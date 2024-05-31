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На саміті НАТО ми побачимо потужний пакет підтримки України та угоди з 32 країнами-членами Альянсу, - Блінкен

Блінкен про рішення на саміті НАТО

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що на саміті НАТО просуватимуть інтеграцію України в Альянс.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На саміті ми побачимо потужний пакет підтримки України, пакет, який зміцнює взаємодію НАТО та підтримку України, що просуватиме інтеграцію України в Альянс", - сказав Блінкен на пресконференції в Празі.

За словами Блінкена, підтримка також охоплюватиме "відчутні кроки", які посилять роль Альянсу в допомозі Україні з метою розбудови майбутніх сил для стримування та захисту від потенційної агресії РФ.

Держсекретар США також впевнений, що на саміті буде завершено процес ухвалення двосторонніх угод з Україною у сфері безпеки з боку всіх 32 країн, що допоможе гарантувати, що Україна матиме належні ресурси для захисту.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський: Кращим підсумком саміту НАТО у Вашингтоні будуть сім Patriot та рішення США про F-16

Автор: 

НАТО (6441) саміт (764) Блінкен Ентоні (1157)


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Здається Антон Налисник трішки лукавить на рахунок всіх 32 країн.Є сумніви,що ху@ляндизована Угорщина буде укладати з Україною безпекові угоди.
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31.05.2024 17:13 Відповісти
Потужна рішучість

Незламна підтримка

Оскаженіла готовність

...
Мишача діяльність

Равликова швидкість
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31.05.2024 17:13 Відповісти
Тут трохи ІПСО від Washington Post:
Президент України Володимир Зеленський за кілька тижнів звільнив низку високопосадовців, близьких до адміністрації Байдена - The Washington Post.

За словами видання, розбіжності посилилися після візиту Блінкена до Києва, який той використав, щоб "подвоїти вимоги до України щодо боротьби з корупцією".

Проте Зеленський, за словами чиновників, які були присутні на зустрічі, "розлютився". А міністр Кулеба відкинув слова держсекретаря, заявивши, що Вашингтон перебільшує масштаби проблеми.
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31.05.2024 17:40 Відповісти
Уже от сегодня настоем ромашки глаза начну закапывать! Что бы первым на ясные очи увидеть доселе не меряные масштабы и тоннаж выдаваемого нам! Во пойдёт вода в хату.
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31.05.2024 19:17 Відповісти
щось таке вже було у будапешті, засунь собі у дупу свої угоди, а їх копії хєрмаку
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31.05.2024 21:03 Відповісти
 
 