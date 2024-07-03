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В Госдепе прокомментировали цитату Орбана о прекращении огня для переговоров с РФ

Віктор Орбан

В Государственном департаменте США прокомментировали заявление премьера Венгрии Виктора Орбана о том, что Украине следует остановить боевые действия и начать переговоры с РФ.

С комментарием выступил заместитель спикера Государственного департамента США Ведант Пател, передает Цензор.НЕТ.

"Мы и НАТО четко заявили, что здесь, на самом деле, есть только одно решение: Российская Федерация просто должна покинуть территорию Украины", - отметил Пател, отвечая на вопрос, обеспокоены ли США предложениями премьер-министра Венгрии Виктора Орбана накануне саммита НАТО.

Также он подчеркнул, что именно Россия является агрессором, начавшим войну в Украине и пренебрегающим Уставом ООН.

Как сообщалось ранее, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время визита в Киев предложил прекратить огонь.

Также читайте: 31 из 32 стран НАТО хочет победить россиян, но это ошибка, - Орбан

Автор: 

Госдепартамент США (1851) переговоры (5067) Виктор Орбан (477)


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Топ комментарии
+32
Раша наступає , а Орбан пропонує припинити вогонь
Так може громадянам України завернутия у
біле простирадло і повзти до кладовища ? Це вже проходили у Бабиному яру.
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03.07.2024 01:32
+27
Питання зараз не в припиненні вогню, а в звільненні українських земель І трильйоні репарацій Україні від мрсковітов
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03.07.2024 01:34
+25
спитайте у того, хто українські землі здавав - у ЗЄлі

.
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03.07.2024 02:12
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https://www.ponomaroleg.com/vizit-orbana-v-ukrainu/ Олег Пономарь : "Орбан в Киеве представлял еще и Трампа (вместе с Путиным), который является его вторым эго и начальником"
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03.07.2024 01:31 Ответить
NBC NEWS

Попытка перевоза на Украине сорвана, сообщает Служба безопасности, поскольку венгерский Орбан прибывает в Киев для

Новости о заговоре появились в преддверии визита одного из единственных европейских союзников https://www.nbcnews.com/news/vladimir-putin президента России https://www.nbcnews.com/news/vladimir-putin Владимира Путина , премьер-министра Венгрии https://www.nbcnews.com/news/world/hungarian-insider-releases-audio-says-proof-orban-corruption-rcna145070 Виктора Орбана , в Киев во вторник для переговоров с Зеленским.

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила в телеграм-сообщении в понедельник, что группа людей готовит «серию провокаций» в столице Киеве.

Он добавил, что группу возглавлял соучредитель общественной организации, известной своими «антиукраинскими действиями» с 2015 года, хотя она не назвала ни человека, ни группу.

После того, как в воскресенье в Киеве было объявлено о проведении общественного собрания в центре Киева, подозреваемые планировали объявить об отстранении от власти военного и политического руководства страны, сообщили в СБУ. Затем они замышляли захвать здание Верховной Рады, парламента Украины, говорится в заявлении.

Преступники "надеялись разжечь социальную и политическую ситуацию в нашей стране, что сработает в пользу России", - заявили Служба безопасности, хотя и не указали, стоит ли за группой или за ее планами https://www.nbcnews.com/news/world/putin-election-win-russia-party-kremlin-rcna143818 Кремлем .
Президент Украины Владимир Зеленский говорит, что он пережил многочисленные попытки убийства в России.Чжао Динчжэ / Информационное агентство Синьхуа через Getty Images

СБУ не идентифицировала подозреваемых и не сказала, сколько людей было задержано. Но было сказано, что им предъявлены обвинения в призыве и попытке свергнуть конституционный порядок и захватить власть. По словам СБУ, в случае их осуждения может грозить до 10 лет тюремного заключения.

В отдельном заявлении Генеральная прокуратура Украины заявила в понедельник, что глава группы искала военнослужащих и частных охранников, чтобы помочь им выполнить план.
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03.07.2024 07:58 Ответить
Натаха Вітренко + Марченко сотоваріщі - це ті ще "грибники". Відпи...ти треба обов'язково, нехай навіть на нарах посидять (за минуле), партію ПСПУ заборонити як організацію, тощо; але шкоди від них - тільки й того шуму
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03.07.2024 08:09 Ответить
Мабуть не "перевоза", а все ж таки "переворота"? Бо якось дивно починається ваша новина...
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03.07.2024 08:53 Ответить
Раша наступає , а Орбан пропонує припинити вогонь
Так може громадянам України завернутия у
біле простирадло і повзти до кладовища ? Це вже проходили у Бабиному яру.
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03.07.2024 01:32 Ответить
Питання зараз не в припиненні вогню, а в звільненні українських земель І трильйоні репарацій Україні від мрсковітов
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03.07.2024 01:34 Ответить
А яким чином?
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03.07.2024 01:59 Ответить
А як звільняються землі, ти вчора народилось? Тоді з найсвіжішого, як звільнився Авганістан?
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03.07.2024 07:37 Ответить
Як на вашу думку досягнути цьоого звільнення земель ?
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03.07.2024 01:59 Ответить
спитайте у того, хто українські землі здавав - у ЗЄлі

.
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03.07.2024 02:12 Ответить
спитайте у того, хто українські землі здавав - у єрмачків та баканаФФих з бойками та медведчуками з шуфричами (ЗЄлі) ...
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03.07.2024 09:58 Ответить
1. США мають включитися в боротьбу з теперішніим нацизмом - рошизмом, так само як вони ключилися у 2 Світову війну в Європі проти німецького нацизму - реальний ленд-ліз Україні, тобто усього скільки треба, і в максимально стилі терміни !!! також, за потреби такий же ленд-ліз, країнам Балтії, Польщі, Фінляндії !!!
2. реальні санкції проти макцовії )(уйло, подібно до тих, які застосували США та їх союзники, проти червоної комуно-нацистької імперії зла і тюрми народів (срср) за війну в Афганістіні !!!
3. прийтяття зараз України в ЄС і НАТО, насамперед в НАТО, без жодних умов !!! як варіант Україна основний союзник США поза НАТО на кштал Ізраєлю, Тайваню, Півд. Кореї, Японії !!! або завсім вже неймовірний варіант: вступ України у США в якості 51 мштату США !!!
4. ввід в України, в усі області, де немає бойових дій військ США і НАТО, для захисту мирного населення та інфраструктури від кацапських ракет, КАБів і тд.тп. !!!
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03.07.2024 02:21 Ответить
Це все звісно було б дуже добре, але на жаль в реальності буде проста безкінечна мʼясорубка ...
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03.07.2024 02:28 Ответить
золоте кільце царя Соломона: "Все минає і це також мине".
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03.07.2024 03:09 Ответить
Твої пропозиції: "А Кац предлагает сдаться!" ???
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03.07.2024 03:19 Ответить
Лише одне питання: а ви б ввели ЗСУ в 2015 в Сирiю на сторону Асада, чи на сторону IГIЛа?
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03.07.2024 02:53 Ответить
1. ви не порівнюйте ситуацію в Сирії з Україною - зовсім різні ситуації !!!
2. на сторону сирійської опозиції та курдів !!! до речі курди в сирії та Іраку були і є союзниками США !!!
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03.07.2024 03:00 Ответить
Тільки не говори шо сша не причетні до того шо відбувається
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03.07.2024 04:38 Ответить
Україна на час початку агресії кацапстану (20 лютого 2014 року) давно не совіцька республіка, а більш як 20 років Незалежна і Вільна країна, громадяни якої мають право обирати владу яка їм подобається та скидати владу яка не подобається !!! А те що шизофренічне, й*бнуте на усю довбешку )(уйло вирішило згадати те що так необережно пообіцяли червоному комуно-нацисту йосьці сталіну (джугашвілі) світові лідери по антигітлерівській коаліції, в Ялті 1944 року, Рузвельт і Черчіль та відродити червону комуно-нацистьку, кацапо-совкову імперію зла, тюрму народів - срср, а разом з нею так звані "сев", "варшавській договір" не є тільки проблема України, а й Польщі, країн Балтії, ФІнляндії та усього сходу Європи взагалі !!!
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03.07.2024 06:21 Ответить
Маячня. Фізичне знищення, та захват РФ не потрібні. РФ розпадеться на національні утворення.

Порада. Гугль перекладачем не користуйся. Пиши вже рідною руською, все одно палишся.
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03.07.2024 07:13 Ответить
Асад, ІГІЛ і пуйло - одна шобла, каца...пюра
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03.07.2024 03:06 Ответить
Вибачте, але чому хтось повинен воювати за вас ?

Вам і так дають багато грошей, воюйте або здавайтеся!!!
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03.07.2024 05:46 Ответить
а ніхто не каже воювати за нас !!! США, В.Британія, а потім Франція підписали "будапештській меморандум", тому або дайте нам воювати нормально, тобто бити ракетами по території кацапів на 300-1000 км, збивати кацапські недовавнольоти та захистіть наш мирняк, інфраструктуру, або віддайте нам наші ядерні ракети, думаю в Україні знайдеться багато патріотів що незадумуючись спалять ядеркою мацквц, санкт-ч-ленінград, челебу, пермь, новосібірск !!!
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03.07.2024 06:08 Ответить
бо це по факту третя світова
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03.07.2024 06:41 Ответить
шось полегше ніж ви
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03.07.2024 07:10 Ответить
Вы в это верите? Я нет. Пора все назвать своими именами нам.
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03.07.2024 07:29 Ответить
Цікаво, що тепер Держдепартамент робить роботу Джонсонюка- дає шалабана вовачику через реакцію на Орбана .
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03.07.2024 04:11 Ответить
У той саме час, коли Єрмак під дахом зустрічі з Остіим в контактах з кацами у США.

"Ядерная угроза на Ближнем Востоке / Блиц-визиты в США из Москвы и Киева https://www.youtube.com/watch?v=C3SfNBbmpHk
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03.07.2024 04:15 Ответить
чурбан - хло 2.0
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03.07.2024 01:49 Ответить
просто надо перестать стрелять!
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03.07.2024 01:59 Ответить
Десь вже чули…
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03.07.2024 07:41 Ответить
Госдеп гарно вітька сцаними тряпками по пиці
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03.07.2024 02:13 Ответить
Послухавши, що Орбан передав Києву від своїх кремлівських кураторів, українці повинні зробити все навпаки.
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03.07.2024 02:18 Ответить
Зачем? Начинить БПЛА радиактивным отходами и направить на жилые районы рф. Пусть сбивают. Это же ведь не ведения огня. Это мирный полет, без стрельбы и бомбежки. Без взрывчатых веществ. Без разрушений. Мирный дипломатический полет. Как раз то, что предлагает орбан.
Благо, у Украины этих отходов веществ просто немеряно.
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03.07.2024 03:04 Ответить
Вы еще не поняли? Ее и так уже похоронили! Единственное, что остается - это как можно больше мразей забрать с собой! Если тебя убивают, то хоть умереть можно достойно!
Смысл клятвы Цахала: "Масада больше не падет!" - Вам известен?
Если хотите жить рабом под сапогом рф - это Ваш не выбор. Не мой.
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03.07.2024 03:31 Ответить
Вони хочуть бути кацапськими рабами?
Будь ласка!
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03.07.2024 03:38 Ответить
далеко не все одно....
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03.07.2024 06:47 Ответить
довга історія, вася, - нема натхнення
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03.07.2024 07:05 Ответить
Що це дасть смерті і здохлих кацапів і дасть фактор страху ми повинні використовувати все в вбивстві кацапів в тому числі і хімічну і біологічну зброю.
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03.07.2024 20:34 Ответить
"контрнаступ по" аеродромам, військовим базам і підприємствах, по любому збіговиську орди (не числом, а вмінням).
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03.07.2024 03:34 Ответить
Зупинити потрібно! Я б ще жінку віддав заради... І Орбан нехай віддасть... Може й рочків через і припинять стріляти... Або без пострілів лізтимуть.. А план гарний, треба про " защирнути у очі" ще добавити...
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03.07.2024 02:47 Ответить
Щось не складається у орбана, пуйла і зєлі. Щось не складається...
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03.07.2024 03:10 Ответить
Хотя в.и. ульянов (ленин) был конченой сволочью, но он был умной сволочью. И его цитата:
"невозможно остановить идею, которая овладела массой"
очень подходит к данной ситуации.
Украинцы хотят иметь собственную страну. Вне зависимости от мнения каких-либо президентов, чиновников и т.д. Невозможно, и не стоит пытаться, как-то это изменить. Те, кто пытается это сделать заранее становятся на сторону проигравших. Ну, это их выбор.
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03.07.2024 03:27 Ответить
+💯!
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03.07.2024 03:35 Ответить
хлопці ви навіть на голий кацапнявий крючок лягаєте...
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03.07.2024 06:40 Ответить
у нас був шанс зробити з України цукерочку, але в 2019 році 73 відсотки зе-бидла "аля кацкая разніца" вибрало це зелене н*ркоманське, прокацапське чмо !!!



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03.07.2024 06:50 Ответить
Когда все валят на последнего--- то капец наступил окончательный! Все что напороли до марта 19 г мы на Зе не навесим, хоть убей. И выбрали его мы. И силовой блок весь мо, МВД, прокуратура, госслужащих на местах, были задолго но него. Каким же нужно быть тупым народом, что бы во время войны не выбрать военного!? Ведь у нас война с 14 г!
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03.07.2024 07:43 Ответить
онучі зніми, кацапнявий - тхне в.і.
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03.07.2024 06:37 Ответить
це говорив не дегенерат, й*бнутий від нейросифілісу червоний, комуністичний дибіл вовфка ч-ленін (ульянов), а Герой України, провідник українського націоналізму, Степан Бандера !!!

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03.07.2024 06:40 Ответить
Тут усе, виявляється, складається у якусь подібність плану:
1) Орбан продовжить засирать мізки Європі та українцям про мирні переговори (саме тому він ці переговори ставить "во главу угла" - а РФ у своїй діяльності на позиції головуючого в РадБезі уникає розгляду даного питання ;
2) Тим часом з КНДР прибувають кілька бригад "землерийок"(які багато років спеціалізуються саме на ритті підземних тунелів у глибину території противника (Південної Кореї) - росіяни такого досвіду не мають);
3) Поки Європа буде роздумувать над "мирними пропозиціями Путіна" - "землерийки" прокопають тунелі та підземні сховища;
4) В США Кремль буде стараться пропхнуть на посаду президента Трампа;
5) В потрібний мемент під нашими позиціями прогримлять вибухи і фортифікації будуть зруйновані а війська РФ ломонуться у прориви (таким займалися інженерні батальйони на Західному фронті під час І Світової війни ;
6) Світ буде поставлений перед фактом реального прориву фронту і захоплення ключових об"єктів оборони і змушений буде погодиться з претензіями та "хотєлками" Путіна
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03.07.2024 03:36 Ответить
Припустимо, що все так і буде. За той час, що війська рф рушать вглиб країни, підривається Хмельницька АЄС, і ядерна хмара кудись рушить.
Який буде 7 пункт?
7) - ?
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03.07.2024 03:51 Ответить
Ким "підривається"? І НАВІЩО? Якщо фронт буде зруйнований і ми змушені будем відступать? Нами? А потім вести оборонні бої на зараженій території? Голова у тебе для чого?
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03.07.2024 04:17 Ответить
Люди просто перейдуть в інше місце, а навколо буде зона відчуження...

Та й де ви візьмете стільки смертників або в Азії замовите ?
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03.07.2024 05:55 Ответить
Ну що заваджало їм це робити раніше?Шахтарів погнати на копання тунелів???З комбайном на початку?А вибрану породу куди дівати,щоб розвідка не помітила?
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03.07.2024 04:54 Ответить
По-перше - робітники з кацапів "ніякі" Я бачив у свій час роботу корейців і кацапів - у Заволжі на полях Кореєць робить набагато швидше і якісніше І дає збір урожаю втричі більший ніж кацап
По-друге - корейці не п"ють (тому не буде тривалих перерв у роботі і вона буде набагато ефективнша)
По-третє - вони мають великий досвід роботи у будівництві подібних споруд
По-четверте - все подібне вимагає тиші Тому робиться вручну А роботу прохідницького комбайну буде чутно сейсмодатчиками на багато кілометрів
По-п"яте - перші два роки пробували "задавить "м"ясом" і "металом" Коли це не вдалося - почали шукать інші шляхи Німці й французи з британцями та бельгійцями почали займаться тунелями лише в кінці 1916 року
З вивозом вибраного грунту проблем мало - там вистачає ярів та кар"єрів До речі - саме будівництво будуть маскувать під якісь горнорудні роботи з видобутку місцевих копалин - глини піску чи вапняку
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03.07.2024 05:49 Ответить
Я не думаю що в сірій зоні добувають якісь копалини.
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03.07.2024 16:49 Ответить
до чого тут "сіра зона"? Вона може буть просто "окупованою" Крім того - глина пісок чи вапняк - дуже розповсюджені мінеральні запаси І я не кажу про "видобуток" Я кажу про "прикриття"!
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03.07.2024 16:58 Ответить
Надеюсь, что на экскурсии он на нуле побывал
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03.07.2024 05:21 Ответить
Європа вигодовує та вирощує нового монстра у себе під боком, Угорщина навіть не приховує, що залюбки віттяпала б території України, щей від нас вимагають робити монстру поступки який накинув око на наші території. У когось є здоровій глузд? Угорцям треба не розширювати права, а пора закручувати гайки, щоб не було пізно
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03.07.2024 05:46 Ответить
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03.07.2024 06:00 Ответить
Провожают с палаты номер 6. Выздоровел.
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03.07.2024 07:51 Ответить
Орбан, агент Кремля, передав Україні наказ Путіна припинити спротив - жертві припинити спротив.
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03.07.2024 06:51 Ответить
А навіщо запросили Орбана? Щоб ось так страждати і плюватися?
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03.07.2024 06:57 Ответить
Просто він повторив заклик ЗЕ з 2019 року - " надо перестать стрелять і отвесті войска".
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03.07.2024 07:59 Ответить
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03.07.2024 09:41 Ответить
Бенин Оманский Нарик сдал юг Украины теперь на очереди Закарпатье этот Идиот реальная угроза страны...
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03.07.2024 10:25 Ответить
Угорці незмінні. То лизали дупу гітлеру, тепер лижуть дупу раіссянцам
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03.07.2024 11:13 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=_eA0fSOo_2w Тарас Березовец - Орбан получил отказ на прекращение огня с Россией | Мобилизация заключенных | Россия исследует ATCMS
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03.07.2024 12:11 Ответить
 
 