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Украина и Польша могут подписать соглашение о безопасности до Саммита НАТО в Вашингтоне, - Туск

Коли Польща та Україна підпишуть безпекову угоду

Польша и Украина могут подписать соглашение по безопасности до саммита НАТО в Вашингтоне, который состоится в июле.

Об этом заявил премьер Дональд Туск, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Der Standard.

"Я должен определить вместе с министром обороны, как мы можем продолжать помогать Украине, но мы не должны ослаблять обороноспособность Польши. Существует 99-процентная вероятность того, что мы подпишем это соглашение с президентом Зеленским", - сказал глава правительства Польши.

Напомним, Украина уже подписала соглашения о гарантиях безопасности с 19 государствами и Евросоюзом.

Также читайте: Польша завершает подготовку соглашения о безопасности с Украиной, - Туск

Автор: 

Польша (8497) соглашение (1351) Туск Дональд (762)


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В ЄС знають фактичну юридичну нікчемність "мирних угод"однак підтримують зегниду, питання-чому......?
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28.06.2024 13:35 Ответить
Шо ти менжуешьмя, Туск?

Будемо…не будемо… коли будемо.. про що …
нам самім треба…

По перше розблокуйте кордон з Україною! все ніяк собі ціни не складуть!
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28.06.2024 16:37 Ответить
Ізраїль якось обходиться без безпекових угод з подібними союзниками як Польща?

Ізраїль якось обходиться без НАТО!? Ізраїль якось обходиться без ЄС!?

Більше того Ізраїль навіть не має щось подібне Протокол з Будапешту.

Ізраїль самодостатня країна. В народ Ізраїлю не такий довірливо-довірчий як в Україні. Населення Ізраїлю знає і пам'ятає свою трагічну історію, а в Україні суцільне історичне безпам'ятство.

Чи НАТО стало б захищати належним чином одну з країн Прибалтики, якщо б Кремль погрожував ядерною війною?? Напевно було б таке є зволікання зі різної міцності стурбованностями як у 2021 і 2022 році і евакуацією посольства США... на цей раз в Мадрид, чи Рим.

Україна на можливих майбутніх переговорах відмовилася би вступити в НАТО в обмін на повернення всіх окупованих Росією територій? Таке питання.
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28.06.2024 13:35 Ответить
1. Ізраіль мае Договір з США та мае Статус головного партнера поза НАТО.

2. Ізраіль мае саме потужне фінансове лобі у світі.
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28.06.2024 16:40 Ответить
І як НАТО рятували Ізраїль в якого Статус головного партнера поза НАТО? Коли б не сам Ізраїль себе рятував
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28.06.2024 17:33 Ответить
А чому б і не підписати, тим паче що можна буде її потім змінювати, або взагалі від неї відмовитись без жодних наслідків для підписантів "гарантів"
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28.06.2024 13:39 Ответить
угоди треба підписувати з польськими фармерами - більше користі)
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28.06.2024 13:48 Ответить
З огляду на те, що в НАТО нас не беруть, і не збирались брати, а попередник нас просто обдурив і оскільки немає кращого, можна погоджуватися на такі гарантії.
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28.06.2024 13:51 Ответить
 
 