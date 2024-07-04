Зеленський про "мирний план" Орбана: Україна не може довіряти Путіну, для нас він вбивця й агресор. ВIДЕО

Україна та решта світу вже багато разів намагалися домовитися з Росією про припинення вогню, проте Москва завжди зривала подібні домовленості.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю агентству Bloomberg, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Що стосується cease-fire (припинення вогню, - ред.). У війні ми не можемо просто так говорити про cease-fire. Для мене потрібен план і для наших людей. Ми не можемо довіряти Путіну, бо для нас він вбивця й агресор. Важливо, що Угорщина визнає, що Росія – агресор, що визнає територіальну цілісність і суверенітет України", - зазначив він.

Глава держави нагадав, що українська сторона мала "сотні зустрічей" ще з часів Мінських угод з домовленостями щодо перемир'я.

Домовлялися сторони про cease-fire між Україною та Росією, і РФ все це зривала постійно і вбивала наших людей. Тому тільки якщо це буде на міжнародному зрозумілому майданчику у присутності країн-лідерів, яким довіряють. Вони можуть мати різні думки, погляди щодо етапів закінчення цієї війни, але ми всі повинні бути на одному боці, довіряти один одному", - наголосив Зеленський.

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За його словами, потрібне розуміння, що Росія не буде використовувати припинення вогню для накопичення техніки на окупованій території України, коли Україна, будучи зв'язаною умовами перемир'я, не буде зупиняти її своїми ударами.

Зеленський додав, що якщо вторгнення РФ після припинення вогню буде таке ж як на початку 2022 року, то це будуть великі втрати для України.

"Тобто я не хочу халепу для своєї держави. Ми й так у війні. Дати перевагу Росії сьогодні - це просто не можливо. Нам потрібно бути розумними. І важливо знов: хто за це буде нести відповідальність, окрім українців своїм життям? Яка країна? Це дуже просто домовитися про cease-fire і дуже складно його втримати. Дуже складно потім знайти буде тих, хто повинен відповідати чому cease-fire зірвано", - резюмував глава держави.

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Як повідомлялось раніше, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час візиту до Києва запропонував припинити вогонь.

3 липня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що президент Володимир Зеленський не підтримав його пропозицію щодо припинення вогню для переговорів із РФ.