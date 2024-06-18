Стратегия США относительно помощи Украине демонстрирует эффективные результаты в отражении российской агрессии, - Блинкен

Стратегия США относительно помощи Украине демонстрирует эффективные результаты в отражении российской агрессии.

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"В последние недели мы работали над тем, чтобы ускорить поставки помощи на передовую, чтобы украинцы получили все необходимое для борьбы с продолжающейся российской агрессией. Конечно, роль играет чрезвычайное мужество и стойкость самих украинцев, которые справляются с проблемами в Харькове и на востоке страны, но при необходимости продолжают бороться с Россией в Крыму, а также в Черном море", - сказал Блинкен во время совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Также госсекретарь прокомментировал соглашение о безопасности, которое недавно подписали президенты США и Украины. Блинкен ожидает, что перед саммитом НАТО еще около 20 стран сделают так же, чтобы укрепить поддержку для Украины.

"Это является доказательством, четким доказательством того, что все наши партнеры с Украиной на долгосрочную перспективу. И если Путин рассчитывает на то, что он переживет Украину, переживет любого из нас, то он ошибается. Он ошибается. И опять же, я думаю, что вы увидите саммит, который еще больше подчеркнет это", - заверил он.

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По словам Блинкена, украинская стратегия, реализацией которой занимаются США, демонстрирует эффективные результаты отражения российской агрессии.

"И это было сделано на удивление успешно, помня, что целью Путина с первого дня было стереть Украину с карты, положить конец ее существованию как независимой страны, присоединить ее к России. Это не удалось. Но в будущем мы хотим убедиться, что Украина достигла успеха, что она крепко стоит на собственных ногах, в военном, экономическом, демократическом плане. И это именно то, что мы помогаем Украине сделать. И это является признаком успеха в будущем", - отметил госсекретарь США.