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У Орбана хотят признания всего Закарпатья "традиционно венгерским", - СМИ

Угорщина хоче визнання всього Закарпаття

Венгрия в своих требованиях по защите нацменьшинств хочет автоматически признать "традиционно венгерскими" все населенные пункты Закарпатья.

Об этом говорится в материале Европейской правды, передает Цензор.НЕТ.

Венгрия ранее передала список 11 требований по защите прав национальных меньшинств в январе 2024 года.

По данным издания, самым сложным стало определение в Украине мест с особым уровнем гарантии прав венгров.

"Эта норма есть в законе и сейчас: речь идет о городах и селах "со значительным количеством" представителей меньшинства (от 15%) и с "традиционным" проживанием меньшинства (от 10% в течение последних 100 лет). В этом случае по решению местного совета можно, например, размещать дорожные знаки на двух языках", - отмечается в материале.

Читайте также: Украина выполнит 11 требований Венгрии относительно нацменьшинств в рамках евроинтеграции, - Стефанишина

Однако, пишет автор, Будапешту этого оказалось мало.

"Там, во-первых, требуют автоматически признать "традиционно венгерскими" все населенные пункты Закарпатья, даже те, в которых венгры исторически никогда не жили. Основание - то, что в целом в Закарпатской области по переписи 2001 года и предыдущих лет доля венгров составляла более 10%.

Во-вторых (наверное, ожидая, что первое требование продавить не получится), у Орбана требуют отмены нормы о 10% в принципе. То есть если хоть сколько-то жило традиционно - то это "венгерская" территория", - говорится в материале.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЕС хочет защититься от вето Орбана и разрабатывает план, - FT

Также Венгрия требует от Украины отказаться от решения местных советов в этом процессе и сделать присвоение статуса автоматическим.

В Венгрии категорически звучит требование о том, чтобы использовать только перепись 2001 года, несмотря на то, что с тех пор количество венгров, живущих на Закарпатье, сократилось почти вдвое.

"Причина такой категоричности понятна. У Орбана знают, что год за годом теряют Закарпатье. В Ужгороде, Мукачево и Хусте - символических для Венгрии городах - еще с советских времен доля венгров упала ниже 10%. Сейчас Будапешт увидел шанс использовать историческую возможность и шантажом заставить Украину вернуть им "венгерскость", которой давно нет в реальности. Учитывая отток венгров даже из Береговского района, Орбан может однажды столкнуться с последствиями и там - и пытается это предотвратить", - отметило издание.

Также читайте: Председательство Венгрии в ЕС не дает ей возможности формировать международную политику и не будет иметь никакого влияния на Евросоюз, - спикер Стано

Автор: 

Венгрия (1995) Виктор Орбан (475) Закарпатская область (2603)


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Топ комментарии
+47
"может тєбє єщьо на грудь нассать, чтоб морєм пахло?" (С)
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27.06.2024 11:40
+26
"Дибіл ***" там тих угорців 5%
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27.06.2024 11:42
+23
Якщо ********, що живуть в Закарпатті, і, майже не говорять українською мовою, і мають два паспорти, не будуть саджати за грати за посягання на державну цілісність України, буде теж саме, що сталося на Донбасі.
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27.06.2024 11:46
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"может тєбє єщьо на грудь нассать, чтоб морєм пахло?" (С)
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27.06.2024 11:40 Ответить


здається, частина Закарпаття "нетрадиційна по-угорськи"
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27.06.2024 14:44 Ответить
а взагалі-то НЕ смішно !!!

від "традиційно угорського" до "ісконно-рузького" один крок.

може уйобик хоче як і буйло в пятак одержати
НАТА не врятує - агресія країни блоку НЕ підпадає під статтю 5
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27.06.2024 14:56 Ответить
"Дибіл ***" там тих угорців 5%
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27.06.2024 11:42 Ответить
кіт наплакав і кицька напісала
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27.06.2024 14:52 Ответить
Рота розтягуй щоб побільше влізло
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27.06.2024 11:43 Ответить
Ще один скрєпний, угорськогАвАрящій?
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27.06.2024 11:43 Ответить
Немає там ніяких угорців, вони паспорти багато років роздають як і россіяни на окупованих територіях. Кожен хто хотів їздити до Європи до введення безвізу оформлювали собі такий паспорт. Тому хай йде нахєр йовбік всратий.
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27.06.2024 11:44 Ответить
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27.06.2024 11:44 Ответить
https://ibb.co/QmPG9qw
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27.06.2024 11:45 Ответить
Якщо ********, що живуть в Закарпатті, і, майже не говорять українською мовою, і мають два паспорти, не будуть саджати за грати за посягання на державну цілісність України, буде теж саме, що сталося на Донбасі.
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27.06.2024 11:46 Ответить
не будет ,мадьяры по военки немощь,даже бульбаленд в сравнении с мадярами єто сша _ с авианосцами я яо)так что тут без шансов
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27.06.2024 11:48 Ответить
ну ну прийди захвати со своими 30 танками,будет будапешт наш за 3 дня.
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27.06.2024 11:46 Ответить
Можна виставити рахунок уйобкам за окупацію в ІІ світовій.
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27.06.2024 11:47 Ответить
Не можна, а треба!!!
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27.06.2024 12:20 Ответить
можна й надо ...
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27.06.2024 12:53 Ответить
Норм, це те саме що і кацапи які захополи крим донбас та вимагають всю Україну як ісконні території.
мадярота живе компактно у декількох районах біля кордону з Уйобщиною, а не розкидана по всій області.
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27.06.2024 11:47 Ответить
Зеленські-Єрмаки вже погодились на хотєлки орбанів, які порушують закони України.

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27.06.2024 11:48 Ответить
Україна готова повністю виконати 11 вимог стосовно захисту прав національних меншин.

Повідомила віцепрем'єр-міністрерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина під час https://www.youtube.com/live/hJicEGmEfyU виступу на першій Міжурядовій конференції щодо вступу України в ЄС.
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27.06.2024 11:51 Ответить
Як вони оперативно приймають антиукраїнські закони!
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27.06.2024 11:58 Ответить
норм буде мадяр у верховній раді виступати на мадярській, хоча з іншої сторони а чим той мадяр гірший за кацапа....
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27.06.2024 11:51 Ответить
Чим мадяри кращі за поляків, чехів, греків, що для них потрібно передбачити спеціальні квоти у Верховній Раді?
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27.06.2024 11:54 Ответить
я не про те, а всяких Дубінських Бужанських мазураш, та іншу погань яка типу не володіла українською в парламенті.
Чехів та греків як кіт наплакав, а от румунів та циган є достатньо, якщо будуть боротись за свої права як уйобщина то також отримають квоти, демокрація ЄС має дві сторони...
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27.06.2024 11:59 Ответить
Зєля з Єрмаком якраз і відкривають цю скриньку Пандори. Тому що їм плювати на Україну.
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27.06.2024 12:06 Ответить
Бере приклад зі свого старшого товариша пуйла.
У того русский мір а у цього угорський мір, але обидва хочуть за рахунок території України
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27.06.2024 11:49 Ответить
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27.06.2024 11:50 Ответить
Підкажіть, а на території Угрощини є населені пункти, де 10% мешканців - етнічні кацапи?
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27.06.2024 11:51 Ответить
Угорці вже давно та цілеспрямовано асимілювали всі меншини. Шляхом постійних принижень та обмежень прав.
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27.06.2024 12:01 Ответить
Було б непогано збудити місцеву угорську ватну міншість на точно такі ж вимоги стосовно їх прав всередині самої Угорщини.
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27.06.2024 12:25 Ответить
****, кожна мандивошка марить третім рейхом
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27.06.2024 11:52 Ответить
Предлагаю орбана вызнать традиционным дебилом. А ЕС уже в который раз задуматься, за кого будет воевать этот Ху...ловский прихвостень в НАТО и какая информация о нем уходит Ху..лу
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27.06.2024 11:52 Ответить
А если мы нападем на угорщину, то НАТА введет вайска по пятой статье?
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27.06.2024 11:54 Ответить
А це діло кажа, хоть хтось попаде у Європу. Польща може взяти Львів та області, . І война скінчітся
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27.06.2024 11:54 Ответить
А орбану люди потрібні чи територія як кацапам на лонеччіні .Якщо люди хай забере своїх циган і не мороче голови.Ще одне пуйло знайшлося
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27.06.2024 11:54 Ответить
Коли вже хтось насипле землі у цю жадібну пащеку ?
Отак би і нагодувала.
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27.06.2024 11:55 Ответить
Мадьярську ушльопки наївно вважають, що якщо вони члени НАТО, то за них хтось впишеться. Дістали вже усіх. І НАТО, і ЄС.

Дебіли не розуміють, що з нашим бойовим досвідом ми можемо змінити владу у Будапешті силами одного штурмового батальйону.

(зараз налетять рашистські тролі, тому превентивно кажу - маю наввазі конкретно свій батальйон)
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27.06.2024 11:57 Ответить
Ще одне *****-*****. Само сидить на дотаціях ЄС, ще й патякає, *****!
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27.06.2024 11:59 Ответить
А зелень не хоче визнати підараса орбана поза законом? Навіть не угорщину а орбана. От взяти і тупо так зробити. Що ми втрачаємо? Які у нас корисні зв'язки з Угорщиною? Іронія в тому що зараз в 21 сторіччі міжнародне право перетворено в ніщо. Кацапами ....китайозами...і як це не парадоксально... США.
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27.06.2024 11:59 Ответить
Орбан законно вибраний народом угорщини през, який до того ж не просрочений як наше чудо, далі думайте.
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27.06.2024 12:02 Ответить
Дякую за інформацію. "Законно обраний президент . ...." А нам то що з цього? **** мені думати,якщо всіляка мадярська шобла постійно поливає Україну брудом користуючись ситуацією? Прострочений у нас чи не прострочений....та мені пох. Хто дозволив орбану лайном в нас кидати?
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27.06.2024 12:45 Ответить
Орбан не през,а премьер.
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27.06.2024 13:32 Ответить
А Орбан не хоче визнати Угорщину традиційно австрійською?
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27.06.2024 11:59 Ответить
Краще б вони традиційно отримали "люлєй" та традиційно спетляли на свою "малую родіну", за Урал.
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27.06.2024 12:05 Ответить
"...В родную говень..."
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27.06.2024 15:17 Ответить
Або Турецькою
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27.06.2024 16:23 Ответить
дьопйош зеленський ставить лайк! ))
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27.06.2024 11:59 Ответить
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27.06.2024 12:13 Ответить
Імперці з ісконними і традиційно чого-то там ідуть у відомому напрямку за крейсером масква.
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27.06.2024 12:02 Ответить
А решта 90% це хто? Вони що ніщо? Чому їхня етнічна приналежність до уваги не береться?
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27.06.2024 12:02 Ответить
"Тобто якщо хоч скількись жило традиційно - то це "угорська" територія"
Це Орбан зараз натякає на відновлення історичної справедливості? Хоче відірвати у путіна кусок засрашки за Уралом?
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27.06.2024 12:09 Ответить
Кароче: проїхався тролейбусом - і він рахується твоїм. )))
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27.06.2024 12:20 Ответить
Це, доречі, типова схиблена логіка кацапів - всюди, куди потрапило їхнє копито, вони мріють встановити свій "узкій мір".
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27.06.2024 12:46 Ответить
Киньте цього підара у вулик з крокодилами
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27.06.2024 12:10 Ответить
Оце насівся - *****
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27.06.2024 12:12 Ответить
За спиною прутіна нявкає і думає що той вічний
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27.06.2024 12:15 Ответить
Росія ніде не закінчується, угорщина також - может, забажають, щоб від уралу до Відня - все була б угорщина? Там їх коні проходили…. А ще у середні віки вони добігали пограбувати аж за Піринеі -тож є де розгорнутися. Що правда, германці їм наваляли і вони пообіцяли германському імператору не висовуватись, треба їм нагадати…
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27.06.2024 12:18 Ответить
Або нагадати як турки заходили в угорщину як до себе додому.
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27.06.2024 16:25 Ответить
А якась депутатка від слуг, Стефанишина здаєтся заявила що всі одинадцять вимог Угорщини Україна виконає ,нагадаю що частка угорців в Закарпатській області складає менше 10 % від всього населення області, майже всі вони живуть в Берегівському райні. До речі в Чернівецькій області є Герцогський район де більшість населення етнічні румуни ,а в Одеській області є Болградський район де більшість жителів етнічні болгари ,але на щастя ні Болгарія ні Румунія якихось особливих умов для нац. меншин не висувають ,тому всім зрозуміло напівфашиська орбанівська угорщина це маріонетка москви в ЄС і НАТО.
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27.06.2024 12:21 Ответить
А що ще мав ощвучити орбан після згоди від Стефанішиної піти на 11-ть вимог Угорщини щодо угорської нацменшини?
Орбан той же ху..ло
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27.06.2024 12:24 Ответить
А починалось з утисків меншин, які того самі не заявляли.
Але цьому запроданцю все одно як нагліти.
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27.06.2024 12:27 Ответить
Ну что, полизали Орбану жопу? Надеюсь теперь понятно почему Орбан хочет чтобы ***** победило, а Украина капитулировала. Орбан знает что после капитуляции Украину будут дербанить по кускам как пираньи кто сколько захочет.
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27.06.2024 12:28 Ответить
А там и поляки с румынами подтянутся и себе по куску Винницы и Львова хапнуть. Притом сделают ето очень просто. Предложат предложение от которого мы не сможем отказаться. А именно, или Киев соглашается на раздел Украины или они просто устроят блокаду со своейстороны. И тогда будет только два выхода, или рашисты будут дожирать Украину или частями западная Украина присоеденится к разным странам. И ето не я придумал. Ето Жириновский напившись еще в 2013 году расказывал. А как знаем что у Жириновского на языке то у ***** в голове. Так те кто верит в переговоры с рашистами или закройте пасть или вас казнить как агентов *****.
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27.06.2024 12:42 Ответить
Ето как с медведем в клетке, просунете ему палец оно вам всю руку отхватит а то и всего затащит к себе и сожрет. Вот точно так же и будут перегаворы с ******. Начнете маленькими капромисами, а закончите полной окупацией Украины.
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27.06.2024 12:32 Ответить
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27.06.2024 12:34 Ответить
А не піти б Орбану в сраку
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27.06.2024 12:34 Ответить
Традиційним ,а потім скрєпним ,а потім родная гавань і хоть камені с нєба
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27.06.2024 12:37 Ответить
Бл...цей український 🤡 прос * рає все ...не тільки теріторію України а і дипломатію ...шо бл..вибрали ...?!
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27.06.2024 12:41 Ответить
як би деяким не хотілося, але переважна частина закарпуття ніколи не була традиційно угорською. на за Арпада, ні за Іштвана, ні за франца-йоужка... прикордонні села ужгородщини, мукачівщини, берегівщини, так, але не усе закарпаття
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27.06.2024 12:41 Ответить
Мадяри взагалі прискакали з Уралу, і винищили слов'ян в Паннонії, назвавши її угорщиною. Ще й зруйнували найсильнішу державу слов'ян Велику Моравію. Тупо піdarи
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27.06.2024 15:02 Ответить
Переселенцям і втікачам зі сходу роздати землю,а також оселі в "угорських" селах Закарпаття.Там багато повтікало,хати бех нагляду,отже - роздати і законодавчо то затвердити...
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27.06.2024 13:00 Ответить
Ех, панове українці, лохи ви останні! Та ще й недалекоглядні і тупі!
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27.06.2024 13:01 Ответить
В очі людям часто таке кажеш, "нєлох"?
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27.06.2024 13:29 Ответить
Судячи з останніх 30 років, непотрібна українцям держава, може правильно сказав пупукін- "Україна не держава, а територія"
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27.06.2024 13:42 Ответить
а євреї і москалі ще 300 років будуть вас розводити й наживатися!
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27.06.2024 13:44 Ответить
А орбана визнати традиційно ******** ...
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27.06.2024 13:09 Ответить
Формулу вирішення цього питання ще Ходжа Насреддін запропонував : час, тобто відкласти питання на довгу перспективу. А там дивишся - чи ішак здохне, чи падішах . . .
Зараз зробили головне - відкрили переговори по приєднанню України до ЄС, тобто формальну процедуру. В переговорах 6 кластерів, 30 чи 35 (не пам'ятаю точно) глав. Це реально роки роботи. Треба цю технічну роботу нудно робити, а питання національних меншин відкладати, відкладати і відкладати. Все одно і Україна, і ЄС одностайно говорять, що завершити процес приєднання реально мінімум 2030 року, не раніше. Це вже 6 років. А якщо війна заважатиме, то буде ще довше. До тих пір Орбан може стати історією і непримиренна угорська позиція сдується. Плюс, Україна може виграти війну до тих пір, сюди підуть гроші на відновлення, угорцям цікаво буде контракти мати, росія впаде ("кришователя" угорці втратять) і їхні понти підуть вниз, їх можна буде на щось розміняти.
Тому чекати треба, а тим часом робити іншу технічну роботу . . .
А дійде до цього питання, то можна буде вже сказати - а ви взагалі про що ? в Закарпатті колись було 10% угорців, а тепер 0,3% . . .
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27.06.2024 13:18 Ответить
Україні варто відрізати цьому мадярському уйобку рашистську нафтову пуповину "дружбу"
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27.06.2024 13:22 Ответить
А що ж ... СтефанІШИНА скаже з цього приводу? Саме ця віце-прем"єрка ********** антиукраїнські закони в галузі освіти, обіцяє виконати ВСІ 11 вимог мадярів до України, уводити мадярські школи, прапори на Закарпатті!. Мовчить мерзотниця...
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27.06.2024 13:34 Ответить
я маю ху...ову підозру, що єдине, що стримує "найпатужнішага мєнєджера" зєлєнскава, аби цілком визнати вимоги орбана, це те, що навіть такий ублюдок, як дєрьмак, розуміє, що далі аналогічні вимоги будуть від румунів, (пшеків-??)...
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27.06.2024 14:13 Ответить
Обіцяти - не значить женитися . За цей час , поки це питання стане дуууже актуальним , або емір умре , або ішак здохне . Дурень , думкою багатіє .
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27.06.2024 14:40 Ответить
Та сама схема по якій колись в України відібрали Придністров'я у 1920-х.
Можемо визнати тільки факт, що мадяри прискакали з Уралу у 8 столітті, і розграбували околиці Баварії, Болгарії, Візантії, а Велику Моравію (державу слов'ян що займала територію Чехії, Австрії, Словенії, Угорщини, Словакії) вирізала і знищила, назвавши Hungary - вкраденим у Гуннів ім'ям, до якого вони не мають взагалі жодного відношення
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27.06.2024 14:58 Ответить
Пропозиції орбана віглядають неприроднє.Таке було можливим в епоху фіодолізму.Він все життя себе уявляв з совковим мозиком*розділяй і властвуй*,а при цьому не уявляє,що Угорщина бідна і в в якому столітті живе.
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27.06.2024 15:21 Ответить
цікава позція ЄС з цього питання. Де типу верховенство права, судів, і демократії
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27.06.2024 23:37 Ответить
а *** йому через усю його мадярську мордаху
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27.06.2024 23:47 Ответить
а чому не навпаки, Угорщину не рахувати Закарпаттям.
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01.07.2024 13:23 Ответить
 
 