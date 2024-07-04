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Новини Відео Війна
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Зеленський про "мирний план" Орбана: Україна не може довіряти Путіну, для нас він вбивця й агресор. ВIДЕО

Україна та решта світу вже багато разів намагалися домовитися з Росією про припинення вогню, проте Москва завжди зривала подібні домовленості.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю агентству Bloomberg, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Що стосується cease-fire (припинення вогню, - ред.). У війні ми не можемо просто так говорити про cease-fire. Для мене потрібен план і для наших людей. Ми не можемо довіряти Путіну, бо для нас він вбивця й агресор. Важливо, що Угорщина визнає, що Росія – агресор, що визнає територіальну цілісність і суверенітет України", - зазначив він.

Глава держави нагадав, що українська сторона мала "сотні зустрічей" ще з часів Мінських угод з домовленостями щодо перемир'я.

Домовлялися сторони про cease-fire між Україною та Росією, і РФ все це зривала постійно і вбивала наших людей. Тому тільки якщо це буде на міжнародному зрозумілому майданчику у присутності країн-лідерів, яким довіряють. Вони можуть мати різні думки, погляди щодо етапів закінчення цієї війни, але ми всі повинні бути на одному боці, довіряти один одному", - наголосив Зеленський.

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За його словами, потрібне розуміння, що Росія не буде використовувати припинення вогню для накопичення техніки на окупованій території України, коли Україна, будучи зв'язаною умовами перемир'я, не буде зупиняти її своїми ударами.

Зеленський додав, що якщо вторгнення РФ після припинення вогню буде таке ж як на початку 2022 року, то це будуть великі втрати для України.

"Тобто я не хочу халепу для своєї держави. Ми й так у війні. Дати перевагу Росії сьогодні - це просто не можливо. Нам потрібно бути розумними. І важливо знов: хто за це буде нести відповідальність, окрім українців своїм життям? Яка країна? Це дуже просто домовитися про cease-fire і дуже складно його втримати. Дуже складно потім знайти буде тих, хто повинен відповідати чому cease-fire зірвано", - резюмував глава держави.

Також читайте: Зеленський про участь Путіна у другому Саміті миру: Він боїться виїжджати з РФ. Можливо, до цього моменту в Кремлі буде вже інша людина 

Як повідомлялось раніше, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час візиту до Києва запропонував припинити вогонь.

3 липня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що президент Володимир Зеленський не підтримав його пропозицію щодо припинення вогню для переговорів із РФ.

Автор: 

Зеленський Володимир (24318) росія (65994) Віктор Орбан (573)


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Топ коментарі
+10
Намагається зазирнути в очко ***** через очко Орбана.
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04.07.2024 12:50 Відповісти
+8
Але ж ми знаємо що ЗЄля говорить одне, а робить зовсім протилежне
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04.07.2024 12:50 Відповісти
+8
А как же "Мы с Путиным выполнили все о чем договаривались"? Это что, в войне теперь виновато ***** а не Порошенко? Во даёт!
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04.07.2024 12:50 Відповісти
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НЕ хоче мінськ 3,4 , 5 , :?
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04.07.2024 12:46 Відповісти
Он теперь даже не хочет свое-же "Надо просто перестать стрелять" и "Прекратить войну и стереть границы в своей голове". Типа и не было такого.
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04.07.2024 12:53 Відповісти
Він більше по Стамбулам...
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04.07.2024 12:53 Відповісти
По Оману!
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04.07.2024 16:32 Відповісти
Так Орбан может дать честное-благородное..
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04.07.2024 12:48 Відповісти
орбан може тільки взяти..
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04.07.2024 12:50 Відповісти
Це токсічний Ермак. Він ще знищить Зе і поїде жити в Уругвай - латинські банки усі працюють на россіян
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04.07.2024 13:19 Відповісти
Але ж ми знаємо що ЗЄля говорить одне, а робить зовсім протилежне
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04.07.2024 12:50 Відповісти
Намагається зазирнути в очко ***** через очко Орбана.
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04.07.2024 12:50 Відповісти
Це Оскар...
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04.07.2024 12:53 Відповісти
А как же "Мы с Путиным выполнили все о чем договаривались"? Это что, в войне теперь виновато ***** а не Порошенко? Во даёт!
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04.07.2024 12:50 Відповісти
А як же "мир в його очах", "зійтись посередині" "перестати стріляти"??

Не виконується оманський план, доводиться робити вигляд, що воюєш??
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04.07.2024 12:56 Відповісти
В нього сьогодні пронос? Забагато зєлєнскага!
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04.07.2024 12:58 Відповісти
Орбан...

Мокриці...

Пінгвіни....

Ємбріони...

Зайняли позицію...

В позі лицаря...

Ніби не все так погано...

Ні би русія не сосе...

В Ердогана...
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04.07.2024 13:01 Відповісти
"Довіряти не можна, бо він вбивця і агресор. Тому я постійно говорю, що настав час з ним сідати за перемовини."
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04.07.2024 13:01 Відповісти
Ой, а хто буде ''оман'' виконувати?
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04.07.2024 13:03 Відповісти
У судді Тандира, який збив нацгвардійця, взяли аналізи примусово.
Треба було так зробити в 2019 на стадіоні.
Уявіть, скільки б життів врятували!
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04.07.2024 13:03 Відповісти
Ви думаєте шоб їх результат якось вплинув на дупоголових у 19 році. Велике питання - якшо зараз, після стількох смертів та крові вони йьому довіряють, але кожного дня тікають за кордон.
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04.07.2024 13:07 Відповісти
Коли він бреше - зараз чи коли бачив мир в очах вбивці? І для чого він бреше, чи брехав. І чи можна йоьму вірити і коли?
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04.07.2024 13:05 Відповісти
немає і не буде йому віри! Це не та людина!!!
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04.07.2024 18:08 Відповісти
в 2019 і до 24.02.2024 року, коли підписував оманські договорняки, клав асфальт будуючи дороги для кацапських танків на "великому крадівництві", зливав спецоперацію. по варнеру, призначав на ключові посади в країні відвертих зрадників, колоборантів, агентів фсб, українофобів і тд.тп. ти про це вофка не знав чи "єто другоє" ???

"Слуга народу" Дубінський діяв за завданнями ГРУ ЗС РФ спільно із Деркачем та Сівковичем, - свідок у справі. Екснардеп Андрій Деркач та "слуга народу" Олександр Дубінський підтримували зв'язок із ГРУ РФ, готуючи пресконференції з метою дискредитації влади України. Про це свідчить протокол допиту, який є у розпорядженні Цензор.НЕТ. Свідок відбуває покарання за ст. 111 (держзрада). За його словами, він був посередником між екснардепом Андрієм Деркачем та ГРУ РФ. Чоловік виїздив до РФ для підготовки зустрічей Деркача та керівництва ГРУ РФ. 20 листопада 2019 року Деркач та нардеп Олександр Дубінський провели пресконференцію "Новые факты о международной коррупции, Бурисме и схеме доведения Украины до банкротства". За декілька тижнів до цього, розповів свідок, Дубінський відвідав Санкт-Петербург, де зустрівся з кураторами від ГУ ГШ ЗС РФ. Деркач сам йому повідомив, що позивний Дубінського - "Буратіно". Пресконференції, які проводили Деркач, Дубінський та колишній прокурор Костянтин Кулик, сказав він, проводилися з метою дискредитації влади України та Джо Байдена, як кандидата у президенти США. Також свідок розповів, що в період з 2019 по 2022 роки передав Деркачу від 10 до 15 млн доларів за співпрацю з ГРУ РФ. На його думку, ці кошти Деркач також передавав Дубінському та Кулику.



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04.07.2024 13:13 Відповісти
Воєнний злочинець, прутін, прислав, якогось листа з Орбаном…??
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04.07.2024 13:15 Відповісти
Ви називаєте орбана шісткою *****? А він зараз головує у ЕС. Уявляете що вони наголовують ???
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04.07.2024 13:22 Відповісти
Точно одне він наголовує те , що його люди не будуть гинути на війнах
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04.07.2024 13:59 Відповісти
Як грає роль, як грає майстерно патріота України 😁
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04.07.2024 13:44 Відповісти
Україна також не може довіряти зраднику
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04.07.2024 13:57 Відповісти
Зате сонцесяцний цілковито довіряє своєму народові. Тому й закрив кордони. Хоча, його народ насправді проживає десь між Сектором Газа та Йорданією...
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04.07.2024 14:22 Відповісти
В общем, пока нас всех не перелупят, кина не будет
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04.07.2024 14:29 Відповісти
А перелупить нас, наша рідна "какаяразніца"
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04.07.2024 14:50 Відповісти
згоден,поки вас,ріпоїдів,не перелуплять-не буде показів "кіна"
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04.07.2024 16:33 Відповісти
а "пасматрєтьвглаза"?
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04.07.2024 14:46 Відповісти
У Зеленського осталость только 2 друга Орбан и Лукашенко.
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04.07.2024 15:07 Відповісти
А син генерала фсб?
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04.07.2024 17:01 Відповісти
А якже "домовимось по середінке",заглянути в очі путіну.Чи таки дошло.
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04.07.2024 16:36 Відповісти
Та ну, агресор? Не пускай людям пил в очі, немає тобі віри!!!
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04.07.2024 18:05 Відповісти
 
 