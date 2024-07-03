Орбан визнав, що Зеленський не підтримав його "мирний план"
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що президент Володимир Зеленський не підтримав його пропозицію щодо припинення вогню для переговорів із РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
Так, Орбан підтвердив припущення про те, що Зеленський відкинув його ідею "негайного перемир’я" за чинною лінією зіткнення з РФ.
За словами угорського лідера, президент України заявив, що сумнівається у логіці плану Орбана і не підтримує його, оскільки Україна має поганий досвід спроб перемир’я з Росією. Подібні перемир’я "не були добрими для України", переказав його слова Орбан.
Як повідомлялось раніше, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час візиту до Києва запропонував припинити вогонь.
Топ коментарі
+35 Gal
показати весь коментар03.07.2024 12:33 Відповісти Посилання
+30 Wild MadDog
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+28 Враг рода человеческого 666
показати весь коментар03.07.2024 12:30 Відповісти Посилання
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Мало, тобі, сучище?! Мало жертв, мало руйнувань, мало крові і сліз? Іпануте, кожна поступку ***** то збільшення наших втрат В РАЗИ, а не мир. Як можна вірити тому, в кого ціль - тебе, іпануте, вбити! Вбити, знищити, сплюндрувати... там, в їх кацапських головах іншого ж нема! Чи ти думаєш, що то тебе мине, чи твоїх близьких?
Де ж ви такі дебільні беретесь? тут вже навіть до Зеленського то дійшло, але є чому зараз, а не 5 років тому...
з ним все ясно! кегебе робить свою справу.
давайте захопимося, нашим зе!простроченим.
бачите? сказав, як відрізав!
не буде, ніякого, орбанівського перемир'я, буде єрмаківське!
Но ничего, ещё пару месяцев подождать, а там может и трампон придет. Может лучше станет. А может и нет...
А куда делась вся та воинственная бравада? От захватим Одессу до переживаний за бебушек и скулежа о перемирии. Интересная тенденция, правда? А ведь это у Украины нет пока ещё нормальной авиации и своих крылатых ракет.
Європа - з "рассказчиков неукротимых, нескладных умников, лукавых простаков, старух зловещих, стариков, дряхлеющих над выдумками, вздором"(с) не пам'ятає своєї ганебної історії: як віддавали своїх сусідів агресорам, - Гітлеру і Сталіну, - як радувалися що уціліли, новим територіям. Після Мюнхена38 Угорцям і Полякам перепало по куску території Чехословаччини..
Ось і Орбан хотів би отримати частину території України. Теж європейський крокодильчик...
В поляків теж є мрія - повернути Kresy Wschodnie/ Східні креси - польська назва територій сьогоденної Західної України, А чому так рольники польські на кордоні так старалися у "потрібний час"? Зла пам'ять передається з покоління поколінню.
те саме можна сказати взагалі про весь екс-варшавський пакт
Шмат гівна - це шмат гівна!
Скількиб ти неназивав його "шоколадом"...
Основна ціль НЕЗАПЛАНОВАНОГО візиту ОРБАНА - це були , неякісь там українсько-угорські питання , що не важливі в цілому , а обговорення певних питань , щос стосуються україно російської війни .
Орбан - посланець Кремля - і узгоджували вони з Зеленським якраз ньюанси українсько -російського перемир'я .
Все інше - туман для прикриття основного предмету розмови.
Таємні пермовини- торги йдуть і результати скоро побачимо .
Хорошим маркером того , що це так - це було резюме американського дипломата - "Прогрес "
Щось мені підказує що все навпаки.
Бо зе прийшло знищити українців.
До речі, якщо раніше я мало чула вневдоволених зе людей , то зараз це вневдоволення зростає швидкими темпами.
І нарешті, я сподіваюсь, що зекодло не втече, бо вже настає той час, коли треба відповідати за все зло, яке претерпіла Україна за правління зеєрмака.
А почему он с этим предложением обращается к Украине? Москве пусть предлагает, которая именно и является источником и первопричиной этого огня.
Он или дурачок или чёрт на побегушках у ><уйла
А так їм на всіх п***х. Одні не дозволяють бити більше 10км по рашці. Клоун все, що дають-- розкрадає, йому однаково, що через це загинуть люди, на його совісті ітак десятки тисяч.
.Разок по москві з атакамсів, разок по зелені гниді, де сидить і два вовани зразу почнуть все правильно робити.
А так: 500 тис., 5міл.загинуть, а їм то яка різниця.