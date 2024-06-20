Стефанишина об ожиданиях Украины от саммита НАТО: Закрепление необратимости курса в НАТО
Киев надеется, что в решениях предстоящего Саммита НАТО в Вашингтоне будет закреплена необратимость евроатлантического курса Украины.
Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Наши ожидания в контексте евроатлантической интеграции остаются неизменными: членство. И формулировки имеют значение, хотя, конечно, как страна, которая борется за свое выживание третий год подряд, мы приоритизируем конкретные действия. Именно поэтому к Саммиту НАТО в Вашингтоне вместе с союзниками готовим пакет решений, которые усилят обороноспособность Украины", - сказала Стефанишина в комментарии агентству "Интерфакс-Украина", отвечая на вопрос о якобы стремлении отдельных союзников ослабить формулировку будущего членства Украины в решении Саммита НАТО в Вашингтоне.
Говоря о формулировках, она выразила благодарность тем союзникам, которые осознают опасность любых "словесных двусмысленностей относительно интеграции Украины".
"Стабильная беспрецедентная поддержка граждан Украины членства в НАТО цементирует необратимость евроатлантического курса. Украина не будет "серой зоной", это вопрос нашего выживания. Надеемся, что в решениях союзников на саммите будет закреплена эта позиция", - подытожила вице-премьер.
Поки буде Зеленський з Єрмаком - доки Україну не підпустять до НАТО на гарматний постріл. НАТівці ще не з'їхали з глузду приймати рашистських посіпак і агентів кремля.
А якщо ця дабл-дупа ЄрмакЗеленський залишаться при владі - то й приймати вже буде нікого, бо ці москальські запроданці знищать Україну.
Так. як тільки подолаємо корупцію. Пріцкер, Блінкен, ну скоро буде Байден та Щольц. Макрон.
Все - час натяків скінчився. Та час - це бабки. +
Як доросла людина я ставлю собі таке запитання: а хто продовбав на пів року допомогу від США?
іхні внутрішні політичні процеси чи наш продовб в боротьбі з корупцією?