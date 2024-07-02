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США підтримують "міст" для України до членства в НАТО, - Держдеп

Держдеп США про членство України в НАТО

Безпекова угода, яку у червні підписали Джо Байден та Володимир Зеленський, не є заміною членства в НАТО, але вона є однією з речей, які США розглядають як частину мосту, що веде Україну до вступу в Альянс "одного дня".

Про це на брифінгу заявив перший заступник речника Державного департаменту США Ведант Патель, інформує Цензор.НЕТ.

Його попросили прокоментувати заяву Володимира Зеленського в інтерв'ю The Philadelphia Inquirer. Він стверджував, що США не бачать Україну в НАТО, бо "бояться дратувати Путіна".

Патель уточнив, чому для українців намір США бачити Україну в Альянсі є недостатньо переконливим.

"Звісно, ​​я не збираюся говорити від імені українців, але дозвольте мені просто сказати, що у нас немає жодних проблем із притягненням Росії до відповідальності. Я навіть не хочу виправдовувати це, кажучи "дратувати", - відповів він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": НАТО намагається побудувати міст до членства України в Альянсі, - постпред США Сміт

Патель зазначив, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Сполучені Штати вжили низку заходів, від експортного контролю до санкцій, щоб притягнути Росію до відповідальності.

Державний департамент США також нагадав: Сполучені Штати запропонували широку безпекову, економічну та гуманітарну підтримку Україні.

Він додав, що український та американський лідер підписали двосторонню безпекову угоду. Договір "лежить в основі та підтверджує" відданість США українцям.

Також читайте: Блінкен сказав, як США розуміють успіх України: країна, яка може стояти на власних ногах у військовій та економічній сферах 

У США вважають, що таке зобов’язання має "вирішальне значення" для гарантування безпеки України у демократичному, економічному, а також у безпековому сенсі.

Речника перепитали, чи хочуть США бачити Україну в НАТО і чи не бояться дратувати Путіна.

Цей державний секретар і цей президент говорять про те, що ми вважаємо важливим, щоб був міст до членства України в НАТО", - наголосив Патель.

Сполучені Штати вже давно стверджують, що вони підтримують і підтверджують політику відкритих дверей НАТО, резюмував американський посадовець.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Міст до НАТО" забезпечить Україні членство, коли на це буде політична воля, - Білий дім

Автор: 

Держдепартамент США (1648) путін володимир (24099) США (23355) членство в НАТО (1740)


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Топ коментарі
+8
То були дорожні мапи, тепер мости я так розумію до доріг на тих мапах, далі що буде - підземні тонелі і складні розв'язки? Просто скажіть - ми добвані сцикуни.
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02.07.2024 11:07 Відповісти
+4
Розвідний.
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02.07.2024 11:10 Відповісти
+4
Починали з «відкритих дверей», тепер вже «міст»….. здається мені, що «міст» це набагато далі, ніж «відкриті двері»….
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02.07.2024 11:11 Відповісти
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Телеміст, мабуть.
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02.07.2024 11:09 Відповісти
Розвідний.
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02.07.2024 11:10 Відповісти
Наступним етапом буде "ліфт" для вступу в НАТО Україні.
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02.07.2024 11:13 Відповісти
радужний)))
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02.07.2024 11:15 Відповісти
То були дорожні мапи, тепер мости я так розумію до доріг на тих мапах, далі що буде - підземні тонелі і складні розв'язки? Просто скажіть - ми добвані сцикуни.
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02.07.2024 11:07 Відповісти
Починали з «відкритих дверей», тепер вже «міст»….. здається мені, що «міст» це набагато далі, ніж «відкриті двері»….
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02.07.2024 11:11 Відповісти
Через двері вийшли на дорогу, там треба збудувати міст, потім буде складна розв'язка, потім виявиться що треба ще тунель через гору, а потім скажуть ви не там звернули, тут - dead end.
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02.07.2024 11:30 Відповісти
тільки вчора-позавчора рашисти знищили 2 ешелона техніки від НАТО . Вчора на донеччині мінус склад з ************ .

Яке в сраку НАТО , коли тут совок, в якому необучаємі генерали, які навіть не можуть зберегти отримане від Заходу
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02.07.2024 12:31 Відповісти
щас дерьмозек почне до тих мостів будувати нові асфальтовані дороги ))
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02.07.2024 11:08 Відповісти
ооо....
казочка про ніфніф нафнаф і нуфнуф.
це, вже другий епізод: міст з гамна і вєток.
а, коли ж, кам'яний?
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02.07.2024 11:10 Відповісти
Розвідний міст (в обох розуміннях, і для розводу українців)
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02.07.2024 11:12 Відповісти
Жонглювання лукавими дефініціями. На цей раз невизначене, безрозмірне "міст" до членства в НАТО - чисто модернізоване КПССівськи " светлий путь к коммунизму" на якому не було мостів.

Велика помилка ідеологів КПСС не використати термін "міст" на светлом пути к коммунизму" на якому прискорений рух обмежується...

До чого вже брехливі були керманичі тої КПСС, а все ж не додумалися до всяких мостів, з невизначеними пропускними властивостями.

Потім ті мости до НАТО ще ще треба спроектувати, збудувати, вибробувати, урочисто відкрити - яке широке поле для маневрів.
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02.07.2024 11:13 Відповісти
Двох Орбанів НАТО не витримає..
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02.07.2024 11:14 Відповісти
Спочатку "відчинені двері". За ними міст...

Хто будував таке нато?
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02.07.2024 11:22 Відповісти
моркву трохи ближче до морди віслюків підвісили
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02.07.2024 11:27 Відповісти
Відмову від НАТО в Стамбулі підписували не США , а "довєрєниє ліца віслюка оманського "
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02.07.2024 11:29 Відповісти
Ось і підтвердження від США, що після війни Україна відразу стане членом НАТО, якщо не відмовиться від поданої заявки.
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02.07.2024 11:31 Відповісти
Договор "лежит в основе и подтверждает" преданность США украинцам. Источник:
Про преданность и верность впечатлило. Еще ******....ет
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02.07.2024 11:32 Відповісти
Але дуже схоже на тунель з сфінктером )
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02.07.2024 11:50 Відповісти
Якщо ваші мости в НАТО будуть такі самі, як зараз безвізи в ЄС, то ну його нахер...
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02.07.2024 11:50 Відповісти
створений прорашистською агентурою в США ,американський "міст" ,це така прорашистська куйня,котра дозволяє рашистам ще довго знищувати Україну і вбивати український народ і не надає ніякої гарантії безпеки миру для України,та її народу.
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02.07.2024 11:56 Відповісти
Повна дурня, щоб хочаб щось сказати, та й ще про майбутне

25.06.2024 - новина США виділять 150млн допомоги. Забули
01.07.2024 - новина США виділять 150млн допомоги. Знову не виділили

тепер згадали про НАТО та безпекову угоду, котра взагалі немає конкретики

Зараз Конгрес виділив 60млрд, і то президент не підписує

А що буде з угодую, якщо Конгрес не виділить коштів?
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02.07.2024 12:07 Відповісти
Засуньте себе в жопу такой безпонтовый мост.
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02.07.2024 12:25 Відповісти
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02.07.2024 12:44 Відповісти
Які молодці.Міст тримають,а перед мостом патруль який обіссяний від погроз пуйла і не пускає туди нікого.
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02.07.2024 14:33 Відповісти
 
 