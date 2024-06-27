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НАТО намагається побудувати міст до членства України в Альянсі, - постпред США Сміт

Постійна представниця США при НАТО Джуліан Сміт

Країни НАТО намагаються побудувати міст до членства України в Північноатлантичному альянсі, однак на саміті у Вашингтоні Київ ще не отримає запрошення.

Про це заявила в четвер постійна представниця США при НАТО Джуліан Сміт відповідаючи на запитання The Washington Post під час організованого виданням обговорення пріоритетів НАТО в російсько-українській війні, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми намагаємося, по суті, побудувати міст до членства, хоча Україна не отримає запрошення до Альянсу в липні цього року. Але ми наближаємо її до Альянсу, зосереджуючись на питаннях оперативної сумісності й модернізації, а також забезпечуючи необхідну координацію".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Країни НАТО відновлюють оборонне виробництво, щоб допомогти Україні, - постпред США Сміт

За словами Сміт, на саміті "будуть зроблені нові зусилля й започатковані нові ініціативи", які обговорюватимуться з президентом Володимиром Зеленським.

Причини, чому Україна не отримає запрошення, вона пояснила так: "Була б надзвичайно складна ситуація, якби ми приймали нового члена до НАТО в той час, як його кордони фактично оскаржуються, – сказала вона. – Тому зараз ми зосереджені на тому, щоб допомогти Україні вигнати Росію з її території і покласти край цій війні. Це наш головний пріоритет на даний момент".

По-друге, додала вона, перш ніж приєднатися до Альянсу, будь-який кандидат має здійснити низку реформ, необхідних для членства.

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"Україна зробила неймовірну річ, – зазначила Сміт. – Вона реформується під час повномасштабної війни". При цьому за останні місяці "досягнуто певного прогресу, особливо в питаннях прозорості та підзвітності".

Але в НАТО вважають, що "Україні ще є над чим працювати на цьому фронті", наголосила постпред США.

Автор: 

НАТО (6506) саміт (781) США (23290) членство в НАТО (1735)


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Топ коментарі
+4
накуя той американський міст ДО нато.якщо перед тим вже й двері були для України відкриті...???3.14стаболи
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27.06.2024 23:02
+3
Та вже задовбали цим камланням про НАТО-морковку для віслюка! Доки у нас державою керують нахабні та тотально корумповані жидобільшовики - зєлєнскій з єрмаком - жодних перспектив вступу в України нема і не буде. Якщо всі українці постійно бачать безкарність корупціонерів в Україні то це бачать в усьому світі.
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27.06.2024 22:59
+3
Міст будують з обох сторін! А тут з однієї будують, а з другої крадуть будматеріали.
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27.06.2024 23:14
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Ми дуже раді. Особливо раді ті, хто у вас не спитав дозволу, приперся до вас у гості і вже роззувся біля дверей вашого будинку.)
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27.06.2024 22:13 Відповісти
Цинічна заява адміністрації Байдена.

Схоже що Черчель помилився, коли казав:

» Амеріканці завжди знайдуть правільне рішення, після того як перепрошують усі другі».
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27.06.2024 23:29 Відповісти
Та вже задовбали цим камланням про НАТО-морковку для віслюка! Доки у нас державою керують нахабні та тотально корумповані жидобільшовики - зєлєнскій з єрмаком - жодних перспектив вступу в України нема і не буде. Якщо всі українці постійно бачать безкарність корупціонерів в Україні то це бачать в усьому світі.
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27.06.2024 22:59 Відповісти
накуя той американський міст ДО нато.якщо перед тим вже й двері були для України відкриті...???3.14стаболи
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27.06.2024 23:02 Відповісти
Міст будують з обох сторін! А тут з однієї будують, а з другої крадуть будматеріали.
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27.06.2024 23:14 Відповісти
А що з відчиненими дверями сталось?Сквозняком виламало завіси,чи путін насцяв під порогом?
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27.06.2024 23:26 Відповісти
а за відчиненими дверими з'явилось світло в тонелі... за яким в тумані - міст... а за мостом ще трохи пішим ходом за мойсеєвими завітами років сорок...
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28.06.2024 04:53 Відповісти
Це така замаскована заява, що між Україною і NATO -- прірва (чи річка)?
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27.06.2024 23:37 Відповісти
Конечно не получит, потому полно всяких шуфричей, кидаловых-********* и прочих трухановых. Украинская власть олигархо-клептократическая. Взять практически любого кто во власти - коррупционер. Какое ЕС и НАТО если они живы?
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28.06.2024 00:49 Відповісти
Країною керує то дніпропетровська то донецька то шоколадна а тепер зелена мафія.
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28.06.2024 05:02 Відповісти
 
 