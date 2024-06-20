РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11784 посетителя онлайн
Новости
1 135 13

Стефанишина об ожиданиях Украины от саммита НАТО: Закрепление необратимости курса в НАТО

Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина

Киев надеется, что в решениях предстоящего Саммита НАТО в Вашингтоне будет закреплена необратимость евроатлантического курса Украины.

Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Наши ожидания в контексте евроатлантической интеграции остаются неизменными: членство. И формулировки имеют значение, хотя, конечно, как страна, которая борется за свое выживание третий год подряд, мы приоритизируем конкретные действия. Именно поэтому к Саммиту НАТО в Вашингтоне вместе с союзниками готовим пакет решений, которые усилят обороноспособность Украины", - сказала Стефанишина в комментарии агентству "Интерфакс-Украина", отвечая на вопрос о якобы стремлении отдельных союзников ослабить формулировку будущего членства Украины в решении Саммита НАТО в Вашингтоне.

Читайте также: Страны НАТО обсуждают, какие обязательства по вступлению Украины в Альянс взять на себя на предстоящем саммите, - CNN

Говоря о формулировках, она выразила благодарность тем союзникам, которые осознают опасность любых "словесных двусмысленностей относительно интеграции Украины".

"Стабильная беспрецедентная поддержка граждан Украины членства в НАТО цементирует необратимость евроатлантического курса. Украина не будет "серой зоной", это вопрос нашего выживания. Надеемся, что в решениях союзников на саммите будет закреплена эта позиция", - подытожила вице-премьер.

Автор: 

саммит (1231) членство в НАТО (1554) Стефанишина Ольга спецуполномоченная (278)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
Нахрін це словоблуддя !
Поки буде Зеленський з Єрмаком - доки Україну не підпустять до НАТО на гарматний постріл. НАТівці ще не з'їхали з глузду приймати рашистських посіпак і агентів кремля.
А якщо ця дабл-дупа ЄрмакЗеленський залишаться при владі - то й приймати вже буде нікого, бо ці москальські запроданці знищать Україну.
показать весь комментарий
20.06.2024 21:01 Ответить
+4
Аби не мовчки...Вішайте лопшину комусь іншому...Ви спочатку зробіть, а потім пздіть! Вам ніхто вже не вірить!
показать весь комментарий
20.06.2024 21:13 Ответить
+3
А як же, як казав Арахамія після домовленостей в Туреччині, будуть "невеличкі косметичні правки в Конституції". Позаблоковість, кацапський язик офіційним державним, денацифікація, роззброєння і скорочення Армії, і т.д. І Зеленского це тоді влаштовувало. Що ж тепер прикидаються патріотами? Бо ще час не настав личину скинути?
показать весь комментарий
20.06.2024 22:16 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Знову лише обіцянки
показать весь комментарий
20.06.2024 21:01 Ответить
Нахрін це словоблуддя !
Поки буде Зеленський з Єрмаком - доки Україну не підпустять до НАТО на гарматний постріл. НАТівці ще не з'їхали з глузду приймати рашистських посіпак і агентів кремля.
А якщо ця дабл-дупа ЄрмакЗеленський залишаться при владі - то й приймати вже буде нікого, бо ці москальські запроданці знищать Україну.
показать весь комментарий
20.06.2024 21:01 Ответить
Аби не мовчки...Вішайте лопшину комусь іншому...Ви спочатку зробіть, а потім пздіть! Вам ніхто вже не вірить!
показать весь комментарий
20.06.2024 21:13 Ответить
Глобально, потужно, незламно, невідворотнбо.,. Як вони тільки не називають свої пройоби
показать весь комментарий
20.06.2024 21:22 Ответить
"зелені зрадники" - очікують, а в повсякденному житті докладають зусиль ,на виконання завдання куйла,щоб Україна не була ані в ЄС ,ні в НАТО
показать весь комментарий
20.06.2024 22:03 Ответить
Головне потужно навішати лапши
показать весь комментарий
20.06.2024 22:11 Ответить
А як же, як казав Арахамія після домовленостей в Туреччині, будуть "невеличкі косметичні правки в Конституції". Позаблоковість, кацапський язик офіційним державним, денацифікація, роззброєння і скорочення Армії, і т.д. І Зеленского це тоді влаштовувало. Що ж тепер прикидаються патріотами? Бо ще час не настав личину скинути?
показать весь комментарий
20.06.2024 22:16 Ответить
То Зеленский крутит фиги НАТО и ЕС, то НАТО и ЕС крутят фиги Зеленскому. Детский сад чесслово !
показать весь комментарий
20.06.2024 23:07 Ответить
"сподіваємося, що у рішеннях союзників на саміті буде закріплено цю позицію", - підсумувала віцепрем'єрка.Джерело: "
Так. як тільки подолаємо корупцію. Пріцкер, Блінкен, ну скоро буде Байден та Щольц. Макрон.
Все - час натяків скінчився. Та час - це бабки. +
Як доросла людина я ставлю собі таке запитання: а хто продовбав на пів року допомогу від США?
іхні внутрішні політичні процеси чи наш продовб в боротьбі з корупцією?
показать весь комментарий
20.06.2024 23:55 Ответить
Ця СтефаНІШИНА - бездарна нікчема. Як і її керівники. Доречі, в українській мові прізвища на - ишин не змінюються в залежності від статі. Прізвище цієї істоти - Ольга СтефаНИШИН. А буквосполучення - ІШИНА то окацаплений варіант: "алібі" у випадку приходу "асвабадітєлєй".
показать весь комментарий
21.06.2024 08:34 Ответить
 
 