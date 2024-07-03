У Держдепі прокоментували заяву Орбана про припинення вогню задля перемовин з РФ
У Державному департаменті США прокоментували заяву прем'єра Угорщини Віктора Орбана про те, що Україні слід зупинити бойові дії та розпочати перемовини з РФ.
З коментарем виступив заступник речника Державного департаменту США Ведант Пател, передає Цензор.НЕТ.
"Ми та НАТО чітко заявили, що тут насправді є лише одне рішення: Російська Федерація просто має залишити територію України", - зазначив Пател, відповідаючи на запитання, чи стурбовані США пропозиціями прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана напередодні саміту НАТО.
Також він підкреслив, що саме Росія є агресором, яка розпочала війну в Україні і нехтує Статутом ООН.
Як повідомлялось раніше, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час візиту до Києва запропонував припинити вогонь.
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Попытка перевоза на Украине сорвана, сообщает Служба безопасности, поскольку венгерский Орбан прибывает в Киев для
Новости о заговоре появились в преддверии визита одного из единственных европейских союзников https://www.nbcnews.com/news/vladimir-putin президента России https://www.nbcnews.com/news/vladimir-putin Владимира Путина , премьер-министра Венгрии https://www.nbcnews.com/news/world/hungarian-insider-releases-audio-says-proof-orban-corruption-rcna145070 Виктора Орбана , в Киев во вторник для переговоров с Зеленским.
Служба безопасности Украины (СБУ) заявила в телеграм-сообщении в понедельник, что группа людей готовит «серию провокаций» в столице Киеве.
Он добавил, что группу возглавлял соучредитель общественной организации, известной своими «антиукраинскими действиями» с 2015 года, хотя она не назвала ни человека, ни группу.
После того, как в воскресенье в Киеве было объявлено о проведении общественного собрания в центре Киева, подозреваемые планировали объявить об отстранении от власти военного и политического руководства страны, сообщили в СБУ. Затем они замышляли захвать здание Верховной Рады, парламента Украины, говорится в заявлении.
Преступники "надеялись разжечь социальную и политическую ситуацию в нашей стране, что сработает в пользу России", - заявили Служба безопасности, хотя и не указали, стоит ли за группой или за ее планами https://www.nbcnews.com/news/world/putin-election-win-russia-party-kremlin-rcna143818 Кремлем .
Президент Украины Владимир Зеленский говорит, что он пережил многочисленные попытки убийства в России.Чжао Динчжэ / Информационное агентство Синьхуа через Getty Images
СБУ не идентифицировала подозреваемых и не сказала, сколько людей было задержано. Но было сказано, что им предъявлены обвинения в призыве и попытке свергнуть конституционный порядок и захватить власть. По словам СБУ, в случае их осуждения может грозить до 10 лет тюремного заключения.
В отдельном заявлении Генеральная прокуратура Украины заявила в понедельник, что глава группы искала военнослужащих и частных охранников, чтобы помочь им выполнить план.
Так може громадянам України завернутия у
біле простирадло і повзти до кладовища ? Це вже проходили у Бабиному яру.
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ЗЄлі) ...
2. реальні санкції проти макцовії )(уйло, подібно до тих, які застосували США та їх союзники, проти червоної комуно-нацистької імперії зла і тюрми народів (срср) за війну в Афганістіні !!!
3. прийтяття зараз України в ЄС і НАТО, насамперед в НАТО, без жодних умов !!! як варіант Україна основний союзник США поза НАТО на кштал Ізраєлю, Тайваню, Півд. Кореї, Японії !!! або завсім вже неймовірний варіант: вступ України у США в якості 51 мштату США !!!
4. ввід в України, в усі області, де немає бойових дій військ США і НАТО, для захисту мирного населення та інфраструктури від кацапських ракет, КАБів і тд.тп. !!!
2. на сторону сирійської опозиції та курдів !!! до речі курди в сирії та Іраку були і є союзниками США !!!
Порада. Гугль перекладачем не користуйся. Пиши вже рідною руською, все одно палишся.
Вам і так дають багато грошей, воюйте або здавайтеся!!!
"Ядерная угроза на Ближнем Востоке / Блиц-визиты в США из Москвы и Киева https://www.youtube.com/watch?v=C3SfNBbmpHk
Благо, у Украины этих
отходоввеществ просто немеряно.
Смысл клятвы Цахала: "Масада больше не падет!" - Вам известен?
Если хотите жить рабом под сапогом рф - это Ваш не выбор. Не мой.
Будь ласка!
"невозможно остановить идею, которая овладела массой"
очень подходит к данной ситуации.
Украинцы хотят иметь собственную страну. Вне зависимости от мнения каких-либо президентов, чиновников и т.д. Невозможно, и не стоит пытаться, как-то это изменить. Те, кто пытается это сделать заранее становятся на сторону проигравших. Ну, это их выбор.
1) Орбан продовжить засирать мізки Європі та українцям про мирні переговори (саме тому він ці переговори ставить "во главу угла" - а РФ у своїй діяльності на позиції головуючого в РадБезі уникає розгляду даного питання ;
2) Тим часом з КНДР прибувають кілька бригад "землерийок"(які багато років спеціалізуються саме на ритті підземних тунелів у глибину території противника (Південної Кореї) - росіяни такого досвіду не мають);
3) Поки Європа буде роздумувать над "мирними пропозиціями Путіна" - "землерийки" прокопають тунелі та підземні сховища;
4) В США Кремль буде стараться пропхнуть на посаду президента Трампа;
5) В потрібний мемент під нашими позиціями прогримлять вибухи і фортифікації будуть зруйновані а війська РФ ломонуться у прориви (таким займалися інженерні батальйони на Західному фронті під час І Світової війни ;
6) Світ буде поставлений перед фактом реального прориву фронту і захоплення ключових об"єктів оборони і змушений буде погодиться з претензіями та "хотєлками" Путіна
Який буде 7 пункт?
7) - ?
Та й де ви візьмете стільки смертників або в Азії замовите ?
По-друге - корейці не п"ють (тому не буде тривалих перерв у роботі і вона буде набагато ефективнша)
По-третє - вони мають великий досвід роботи у будівництві подібних споруд
По-четверте - все подібне вимагає тиші Тому робиться вручну А роботу прохідницького комбайну буде чутно сейсмодатчиками на багато кілометрів
По-п"яте - перші два роки пробували "задавить "м"ясом" і "металом" Коли це не вдалося - почали шукать інші шляхи Німці й французи з британцями та бельгійцями почали займаться тунелями лише в кінці 1916 року
З вивозом вибраного грунту проблем мало - там вистачає ярів та кар"єрів До речі - саме будівництво будуть маскувать під якісь горнорудні роботи з видобутку місцевих копалин - глини піску чи вапняку