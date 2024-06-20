УКР
Стефанішина про очікування України від саміту НАТО: Закріплення незворотності курсу до Альянсу

Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина

Київ сподівається, що в рішеннях майбутнього Саміту НАТО у Вашингтоні буде закріплено незворотність євроатлантичного курсу України.

Про це заявила віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Наші очікування у контексті євроатлантичної інтеграції залишаються незмінними: членство. І формулювання мають значення, хоча, звісно, як країна, що бореться за своє виживання третій рік поспіль, ми пріоритизуємо конкретні дії. Саме тому до Саміту НАТО у Вашингтоні разом із союзниками готуємо пакет рішень, які посилять обороноздатність України", - сказала Стефанішина в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на запитання щодо нібито прагнення окремих союзників послабити формулювання майбутнього членства України в рішенні Саміту НАТО у Вашингтоні.

Країни НАТО обговорюють які зобов'язання щодо вступу України в Альянс взяти на себе на майбутньому саміті, - CNN

Говорячи про формулювання, вона висловила вдячність тим союзникам, які усвідомлюють небезпеку будь-яких "словесних двозначностей щодо інтеграції України".

"Стабільна безпрецедентна підтримка громадян України членства в НАТО цементує незворотність євроатлантичного курсу. Україна не буде "сірою зоною", це питання нашого виживання. Сподіваємося, що у рішеннях союзників на саміті буде закріплено цю позицію", - підсумувала віцепрем'єрка.

+7
Нахрін це словоблуддя !
Поки буде Зеленський з Єрмаком - доки Україну не підпустять до НАТО на гарматний постріл. НАТівці ще не з'їхали з глузду приймати рашистських посіпак і агентів кремля.
А якщо ця дабл-дупа ЄрмакЗеленський залишаться при владі - то й приймати вже буде нікого, бо ці москальські запроданці знищать Україну.
показати весь коментар
20.06.2024 21:01 Відповісти
+4
Аби не мовчки...Вішайте лопшину комусь іншому...Ви спочатку зробіть, а потім пздіть! Вам ніхто вже не вірить!
показати весь коментар
20.06.2024 21:13 Відповісти
+3
А як же, як казав Арахамія після домовленостей в Туреччині, будуть "невеличкі косметичні правки в Конституції". Позаблоковість, кацапський язик офіційним державним, денацифікація, роззброєння і скорочення Армії, і т.д. І Зеленского це тоді влаштовувало. Що ж тепер прикидаються патріотами? Бо ще час не настав личину скинути?
показати весь коментар
20.06.2024 22:16 Відповісти
Знову лише обіцянки
показати весь коментар
20.06.2024 21:01 Відповісти
Глобально, потужно, незламно, невідворотнбо.,. Як вони тільки не називають свої пройоби
показати весь коментар
20.06.2024 21:22 Відповісти
"зелені зрадники" - очікують, а в повсякденному житті докладають зусиль ,на виконання завдання куйла,щоб Україна не була ані в ЄС ,ні в НАТО
показати весь коментар
20.06.2024 22:03 Відповісти
Головне потужно навішати лапши
показати весь коментар
20.06.2024 22:11 Відповісти
А як же, як казав Арахамія після домовленостей в Туреччині, будуть "невеличкі косметичні правки в Конституції". Позаблоковість, кацапський язик офіційним державним, денацифікація, роззброєння і скорочення Армії, і т.д. І Зеленского це тоді влаштовувало. Що ж тепер прикидаються патріотами? Бо ще час не настав личину скинути?
показати весь коментар
20.06.2024 22:16 Відповісти
То Зеленский крутит фиги НАТО и ЕС, то НАТО и ЕС крутят фиги Зеленскому. Детский сад чесслово !
показати весь коментар
20.06.2024 23:07 Відповісти
"сподіваємося, що у рішеннях союзників на саміті буде закріплено цю позицію", - підсумувала віцепрем'єрка.Джерело: "
Так. як тільки подолаємо корупцію. Пріцкер, Блінкен, ну скоро буде Байден та Щольц. Макрон.
Все - час натяків скінчився. Та час - це бабки. +
Як доросла людина я ставлю собі таке запитання: а хто продовбав на пів року допомогу від США?
іхні внутрішні політичні процеси чи наш продовб в боротьбі з корупцією?
показати весь коментар
20.06.2024 23:55 Відповісти
Ця СтефаНІШИНА - бездарна нікчема. Як і її керівники. Доречі, в українській мові прізвища на - ишин не змінюються в залежності від статі. Прізвище цієї істоти - Ольга СтефаНИШИН. А буквосполучення - ІШИНА то окацаплений варіант: "алібі" у випадку приходу "асвабадітєлєй".
показати весь коментар
21.06.2024 08:34 Відповісти
 
 