УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10667 відвідувачів онлайн
Новини Допомога Україні Війна
1 697 24

Стратегія США щодо допомоги Україні демонструє ефективні результати у відбитті російської агресії, - Блінкен

блінкен,ентоні

Стратегія США щодо допомоги Україні демонструє ефективні результати у відбитті російської агресії.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Останніми тижнями ми працювали над тим, щоб прискорити постачання допомоги на передову, щоб українці отримали все необхідне для боротьби з триваючою російською агресією. Звичайно, роль відіграє надзвичайна мужність і стійкість самих українців, які справляються з проблемами в Харкові і на сході країни, але за необхідності продовжують боротися з Росією в Криму, а також у Чорному морі", - сказав Блінкен під час спільної пресконференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Також держсекретар прокоментував безпекову угоду, яку нещодавно підписали президенти США та України. Блінкен очікує, що перед самітом НАТО ще близько 20 країн зроблять так само, аби зміцнити підтримку для України.

"Це є доказом, чітким доказом того, що всі наші партнери з Україною на довгострокову перспективу. І якщо Путін розраховує на те, що він переживе Україну, переживе будь-кого з нас, то він помиляється. Він помиляється. І знову ж таки, я думаю, що ви побачите саміт, який ще більше наголосить на цьому", - запевнив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На саміті НАТО ми побачимо потужний пакет підтримки України та угоди з 32 країнами-членами Альянсу, - Блінкен

За словами Блінкена, українська стратегія, реалізацією якої займаються США, демонструє ефективні результати відбиття російської агресії.

"І це було зроблено напрочуд успішно, пам'ятаючи, що метою Путіна з першого дня було стерти Україну з мапи, покласти край її існуванню як незалежної країни, приєднати її до Росії. Це не вдалося. Але в майбутньому ми хочемо переконатися, що Україна досягла успіху, що вона міцно стоїть на власних ногах, у військовому, економічному, демократичному плані. І це саме те, що ми допомагаємо Україні зробити. І це є ознакою успіху в майбутньому", - зауважив держсекретар США.

Автор: 

США (23085) Блінкен Ентоні (1157)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+5
Та аху.єть...
показати весь коментар
18.06.2024 21:08
+5
Така потужна стратегія нас угробить - просто дайте f16 і томагавки без обмежень.
показати весь коментар
18.06.2024 21:44
+4
Півроку проволинили з допомогою, кацапи помножили на нуль нашу енергетику, позахоплювали території, знову приперлися під Харків - це у вас така стратегія? Да ви ще гірші стратеги, ніж Безугла!
показати весь коментар
18.06.2024 21:26
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Та аху.єть...
показати весь коментар
18.06.2024 21:08 Відповісти
Його зелений пістюк вкусив, що він у паралельній реальності?
показати весь коментар
18.06.2024 21:11 Відповісти
Ні, він у "зеленій" реальності. У тій, в якій так прагнуть знаходитись всі - "зелені", "сині", "червоні", "сіро-буро-малинові"...💵💵💵💵💵💵
Нічого особистого. Просто бізнес.
показати весь коментар
18.06.2024 21:17 Відповісти
То шо пол-года них не давали - это, типа, стратегия такая была, билять?
показати весь коментар
18.06.2024 21:12 Відповісти
33 відсоткі моєї зарплати іде в кишеню государаства....
а можна з тих 33 тринадцять на Україну?
донати як завжи за мною
показати весь коментар
18.06.2024 21:17 Відповісти
Ефекктивні, тільки дууууже повільні
показати весь коментар
18.06.2024 21:24 Відповісти
Півроку проволинили з допомогою, кацапи помножили на нуль нашу енергетику, позахоплювали території, знову приперлися під Харків - це у вас така стратегія? Да ви ще гірші стратеги, ніж Безугла!
показати весь коментар
18.06.2024 21:26 Відповісти
Я розумію, що жабу (тобто, *****) ви хочете варити з холодної води...
А, може все ж таки вогонь під казаном варто збільшити до максимуму?
Інакше гине цвіт української нації...
показати весь коментар
18.06.2024 21:27 Відповісти
Нормальна стратегія нормальної держави. Просто дехто думав, якщо нещодавно Байдена цілували у всі місця у ВР, то зараз настав час платити за поцілунки.)
показати весь коментар
18.06.2024 21:27 Відповісти
Це хто Венедиктова цілувала? Відкриттям 3-х справ ? А Деркач в заслугу отримав керівництво Енергоатомом й здав у лютому 2022-го Z V O танкістам атомні станції? А сама Внедіктова у Швейцарії тепер захована та й ще й бабло кацапам відмиває через Українське посольство
показати весь коментар
18.06.2024 22:05 Відповісти
Це теж https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2024/06/13/bilateral-security-agreement-between-the-united-states-of-america-and-ukraine/ стратегія по PDA
"Вместе с ранее признанной ошибкой в размере 6,2 миллиарда долларов, общая сумма переоцененных оборонных товаров, предоставленных через президентские полномочия по изъятию (PDA), составляет 8,1 миллиарда долларов."

Тобто Конгрес виділив в 2022-2023 роках - 25.5млрд на PDA
адміністрація передала на ~20млрд, потім без посилання на закон стало "не комфортно" передавати

а зараз виявляеться, що на сумі ~20млрд, помилка склала не 6.2млрд, а вже 8.1млрд - і це не все перевіряли....

масштабно...
показати весь коментар
18.06.2024 21:29 Відповісти
Відбивати вже мало. Потрібно кратно більше шоб повністю знищити кацапів
показати весь коментар
18.06.2024 21:43 Відповісти
Така потужна стратегія нас угробить - просто дайте f16 і томагавки без обмежень.
показати весь коментар
18.06.2024 21:44 Відповісти
Их стратегия не в этом.
Нация торгашей.
Сделать войну для России затратной. Они полагают (я не разделяю мнение) что наступит время и кацапы посчитав поймут что для них выгодней все бросить и свалить, чем продолжать
показати весь коментар
18.06.2024 22:49 Відповісти
Свинособачу не розумію, буряте - ти помилився країною.
показати весь коментар
18.06.2024 23:56 Відповісти
Амерам пох и на нас, и на кацапов, и на все, кроме Америки. Они на всем хотят заработать. Если сейчас можно зарабатывать на войне - будут на ней зарабатывать
показати весь коментар
19.06.2024 03:31 Відповісти
Ага, тільки щось ваша стратегія пів-року гальмувала! А ми втрачали воїнів...
показати весь коментар
18.06.2024 21:50 Відповісти
ну, якщо вже прагнути повної правди, то на ті 8 місяців необхідну нам військову допомогу з США затримали такі боти, як он та його адепти трамп і джонсон-карлик...
показати весь коментар
18.06.2024 22:37 Відповісти
Для правди достатньо подивитись https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/815 на закон де були 61млрд
та картку закона, котра показує, що закон був майже рік в Сенаті
і тільки в середині лютого 2024 був переданий до Палати представників,
де Джонсон розділив його на частини та вніс доповнення
- розробити план перемоги України
- надати ракети атакамс
- конфіскувати російські активи
показати весь коментар
19.06.2024 01:58 Відповісти
https://www.youtube.com/@RashkinReport
Подорож в Україну двох вже давно Американців... Їхні враження !!!не пошкодуєте, якщо послухаєте.
показати весь коментар
18.06.2024 21:55 Відповісти
американська стратегія від "стартєрхів" -ракетами стріляти не можна по 3,14дерації , в НАТО Україну не беремо і підготовку пілотів тормозимо."Стартерхи ", які пів року тормозили надання допомоги Україні .лицемірні брехуни
показати весь коментар
18.06.2024 22:33 Відповісти
 
 