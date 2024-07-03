У Держдепі прокоментували заяву Орбана про припинення вогню задля перемовин з РФ

У Державному департаменті США прокоментували заяву прем'єра Угорщини Віктора Орбана про те, що Україні слід зупинити бойові дії та розпочати перемовини з РФ.

З коментарем виступив заступник речника Державного департаменту США Ведант Пател, передає Цензор.НЕТ.

"Ми та НАТО чітко заявили, що тут насправді є лише одне рішення: Російська Федерація просто має залишити територію України", - зазначив Пател, відповідаючи на запитання, чи стурбовані США пропозиціями прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана напередодні саміту НАТО.

Також він підкреслив, що саме Росія є агресором, яка розпочала війну в Україні і нехтує Статутом ООН.

Як повідомлялось раніше, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час візиту до Києва запропонував припинити вогонь.

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