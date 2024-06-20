Стефанішина про очікування України від саміту НАТО: Закріплення незворотності курсу до Альянсу

Київ сподівається, що в рішеннях майбутнього Саміту НАТО у Вашингтоні буде закріплено незворотність євроатлантичного курсу України.

Про це заявила віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Наші очікування у контексті євроатлантичної інтеграції залишаються незмінними: членство. І формулювання мають значення, хоча, звісно, як країна, що бореться за своє виживання третій рік поспіль, ми пріоритизуємо конкретні дії. Саме тому до Саміту НАТО у Вашингтоні разом із союзниками готуємо пакет рішень, які посилять обороноздатність України", - сказала Стефанішина в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на запитання щодо нібито прагнення окремих союзників послабити формулювання майбутнього членства України в рішенні Саміту НАТО у Вашингтоні.

Говорячи про формулювання, вона висловила вдячність тим союзникам, які усвідомлюють небезпеку будь-яких "словесних двозначностей щодо інтеграції України".

"Стабільна безпрецедентна підтримка громадян України членства в НАТО цементує незворотність євроатлантичного курсу. Україна не буде "сірою зоною", це питання нашого виживання. Сподіваємося, що у рішеннях союзників на саміті буде закріплено цю позицію", - підсумувала віцепрем'єрка.