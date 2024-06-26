"Мост в НАТО" обеспечит Украине членство, когда на это будет политическая воля, - Белый дом

"Мост в НАТО" нужен, чтобы Украина могла войти в Альянс в тот же день, когда на это будет политическая воля.

Об этом заявил старший директор по вопросам Европы Совета национальной безопасности США Майкл Карпентер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Он подтвердил, что на саммите НАТО в Вашингтоне Украина не получит приглашение на вступление: "Думаю, это было озвучено достаточно четко".

"С точки зрения восприятия угрозы, мы находимся в ... достаточно хорошем положении в отношении Украины, все еще есть некоторые разные мнения о том, как и когда может выглядеть членство (Украины в НАТО. - Ред). Однако, думаю мы достаточно объединены (по этому вопросу. - Ред.)", - добавил он.

По его словам, странами, которые выигрывают от отсутствия единства внутри НАТО, являются Россия, Китай, Иран, Северная Корея и тому подобное.

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"Мост в НАТО" нужен, - подчеркнул Карпентер, - чтобы Украина "могла войти в альянс в тот же день, когда на это будет политическая воля".

"Некоторым людям не нравится, но мне лично нравится метафора о "мосте в НАТО", потому что это именно то, чего мы пытаемся достичь (на пути к будущему членству. - Ред.)", - сказал чиновник.

Он отметил, что документ, который будет обнародован на саммите в Вашингтоне, обеспечит Украину именно "институциональным мостом к членству в НАТО" для того, чтобы при получении приглашения в будущем, Украина была готова и способна подключиться к альянсу мгновенно.

Среди необходимых шагов - обучение, развитие материально-технического обеспечения, развитие оборонных институтов, поддержка мобилизации, обучение гражданских для привлечения их в армию, ротация военных, обеспечение льгот для ветеранов, медицинская поддержка и тому подобное.

"Сейчас в Украине этого нет. Поэтому мы должны помочь им, и НАТО сделает это", - подытожил Карпентер.

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