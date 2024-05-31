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На саммите НАТО мы увидим мощный пакет поддержки Украины и соглашения с 32 странами-членами Альянса, - Блинкен

Блінкен про рішення на саміті НАТО

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что на саммите НАТО будут продвигать интеграцию Украины в Альянс.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На саммите мы увидим мощный пакет поддержки Украины, пакет, который укрепляет взаимодействие НАТО и поддержку Украины, что будет продвигать интеграцию Украины в Альянс", - сказал Блинкен на пресс-конференции в Праге.

По словам Блинкена, поддержка также будет охватывать "ощутимые шаги", которые усилят роль Альянса в помощи Украине с целью развития будущих сил для сдерживания и защиты от потенциальной агрессии РФ.

Госсекретарь США также уверен, что на саммите будет завершен процесс принятия двусторонних соглашений с Украиной в сфере безопасности со стороны всех 32 стран, что поможет гарантировать, что Украина будет иметь надлежащие ресурсы для защиты.

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Автор: 

НАТО (9980) саммит (1170) Блинкен Энтони (937)


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Здається Антон Налисник трішки лукавить на рахунок всіх 32 країн.Є сумніви,що ху@ляндизована Угорщина буде укладати з Україною безпекові угоди.
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31.05.2024 17:13 Ответить
Потужна рішучість

Незламна підтримка

Оскаженіла готовність

...
Мишача діяльність

Равликова швидкість
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31.05.2024 17:13 Ответить
Тут трохи ІПСО від Washington Post:
Президент України Володимир Зеленський за кілька тижнів звільнив низку високопосадовців, близьких до адміністрації Байдена - The Washington Post.

За словами видання, розбіжності посилилися після візиту Блінкена до Києва, який той використав, щоб "подвоїти вимоги до України щодо боротьби з корупцією".

Проте Зеленський, за словами чиновників, які були присутні на зустрічі, "розлютився". А міністр Кулеба відкинув слова держсекретаря, заявивши, що Вашингтон перебільшує масштаби проблеми.
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31.05.2024 17:40 Ответить
Уже от сегодня настоем ромашки глаза начну закапывать! Что бы первым на ясные очи увидеть доселе не меряные масштабы и тоннаж выдаваемого нам! Во пойдёт вода в хату.
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31.05.2024 19:17 Ответить
щось таке вже було у будапешті, засунь собі у дупу свої угоди, а їх копії хєрмаку
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31.05.2024 21:03 Ответить
 
 