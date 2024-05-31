На саммите НАТО мы увидим мощный пакет поддержки Украины и соглашения с 32 странами-членами Альянса, - Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что на саммите НАТО будут продвигать интеграцию Украины в Альянс.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На саммите мы увидим мощный пакет поддержки Украины, пакет, который укрепляет взаимодействие НАТО и поддержку Украины, что будет продвигать интеграцию Украины в Альянс", - сказал Блинкен на пресс-конференции в Праге.

По словам Блинкена, поддержка также будет охватывать "ощутимые шаги", которые усилят роль Альянса в помощи Украине с целью развития будущих сил для сдерживания и защиты от потенциальной агрессии РФ.

Госсекретарь США также уверен, что на саммите будет завершен процесс принятия двусторонних соглашений с Украиной в сфере безопасности со стороны всех 32 стран, что поможет гарантировать, что Украина будет иметь надлежащие ресурсы для защиты.

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