У Орбана хотят признания всего Закарпатья "традиционно венгерским", - СМИ

Венгрия в своих требованиях по защите нацменьшинств хочет автоматически признать "традиционно венгерскими" все населенные пункты Закарпатья.

Об этом говорится в материале Европейской правды, передает Цензор.НЕТ.

Венгрия ранее передала список 11 требований по защите прав национальных меньшинств в январе 2024 года.

По данным издания, самым сложным стало определение в Украине мест с особым уровнем гарантии прав венгров.

"Эта норма есть в законе и сейчас: речь идет о городах и селах "со значительным количеством" представителей меньшинства (от 15%) и с "традиционным" проживанием меньшинства (от 10% в течение последних 100 лет). В этом случае по решению местного совета можно, например, размещать дорожные знаки на двух языках", - отмечается в материале.

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Однако, пишет автор, Будапешту этого оказалось мало.

"Там, во-первых, требуют автоматически признать "традиционно венгерскими" все населенные пункты Закарпатья, даже те, в которых венгры исторически никогда не жили. Основание - то, что в целом в Закарпатской области по переписи 2001 года и предыдущих лет доля венгров составляла более 10%.

Во-вторых (наверное, ожидая, что первое требование продавить не получится), у Орбана требуют отмены нормы о 10% в принципе. То есть если хоть сколько-то жило традиционно - то это "венгерская" территория", - говорится в материале.

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Также Венгрия требует от Украины отказаться от решения местных советов в этом процессе и сделать присвоение статуса автоматическим.

В Венгрии категорически звучит требование о том, чтобы использовать только перепись 2001 года, несмотря на то, что с тех пор количество венгров, живущих на Закарпатье, сократилось почти вдвое.

"Причина такой категоричности понятна. У Орбана знают, что год за годом теряют Закарпатье. В Ужгороде, Мукачево и Хусте - символических для Венгрии городах - еще с советских времен доля венгров упала ниже 10%. Сейчас Будапешт увидел шанс использовать историческую возможность и шантажом заставить Украину вернуть им "венгерскость", которой давно нет в реальности. Учитывая отток венгров даже из Береговского района, Орбан может однажды столкнуться с последствиями и там - и пытается это предотвратить", - отметило издание.

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