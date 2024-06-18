Стратегія США щодо допомоги Україні демонструє ефективні результати у відбитті російської агресії, - Блінкен
Стратегія США щодо допомоги Україні демонструє ефективні результати у відбитті російської агресії.
Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Останніми тижнями ми працювали над тим, щоб прискорити постачання допомоги на передову, щоб українці отримали все необхідне для боротьби з триваючою російською агресією. Звичайно, роль відіграє надзвичайна мужність і стійкість самих українців, які справляються з проблемами в Харкові і на сході країни, але за необхідності продовжують боротися з Росією в Криму, а також у Чорному морі", - сказав Блінкен під час спільної пресконференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.
Також держсекретар прокоментував безпекову угоду, яку нещодавно підписали президенти США та України. Блінкен очікує, що перед самітом НАТО ще близько 20 країн зроблять так само, аби зміцнити підтримку для України.
"Це є доказом, чітким доказом того, що всі наші партнери з Україною на довгострокову перспективу. І якщо Путін розраховує на те, що він переживе Україну, переживе будь-кого з нас, то він помиляється. Він помиляється. І знову ж таки, я думаю, що ви побачите саміт, який ще більше наголосить на цьому", - запевнив він.
За словами Блінкена, українська стратегія, реалізацією якої займаються США, демонструє ефективні результати відбиття російської агресії.
"І це було зроблено напрочуд успішно, пам'ятаючи, що метою Путіна з першого дня було стерти Україну з мапи, покласти край її існуванню як незалежної країни, приєднати її до Росії. Це не вдалося. Але в майбутньому ми хочемо переконатися, що Україна досягла успіху, що вона міцно стоїть на власних ногах, у військовому, економічному, демократичному плані. І це саме те, що ми допомагаємо Україні зробити. І це є ознакою успіху в майбутньому", - зауважив держсекретар США.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Нічого особистого. Просто бізнес.
а можна з тих 33 тринадцять на Україну?
донати як завжи за мною
А, може все ж таки вогонь під казаном варто збільшити до максимуму?
Інакше гине цвіт української нації...
"Вместе с ранее признанной ошибкой в размере 6,2 миллиарда долларов, общая сумма переоцененных оборонных товаров, предоставленных через президентские полномочия по изъятию (PDA), составляет 8,1 миллиарда долларов."
Тобто Конгрес виділив в 2022-2023 роках - 25.5млрд на PDA
адміністрація передала на ~20млрд, потім без посилання на закон стало "не комфортно" передавати
а зараз виявляеться, що на сумі ~20млрд, помилка склала не 6.2млрд, а вже 8.1млрд - і це не все перевіряли....
масштабно...
Нация торгашей.
Сделать войну для России затратной. Они полагают (я не разделяю мнение) что наступит время и кацапы посчитав поймут что для них выгодней все бросить и свалить, чем продолжать
та картку закона, котра показує, що закон був майже рік в Сенаті
і тільки в середині лютого 2024 був переданий до Палати представників,
де Джонсон розділив його на частини та вніс доповнення
- розробити план перемоги України
- надати ракети атакамс
- конфіскувати російські активи
Подорож в Україну двох вже давно Американців... Їхні враження !!!не пошкодуєте, якщо послухаєте.