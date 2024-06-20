УКР
Новини
1 594 9

Країни НАТО обговорюють які зобов’язання щодо вступу України в Альянс взяти на себе на майбутньому саміті, - CNN

Членство НАТО: що скажуть Україні на саміті у Вашингтоні

Члени Північноатлантичного альянсу дискутують щодо того, наскільки рішучим має бути формулювання рішення саміту НАТО у Вашингтоні стосовно майбутнього членства України.

Про це пише CNN, передає Цензор.НЕТ.

В матеріалі йдеться, що США і Німеччина пропонують включити в рішення саміту формулювання про те, що Україна має "ланку" (bridge) до членства в НАТО – аналогічна формула є в нещодавно підписаній американсько-українській безпековій угоді.

Тоді як Велика Британія і деякі країни Центрально-Східної Європи підтримують запропоноване генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом формулювання про "незворотній шлях" (irreversible path) до Альянсу.

Неназваний американський посадовець заявив CNN, що слово "незворотній" навряд чи отримає підтримку всього Альянсу, назвавши як приклад країни, що виступить проти, Угорщину. Інший співрозмовник сказав, що не всі члени НАТО готові до такого формулювання, бо Україна ще не здійснила всіх необхідних демократичних і антикорупційних реформ, необхідних для членства.

Посадовець однієї з країн Європи, яка прихильно налаштована щодо членства України в НАТО, сказав, що європейські союзники лобіюють бачення Білого дім, аби формулювання в рішенні Вашингтонського саміту було якомога більш чітким.

"Ми інстинктивно відчуваємо, що має бути прокладений новий шлях. Слід розглянути можливість прискореного просування (України в НАТО. – Ред.)", - заявив він.

CNN зауважує, що у НАТО загалом погоджуються, що формулювання Вашингтонського саміту має стати кроком уперед в порівнянні з Вільнюським. Тоді члени Альянсу підтвердили, що "майбутнє України – в НАТО", і скасували вимогу про надання їй Плану дій щодо членства.

Читайте: Маємо привести Україну у таку позицію, щоб вона змогла стати членом НАТО одразу, як будуть необхідні політичні умови, - Столтенберг

Автор: 

саміт (826) членство в НАТО (1764)
2050 рік: НАТО активно шукає в словнику слово, яке підбадьорить ще живих українців, але не призведе до ескалації і збереже обличчя путіну.
показати весь коментар
20.06.2024 01:58 Відповісти
та ну. ху йло 26 років точно не протягне. )
показати весь коментар
20.06.2024 02:09 Відповісти
Гоша, называйте вещи своими именами. Не эскалация - эвфемизм означающий победу над рашкой самим не вступая в войну, и потратив как можно меньше денег.
показати весь коментар
20.06.2024 08:42 Відповісти
беріть зобов'язання допомогти Україні всім що маєте, список у вас є
показати весь коментар
20.06.2024 05:48 Відповісти
Країни НАТО обговорюють які зобов'язання щодо вступу України в Альянс взяти на себе на майбутньому саміті,

Що на в перекладі з лукавого, означає: "Країни НАТО обговорюють які ще "аргументи/причини вигадати щоб не допустити Україну в Альянс
показати весь коментар
20.06.2024 06:27 Відповісти
А вони все обговорюють і обговорюють...
показати весь коментар
20.06.2024 06:35 Відповісти
цікаво, а в свою рєчугу, НАТО збирається вставити фразу про те що "тільки НАТО є надійним захистом інвестицій ЄС в Україну, і надія вступити до ЄС спочатку, а до НАТО згодом - є примарною" ?

ми ж не Австрія, яка не межує з росією та бєлороссією, вона може бути не в НАТО - а ми не можемо
показати весь коментар
20.06.2024 07:07 Відповісти
И тем не менее--- выход у нас один. Только вернуть статус страны с ЯО. НАТО реально на сегодня срочно нуждается в полной перезагрузке. Сами это говорят. Нас никто принимать не будет. Надо денонсировать Будапешт. Мы одни его соблюдаем --- смешно. Остальные все грубо нарушили. Для запада это кстати удобнее.
показати весь коментар
20.06.2024 07:38 Відповісти
 
 