Країни НАТО обговорюють які зобов’язання щодо вступу України в Альянс взяти на себе на майбутньому саміті, - CNN

Члени Північноатлантичного альянсу дискутують щодо того, наскільки рішучим має бути формулювання рішення саміту НАТО у Вашингтоні стосовно майбутнього членства України.

В матеріалі йдеться, що США і Німеччина пропонують включити в рішення саміту формулювання про те, що Україна має "ланку" (bridge) до членства в НАТО – аналогічна формула є в нещодавно підписаній американсько-українській безпековій угоді.

Тоді як Велика Британія і деякі країни Центрально-Східної Європи підтримують запропоноване генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом формулювання про "незворотній шлях" (irreversible path) до Альянсу.

Неназваний американський посадовець заявив CNN, що слово "незворотній" навряд чи отримає підтримку всього Альянсу, назвавши як приклад країни, що виступить проти, Угорщину. Інший співрозмовник сказав, що не всі члени НАТО готові до такого формулювання, бо Україна ще не здійснила всіх необхідних демократичних і антикорупційних реформ, необхідних для членства.

Посадовець однієї з країн Європи, яка прихильно налаштована щодо членства України в НАТО, сказав, що європейські союзники лобіюють бачення Білого дім, аби формулювання в рішенні Вашингтонського саміту було якомога більш чітким.

"Ми інстинктивно відчуваємо, що має бути прокладений новий шлях. Слід розглянути можливість прискореного просування (України в НАТО. – Ред.)", - заявив він.

CNN зауважує, що у НАТО загалом погоджуються, що формулювання Вашингтонського саміту має стати кроком уперед в порівнянні з Вільнюським. Тоді члени Альянсу підтвердили, що "майбутнє України – в НАТО", і скасували вимогу про надання їй Плану дій щодо членства.

