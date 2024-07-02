США підтримують "міст" для України до членства в НАТО, - Держдеп
Безпекова угода, яку у червні підписали Джо Байден та Володимир Зеленський, не є заміною членства в НАТО, але вона є однією з речей, які США розглядають як частину мосту, що веде Україну до вступу в Альянс "одного дня".
Про це на брифінгу заявив перший заступник речника Державного департаменту США Ведант Патель, інформує Цензор.НЕТ.
Його попросили прокоментувати заяву Володимира Зеленського в інтерв'ю The Philadelphia Inquirer. Він стверджував, що США не бачать Україну в НАТО, бо "бояться дратувати Путіна".
Патель уточнив, чому для українців намір США бачити Україну в Альянсі є недостатньо переконливим.
"Звісно, я не збираюся говорити від імені українців, але дозвольте мені просто сказати, що у нас немає жодних проблем із притягненням Росії до відповідальності. Я навіть не хочу виправдовувати це, кажучи "дратувати", - відповів він.
Патель зазначив, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Сполучені Штати вжили низку заходів, від експортного контролю до санкцій, щоб притягнути Росію до відповідальності.
Державний департамент США також нагадав: Сполучені Штати запропонували широку безпекову, економічну та гуманітарну підтримку Україні.
Він додав, що український та американський лідер підписали двосторонню безпекову угоду. Договір "лежить в основі та підтверджує" відданість США українцям.
У США вважають, що таке зобов’язання має "вирішальне значення" для гарантування безпеки України у демократичному, економічному, а також у безпековому сенсі.
Речника перепитали, чи хочуть США бачити Україну в НАТО і чи не бояться дратувати Путіна.
Цей державний секретар і цей президент говорять про те, що ми вважаємо важливим, щоб був міст до членства України в НАТО", - наголосив Патель.
Сполучені Штати вже давно стверджують, що вони підтримують і підтверджують політику відкритих дверей НАТО, резюмував американський посадовець.
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Яке в сраку НАТО , коли тут совок, в якому необучаємі генерали, які навіть не можуть зберегти отримане від Заходу
казочка про ніфніф нафнаф і нуфнуф.
це, вже другий епізод: міст з гамна і вєток.
а, коли ж, кам'яний?
Велика помилка ідеологів КПСС не використати термін "міст" на светлом пути к коммунизму" на якому прискорений рух обмежується...
До чого вже брехливі були керманичі тої КПСС, а все ж не додумалися до всяких мостів, з невизначеними пропускними властивостями.
Потім ті мости до НАТО ще ще треба спроектувати, збудувати, вибробувати, урочисто відкрити - яке широке поле для маневрів.
Хто будував таке нато?
Про преданность и
верностьвпечатлило. Еще ******....ет
25.06.2024 - новина США виділять 150млн допомоги. Забули
01.07.2024 - новина США виділять 150млн допомоги. Знову не виділили
тепер згадали про НАТО та безпекову угоду, котра взагалі немає конкретики
Зараз Конгрес виділив 60млрд, і то президент не підписує
А що буде з угодую, якщо Конгрес не виділить коштів?