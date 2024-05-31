На саміті НАТО ми побачимо потужний пакет підтримки України та угоди з 32 країнами-членами Альянсу, - Блінкен
Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що на саміті НАТО просуватимуть інтеграцію України в Альянс.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"На саміті ми побачимо потужний пакет підтримки України, пакет, який зміцнює взаємодію НАТО та підтримку України, що просуватиме інтеграцію України в Альянс", - сказав Блінкен на пресконференції в Празі.
За словами Блінкена, підтримка також охоплюватиме "відчутні кроки", які посилять роль Альянсу в допомозі Україні з метою розбудови майбутніх сил для стримування та захисту від потенційної агресії РФ.
Держсекретар США також впевнений, що на саміті буде завершено процес ухвалення двосторонніх угод з Україною у сфері безпеки з боку всіх 32 країн, що допоможе гарантувати, що Україна матиме належні ресурси для захисту.
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