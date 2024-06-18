Литва закликає ухвалити чітке рішення про членство України на наступному саміті НАТО, - спікерка Сейму Чміліте-Нільсен

Парламент Литви закликатиме, щоб на Вашингтонському саміті НАТО було ухвалено чітке рішення про членство України в Альянсі.

Про це заявила голова Сейму Литви Вікторія Чміліте-Нільсен на спільному із Головою Верховної Ради України Русланом Стефанчуком брифінгу в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Спікерка підкреслила, що представляє сьогодні не лише литовський парламент, а весь народ, який повністю підтримує Україну. Вона нагадала, що парламент Литви ухвалив уже 15 резолюцій на підтримку України і працює як на регіональному, так і на міжпарламентському рівні задля адвокації військової та іншої допомоги Україні.

"Дуже скоро ми зустрінемося у Вашингтоні в парламентському форматі перед самітом НАТО, і я хотіла б сказати, що Литва закликає майбутній саміт НАТО ухвалити чітке рішення про членство України", - заявила вона.

Та додала, що Литва також твердо виступає за посилення санкцій проти Росії, і йдеться не лише про їхню кількість, а й про жорсткість і невідворотність, аби зробити ціну цієї війни якомога більшою для РФ.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в Україну з офіційним візитом прибула спікерка Сейму Литви Вікторія Чміліте-Нільсен.

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