У Орбана хотят признания всего Закарпатья "традиционно венгерским", - СМИ
Венгрия в своих требованиях по защите нацменьшинств хочет автоматически признать "традиционно венгерскими" все населенные пункты Закарпатья.
Об этом говорится в материале Европейской правды, передает Цензор.НЕТ.
Венгрия ранее передала список 11 требований по защите прав национальных меньшинств в январе 2024 года.
По данным издания, самым сложным стало определение в Украине мест с особым уровнем гарантии прав венгров.
"Эта норма есть в законе и сейчас: речь идет о городах и селах "со значительным количеством" представителей меньшинства (от 15%) и с "традиционным" проживанием меньшинства (от 10% в течение последних 100 лет). В этом случае по решению местного совета можно, например, размещать дорожные знаки на двух языках", - отмечается в материале.
Однако, пишет автор, Будапешту этого оказалось мало.
"Там, во-первых, требуют автоматически признать "традиционно венгерскими" все населенные пункты Закарпатья, даже те, в которых венгры исторически никогда не жили. Основание - то, что в целом в Закарпатской области по переписи 2001 года и предыдущих лет доля венгров составляла более 10%.
Во-вторых (наверное, ожидая, что первое требование продавить не получится), у Орбана требуют отмены нормы о 10% в принципе. То есть если хоть сколько-то жило традиционно - то это "венгерская" территория", - говорится в материале.
Также Венгрия требует от Украины отказаться от решения местных советов в этом процессе и сделать присвоение статуса автоматическим.
В Венгрии категорически звучит требование о том, чтобы использовать только перепись 2001 года, несмотря на то, что с тех пор количество венгров, живущих на Закарпатье, сократилось почти вдвое.
"Причина такой категоричности понятна. У Орбана знают, что год за годом теряют Закарпатье. В Ужгороде, Мукачево и Хусте - символических для Венгрии городах - еще с советских времен доля венгров упала ниже 10%. Сейчас Будапешт увидел шанс использовать историческую возможность и шантажом заставить Украину вернуть им "венгерскость", которой давно нет в реальности. Учитывая отток венгров даже из Береговского района, Орбан может однажды столкнуться с последствиями и там - и пытается это предотвратить", - отметило издание.
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здається, частина Закарпаття "нетрадиційна по-угорськи"
від "традиційно угорського" до "ісконно-рузького" один крок.
може уйобик хоче як і буйло в пятак одержати
НАТА не врятує - агресія країни блоку НЕ підпадає під статтю 5
мадярота живе компактно у декількох районах біля кордону з Уйобщиною, а не розкидана по всій області.
Повідомила віцепрем'єр-міністрерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина під час https://www.youtube.com/live/hJicEGmEfyU виступу на першій Міжурядовій конференції щодо вступу України в ЄС.
Чехів та греків як кіт наплакав, а от румунів та циган є достатньо, якщо будуть боротись за свої права як уйобщина то також отримають квоти, демокрація ЄС має дві сторони...
У того русский мір а у цього угорський мір, але обидва хочуть за рахунок території України
Отак би і нагодувала.
Дебіли не розуміють, що з нашим бойовим досвідом ми можемо змінити владу у Будапешті силами одного штурмового батальйону.
(зараз налетять рашистські тролі, тому превентивно кажу - маю наввазі конкретно свій батальйон)
Це Орбан зараз натякає на відновлення історичної справедливості? Хоче відірвати у путіна кусок засрашки за Уралом?
Орбан той же ху..ло
Але цьому запроданцю все одно як нагліти.
Зараз зробили головне - відкрили переговори по приєднанню України до ЄС, тобто формальну процедуру. В переговорах 6 кластерів, 30 чи 35 (не пам'ятаю точно) глав. Це реально роки роботи. Треба цю технічну роботу нудно робити, а питання національних меншин відкладати, відкладати і відкладати. Все одно і Україна, і ЄС одностайно говорять, що завершити процес приєднання реально мінімум 2030 року, не раніше. Це вже 6 років. А якщо війна заважатиме, то буде ще довше. До тих пір Орбан може стати історією і непримиренна угорська позиція сдується. Плюс, Україна може виграти війну до тих пір, сюди підуть гроші на відновлення, угорцям цікаво буде контракти мати, росія впаде ("кришователя" угорці втратять) і їхні понти підуть вниз, їх можна буде на щось розміняти.
Тому чекати треба, а тим часом робити іншу технічну роботу . . .
А дійде до цього питання, то можна буде вже сказати - а ви взагалі про що ? в Закарпатті колись було 10% угорців, а тепер 0,3% . . .
Можемо визнати тільки факт, що мадяри прискакали з Уралу у 8 столітті, і розграбували околиці Баварії, Болгарії, Візантії, а Велику Моравію (державу слов'ян що займала територію Чехії, Австрії, Словенії, Угорщини, Словакії) вирізала і знищила, назвавши Hungary - вкраденим у Гуннів ім'ям, до якого вони не мають взагалі жодного відношення