Спикер Сейма Литвы Чмилите-Нильсен выступила на украинском языке в Верховной Раде. ВИДЕО
Спикер Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен, которая находится с визитом в Киеве, выступила в Верховной Раде.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.
"Мы должны объединиться в поддержке Украины и обеспечить победу свободы, демократии и человеческого достоинства. Слава Украине!" - сказала спикер на украинском, обращаясь к нардепам.
Напомним, ранее сообщалось, что в Украину с официальным визитом прибыла спикер Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен.
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вони взагалі нічого не розуміють. тільки, жерти серти та красти.
в залі, крім єс, нікого нема.
стидобіще.....