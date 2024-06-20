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Страны НАТО обсуждают, какие обязательства по вступлению Украины в Альянс взять на себя на предстоящем саммите, - CNN

Членство НАТО: що скажуть Україні на саміті у Вашингтоні

Члены Североатлантического альянса дискутируют относительно того, насколько решительной должна быть формулировка решения саммита НАТО в Вашингтоне относительно будущего членства Украины.

Об этом пишет CNN, передает Цензор.НЕТ.

В материале говорится, что США и Германия предлагают включить в решение саммита формулировку о том, что Украина имеет "звено" (bridge) к членству в НАТО - аналогичная формула есть в недавно подписанном американо-украинском соглашении по безопасности.

Тогда как Великобритания и некоторые страны Центрально-Восточной Европы поддерживают предложенную генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом формулировку о "необратимом пути" (irreversible path) в Альянс.

Неназванный американский чиновник заявил CNN, что слово "необратимый" вряд ли получит поддержку всего Альянса, назвав в качестве примера страны, которая выступит против, Венгрию. Другой собеседник сказал, что не все члены НАТО готовы к такой формулировке, потому что Украина еще не осуществила всех необходимых демократических и антикоррупционных реформ, необходимых для членства.

Чиновник одной из стран Европы, которая благосклонно настроена относительно членства Украины в НАТО, сказал, что европейские союзники лоббируют видение Белого дом, чтобы формулировка в решении Вашингтонского саммита была как можно более четкой.

"Мы инстинктивно чувствуем, что должен быть проложен новый путь. Следует рассмотреть возможность ускоренного продвижения (Украины в НАТО. - Ред.)", - заявил он.

CNN отмечает, что в НАТО в целом соглашаются, что формулировка Вашингтонского саммита должна стать шагом вперед по сравнению с Вильнюсским. Тогда члены Альянса подтвердили, что "будущее Украины - в НАТО", и отменили требование о предоставлении ей Плана действий по членству.

Читайте также: Литва призывает принять четкое решение о членстве Украины на следующем саммите НАТО, - спикер Сейма Чмилите-Нильсен

Автор: 

саммит (1171) членство в НАТО (1515)


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2050 рік: НАТО активно шукає в словнику слово, яке підбадьорить ще живих українців, але не призведе до ескалації і збереже обличчя путіну.
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20.06.2024 01:58 Ответить
та ну. ху йло 26 років точно не протягне. )
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20.06.2024 02:09 Ответить
Гоша, называйте вещи своими именами. Не эскалация - эвфемизм означающий победу над рашкой самим не вступая в войну, и потратив как можно меньше денег.
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20.06.2024 08:42 Ответить
беріть зобов'язання допомогти Україні всім що маєте, список у вас є
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20.06.2024 05:48 Ответить
Країни НАТО обговорюють які зобов'язання щодо вступу України в Альянс взяти на себе на майбутньому саміті,

Що на в перекладі з лукавого, означає: "Країни НАТО обговорюють які ще "аргументи/причини вигадати щоб не допустити Україну в Альянс
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20.06.2024 06:27 Ответить
А вони все обговорюють і обговорюють...
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20.06.2024 06:35 Ответить
цікаво, а в свою рєчугу, НАТО збирається вставити фразу про те що "тільки НАТО є надійним захистом інвестицій ЄС в Україну, і надія вступити до ЄС спочатку, а до НАТО згодом - є примарною" ?

ми ж не Австрія, яка не межує з росією та бєлороссією, вона може бути не в НАТО - а ми не можемо
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20.06.2024 07:07 Ответить
И тем не менее--- выход у нас один. Только вернуть статус страны с ЯО. НАТО реально на сегодня срочно нуждается в полной перезагрузке. Сами это говорят. Нас никто принимать не будет. Надо денонсировать Будапешт. Мы одни его соблюдаем --- смешно. Остальные все грубо нарушили. Для запада это кстати удобнее.
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20.06.2024 07:38 Ответить
 
 