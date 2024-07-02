Припинення вогню пришвидшило б темпи переговорів з РФ, - Орбан

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час візиту до Києва запропонував припинити вогонь.

Про це він заявив під час пресконференції із Володимиром Зеленським, передає Цензор.НЕТ.

"Війна, в якій ви зараз живете, дуже інтенсивно впливає і на безпеку Європи. Ми дуже високо цінимо усі ініціативи пана президента Зеленського заради досягнення миру. Я розповів пану президенту, що ці ініціативи потребують багато часу. Саме через правила міжнародної дипломатії вони ускладнені і я попросив пана президента подумати про те, чи не можна трошки інакше піти. Зробити перерву. Перервати вогонь і потім продовжити перемовини, адже припинення вогню пришвидшило б темпи цих перемовин". - пояснив угорський прем'єр.

Раніше ЗМІ повідомляли про візит Орбана до Києва 2 липня 2024 року. Згодом Орбан заявив, що після його візиту до Києва можна буде побачити перші кроки до миру.

Відомо, що Володимир Зеленський зустрівся із Орбаном.

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