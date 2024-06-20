Стефанишина об ожиданиях Украины от саммита НАТО: Закрепление необратимости курса в НАТО

Киев надеется, что в решениях предстоящего Саммита НАТО в Вашингтоне будет закреплена необратимость евроатлантического курса Украины.

Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Наши ожидания в контексте евроатлантической интеграции остаются неизменными: членство. И формулировки имеют значение, хотя, конечно, как страна, которая борется за свое выживание третий год подряд, мы приоритизируем конкретные действия. Именно поэтому к Саммиту НАТО в Вашингтоне вместе с союзниками готовим пакет решений, которые усилят обороноспособность Украины", - сказала Стефанишина в комментарии агентству "Интерфакс-Украина", отвечая на вопрос о якобы стремлении отдельных союзников ослабить формулировку будущего членства Украины в решении Саммита НАТО в Вашингтоне.

Говоря о формулировках, она выразила благодарность тем союзникам, которые осознают опасность любых "словесных двусмысленностей относительно интеграции Украины".

"Стабильная беспрецедентная поддержка граждан Украины членства в НАТО цементирует необратимость евроатлантического курса. Украина не будет "серой зоной", это вопрос нашего выживания. Надеемся, что в решениях союзников на саммите будет закреплена эта позиция", - подытожила вице-премьер.