У нас є 14 неукомплектованих зброєю бригад, допомога надходить повільно, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський заявив, що західна допомога надходить повільно, через що в України 14 неукомплектованих бригад.

Про це він сказав в інтерв'ю Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, ситуація на фронті не патова.

"Це просто проблемна ситуація. Пат - це безвихідь. А проблему можна вирішити, якщо є бажання та інструменти. У нас є бажання, а інструменти не прийшли. У нас стоять бригади без зброї. У нас стоїть резерв, у нас стоїть 14 бригад неукомплектованих. У яких немає відповідної зброї, про яку вже голосували, про яку говорили, пакети повинні приходити. Але вони йдуть, на жаль, повільно", - сказав президент.

Зеленський пояснив, що не можна просто говорити про контрнаступальні дії, оскільки сьогодні потрібно захистити те, що є.

"Ми хочемо відповідні контрнаступальні дії тоді, коли ми готові. Ми готові тоді, коли надходить зброя. Її сьогодні немає", - підсумував глава держави.

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