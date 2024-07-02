США поддерживают "мост" для Украины в членстве в НАТО, - Госдеп
Соглашение по безопасности, которое в июне подписали Джо Байден и Владимир Зеленский, не является заменой членства в НАТО, но оно является одной из вещей, которые США рассматривают как часть моста, ведущего Украину к вступлению в Альянс "однажды".
Об этом на брифинге заявил первый заместитель спикера Государственного департамента США Ведант Патель, информирует Цензор.НЕТ.
Его попросили прокомментировать заявление Владимира Зеленского в интервью The Philadelphia Inquirer. Он утверждал, что США не видят Украину в НАТО, потому что "боятся раздражать Путина".
Патель уточнил, почему для украинцев намерение США видеть Украину в Альянсе является недостаточно убедительным.
"Конечно, я не собираюсь говорить от имени украинцев, но позвольте мне просто сказать, что у нас нет никаких проблем с привлечением России к ответственности. Я даже не хочу оправдывать это, говоря "раздражать", - ответил он.
Патель отметил, что после полномасштабного вторжения России в Украину Соединенные Штаты приняли ряд мер, от экспортного контроля до санкций, чтобы привлечь Россию к ответственности.
Государственный департамент США также напомнил: Соединенные Штаты предложили широкую безопасность, экономическую и гуманитарную поддержку Украине.
Он добавил, что украинский и американский лидер подписали двустороннее соглашение по безопасности. Договор "лежит в основе и подтверждает" преданность США украинцам.
В США считают, что такое обязательство имеет "решающее значение" для обеспечения безопасности Украины в демократическом, экономическом, а также в смысле безопасности.
Спикера переспросили, хотят ли США видеть Украину в НАТО и не боятся ли раздражать Путина.
Этот государственный секретарь и этот президент говорят о том, что мы считаем важным, чтобы был мост к членству Украины в НАТО", - подчеркнул Патель.
Соединенные Штаты уже давно утверждают, что они поддерживают и подтверждают политику открытых дверей НАТО, резюмировал американский чиновник.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Яке в сраку НАТО , коли тут совок, в якому необучаємі генерали, які навіть не можуть зберегти отримане від Заходу
казочка про ніфніф нафнаф і нуфнуф.
це, вже другий епізод: міст з гамна і вєток.
а, коли ж, кам'яний?
Велика помилка ідеологів КПСС не використати термін "міст" на светлом пути к коммунизму" на якому прискорений рух обмежується...
До чого вже брехливі були керманичі тої КПСС, а все ж не додумалися до всяких мостів, з невизначеними пропускними властивостями.
Потім ті мости до НАТО ще ще треба спроектувати, збудувати, вибробувати, урочисто відкрити - яке широке поле для маневрів.
Хто будував таке нато?
Про преданность и
верностьвпечатлило. Еще ******....ет
25.06.2024 - новина США виділять 150млн допомоги. Забули
01.07.2024 - новина США виділять 150млн допомоги. Знову не виділили
тепер згадали про НАТО та безпекову угоду, котра взагалі немає конкретики
Зараз Конгрес виділив 60млрд, і то президент не підписує
А що буде з угодую, якщо Конгрес не виділить коштів?