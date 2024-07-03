В Госдепе прокомментировали цитату Орбана о прекращении огня для переговоров с РФ

В Государственном департаменте США прокомментировали заявление премьера Венгрии Виктора Орбана о том, что Украине следует остановить боевые действия и начать переговоры с РФ.

С комментарием выступил заместитель спикера Государственного департамента США Ведант Пател, передает Цензор.НЕТ.

"Мы и НАТО четко заявили, что здесь, на самом деле, есть только одно решение: Российская Федерация просто должна покинуть территорию Украины", - отметил Пател, отвечая на вопрос, обеспокоены ли США предложениями премьер-министра Венгрии Виктора Орбана накануне саммита НАТО.

Также он подчеркнул, что именно Россия является агрессором, начавшим войну в Украине и пренебрегающим Уставом ООН.

Как сообщалось ранее, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время визита в Киев предложил прекратить огонь.

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