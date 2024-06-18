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Литва призывает принять четкое решение о членстве Украины на следующем саммите НАТО, - спикер Сейма Чмилите-Нильсен

Спікерка Сейму Литви Вікторія Чміліте-Нільсен

Парламент Литвы будет призывать, чтобы на Вашингтонском саммите НАТО было принято четкое решение о членстве Украины в Альянсе.

Об этом заявила председатель Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен на совместном с председателем Верховной Рады Украины Русланом Стефанчуком брифинге в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Спикер подчеркнула, что представляет сегодня не только литовский парламент, а весь народ, который полностью поддерживает Украину. Она напомнила, что парламент Литвы принял уже 15 резолюций в поддержку Украины и работает как на региональном, так и на межпарламентском уровне для адвокации военной и другой помощи Украине.

"Очень скоро мы встретимся в Вашингтоне в парламентском формате перед саммитом НАТО, и я хотела бы сказать, что Литва призывает будущий саммит НАТО принять четкое решение о членстве Украины", - заявила она.

И добавила, что Литва также твердо выступает за усиление санкций против России, и речь идет не только об их количестве, но и об ужесточении и неотвратимости, чтобы сделать цену этой войны как можно большей для РФ.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украину с официальным визитом прибыла спикер Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен.

Смотрите: Спикер Сейма Литвы Чмилите-Нильсен выступила на украинском языке в Верховной Раде. ВИДЕО

Автор: 

Литва (2481) членство в НАТО (1515)


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