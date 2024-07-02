Припинення вогню пришвидшило б темпи переговорів з РФ, - Орбан
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час візиту до Києва запропонував припинити вогонь.
Про це він заявив під час пресконференції із Володимиром Зеленським, передає Цензор.НЕТ.
"Війна, в якій ви зараз живете, дуже інтенсивно впливає і на безпеку Європи. Ми дуже високо цінимо усі ініціативи пана президента Зеленського заради досягнення миру. Я розповів пану президенту, що ці ініціативи потребують багато часу. Саме через правила міжнародної дипломатії вони ускладнені і я попросив пана президента подумати про те, чи не можна трошки інакше піти. Зробити перерву. Перервати вогонь і потім продовжити перемовини, адже припинення вогню пришвидшило б темпи цих перемовин". - пояснив угорський прем'єр.
Раніше ЗМІ повідомляли про візит Орбана до Києва 2 липня 2024 року. Згодом Орбан заявив, що після його візиту до Києва можна буде побачити перші кроки до миру.
Відомо, що Володимир Зеленський зустрівся із Орбаном.
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Миротворець фігов.
Щось підказує, що там буде енкаведистська кров.
була б така нагода
орбан припини срiляти ви не лох оп вас про консультуе
иначе, вполне могу получить по хрюкальнику от случайного прохожего:
а хрюкальник у товарища Орбана очень широкий, трудно промахнуться.
кацапы уже проиграли войну стратегически.
локально они могут даже наступать, но это ничего не изменит, только больше ослабит путанский режим и увеличит сумму репараций.
Совершенно неотличимая от морды советского начальника областного уровня.
Это одна мерзкая порода быдло-хамов...
переривчик, чтоб рашка силушку накопила на второй поход на Київ
идеи орбана надежные, "как швейцарские часы"