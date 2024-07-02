США поддерживают "мост" для Украины в членстве в НАТО, - Госдеп

Соглашение по безопасности, которое в июне подписали Джо Байден и Владимир Зеленский, не является заменой членства в НАТО, но оно является одной из вещей, которые США рассматривают как часть моста, ведущего Украину к вступлению в Альянс "однажды".

Об этом на брифинге заявил первый заместитель спикера Государственного департамента США Ведант Патель, информирует Цензор.НЕТ.

Его попросили прокомментировать заявление Владимира Зеленского в интервью The Philadelphia Inquirer. Он утверждал, что США не видят Украину в НАТО, потому что "боятся раздражать Путина".

Патель уточнил, почему для украинцев намерение США видеть Украину в Альянсе является недостаточно убедительным.

"Конечно, я не собираюсь говорить от имени украинцев, но позвольте мне просто сказать, что у нас нет никаких проблем с привлечением России к ответственности. Я даже не хочу оправдывать это, говоря "раздражать", - ответил он.

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Патель отметил, что после полномасштабного вторжения России в Украину Соединенные Штаты приняли ряд мер, от экспортного контроля до санкций, чтобы привлечь Россию к ответственности.

Государственный департамент США также напомнил: Соединенные Штаты предложили широкую безопасность, экономическую и гуманитарную поддержку Украине.

Он добавил, что украинский и американский лидер подписали двустороннее соглашение по безопасности. Договор "лежит в основе и подтверждает" преданность США украинцам.

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В США считают, что такое обязательство имеет "решающее значение" для обеспечения безопасности Украины в демократическом, экономическом, а также в смысле безопасности.

Спикера переспросили, хотят ли США видеть Украину в НАТО и не боятся ли раздражать Путина.

Этот государственный секретарь и этот президент говорят о том, что мы считаем важным, чтобы был мост к членству Украины в НАТО", - подчеркнул Патель.

Соединенные Штаты уже давно утверждают, что они поддерживают и подтверждают политику открытых дверей НАТО, резюмировал американский чиновник.

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