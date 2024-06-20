Страны НАТО обсуждают, какие обязательства по вступлению Украины в Альянс взять на себя на предстоящем саммите, - CNN

Члены Североатлантического альянса дискутируют относительно того, насколько решительной должна быть формулировка решения саммита НАТО в Вашингтоне относительно будущего членства Украины.

Об этом пишет CNN, передает Цензор.НЕТ.

В материале говорится, что США и Германия предлагают включить в решение саммита формулировку о том, что Украина имеет "звено" (bridge) к членству в НАТО - аналогичная формула есть в недавно подписанном американо-украинском соглашении по безопасности.

Тогда как Великобритания и некоторые страны Центрально-Восточной Европы поддерживают предложенную генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом формулировку о "необратимом пути" (irreversible path) в Альянс.

Неназванный американский чиновник заявил CNN, что слово "необратимый" вряд ли получит поддержку всего Альянса, назвав в качестве примера страны, которая выступит против, Венгрию. Другой собеседник сказал, что не все члены НАТО готовы к такой формулировке, потому что Украина еще не осуществила всех необходимых демократических и антикоррупционных реформ, необходимых для членства.

Чиновник одной из стран Европы, которая благосклонно настроена относительно членства Украины в НАТО, сказал, что европейские союзники лоббируют видение Белого дом, чтобы формулировка в решении Вашингтонского саммита была как можно более четкой.

"Мы инстинктивно чувствуем, что должен быть проложен новый путь. Следует рассмотреть возможность ускоренного продвижения (Украины в НАТО. - Ред.)", - заявил он.

CNN отмечает, что в НАТО в целом соглашаются, что формулировка Вашингтонского саммита должна стать шагом вперед по сравнению с Вильнюсским. Тогда члены Альянса подтвердили, что "будущее Украины - в НАТО", и отменили требование о предоставлении ей Плана действий по членству.

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