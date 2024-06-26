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"Мост в НАТО" обеспечит Украине членство, когда на это будет политическая воля, - Белый дом

Членство України в НАТО

"Мост в НАТО" нужен, чтобы Украина могла войти в Альянс в тот же день, когда на это будет политическая воля.

Об этом заявил старший директор по вопросам Европы Совета национальной безопасности США Майкл Карпентер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Он подтвердил, что на саммите НАТО в Вашингтоне Украина не получит приглашение на вступление: "Думаю, это было озвучено достаточно четко".

"С точки зрения восприятия угрозы, мы находимся в ... достаточно хорошем положении в отношении Украины, все еще есть некоторые разные мнения о том, как и когда может выглядеть членство (Украины в НАТО. - Ред). Однако, думаю мы достаточно объединены (по этому вопросу. - Ред.)", - добавил он.

По его словам, странами, которые выигрывают от отсутствия единства внутри НАТО, являются Россия, Китай, Иран, Северная Корея и тому подобное.

Также читайте: Стефанишина об ожиданиях Украины от саммита НАТО: Закрепление необратимости курса в НАТО

"Мост в НАТО" нужен, - подчеркнул Карпентер, - чтобы Украина "могла войти в альянс в тот же день, когда на это будет политическая воля".

"Некоторым людям не нравится, но мне лично нравится метафора о "мосте в НАТО", потому что это именно то, чего мы пытаемся достичь (на пути к будущему членству. - Ред.)", - сказал чиновник.

Он отметил, что документ, который будет обнародован на саммите в Вашингтоне, обеспечит Украину именно "институциональным мостом к членству в НАТО" для того, чтобы при получении приглашения в будущем, Украина была готова и способна подключиться к альянсу мгновенно.

Среди необходимых шагов - обучение, развитие материально-технического обеспечения, развитие оборонных институтов, поддержка мобилизации, обучение гражданских для привлечения их в армию, ротация военных, обеспечение льгот для ветеранов, медицинская поддержка и тому подобное.

"Сейчас в Украине этого нет. Поэтому мы должны помочь им, и НАТО сделает это", - подытожил Карпентер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Страны НАТО обсуждают, какие обязательства по вступлению Украины в Альянс взять на себя на предстоящем саммите, - CNN

Автор: 

НАТО (10042) США (27043) членство в НАТО (1526) Карпентер Майкл (76)


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Топ комментарии
+11
ядерна зброя в обмін на вступ до НАТО, от так це мало бути
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26.06.2024 11:39
+2
Тільки політичної волі НЕМАЄ!
Ні у Вашингтоні, ні тім паче, у Києві.
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26.06.2024 11:36
+2
Коли проженуть драною мітлою нікчемних імітаторів влади ЄрмакаЗеленського з їхньою зеленою шайкою гнид. Тоді може бути...
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26.06.2024 11:40
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Тільки політичної волі НЕМАЄ!
Ні у Вашингтоні, ні тім паче, у Києві.
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26.06.2024 11:36 Ответить
Йой, тіко шоби це не був міст на кшталт Подільського мостового переходу у Києві
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26.06.2024 11:38 Ответить
ядерна зброя в обмін на вступ до НАТО, от так це мало бути
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26.06.2024 11:39 Ответить
Коли проженуть драною мітлою нікчемних імітаторів влади ЄрмакаЗеленського з їхньою зеленою шайкою гнид. Тоді може бути...
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26.06.2024 11:40 Ответить
його місце займе притула.
шойло повинно продовжуватись!
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26.06.2024 11:50 Ответить
Безкінечне чесання язиком про кренделя небесні-оце таким буде членство України в НАТО.
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26.06.2024 11:41 Ответить
Це чесання очікуване і буде продовжуватись допоки зебанда кремлівських кротів сидітиме на Банковій. Не треба в НАТО ця зграя "бєспрєдєльщіков" (не змогла знайти еквівалентний аналог в українській мові.
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26.06.2024 13:25 Ответить
Цікаво наступні 35 років які будуть причини
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26.06.2024 11:43 Ответить
Польський дипломат чітко сказав - з зеленою мафією Україна не ввійде в НАТО і ЄС
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26.06.2024 11:47 Ответить
Мости бувають різні - капітальні та аварійні, останні здебільшого не особливо надійні через використання підручних матеріалів. У нашому випадку, це другий варіант.
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26.06.2024 11:48 Ответить
Двері вже зачинили. Вирішили будувати міст).
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26.06.2024 11:50 Ответить
Український міст в НАТО

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26.06.2024 11:55 Ответить
фінляндія та швеція вступили в нато, після ж, першого йойку.
а чому? а тому, шо держави вільні та процвітаючі!
чи ви всі, вічні халявщики, уявили, що нато прийде порядок наведе?
станьте цивілізованими людьми, а не кум порєшаєт, перестаньте красти та найобувать ближнього!
нато з єс, само, буде нудити, про вступ до них!
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26.06.2024 11:55 Ответить
та куйня це все! все вирішує політична доцільність!

он Італія в НАТО, а тут такий розводняк є, що навіть в Україні такого ніколи не бачив - існує багато компаній, які надають послуги з електропостачання та газу... причому чисто формально надають - бо труба і дроти одні! так от, в Італії можливо оформлення кількох постачальників на одну адресу!!!! і це відкриває просто величезне поле для махінацій! якісь ушлі "промоутори" ************* кожен день по всім містам на ввантажують нещасним дідам та бабцям історії, що "саме вони є тими, хто роздає світло і газ всім іншим компаніям і з ними буде дешевше".
В мене є кілька місцевих знайомих, так їх батьки вже по четвертому колу відписуються від таких "лівих" послуг! причому відписатися ще й той квест!
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26.06.2024 12:02 Ответить
капіталізм!
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26.06.2024 12:09 Ответить
ба більше, тут компанія сама списує гроші з твого рахунку!! їй достатньо знати твій ****! а отримати його взагалі не проблема, бо бази продаються прям як в Україні ліворуч і праворуч! отже, буває що наявність "лівої" компанії виявляється по фінансовому руху на твоємо рахунку! при чому тут банки не відправляють смс, якщо здійснений якийсь переказ... це ти або сам маєш подивитися в застосунку, або зробити роздруківку через банкомат останніх транзакцій
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26.06.2024 12:15 Ответить
пролетарії всіх країн об'єднуйтесь!
вся власть народу!
відібрати та поділити!
грабуй награблене!
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26.06.2024 12:18 Ответить
Чому? та тому ша на території Фінляндії і Швеції не ведуться бойові дії і там немає війни. Тому вони і вступили до НАТО. Економіка, реформи, корупція на дальному плані. Доказ: Болгарія коли вступала у НАТО - у них економічних проблем на момент вступу до НАТО було не менше, ніж в України на той час. Теж саме і з корупцією. Її теж в Болгарії на момент вступу до НАТО було дофіга. Тому тут на першому місці стоїть не економіка, корупція, а питання безпеки, тобто чи в стані війни країна. На території Фінляндії і Швеції бойових дій немає, тому вони зараз і в НАТО.
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26.06.2024 13:43 Ответить
то он, як все просто!
ну, тепер зрозуміло.
болгари, такі ж ніщеброди, як і ми, але без війни.
фіни, багаті та задоволені, але теж без війни.
а у нас, бінго: ми ніщеброди і у нас війна.

питаннячко:
а, чому у фінляндії та швеції нама війни? особливо у фінляндії?
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26.06.2024 14:05 Ответить
та ні. все дуже непросто. особливо для твоїх мізків.
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26.06.2024 14:24 Ответить
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26.06.2024 12:48 Ответить
"Міст до НАТО" потрібен, щоб Україна могла увійти до Альянсу того ж дня, коли на це буде політична воля. І тут же американський дурисвіт і тріпло виголошує американську волю-"Він підтвердив, що на саміті НАТО у Вашингтоні Україна не отримає запрошення на вступ: "Думаю, це було озвучено достатньо чітко". Підкилимні американські домовленості з куйлом, є більш важливішші, як життя цілої української нації...сучі діти
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26.06.2024 13:32 Ответить
та нехай вже назовуть "підземний тоннель" та заспокояться !

то двері, то міст, така вже театральщина . . .
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26.06.2024 15:07 Ответить
 
 