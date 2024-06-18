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Спикер Сейма Литвы Чмилите-Нильсен выступила на украинском языке в Верховной Раде. ВИДЕО

Спикер Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен, которая находится с визитом в Киеве, выступила в Верховной Раде.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

"Мы должны объединиться в поддержке Украины и обеспечить победу свободы, демократии и человеческого достоинства. Слава Украине!" - сказала спикер на украинском, обращаясь к нардепам.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украину с официальным визитом прибыла спикер Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен.

Также читайте: Комитет Рады одобрил законопроект о строительстве двух блоков Хмельницкой АЭС. Оно продлится до четырех лет

Автор: 

ВР (29264) Литва (2481)


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Топ комментарии
+12
а чимала кількість *рузькоговорящих* в Україні досі не знають, та навіть відмовляються від Української....Навіть тут на форумі Цензора їх забагато
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18.06.2024 13:17
+10
Фантастика , молодець 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
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18.06.2024 13:07
+5
На кацапоязичні канали Зеленского її не пустять і не покажуть.
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18.06.2024 13:28
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Фантастика , молодець 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
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18.06.2024 13:07 Ответить
ФсьоВиВрьотьтііі! Вона хотіла "ґаваріть парускі", але її тортурами примусили виступати "на біндєравскай мовє"!
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18.06.2024 13:10 Ответить
а чимала кількість *рузькоговорящих* в Україні досі не знають, та навіть відмовляються від Української....Навіть тут на форумі Цензора їх забагато
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18.06.2024 13:17 Ответить
"Слугам" пофігу.
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18.06.2024 13:21 Ответить
"Слуга": "Нада валіть с етой страни".
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18.06.2024 13:23 Ответить
На кацапоязичні канали Зеленского її не пустять і не покажуть.
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18.06.2024 13:28 Ответить
половина депутатів її не розуміє
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18.06.2024 13:32 Ответить
нєнє.
вони взагалі нічого не розуміють. тільки, жерти серти та красти.
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18.06.2024 13:34 Ответить
хммм....
в залі, крім єс, нікого нема.
стидобіще.....
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18.06.2024 13:33 Ответить
Російськомовні своєю російськомовністю знищують українську націю.
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18.06.2024 13:35 Ответить
Де які сидять в залі і не знають української мови, ганьба їм- колоборанти.
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18.06.2024 13:53 Ответить
В адєссє не панімают па хахляцкі - вивести її з вр, зриває евент
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18.06.2024 15:00 Ответить
 
 