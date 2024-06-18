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Стратегия США относительно помощи Украине демонстрирует эффективные результаты в отражении российской агрессии, - Блинкен

блінкен,ентоні

Стратегия США относительно помощи Украине демонстрирует эффективные результаты в отражении российской агрессии.

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"В последние недели мы работали над тем, чтобы ускорить поставки помощи на передовую, чтобы украинцы получили все необходимое для борьбы с продолжающейся российской агрессией. Конечно, роль играет чрезвычайное мужество и стойкость самих украинцев, которые справляются с проблемами в Харькове и на востоке страны, но при необходимости продолжают бороться с Россией в Крыму, а также в Черном море", - сказал Блинкен во время совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Также госсекретарь прокомментировал соглашение о безопасности, которое недавно подписали президенты США и Украины. Блинкен ожидает, что перед саммитом НАТО еще около 20 стран сделают так же, чтобы укрепить поддержку для Украины.

"Это является доказательством, четким доказательством того, что все наши партнеры с Украиной на долгосрочную перспективу. И если Путин рассчитывает на то, что он переживет Украину, переживет любого из нас, то он ошибается. Он ошибается. И опять же, я думаю, что вы увидите саммит, который еще больше подчеркнет это", - заверил он.

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По словам Блинкена, украинская стратегия, реализацией которой занимаются США, демонстрирует эффективные результаты отражения российской агрессии.

"И это было сделано на удивление успешно, помня, что целью Путина с первого дня было стереть Украину с карты, положить конец ее существованию как независимой страны, присоединить ее к России. Это не удалось. Но в будущем мы хотим убедиться, что Украина достигла успеха, что она крепко стоит на собственных ногах, в военном, экономическом, демократическом плане. И это именно то, что мы помогаем Украине сделать. И это является признаком успеха в будущем", - отметил госсекретарь США.

Автор: 

США (26889) Блинкен Энтони (937)


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Топ комментарии
+5
Та аху.єть...
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18.06.2024 21:08
+5
Така потужна стратегія нас угробить - просто дайте f16 і томагавки без обмежень.
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18.06.2024 21:44
+4
Півроку проволинили з допомогою, кацапи помножили на нуль нашу енергетику, позахоплювали території, знову приперлися під Харків - це у вас така стратегія? Да ви ще гірші стратеги, ніж Безугла!
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18.06.2024 21:26
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Та аху.єть...
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18.06.2024 21:08 Ответить
Його зелений пістюк вкусив, що він у паралельній реальності?
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18.06.2024 21:11 Ответить
Ні, він у "зеленій" реальності. У тій, в якій так прагнуть знаходитись всі - "зелені", "сині", "червоні", "сіро-буро-малинові"...💵💵💵💵💵💵
Нічого особистого. Просто бізнес.
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18.06.2024 21:17 Ответить
То шо пол-года них не давали - это, типа, стратегия такая была, билять?
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18.06.2024 21:12 Ответить
33 відсоткі моєї зарплати іде в кишеню государаства....
а можна з тих 33 тринадцять на Україну?
донати як завжи за мною
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18.06.2024 21:17 Ответить
Ефекктивні, тільки дууууже повільні
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18.06.2024 21:24 Ответить
Півроку проволинили з допомогою, кацапи помножили на нуль нашу енергетику, позахоплювали території, знову приперлися під Харків - це у вас така стратегія? Да ви ще гірші стратеги, ніж Безугла!
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18.06.2024 21:26 Ответить
Я розумію, що жабу (тобто, *****) ви хочете варити з холодної води...
А, може все ж таки вогонь під казаном варто збільшити до максимуму?
Інакше гине цвіт української нації...
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18.06.2024 21:27 Ответить
Нормальна стратегія нормальної держави. Просто дехто думав, якщо нещодавно Байдена цілували у всі місця у ВР, то зараз настав час платити за поцілунки.)
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18.06.2024 21:27 Ответить
Це хто Венедиктова цілувала? Відкриттям 3-х справ ? А Деркач в заслугу отримав керівництво Енергоатомом й здав у лютому 2022-го Z V O танкістам атомні станції? А сама Внедіктова у Швейцарії тепер захована та й ще й бабло кацапам відмиває через Українське посольство
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18.06.2024 22:05 Ответить
Це теж https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2024/06/13/bilateral-security-agreement-between-the-united-states-of-america-and-ukraine/ стратегія по PDA
"Вместе с ранее признанной ошибкой в размере 6,2 миллиарда долларов, общая сумма переоцененных оборонных товаров, предоставленных через президентские полномочия по изъятию (PDA), составляет 8,1 миллиарда долларов."

Тобто Конгрес виділив в 2022-2023 роках - 25.5млрд на PDA
адміністрація передала на ~20млрд, потім без посилання на закон стало "не комфортно" передавати

а зараз виявляеться, що на сумі ~20млрд, помилка склала не 6.2млрд, а вже 8.1млрд - і це не все перевіряли....

масштабно...
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18.06.2024 21:29 Ответить
Відбивати вже мало. Потрібно кратно більше шоб повністю знищити кацапів
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18.06.2024 21:43 Ответить
Така потужна стратегія нас угробить - просто дайте f16 і томагавки без обмежень.
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18.06.2024 21:44 Ответить
Их стратегия не в этом.
Нация торгашей.
Сделать войну для России затратной. Они полагают (я не разделяю мнение) что наступит время и кацапы посчитав поймут что для них выгодней все бросить и свалить, чем продолжать
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18.06.2024 22:49 Ответить
Свинособачу не розумію, буряте - ти помилився країною.
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18.06.2024 23:56 Ответить
Амерам пох и на нас, и на кацапов, и на все, кроме Америки. Они на всем хотят заработать. Если сейчас можно зарабатывать на войне - будут на ней зарабатывать
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19.06.2024 03:31 Ответить
Ага, тільки щось ваша стратегія пів-року гальмувала! А ми втрачали воїнів...
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18.06.2024 21:50 Ответить
ну, якщо вже прагнути повної правди, то на ті 8 місяців необхідну нам військову допомогу з США затримали такі боти, як он та його адепти трамп і джонсон-карлик...
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18.06.2024 22:37 Ответить
Для правди достатньо подивитись https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/815 на закон де були 61млрд
та картку закона, котра показує, що закон був майже рік в Сенаті
і тільки в середині лютого 2024 був переданий до Палати представників,
де Джонсон розділив його на частини та вніс доповнення
- розробити план перемоги України
- надати ракети атакамс
- конфіскувати російські активи
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19.06.2024 01:58 Ответить
https://www.youtube.com/@RashkinReport
Подорож в Україну двох вже давно Американців... Їхні враження !!!не пошкодуєте, якщо послухаєте.
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18.06.2024 21:55 Ответить
американська стратегія від "стартєрхів" -ракетами стріляти не можна по 3,14дерації , в НАТО Україну не беремо і підготовку пілотів тормозимо."Стартерхи ", які пів року тормозили надання допомоги Україні .лицемірні брехуни
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18.06.2024 22:33 Ответить
 
 