Литва призывает принять четкое решение о членстве Украины на следующем саммите НАТО, - спикер Сейма Чмилите-Нильсен

Парламент Литвы будет призывать, чтобы на Вашингтонском саммите НАТО было принято четкое решение о членстве Украины в Альянсе.

Об этом заявила председатель Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен на совместном с председателем Верховной Рады Украины Русланом Стефанчуком брифинге в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Спикер подчеркнула, что представляет сегодня не только литовский парламент, а весь народ, который полностью поддерживает Украину. Она напомнила, что парламент Литвы принял уже 15 резолюций в поддержку Украины и работает как на региональном, так и на межпарламентском уровне для адвокации военной и другой помощи Украине.

"Очень скоро мы встретимся в Вашингтоне в парламентском формате перед саммитом НАТО, и я хотела бы сказать, что Литва призывает будущий саммит НАТО принять четкое решение о членстве Украины", - заявила она.

И добавила, что Литва также твердо выступает за усиление санкций против России, и речь идет не только об их количестве, но и об ужесточении и неотвратимости, чтобы сделать цену этой войны как можно большей для РФ.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украину с официальным визитом прибыла спикер Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен.

Смотрите: Спикер Сейма Литвы Чмилите-Нильсен выступила на украинском языке в Верховной Раде. ВИДЕО