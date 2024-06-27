НАТО намагається побудувати міст до членства України в Альянсі, - постпред США Сміт

Країни НАТО намагаються побудувати міст до членства України в Північноатлантичному альянсі, однак на саміті у Вашингтоні Київ ще не отримає запрошення.

Про це заявила в четвер постійна представниця США при НАТО Джуліан Сміт відповідаючи на запитання The Washington Post під час організованого виданням обговорення пріоритетів НАТО в російсько-українській війні, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми намагаємося, по суті, побудувати міст до членства, хоча Україна не отримає запрошення до Альянсу в липні цього року. Але ми наближаємо її до Альянсу, зосереджуючись на питаннях оперативної сумісності й модернізації, а також забезпечуючи необхідну координацію".

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За словами Сміт, на саміті "будуть зроблені нові зусилля й започатковані нові ініціативи", які обговорюватимуться з президентом Володимиром Зеленським.

Причини, чому Україна не отримає запрошення, вона пояснила так: "Була б надзвичайно складна ситуація, якби ми приймали нового члена до НАТО в той час, як його кордони фактично оскаржуються, – сказала вона. – Тому зараз ми зосереджені на тому, щоб допомогти Україні вигнати Росію з її території і покласти край цій війні. Це наш головний пріоритет на даний момент".

По-друге, додала вона, перш ніж приєднатися до Альянсу, будь-який кандидат має здійснити низку реформ, необхідних для членства.

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"Україна зробила неймовірну річ, – зазначила Сміт. – Вона реформується під час повномасштабної війни". При цьому за останні місяці "досягнуто певного прогресу, особливо в питаннях прозорості та підзвітності".

Але в НАТО вважають, що "Україні ще є над чим працювати на цьому фронті", наголосила постпред США.