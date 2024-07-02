США підтримують "міст" для України до членства в НАТО, - Держдеп

Безпекова угода, яку у червні підписали Джо Байден та Володимир Зеленський, не є заміною членства в НАТО, але вона є однією з речей, які США розглядають як частину мосту, що веде Україну до вступу в Альянс "одного дня".

Про це на брифінгу заявив перший заступник речника Державного департаменту США Ведант Патель, інформує Цензор.НЕТ.

Його попросили прокоментувати заяву Володимира Зеленського в інтерв'ю The Philadelphia Inquirer. Він стверджував, що США не бачать Україну в НАТО, бо "бояться дратувати Путіна".

Патель уточнив, чому для українців намір США бачити Україну в Альянсі є недостатньо переконливим.

"Звісно, ​​я не збираюся говорити від імені українців, але дозвольте мені просто сказати, що у нас немає жодних проблем із притягненням Росії до відповідальності. Я навіть не хочу виправдовувати це, кажучи "дратувати", - відповів він.

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Патель зазначив, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Сполучені Штати вжили низку заходів, від експортного контролю до санкцій, щоб притягнути Росію до відповідальності.

Державний департамент США також нагадав: Сполучені Штати запропонували широку безпекову, економічну та гуманітарну підтримку Україні.

Він додав, що український та американський лідер підписали двосторонню безпекову угоду. Договір "лежить в основі та підтверджує" відданість США українцям.

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У США вважають, що таке зобов’язання має "вирішальне значення" для гарантування безпеки України у демократичному, економічному, а також у безпековому сенсі.

Речника перепитали, чи хочуть США бачити Україну в НАТО і чи не бояться дратувати Путіна.

Цей державний секретар і цей президент говорять про те, що ми вважаємо важливим, щоб був міст до членства України в НАТО", - наголосив Патель.

Сполучені Штати вже давно стверджують, що вони підтримують і підтверджують політику відкритих дверей НАТО, резюмував американський посадовець.

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