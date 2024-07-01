Блинкен сказал, как США понимают успех Украины: страна, которая может стоять на своих ногах в военной и экономической сферах

Государственный секретарь США Энтони Блинкен рассказал, как Вашингтон понимает успех Украины после войны с РФ.

Об этом главный американский дипломат рассказал во время выступления в Институте Брукингса в Вашингтоне, пишет "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

"Для меня, для нас, я думаю, успех - очень очевиден: это Украина, которая является сильной, успешной страной, все больше интегрированной с Западом, и страной, которая может стоять на собственных ногах в военной, экономической, демократической плоскостях", - сказал глава Госдепа.

По словам Блинкена, США вводят политику, которая будет гарантировать, что все будет развиваться именно в этом направлении.

В частности, в военной плоскости Украине сейчас приходится отражать полномасштабную агрессию РФ, поэтому США возглавляют коалицию из более 50 стран, которые прилагают совместные усилия для военной поддержки Украины. Кроме того, как отметил Блинкен, союзники и партнеры развивают способность ВСУ сдерживать врага в дальнейшей перспективе, в частности, путем подписания долгосрочных соглашений в сфере безопасности.

"Это долгосрочные обязательства помочь Украине развить мощную систему сдерживания, а также ее обороноспособность. Это также дает сигнал Путину, что он не сможет перевесить Украину, не сможет перевесить всех партнеров Украины", - сказал глава Госдепа.

Блинкен добавил, что одновременно с этим оказывается помощь для развития украинского оборонно-промышленного комплекса.

В экономической плоскости США также способствуют поддержке украинской экономики и развитию производства.

"Мы пытаемся привлечь инвестиции в частный сектор Украины, чтобы быть уверенными, что ее экономика может расти и процветать. И мы уже увидели, что Украина экспортирует через Черное море столько же, сколько до февраля 2022 года", - сказал дипломат.

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Глава Госдепа подчеркнул, что для защиты военного и экономического потенциала Украины необходима мощная система противовоздушной обороны. Он анонсировал в ближайшие недели "больше новостей" по усилению украинской ПВО, напомнив о саммите НАТО, который пройдет 9-11 июля.

В демократической плоскости, по словам Блинкена, лучшей гарантией для того, что Украина будет продолжать имплементацию необходимых реформ для укрепления и углубления демократии, является процесс по присоединению Украины к Европейскому Союзу.

Глава внешнеполитического ведомства США добавил, что в итоге Украина должна стать успешной, прочно стоящей во всех трех упомянутых сферах, и это будет самым сильным ответом Путину.

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