Україні місць з особливим рівнем гарантії прав угорців.
"Ця норма є в законі й зараз: йдеться про міста і села "зі значною кількістю" представників меншини (від 15%) та з "традиційним" проживанням меншини (від 10% протягом останніх 100 років). У цьому разі за рішенням місцевої ради можна, наприклад, розміщувати дорожні знаки двома мовами", - зазначається в матеріалі.
Проте, пише автор, Будапешту цього виявилося замало.
"Там, по-перше, вимагають автоматично визнати "традиційно угорськими" усі населені пункти Закарпаття, навіть ті, в яких угорці історично ніколи не жили. Підстава – те, що загалом у Закарпатській області за переписом 2001 року та попередніх років частка угорців становила понад 10%.
По-друге (напевно, чекаючи, що першу вимогу протиснути не вийде), у Орбана вимагають скасування норми про 10% у принципі. Тобто якщо хоч скількись жило традиційно – то це "угорська" територія", - йдеться в матеріалі.
Також Угорщина вимагає від України відмовитися від рішення місцевих рад у цьому процесі й зробити присвоєння статусу автоматичним.
В Угорщині категорично звучить вимога щодо того, щоб використовувати лише перепис 2001 року попри те, що відтоді кількість угорців, що живуть на Закарпатті, скоротилася майже удвічі.
"Причина такої категоричності зрозуміла. У Орбана знають, що рік за роком втрачають Закарпаття. В Ужгороді, Мукачеві й Хусті – символічних для Угорщини містах – ще від радянських часів частка угорців впала нижче 10%. Нині Будапешт побачив шанс використати історичну можливість і шантажем змусити Україну повернути їм "угорськість", якої давно немає в реальності. Зважаючи на відтік угорців навіть з Берегівського району, Орбан може одного дня стикнутися з наслідками і там – і намагається цьому запобігти", - зазначило видання.
Будь ласка, зачекайте...
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здається, частина Закарпаття "нетрадиційна по-угорськи"
від "традиційно угорського" до "ісконно-рузького" один крок.
може уйобик хоче як і буйло в пятак одержати
НАТА не врятує - агресія країни блоку НЕ підпадає під статтю 5
мадярота живе компактно у декількох районах біля кордону з Уйобщиною, а не розкидана по всій області.
Повідомила віцепрем'єр-міністрерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина під час https://www.youtube.com/live/hJicEGmEfyU виступу на першій Міжурядовій конференції щодо вступу України в ЄС.
Чехів та греків як кіт наплакав, а от румунів та циган є достатньо, якщо будуть боротись за свої права як уйобщина то також отримають квоти, демокрація ЄС має дві сторони...
У того русский мір а у цього угорський мір, але обидва хочуть за рахунок території України
Отак би і нагодувала.
Дебіли не розуміють, що з нашим бойовим досвідом ми можемо змінити владу у Будапешті силами одного штурмового батальйону.
(зараз налетять рашистські тролі, тому превентивно кажу - маю наввазі конкретно свій батальйон)
Це Орбан зараз натякає на відновлення історичної справедливості? Хоче відірвати у путіна кусок засрашки за Уралом?
Орбан той же ху..ло
Але цьому запроданцю все одно як нагліти.
Зараз зробили головне - відкрили переговори по приєднанню України до ЄС, тобто формальну процедуру. В переговорах 6 кластерів, 30 чи 35 (не пам'ятаю точно) глав. Це реально роки роботи. Треба цю технічну роботу нудно робити, а питання національних меншин відкладати, відкладати і відкладати. Все одно і Україна, і ЄС одностайно говорять, що завершити процес приєднання реально мінімум 2030 року, не раніше. Це вже 6 років. А якщо війна заважатиме, то буде ще довше. До тих пір Орбан може стати історією і непримиренна угорська позиція сдується. Плюс, Україна може виграти війну до тих пір, сюди підуть гроші на відновлення, угорцям цікаво буде контракти мати, росія впаде ("кришователя" угорці втратять) і їхні понти підуть вниз, їх можна буде на щось розміняти.
Тому чекати треба, а тим часом робити іншу технічну роботу . . .
А дійде до цього питання, то можна буде вже сказати - а ви взагалі про що ? в Закарпатті колись було 10% угорців, а тепер 0,3% . . .
Можемо визнати тільки факт, що мадяри прискакали з Уралу у 8 столітті, і розграбували околиці Баварії, Болгарії, Візантії, а Велику Моравію (державу слов'ян що займала територію Чехії, Австрії, Словенії, Угорщини, Словакії) вирізала і знищила, назвавши Hungary - вкраденим у Гуннів ім'ям, до якого вони не мають взагалі жодного відношення