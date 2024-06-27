НАТО пытается построить мост к членству Украины в Альянсе, - постпред США Смит
Страны НАТО пытаются построить мост к членству Украины в Североатлантическом альянсе, однако на саммите в Вашингтоне Киев еще не получит приглашение.
Об этом заявила в четверг постоянный представитель США при НАТО Джулиан Смит отвечая на вопрос The Washington Post во время организованного изданием обсуждения приоритетов НАТО в российско-украинской войне, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы пытаемся, по сути, построить мост к членству, хотя Украина не получит приглашение в Альянс в июле этого года. Но мы приближаем ее к Альянсу, сосредотачиваясь на вопросах оперативной совместимости и модернизации, а также обеспечивая необходимую координацию".
По словам Смит, на саммите "будут предприняты новые усилия и начаты новые инициативы", которые будут обсуждаться с президентом Владимиром Зеленским.
Причины, почему Украина не получит приглашение, она объяснила так: "Была бы чрезвычайно сложная ситуация, если бы мы принимали нового члена в НАТО в то время, как его границы фактически оспариваются, - сказала она. - Поэтому сейчас мы сосредоточены на том, чтобы помочь Украине изгнать Россию с ее территории и положить конец этой войне. Это наш главный приоритет на данный момент".
Во-вторых, добавила она, прежде чем присоединиться к Альянсу, любой кандидат должен осуществить ряд реформ, необходимых для членства.
"Украина сделала невероятную вещь, - отметила Смит, - Она реформируется во время полномасштабной войны". При этом за последние месяцы "достигнут определенный прогресс, особенно в вопросах прозрачности и подотчетности".
Но в НАТО считают, что "Украине еще есть над чем работать на этом фронте", подчеркнула постпред США.
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Схоже що Черчель помилився, коли казав:
» Амеріканці завжди знайдуть правільне рішення, після того як перепрошують усі другі».