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Блинкен сказал, как США понимают успех Украины: страна, которая может стоять на своих ногах в военной и экономической сферах

Ентоні Блінкен

Государственный секретарь США Энтони Блинкен рассказал, как Вашингтон понимает успех Украины после войны с РФ.

Об этом главный американский дипломат рассказал во время выступления в Институте Брукингса в Вашингтоне, пишет "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

"Для меня, для нас, я думаю, успех - очень очевиден: это Украина, которая является сильной, успешной страной, все больше интегрированной с Западом, и страной, которая может стоять на собственных ногах в военной, экономической, демократической плоскостях", - сказал глава Госдепа.

По словам Блинкена, США вводят политику, которая будет гарантировать, что все будет развиваться именно в этом направлении.

В частности, в военной плоскости Украине сейчас приходится отражать полномасштабную агрессию РФ, поэтому США возглавляют коалицию из более 50 стран, которые прилагают совместные усилия для военной поддержки Украины. Кроме того, как отметил Блинкен, союзники и партнеры развивают способность ВСУ сдерживать врага в дальнейшей перспективе, в частности, путем подписания долгосрочных соглашений в сфере безопасности.

"Это долгосрочные обязательства помочь Украине развить мощную систему сдерживания, а также ее обороноспособность. Это также дает сигнал Путину, что он не сможет перевесить Украину, не сможет перевесить всех партнеров Украины", - сказал глава Госдепа.

Блинкен добавил, что одновременно с этим оказывается помощь для развития украинского оборонно-промышленного комплекса.

В экономической плоскости США также способствуют поддержке украинской экономики и развитию производства.

"Мы пытаемся привлечь инвестиции в частный сектор Украины, чтобы быть уверенными, что ее экономика может расти и процветать. И мы уже увидели, что Украина экспортирует через Черное море столько же, сколько до февраля 2022 года", - сказал дипломат.

Читайте также: Стратегия США относительно помощи Украине демонстрирует эффективные результаты в отражении российской агрессии, - Блинкен

Глава Госдепа подчеркнул, что для защиты военного и экономического потенциала Украины необходима мощная система противовоздушной обороны. Он анонсировал в ближайшие недели "больше новостей" по усилению украинской ПВО, напомнив о саммите НАТО, который пройдет 9-11 июля.

В демократической плоскости, по словам Блинкена, лучшей гарантией для того, что Украина будет продолжать имплементацию необходимых реформ для укрепления и углубления демократии, является процесс по присоединению Украины к Европейскому Союзу.

Глава внешнеполитического ведомства США добавил, что в итоге Украина должна стать успешной, прочно стоящей во всех трех упомянутых сферах, и это будет самым сильным ответом Путину.

Читайте также: США не видят Украину в НАТО сегодня, - Зеленский

Автор: 

Госдепартамент США (1850) помощь (7863) США (27094) Блинкен Энтони (937)


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Топ комментарии
+8
Весь цей успіх можливий лише при другій владі,оскільки ЗЕ поборов корупцію і не один раз,а чомусь дива не сталося .Щось мішає,якесь ІПСО вроді
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01.07.2024 20:32
+7
Він про це вже говорив і, мабуть, не один раз!
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01.07.2024 20:37
+6
"демократичній площині, за словами Блінкена, найкращою гарантією для того, що Україна продовжуватиме імплементацію необхідних реформ для зміцнення та поглиблення демократії..."

Д'Єрмакратія поглиблюється в геометричній прогресії.
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01.07.2024 20:33
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На власних ногах ми не можем встояти проти рашки - в нас економіка в 10 р менша -- тільки допомога
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01.07.2024 20:31 Ответить
Там написано "після війни з РФ", щоб це не значило.
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01.07.2024 20:57 Ответить
до - після віини - ше потрібно дожити
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01.07.2024 21:06 Ответить
Якщо дійсно потрібно - доживемо.
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01.07.2024 21:11 Ответить
Чьо он не договорил, мол, это при всем при том , что страна утопает в коррупции.
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01.07.2024 20:32 Ответить
Він про це вже говорив і, мабуть, не один раз!
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01.07.2024 20:37 Ответить
Весь цей успіх можливий лише при другій владі,оскільки ЗЕ поборов корупцію і не один раз,а чомусь дива не сталося .Щось мішає,якесь ІПСО вроді
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01.07.2024 20:32 Ответить
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01.07.2024 21:20 Ответить
"демократичній площині, за словами Блінкена, найкращою гарантією для того, що Україна продовжуватиме імплементацію необхідних реформ для зміцнення та поглиблення демократії..."

Д'Єрмакратія поглиблюється в геометричній прогресії.
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01.07.2024 20:33 Ответить
Україна і до війни на ногах не дуже стояла, а ви ще й хочете її поставити на ноги під час війни, коли на все у них є відмовка "іпсо", або "в країні ж війна".
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01.07.2024 20:38 Ответить
а єрмак свій успіх
розуміє інакше
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01.07.2024 20:40 Ответить
Таке при зеленій владі зрадників корупціонерів та крадіїв неможливо
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01.07.2024 20:42 Ответить
Дипломатія - це вміння так послати на***, що всі з нетерпінням чекатимуть подорожі)
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01.07.2024 20:43 Ответить
І це усе, не зважаючи та всупереч, щоденних намагань Зеленського з приблудами95, під контролем отого Оманського ларьочника, нагадити Україні, через усілякі СХЕМОЗИ з блокувань ДОЗ з 2019 року!!!
Українці борються, як з окупантами отого обмилка з московщини, так і з отою сворою служок, підконтрольних за гроші дивному ОПУ !!
Слава Україні!!
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01.07.2024 20:50 Ответить
Сукі, дайте розʼїбати Атакамсами військові аеродроми.
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01.07.2024 20:54 Ответить
Він про це вже два роки говорить, але узеленські знають лише "дай", а якщо не дають, то "поганий Захід", переговори з пуйлом, китай-миротворець..
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01.07.2024 20:59 Ответить
Крім того, як зазначив Блінкен, союзники й партнери розвивають здатність ЗСУ стримувати ворога в подальшій перспективі, зокрема, шляхом підписання довгострокових угод у сфері безпеки. -дальше цього американського дурисвіта можна не читати.Що воно 3,14 здитьпро якісь ноги.???Якщо в любої країни НАТО забрати ноги НАТО, куйло тут же поступить з НЕЮ ТАК САМО.ЯК З УКРАЇНОЮ ,Заяви його вказують чи не на те,що він є "блін прикуплений куйлом" .Сама найсильніша відповідь куйлу-УКРАЇНА В НАТО.ВСЕ РЕШТУ ВІДЛУКАВОГО.
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01.07.2024 21:01 Ответить
Судячи з останніх подій навіть якщо ти в Нато то без ********* озброєння і авіації це ще нічого не означає...

коли прилітають ракети старший дядько з вашингтона може почати говорити що лишня ескалація не потрібна і т.д.
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01.07.2024 21:35 Ответить
За словами Блінкена, США запроваджують політику, яка гарантуватиме, що все розвиватиметься саме в цьому напрямі - за моїми словами, США саме в цьому напрямку 20 років запроваджували саме цю політику в афганістані (а також в іраках, лівіях, сиріях...), важко зрозуміти: звідкіля у США такі прагнення обовязково щось запровадити пішли, в тому числі і в себе дома, типу всі чоловіки гвалтівники, всі жінки жертви, всі білі расисти, всі чорні герої, всі мусульмани терористи, навкруги одні вороги...

П.С.
Взагалі-то я знаю звідки все це. Після другої світової був офіційно створений офіційний Ізраїль (малий) і неофіційно виник неофіційний (великий) - а у них це в крові - жити із автоматом під подушкою.
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01.07.2024 21:21 Ответить
П.П.С.
Блінкен - не чужа нам людина)) - предки його = російські євреї, котрі втекли в америку, коли почались погроми в росії
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01.07.2024 21:26 Ответить
Допомога США занадто мала, і це головна причина, чому армія зараз пасивна. Зараз все більше українців незадоволені Зеленським.
https://www.yahoo.com/news/ukraine-foils-russian-backed-coup-133355347.html
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01.07.2024 21:42 Ответить
Success is finding the biggest, meanest, craziest motherf*cker with whom you have the longest border of all, and trolling him relentlessly in every possible way. When his ass explodes and he starts farting fire at you, you know you did everything right.
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01.07.2024 21:53 Ответить
Соплежуйство розовых пони продолжается. Главное что бы параша не развалилась.
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01.07.2024 22:29 Ответить
Стісняюсь спитать: а скільки країн у світі досягли успіху за "критерієм Блінкена"? G7? G20? G55?
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01.07.2024 22:44 Ответить
Украина деградировала за два года страшными темпами. Она вообще стоять не может теперь ни на чем.
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02.07.2024 00:25 Ответить
Не фіг зіскакувати з Будапештських обіцянок
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02.07.2024 06:58 Ответить
 
 