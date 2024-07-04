У нас є 14 неукомплектованих зброєю бригад, допомога надходить повільно, - Зеленський. ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський заявив, що західна допомога надходить повільно, через що в України 14 неукомплектованих бригад.
Про це він сказав в інтерв'ю Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, ситуація на фронті не патова.
"Це просто проблемна ситуація. Пат - це безвихідь. А проблему можна вирішити, якщо є бажання та інструменти. У нас є бажання, а інструменти не прийшли. У нас стоять бригади без зброї. У нас стоїть резерв, у нас стоїть 14 бригад неукомплектованих. У яких немає відповідної зброї, про яку вже голосували, про яку говорили, пакети повинні приходити. Але вони йдуть, на жаль, повільно", - сказав президент.
Зеленський пояснив, що не можна просто говорити про контрнаступальні дії, оскільки сьогодні потрібно захистити те, що є.
"Ми хочемо відповідні контрнаступальні дії тоді, коли ми готові. Ми готові тоді, коли надходить зброя. Її сьогодні немає", - підсумував глава держави.
Будь ласка, зачекайте...
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Не купуйте танків, одиниці від прибутку курва. Гаубиці, міномети трястя вашеї мати перековинько.
Это без учета авиации, пво и тыла...
Из них 30 бригад Терробороны, 12 легких бригад Наступу, 12 легких бригад Нацгвардии, 10 новонабранных пехотных бригад, 5 новых мехбригад недоформированных, 3 новые легкие бригады из полиции формируемые, несколько егерских бригад тоже по факту легких... Вообщем около 80 бригад имеют минимум техники и вооружения...
А еще есть сотня отдельных полков, батальонов и групп... все они тоже по факту легкие, без тяжелого вооружения...
Зачем была сформирована такая громадная армия, если вооружить её особо нечем - вопрос...
И зачем постоянно создавать новые и новые части? Тоже неизвестно...
Т.е. если считать всё, что мы наформировали, то нам требуется... примерно 30 тысяч единиц бронетехники...
Союзники за два года поставок дали 10 тысяч и обещают еще 3-4 тысячи. Пару тысяч мы затрофеили у рашистов. Около 8000 было перед войной... Но потери составили 5000 единиц... Итого у нас половина техники которая нужна по штату... Взять еще столько же просто негде и можно сколько угодно упрекать союзников, но... толку мало.
Что делать? Ответ простой. Расформировать 30-40 бригад и людей отправить на пополнение оставшихся 120ти.
"Адже щоб забронювати інженера чи конструктора, той СПОЧАТКУ має оновити дані, а похід до ТЦК - практично гарантована мобілізаційна повістка." - Джерело:
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Треба ІГНОРУВАТИ ШКІДЛИВІ НОРМИ, тобто СПОЧАТКУ БРОНЮВАТИ співробітника, А тільки ПОТІМ "оновлювати" його дані в ТЦК.
Бажано було би ще знайти І ЗВІЛЬНИТИ З ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ШКІДНИКІВ, ЯКІ прописали зворотний порядок (який є зараз), адже ОЧЕВИДНО, ДО ЧОГО ПРИЗВОДИТЬ ТАКИЙ ПОРЯДОК - ВІН ЗНИЩУЄ ЦІЛЬ, для досягнення якої встановлена норма про бронювання 100% ПРАЦІВНИКІВ ОБОРОНИ.
однак замість цього вони написали правила нової гри, в якій суперниками є з одної сторони
1. ТЦК і ворог (який отримує вигоду від дій ТЦК, коли вони мобілізують працівників оборонних підприємств),
... а з другої сторони - всі інші люди:
2. Оборонні підприємства (які втрачають кваліфіковані кадри і здатність виробляти зброю), захисники України (які не отримують зброї, яку підприємства не можуть виробити внаслідок цього),
люди в Україні (яких не можуть захистити захисники України через відсутність чи дефіцит зброї).
У сторони 1 (ТЦК) є переваги у цій грі, тому вони часто виграють.
І коли вони виграють, то мобілізують і відправляють у війська +1 військовослужбовця,
але при цьому у Президента України чекають і не можуть діяти -14 нових бригад, оскільки вони неукомплектовані зброєю, не мають, чим воювати і тому не воюють. І ще хтозна скільки старих бригад, які теж витрачають ********** і втрачають техніку і озброєння в процесі оборони і не мають достатнього поповнення цих ресурсів.
Навіть якщо працівника оборони (підприємства, яке має оборонне держзамовлення і тому має право бронювати 100% співробітників) в процесі "оновлення даних в ЦТК" той ТЦК "мобілізував", то підприємству треба все одно бронювати того працівника (якщо це дійсно потрібно підприємству), після чого вимагати у держави повернути того працівника на підприємство незалежно від того, куди держава вже встигла його відправити.
Причому цього працівника треба теж задіяти в цьому процесі повернення, тобто, повідомити йому про його бронювання, щоб на цій підставі він міг відмовитися виконувати злочинні накази, які саботують виконання державних оборонних замовлень і таким чином завдають надзвичайно важких ударів по обороноздатності України.
Для того, щоб здійнити таку можливість - довгострокові контракти на 2-3 роки,
можна було би:
1. Встановити пріоритети: які види продукції більш важливі (критично важливі), а які - менш важливі (не критичні).
2. Захищеними статтями бюджету фінансувати найбільш важливі пріоритети навіть якщо бюджет нових років виявиться меншим ніж планувалося. Щоби профінансувати на 100% закупівлю (у виробників) найбільш важливих видів продукції.
3. В разі зменшення бюджету наступних років (відносно запланованого раніше) призупиняти фінансування менш важливих контрактів, тобто, закупівлю менш важливої (не критичної) продукції.