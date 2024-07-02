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Новини Війна
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Припинення вогню пришвидшило б темпи переговорів з РФ, - Орбан

Орбан запропонував припинити вогонь

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час візиту до Києва запропонував припинити вогонь.

Про це він заявив під час пресконференції із Володимиром Зеленським, передає Цензор.НЕТ.

"Війна, в якій ви зараз живете, дуже інтенсивно впливає і на безпеку Європи. Ми дуже високо цінимо усі ініціативи пана президента Зеленського заради досягнення миру. Я розповів пану президенту, що ці ініціативи потребують багато часу. Саме через правила міжнародної дипломатії вони ускладнені і я попросив пана президента подумати про те, чи не можна трошки інакше піти. Зробити перерву. Перервати вогонь і потім продовжити перемовини, адже припинення вогню пришвидшило б темпи цих перемовин". - пояснив угорський прем'єр.

Раніше ЗМІ повідомляли про візит Орбана до Києва 2 липня 2024 року. Згодом Орбан заявив, що після його візиту до Києва можна буде побачити перші кроки до миру.

Відомо, що Володимир Зеленський зустрівся із Орбаном.

Читайте: Приїхав до Києва, щоб зробити внесок у розв’язання проблем, що стоять перед ЄС, - Орбан

Автор: 

Угорщина (2336) перемовини (3007) Віктор Орбан (572)


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Топ коментарі
+68
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02.07.2024 14:17 Відповісти
+63
То скажи це ***** Вітюня . !! Він же твій корєфан !
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02.07.2024 14:16 Відповісти
+62
******, ще один перевертень....
Дастатачна пєрєстать стрєлять
Чому воно до Путіна не їде з такою пропозицією ?!
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02.07.2024 14:18 Відповісти
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Это не методичка. Это командировка кремля! Его ***** послал гонцом в Украину, к "нелегитимному"
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02.07.2024 15:40 Відповісти
Пришвидшеня розпаду мордору привело б до миру на планеті.
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02.07.2024 15:24 Відповісти
А хто хоче розвалити мордоря? Тільки Україна, решті це й на хрін не треба, вони хочуть повернутися у довоєнний час і спокійно торгувати з Росією.
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03.07.2024 03:51 Відповісти
От нахіба він приперся до Києва? Просувати кремлівські забаганки? Призупинення, заморозку бойових дій та дати рашці відновитися для потужнішого нападу.
Миротворець фігов.
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02.07.2024 15:28 Відповісти
Дізнатись би хто батьки і діди Орбана.
Щось підказує, що там буде енкаведистська кров.
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02.07.2024 15:33 Відповісти
почему этого ************** ****** зеля пустил в Украину?!пусть свои высеры засунет в сральник по гланды!
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02.07.2024 15:42 Відповісти
Наберись терпения, всё доходчиво объяснят в ближайшем будущем.
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02.07.2024 15:58 Відповісти
пнх, кацап. Иди домой, здесь водки нет.
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02.07.2024 17:57 Відповісти
Орбан свой пацан!!!!!!!!!!! Просто перестать стрелять!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Встретимся где-то посередине!!!!!!!!!!!!!!!
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02.07.2024 16:03 Відповісти
тогда ты уступил.значит тебя нужно додавить и будут давить..дашь надежду фашистам в победе..
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03.07.2024 08:25 Відповісти
Ну в целом всё логично, топят за войну чтобы не потерять боевые диваны.
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02.07.2024 16:22 Відповісти
Я давно читаю Цензор. Тут большая часть пишет на эмоциях, а логику редко используют. Прикольно: власть пошлют на, ***** на, придет Порох и сделает всем хорошо. Это краткие тезисы жителей Цензора.
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03.07.2024 19:52 Відповісти
Саме так ,це пишуть заброньовані диванні патріоти ,які за війну до переможного кінця (невідомо ще до чийого кінця) ,але самі на фронт не хочуть йти ,нехай дурні йдуть ,а вони будуть нам мізки промивати "контрнаступами ","перемогами " ,"кордонами 91 року "і т.д.і т.п.
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02.07.2024 16:36 Відповісти
Орбан хоче Закарпаття в обмін на піарну підтримку Зеленского. Скоро там повсюди замайорять мадярські прапори, і понаїде братній мадярський народ вчити , як правильно поводитись з рештою України. Хоч мадярів там залишилось дуже мало. Великі гроші вливають в створений Зельоними окремий мадярський анклав. Щоб не виїжджали. Бо не буде кого захищати.
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02.07.2024 16:17 Відповісти
Ну если сказал А, надо говорить Б и В, есть ещё Северная Буковина и Львов.
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02.07.2024 16:24 Відповісти
До мадярів яке відношення???
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02.07.2024 16:53 Відповісти
Це кацапське чмо маэ а увазы *********** план розділу України між московією, Польщею, Румунією і мадярами. Повелися ннна цю пропозицію ***** тільки мадяри, але вони - слабі чмошнники.
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02.07.2024 17:59 Відповісти
Згадайте фільм "Дон Корлеоне", як він пояснював своєму синові Майклу про те, що хто перший до тебе прийде з пропозицією херового миру - той і зрадник.
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03.07.2024 03:55 Відповісти
У венгров интерес к Закарпатью, остальные соседи нюхают воздух и шевелят рогами, вот такие отношения.
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02.07.2024 18:00 Відповісти
Вопрос какую часть Закарпатья отдать Венгрии в эксплуатацию. Берегово, Косино по сути венгерские, просто там законы Украины. Там на венгерском многие трындят, и паспорта Угооорщыныыы у них есть. Они очень «за»за венгерскую власть.
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03.07.2024 22:11 Відповісти
Туфта Орбана дратує і так хочеться вліпити по його наглій морді ,
була б така нагода
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02.07.2024 16:32 Відповісти
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02.07.2024 16:41 Відповісти
То есть, Зеленський ведет перемовини с кацапами? Це державна зрада. Срок ув'язнення пожиттєвий.
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02.07.2024 16:45 Відповісти
Ну (ОЙ)бнуте воно, недивуйтесь...
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02.07.2024 16:47 Відповісти
А как будет по венгерски "член тебе на воротник"?
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02.07.2024 17:04 Відповісти
Припинення вогню пришвидшило б темпи переговорів з рф, - Орбан Джерело:
орбан припини срiляти ви не лох оп вас про консультуе
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02.07.2024 22:54 Відповісти
З війною до нас прийшла рф у 2014р.А з цих слів Зеленського *перестать стрелять* почали потроху відкриватися двері до повномасштабного вторгнення у 2022р. із захопленням наших територій.Орбану починати треба з рф з вимогою залишити Україну всіх,хто перетнув кордон незаконним шляхом зі зброєю в руках.
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02.07.2024 17:43 Відповісти
Ішак з радістю підтримав би ініціативу орбана про припинення вогню. Але обкурене чмо здогадується, що в такому випадку можуть відкрити вогонь по Банковій.
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02.07.2024 19:19 Відповісти
сцить нетряпка мімо пробіркі, а ми бачили ту незламну моч!
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02.07.2024 19:59 Відповісти
васік - перестань всіх підряд лайкати, не гарно це...
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02.07.2024 23:00 Відповісти
орбан *****,ла лала.
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02.07.2024 19:38 Відповісти
Орбан по улицам Киев скорее всего не ходил:

иначе, вполне могу получить по хрюкальнику от случайного прохожего:

а хрюкальник у товарища Орбана очень широкий, трудно промахнуться.
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02.07.2024 20:04 Відповісти
А чим буде відповідати оця нікчема Орбан ,коли після одностороннього припинення бойових дій Україною, пуйло хапне ще 2-3 області ,вночі збере госдуру і тут же внесе це в коyституцію рф і скаже "ми гатови на пєрєгавори по лініі разгранєчєннія". Cподіваюсь що у Зе вистачило глузду сказати цьому хитрожопому ,що в Українs гра в наперстки закінчилась в 90 ті.
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02.07.2024 20:34 Відповісти
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02.07.2024 21:13 Відповісти
для начала разговоров о переговорах кацапы должны сделать жест доброй воли с Запорожской и Херсонской областей.
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02.07.2024 21:34 Відповісти
ничего они не должны
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03.07.2024 01:59 Відповісти
Так вони це вже зробили! Подивіться закінчення стриму Гордона з Головановим (Гордона не дуже люблю, Голованов-ватник) там він злив всю інформацію яку отримав від американських сенаторів, а привіз ці домовленості "про закінчення війни" до Нью-Йорку та Вашингтона під час дебатів Байдена з Трампом, міністр внутрішньої політики рабсії .Якщо вам цікаво-дивіться ,дізнаєтеся що нас чекає .Я маю на увазі Україну.
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03.07.2024 04:02 Відповісти
должны.
кацапы уже проиграли войну стратегически.
локально они могут даже наступать, но это ничего не изменит, только больше ослабит путанский режим и увеличит сумму репараций.
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03.07.2024 07:47 Відповісти
о, прикормыш питуновский поприехал
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02.07.2024 22:08 Відповісти
Ну просто перестаньте стрелять, ну що сложного ....
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02.07.2024 22:53 Відповісти
В Ізраїлі та в Одесі таку нахабну зухвалість називають "хуцпа"
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02.07.2024 23:24 Відповісти
У мадярського очільника дуже сильний москальський акцент
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02.07.2024 23:40 Відповісти
у этого Орбана широкая хамская морда, как будто у советского члена ЦК КПСС брежневских времён...

Совершенно неотличимая от морды советского начальника областного уровня.

Это одна мерзкая порода быдло-хамов...
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03.07.2024 02:02 Відповісти
Всі тут емоційно реагують на орбана і його хлєбало, але ніхто не удосужився копнути інфу і запитатися, як орбан приплентав до України, невже от так домовився з пуйлом і приїхав ламати шмарклю? Звичайно ні. А ларчік відчиняється хоч і не просто, але логічно і послідовно. Так от. Угорщина єдина, яка виступила в ЄС проти надання 50 млрд. євро Україні. Але в ЄС не дурні і орбану дали зрозуміти, що Угорщина більше не отримає щорічної загальної суми від ЄК у 12 млрд, якщо не вирішить, як вона зніме свою заборону. Тобто орбана взяли в лещата: або гроші від ЄС і кидаєш путлєра через бєдро, або ти з путлєром, грошей ніц, лишаємо Угорщину голосу і надаємо 50 млрд Україні. Що робити? І от воно приїхало до шмальця торгуватися щодо ... Закарпаття: ми знімаємо свою заборону, ви отримуєте 50 млрд, ми свої 12 млрд, але ви нам надаєте вільну економічну зону та доступ до вільної торгівлі та залучення ЗК до нашої активності. Така собі мирна анексія, без війни. Слухаємо Портнікова, може він щось таки скаже з цього приводу.
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03.07.2024 00:47 Відповісти
Ще одна псіна приїхала і гавкає про мир із паРашею!
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03.07.2024 06:28 Відповісти
так припинити можна без проблем- хіба що віська орбана стоятимуть як ті шо розділяють кордон з рашою і не даватимуть стріляти кацапні
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03.07.2024 07:32 Відповісти
> Сделать перерыв. Прервать огонь и затем продолжить

переривчик, чтоб рашка силушку накопила на второй поход на Київ

идеи орбана надежные, "как швейцарские часы"
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03.07.2024 11:42 Відповісти
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