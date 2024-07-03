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Новини Війна
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Орбан визнав, що Зеленський не підтримав його "мирний план"

Зеленський не підтримав мирний план Орбана

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що президент Володимир Зеленський не підтримав його пропозицію щодо припинення вогню для переговорів із РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Так, Орбан підтвердив припущення про те, що Зеленський відкинув його ідею "негайного перемир’я" за чинною лінією зіткнення з РФ.

За словами угорського лідера, президент України заявив, що сумнівається у логіці плану Орбана і не підтримує його, оскільки Україна має поганий досвід спроб перемир’я з Росією. Подібні перемир’я "не були добрими для України", переказав його слова Орбан.

Як повідомлялось раніше, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час візиту до Києва запропонував припинити вогонь.

Читайте: У Держдепі прокоментували заяву Орбана про припинення вогню задля перемовин з РФ

Автор: 

Зеленський Володимир (24318) Віктор Орбан (573)


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Топ коментарі
+35
І як ти, дебільне, то собі уявляєш? Просто пєрєстать стрєлять? атвєсті вайска? Асфальт замість ракет?...
Мало, тобі, сучище?! Мало жертв, мало руйнувань, мало крові і сліз? Іпануте, кожна поступку ***** то збільшення наших втрат В РАЗИ, а не мир. Як можна вірити тому, в кого ціль - тебе, іпануте, вбити! Вбити, знищити, сплюндрувати... там, в їх кацапських головах іншого ж нема! Чи ти думаєш, що то тебе мине, чи твоїх близьких?
Де ж ви такі дебільні беретесь? тут вже навіть до Зеленського то дійшло, але є чому зараз, а не 5 років тому...
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03.07.2024 12:33 Відповісти
+30
вітюня, дуй за курсом хрейсера "мацква"! парламентьор хєров...
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03.07.2024 12:16 Відповісти
+28
Курка, коли ВСУ не стріляють, їх вбивають
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03.07.2024 12:30 Відповісти
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просив не стріляти у Часовому яру, бо там кацапам важко наступати?
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03.07.2024 12:16 Відповісти
вітюня-падла підійшов до виконання завдання свого шефа @уйла бульш глобально - сльозно просив взагалі не шмаляти у рашистську русню та не бамбіть @уйлостан
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03.07.2024 12:18 Відповісти
вітюня, дуй за курсом хрейсера "мацква"! парламентьор хєров...
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03.07.2024 12:16 Відповісти
Курка, коли ВСУ не стріляють, їх вбивають
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03.07.2024 12:30 Відповісти
І як ти, дебільне, то собі уявляєш? Просто пєрєстать стрєлять? атвєсті вайска? Асфальт замість ракет?...
Мало, тобі, сучище?! Мало жертв, мало руйнувань, мало крові і сліз? Іпануте, кожна поступку ***** то збільшення наших втрат В РАЗИ, а не мир. Як можна вірити тому, в кого ціль - тебе, іпануте, вбити! Вбити, знищити, сплюндрувати... там, в їх кацапських головах іншого ж нема! Чи ти думаєш, що то тебе мине, чи твоїх близьких?
Де ж ви такі дебільні беретесь? тут вже навіть до Зеленського то дійшло, але є чому зараз, а не 5 років тому...
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03.07.2024 12:33 Відповісти
Погано, що Зеленьський за рівнем розумового розвитку стоїть ще нижче. Якби Зеленьський не був у кріслах, а продовжував Васю Голобородько , від нього було би чутно те ж саме.
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03.07.2024 14:56 Відповісти
якби Гашек був би зараз живий, то у нього обов'язково з'явився би герой на ім'я Орбан.
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03.07.2024 12:20 Відповісти
👍
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03.07.2024 12:21 Відповісти
Сапера ВОДІЧКА і Самого Швейка треба було запросити на переговори з Орбаном.
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03.07.2024 14:51 Відповісти
Маніак напав на жертву і хоча вона захищається, забрав у неї сумочку, прикраси... , а тикі як Орбан падходять не до насильника а до жертви нападу і пропонують перестати давати відсіч і все буде добре.
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03.07.2024 12:21 Відповісти
Орбан не зрозумів, що для Зе-шмарклі пісенька "надо просто перестать стрелять" - давно затасканий шлягер за який закидують гнилими помідорами?
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03.07.2024 12:23 Відповісти
Не помідорами, а яйцями резнікова по 17!
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03.07.2024 12:48 Відповісти
та, ладно орбан.
з ним все ясно! кегебе робить свою справу.

давайте захопимося, нашим зе!простроченим.
бачите? сказав, як відрізав!
не буде, ніякого, орбанівського перемир'я, буде єрмаківське!
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03.07.2024 12:24 Відповісти
Зєль, ну шо там? Віддав мадярам Закарпаття, чи ще нє?
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03.07.2024 12:24 Відповісти
Та ні, значно банальніше - просто передав координати складів з озброєнням, виробництв ВПК, аеродромів з Ф-16 і т.п.
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04.07.2024 11:40 Відповісти
Якби на місці ЗЄльоного був сапер Водічка(Я.Гашек...) він би просто дав мадяру з гризло.)
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03.07.2024 12:29 Відповісти
А чому це опудало поперлося спочатку до жертви агресії, а не до агресора??? Шо це за збочена логіка така, коли той, хто захищається, має першим припинити вогонь??? П...дуй до гнилої води (також відомої як мацква) і домовляйся там про припинення вогню. Голуб мира ..єров...
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03.07.2024 12:30 Відповісти
Посланец кремля отправился курсом московитского корабля.
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03.07.2024 12:31 Відповісти
правильно, до границ 91 года треба воювати.
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03.07.2024 12:41 Відповісти
Восстановление территориальной целостности Украины это только один из пунктов.
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03.07.2024 12:46 Відповісти
это правда. И пунктов таких очень много. Чего только выплата репарации стоит!
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03.07.2024 12:48 Відповісти
В 22 году все шло прекрасно, вот-вот Киев падет, а потом хоп и "жест доброй воли". Неожиданно было, правда? Теперь тоже по телевизору вроде как одни победы кругом, да тревожно что-то в душенке ватной. Фронт почти не двигается, царь про какие-то переговоры заблеял.
Но ничего, ещё пару месяцев подождать, а там может и трампон придет. Может лучше станет. А может и нет...
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03.07.2024 13:00 Відповісти
Ох уж эти нацыкы, не дают жития бытия. Не разрешают страдающим бабушкам в трусиках передохнуть от войны.
А куда делась вся та воинственная бравада? От захватим Одессу до переживаний за бебушек и скулежа о перемирии. Интересная тенденция, правда? А ведь это у Украины нет пока ещё нормальной авиации и своих крылатых ракет.
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03.07.2024 13:19 Відповісти
Якби були ракети,Росія б не напала
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04.07.2024 08:21 Відповісти
Але ж не з пустими руками. Не їхав же він до Зє щоб язика почесати.
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04.07.2024 11:42 Відповісти
Цей процес називається "зондіровать" - до жертви насилля засилають адвоката насильника "сердобольного", який склоняєт к пєрємірію" жертву.

Європа - з "рассказчиков неукротимых, нескладных умников, лукавых простаков, старух зловещих, стариков, дряхлеющих над выдумками, вздором"(с) не пам'ятає своєї ганебної історії: як віддавали своїх сусідів агресорам, - Гітлеру і Сталіну, - як радувалися що уціліли, новим територіям. Після Мюнхена38 Угорцям і Полякам перепало по куску території Чехословаччини..

Ось і Орбан хотів би отримати частину території України. Теж європейський крокодильчик...
В поляків теж є мрія - повернути Kresy Wschodnie/ Східні креси - польська назва територій сьогоденної Західної України, А чому так рольники польські на кордоні так старалися у "потрібний час"? Зла пам'ять передається з покоління поколінню.

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03.07.2024 12:36 Відповісти
просто там, де був совок, ще 100 років нічого не ростиме. пруф:


те саме можна сказати взагалі про весь екс-варшавський пакт
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03.07.2024 12:45 Відповісти
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03.07.2024 12:40 Відповісти
А який красівий він був в молодості і яка жаба зараз
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03.07.2024 17:22 Відповісти
Не до того ти їздив... Ну але прогин в того зараховано. Тішся, але не довго.
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03.07.2024 12:41 Відповісти
Відробляє ..
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03.07.2024 17:02 Відповісти
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03.07.2024 12:44 Відповісти
припинити вогонь, щоб кацапи дійшли до Києва і 'провели переговори', кацапи не можуть дійти ніяк до Києва і тому не можуть укласти 'перемир' я' - цікава пропозиція від деяких ідіотів з ЄС
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03.07.2024 12:47 Відповісти
сподіваюсь СБУ потім перевірило телефон орбана, щоб він у Києві нічого зайвого не назнімав.
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03.07.2024 12:48 Відповісти
"Мирний план", хехе)))
Шмат гівна - це шмат гівна!
Скількиб ти неназивав його "шоколадом"...
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03.07.2024 13:02 Відповісти
Треба було ***** послати голову орбана в якості відповіді!
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03.07.2024 13:07 Відповісти
От і добре.
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03.07.2024 13:11 Відповісти
Визнав таки, що був поштарем х...... На початку агресії Сіярто викатував і румунам і словакам за території. З х...... .зговорились раніше. А тепер Вітюша як лагєрна шестьора, промокашка Х.....
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03.07.2024 13:32 Відповісти
Це все пусті розмови. Вірити словам політиків не має сенсу - потрібно дивитися на дії

Основна ціль НЕЗАПЛАНОВАНОГО візиту ОРБАНА - це були , неякісь там українсько-угорські питання , що не важливі в цілому , а обговорення певних питань , щос стосуються україно російської війни .

Орбан - посланець Кремля - і узгоджували вони з Зеленським якраз ньюанси українсько -російського перемир'я .

Все інше - туман для прикриття основного предмету розмови.

Таємні пермовини- торги йдуть і результати скоро побачимо .

Хорошим маркером того , що це так - це було резюме американського дипломата - "Прогрес "
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03.07.2024 13:48 Відповісти
Навіщо Зеленському і його шоблі мир, після якого вони сядуть у тюрму? Ім війна треба, в них все в шоколаді. Диктатор живе собі у розкоші в палаці-резиденції з басейном, сауною і всією ******, літає усім світом на власному літаку, сотні людей прислуги і охорони, безмежна влада і мільярди доларів…. Та він скоріше застрелиться, ніж погодитьсявійну закінчить.
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03.07.2024 14:27 Відповісти
Чурбан... Ой, Орбан кажется начал догадываться что кремлевский босс пытается его поиметь
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03.07.2024 14:43 Відповісти
Оце: прийняв - не прийняв, не додає мені спокою і довіри.
Щось мені підказує що все навпаки.
Бо зе прийшло знищити українців.
До речі, якщо раніше я мало чула вневдоволених зе людей , то зараз це вневдоволення зростає швидкими темпами.
І нарешті, я сподіваюсь, що зекодло не втече, бо вже настає той час, коли треба відповідати за все зло, яке претерпіла Україна за правління зеєрмака.
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03.07.2024 14:47 Відповісти
Нафіга цього путлерського чорта було в країну пускати?🤬
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03.07.2024 14:53 Відповісти
"его предложение о прекращении огня"

А почему он с этим предложением обращается к Украине? Москве пусть предлагает, которая именно и является источником и первопричиной этого огня.
Он или дурачок или чёрт на побегушках у ><уйла
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03.07.2024 15:15 Відповісти
чого приїзжав?
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03.07.2024 15:20 Відповісти
Для чого може приїжджати посланець ворога під час війни до ворожого шпигуна у воюючій країні, що обороняється? Приїхав з інсьрукціями з цєнтра і поїхав з повним чемоданом координат майбутніх цілей для ворога.
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04.07.2024 11:51 Відповісти
Ні стріялять в атвєт ,так мадярва смердяща!?
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03.07.2024 15:23 Відповісти
Если жертве агрессии предлагают перестать стрелять и сесть за стол переговоров - то это означает предлагают капитуляцию на условиях напавшей стороны - россии.
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03.07.2024 15:37 Відповісти
Визнав і пішов на х*й
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03.07.2024 16:11 Відповісти
Для того, щоб переговори дали результат всіх, хто грається в політиків на деньок потрібно відправити на передову під КАБи, або хоча б їх родичів і тоді все зміниться.
А так їм на всіх п***х. Одні не дозволяють бити більше 10км по рашці. Клоун все, що дають-- розкрадає, йому однаково, що через це загинуть люди, на його совісті ітак десятки тисяч.
.Разок по москві з атакамсів, разок по зелені гниді, де сидить і два вовани зразу почнуть все правильно робити.
А так: 500 тис., 5міл.загинуть, а їм то яка різниця.
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03.07.2024 16:31 Відповісти
Ну, нагадав про себе світу, тіпа, я теж не лох
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03.07.2024 17:26 Відповісти
А може Орбан віддасть пів Угорщини Україні, на замін окупованим землям. Тоді може і поговоримо з Путіним, правда тільки у Львові чи Гаазі.
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03.07.2024 18:37 Відповісти
О! у Вітєчики від туя Пуйла щічкм подулись. Ой насмоктвся чмо.
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03.07.2024 18:42 Відповісти
 
 