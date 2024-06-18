Стратегія США щодо допомоги Україні демонструє ефективні результати у відбитті російської агресії, - Блінкен

Стратегія США щодо допомоги Україні демонструє ефективні результати у відбитті російської агресії.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Останніми тижнями ми працювали над тим, щоб прискорити постачання допомоги на передову, щоб українці отримали все необхідне для боротьби з триваючою російською агресією. Звичайно, роль відіграє надзвичайна мужність і стійкість самих українців, які справляються з проблемами в Харкові і на сході країни, але за необхідності продовжують боротися з Росією в Криму, а також у Чорному морі", - сказав Блінкен під час спільної пресконференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Також держсекретар прокоментував безпекову угоду, яку нещодавно підписали президенти США та України. Блінкен очікує, що перед самітом НАТО ще близько 20 країн зроблять так само, аби зміцнити підтримку для України.

"Це є доказом, чітким доказом того, що всі наші партнери з Україною на довгострокову перспективу. І якщо Путін розраховує на те, що він переживе Україну, переживе будь-кого з нас, то він помиляється. Він помиляється. І знову ж таки, я думаю, що ви побачите саміт, який ще більше наголосить на цьому", - запевнив він.

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За словами Блінкена, українська стратегія, реалізацією якої займаються США, демонструє ефективні результати відбиття російської агресії.

"І це було зроблено напрочуд успішно, пам'ятаючи, що метою Путіна з першого дня було стерти Україну з мапи, покласти край її існуванню як незалежної країни, приєднати її до Росії. Це не вдалося. Але в майбутньому ми хочемо переконатися, що Україна досягла успіху, що вона міцно стоїть на власних ногах, у військовому, економічному, демократичному плані. І це саме те, що ми допомагаємо Україні зробити. І це є ознакою успіху в майбутньому", - зауважив держсекретар США.