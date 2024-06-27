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НАТО пытается построить мост к членству Украины в Альянсе, - постпред США Смит

Постійна представниця США при НАТО Джуліан Сміт

Страны НАТО пытаются построить мост к членству Украины в Североатлантическом альянсе, однако на саммите в Вашингтоне Киев еще не получит приглашение.

Об этом заявила в четверг постоянный представитель США при НАТО Джулиан Смит отвечая на вопрос The Washington Post во время организованного изданием обсуждения приоритетов НАТО в российско-украинской войне, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы пытаемся, по сути, построить мост к членству, хотя Украина не получит приглашение в Альянс в июле этого года. Но мы приближаем ее к Альянсу, сосредотачиваясь на вопросах оперативной совместимости и модернизации, а также обеспечивая необходимую координацию".

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По словам Смит, на саммите "будут предприняты новые усилия и начаты новые инициативы", которые будут обсуждаться с президентом Владимиром Зеленским.

Причины, почему Украина не получит приглашение, она объяснила так: "Была бы чрезвычайно сложная ситуация, если бы мы принимали нового члена в НАТО в то время, как его границы фактически оспариваются, - сказала она. - Поэтому сейчас мы сосредоточены на том, чтобы помочь Украине изгнать Россию с ее территории и положить конец этой войне. Это наш главный приоритет на данный момент".

Во-вторых, добавила она, прежде чем присоединиться к Альянсу, любой кандидат должен осуществить ряд реформ, необходимых для членства.

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"Украина сделала невероятную вещь, - отметила Смит, - Она реформируется во время полномасштабной войны". При этом за последние месяцы "достигнут определенный прогресс, особенно в вопросах прозрачности и подотчетности".

Но в НАТО считают, что "Украине еще есть над чем работать на этом фронте", подчеркнула постпред США.

Автор: 

НАТО (10045) саммит (1188) США (27043) членство в НАТО (1526)


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Топ комментарии
+4
накуя той американський міст ДО нато.якщо перед тим вже й двері були для України відкриті...???3.14стаболи
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27.06.2024 23:02
+3
Та вже задовбали цим камланням про НАТО-морковку для віслюка! Доки у нас державою керують нахабні та тотально корумповані жидобільшовики - зєлєнскій з єрмаком - жодних перспектив вступу в України нема і не буде. Якщо всі українці постійно бачать безкарність корупціонерів в Україні то це бачать в усьому світі.
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27.06.2024 22:59
+3
Міст будують з обох сторін! А тут з однієї будують, а з другої крадуть будматеріали.
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27.06.2024 23:14
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Правила форума Совет форумчан
Ми дуже раді. Особливо раді ті, хто у вас не спитав дозволу, приперся до вас у гості і вже роззувся біля дверей вашого будинку.)
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27.06.2024 22:13 Ответить
Цинічна заява адміністрації Байдена.

Схоже що Черчель помилився, коли казав:

» Амеріканці завжди знайдуть правільне рішення, після того як перепрошують усі другі».
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27.06.2024 23:29 Ответить
Та вже задовбали цим камланням про НАТО-морковку для віслюка! Доки у нас державою керують нахабні та тотально корумповані жидобільшовики - зєлєнскій з єрмаком - жодних перспектив вступу в України нема і не буде. Якщо всі українці постійно бачать безкарність корупціонерів в Україні то це бачать в усьому світі.
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27.06.2024 22:59 Ответить
накуя той американський міст ДО нато.якщо перед тим вже й двері були для України відкриті...???3.14стаболи
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27.06.2024 23:02 Ответить
Міст будують з обох сторін! А тут з однієї будують, а з другої крадуть будматеріали.
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27.06.2024 23:14 Ответить
А що з відчиненими дверями сталось?Сквозняком виламало завіси,чи путін насцяв під порогом?
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27.06.2024 23:26 Ответить
а за відчиненими дверими з'явилось світло в тонелі... за яким в тумані - міст... а за мостом ще трохи пішим ходом за мойсеєвими завітами років сорок...
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28.06.2024 04:53 Ответить
Це така замаскована заява, що між Україною і NATO -- прірва (чи річка)?
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27.06.2024 23:37 Ответить
Конечно не получит, потому полно всяких шуфричей, кидаловых-********* и прочих трухановых. Украинская власть олигархо-клептократическая. Взять практически любого кто во власти - коррупционер. Какое ЕС и НАТО если они живы?
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28.06.2024 00:49 Ответить
Країною керує то дніпропетровська то донецька то шоколадна а тепер зелена мафія.
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28.06.2024 05:02 Ответить
 
 