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США поддерживают "мост" для Украины в членстве в НАТО, - Госдеп

Держдеп США про членство України в НАТО

Соглашение по безопасности, которое в июне подписали Джо Байден и Владимир Зеленский, не является заменой членства в НАТО, но оно является одной из вещей, которые США рассматривают как часть моста, ведущего Украину к вступлению в Альянс "однажды".

Об этом на брифинге заявил первый заместитель спикера Государственного департамента США Ведант Патель, информирует Цензор.НЕТ.

Его попросили прокомментировать заявление Владимира Зеленского в интервью The Philadelphia Inquirer. Он утверждал, что США не видят Украину в НАТО, потому что "боятся раздражать Путина".

Патель уточнил, почему для украинцев намерение США видеть Украину в Альянсе является недостаточно убедительным.

"Конечно, я не собираюсь говорить от имени украинцев, но позвольте мне просто сказать, что у нас нет никаких проблем с привлечением России к ответственности. Я даже не хочу оправдывать это, говоря "раздражать", - ответил он.

Читайте: НАТО пытается построить мост к членству Украины в Альянсе, - постпред США Смит

Патель отметил, что после полномасштабного вторжения России в Украину Соединенные Штаты приняли ряд мер, от экспортного контроля до санкций, чтобы привлечь Россию к ответственности.

Государственный департамент США также напомнил: Соединенные Штаты предложили широкую безопасность, экономическую и гуманитарную поддержку Украине.

Он добавил, что украинский и американский лидер подписали двустороннее соглашение по безопасности. Договор "лежит в основе и подтверждает" преданность США украинцам.

Также читайте: Блинкен сказал, как США понимают успех Украины: страна, которая может стоять на своих ногах в военной и экономической сферах

В США считают, что такое обязательство имеет "решающее значение" для обеспечения безопасности Украины в демократическом, экономическом, а также в смысле безопасности.

Спикера переспросили, хотят ли США видеть Украину в НАТО и не боятся ли раздражать Путина.

Этот государственный секретарь и этот президент говорят о том, что мы считаем важным, чтобы был мост к членству Украины в НАТО", - подчеркнул Патель.

Соединенные Штаты уже давно утверждают, что они поддерживают и подтверждают политику открытых дверей НАТО, резюмировал американский чиновник.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Мост в НАТО" обеспечит Украине членство, когда на это будет политическая воля, - Белый дом

Автор: 

Госдепартамент США (1850) путин владимир (31536) США (27094) членство в НАТО (1529)


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Топ комментарии
+8
То були дорожні мапи, тепер мости я так розумію до доріг на тих мапах, далі що буде - підземні тонелі і складні розв'язки? Просто скажіть - ми добвані сцикуни.
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02.07.2024 11:07
+4
Розвідний.
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02.07.2024 11:10
+4
Починали з «відкритих дверей», тепер вже «міст»….. здається мені, що «міст» це набагато далі, ніж «відкриті двері»….
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02.07.2024 11:11
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Телеміст, мабуть.
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02.07.2024 11:09 Ответить
Розвідний.
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02.07.2024 11:10 Ответить
Наступним етапом буде "ліфт" для вступу в НАТО Україні.
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02.07.2024 11:13 Ответить
радужний)))
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02.07.2024 11:15 Ответить
То були дорожні мапи, тепер мости я так розумію до доріг на тих мапах, далі що буде - підземні тонелі і складні розв'язки? Просто скажіть - ми добвані сцикуни.
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02.07.2024 11:07 Ответить
Починали з «відкритих дверей», тепер вже «міст»….. здається мені, що «міст» це набагато далі, ніж «відкриті двері»….
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02.07.2024 11:11 Ответить
Через двері вийшли на дорогу, там треба збудувати міст, потім буде складна розв'язка, потім виявиться що треба ще тунель через гору, а потім скажуть ви не там звернули, тут - dead end.
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02.07.2024 11:30 Ответить
тільки вчора-позавчора рашисти знищили 2 ешелона техніки від НАТО . Вчора на донеччині мінус склад з ************ .

Яке в сраку НАТО , коли тут совок, в якому необучаємі генерали, які навіть не можуть зберегти отримане від Заходу
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02.07.2024 12:31 Ответить
щас дерьмозек почне до тих мостів будувати нові асфальтовані дороги ))
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02.07.2024 11:08 Ответить
ооо....
казочка про ніфніф нафнаф і нуфнуф.
це, вже другий епізод: міст з гамна і вєток.
а, коли ж, кам'яний?
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02.07.2024 11:10 Ответить
Розвідний міст (в обох розуміннях, і для розводу українців)
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02.07.2024 11:12 Ответить
Жонглювання лукавими дефініціями. На цей раз невизначене, безрозмірне "міст" до членства в НАТО - чисто модернізоване КПССівськи " светлий путь к коммунизму" на якому не було мостів.

Велика помилка ідеологів КПСС не використати термін "міст" на светлом пути к коммунизму" на якому прискорений рух обмежується...

До чого вже брехливі були керманичі тої КПСС, а все ж не додумалися до всяких мостів, з невизначеними пропускними властивостями.

Потім ті мости до НАТО ще ще треба спроектувати, збудувати, вибробувати, урочисто відкрити - яке широке поле для маневрів.
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02.07.2024 11:13 Ответить
Двох Орбанів НАТО не витримає..
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02.07.2024 11:14 Ответить
Спочатку "відчинені двері". За ними міст...

Хто будував таке нато?
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02.07.2024 11:22 Ответить
моркву трохи ближче до морди віслюків підвісили
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02.07.2024 11:27 Ответить
Відмову від НАТО в Стамбулі підписували не США , а "довєрєниє ліца віслюка оманського "
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02.07.2024 11:29 Ответить
Ось і підтвердження від США, що після війни Україна відразу стане членом НАТО, якщо не відмовиться від поданої заявки.
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02.07.2024 11:31 Ответить
Договор "лежит в основе и подтверждает" преданность США украинцам. Источник:
Про преданность и верность впечатлило. Еще ******....ет
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02.07.2024 11:32 Ответить
Але дуже схоже на тунель з сфінктером )
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02.07.2024 11:50 Ответить
Якщо ваші мости в НАТО будуть такі самі, як зараз безвізи в ЄС, то ну його нахер...
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02.07.2024 11:50 Ответить
створений прорашистською агентурою в США ,американський "міст" ,це така прорашистська куйня,котра дозволяє рашистам ще довго знищувати Україну і вбивати український народ і не надає ніякої гарантії безпеки миру для України,та її народу.
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02.07.2024 11:56 Ответить
Повна дурня, щоб хочаб щось сказати, та й ще про майбутне

25.06.2024 - новина США виділять 150млн допомоги. Забули
01.07.2024 - новина США виділять 150млн допомоги. Знову не виділили

тепер згадали про НАТО та безпекову угоду, котра взагалі немає конкретики

Зараз Конгрес виділив 60млрд, і то президент не підписує

А що буде з угодую, якщо Конгрес не виділить коштів?
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02.07.2024 12:07 Ответить
Засуньте себе в жопу такой безпонтовый мост.
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02.07.2024 12:25 Ответить
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02.07.2024 12:44 Ответить
Які молодці.Міст тримають,а перед мостом патруль який обіссяний від погроз пуйла і не пускає туди нікого.
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02.07.2024 14:33 Ответить
 
 