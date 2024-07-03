Орбан визнав, що Зеленський не підтримав його "мирний план"

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що президент Володимир Зеленський не підтримав його пропозицію щодо припинення вогню для переговорів із РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Так, Орбан підтвердив припущення про те, що Зеленський відкинув його ідею "негайного перемир’я" за чинною лінією зіткнення з РФ.

За словами угорського лідера, президент України заявив, що сумнівається у логіці плану Орбана і не підтримує його, оскільки Україна має поганий досвід спроб перемир’я з Росією. Подібні перемир’я "не були добрими для України", переказав його слова Орбан.

Як повідомлялось раніше, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час візиту до Києва запропонував припинити вогонь.

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