Украина и Польша могут подписать соглашение о безопасности до Саммита НАТО в Вашингтоне, - Туск
Польша и Украина могут подписать соглашение по безопасности до саммита НАТО в Вашингтоне, который состоится в июле.
Об этом заявил премьер Дональд Туск, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Der Standard.
"Я должен определить вместе с министром обороны, как мы можем продолжать помогать Украине, но мы не должны ослаблять обороноспособность Польши. Существует 99-процентная вероятность того, что мы подпишем это соглашение с президентом Зеленским", - сказал глава правительства Польши.
Напомним, Украина уже подписала соглашения о гарантиях безопасности с 19 государствами и Евросоюзом.
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Будемо…не будемо… коли будемо.. про що …
нам самім треба…
По перше розблокуйте кордон з Україною! все ніяк собі ціни не складуть!
Ізраїль якось обходиться без НАТО!? Ізраїль якось обходиться без ЄС!?
Більше того Ізраїль навіть не має щось подібне Протокол з Будапешту.
Ізраїль самодостатня країна. В народ Ізраїлю не такий довірливо-довірчий як в Україні. Населення Ізраїлю знає і пам'ятає свою трагічну історію, а в Україні суцільне історичне безпам'ятство.
Чи НАТО стало б захищати належним чином одну з країн Прибалтики, якщо б Кремль погрожував ядерною війною?? Напевно було б таке є зволікання зі різної міцності стурбованностями як у 2021 і 2022 році і евакуацією посольства США... на цей раз в Мадрид, чи Рим.
Україна на можливих майбутніх переговорах відмовилася би вступити в НАТО в обмін на повернення всіх окупованих Росією територій? Таке питання.
2. Ізраіль мае саме потужне фінансове лобі у світі.