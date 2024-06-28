Украина и Польша могут подписать соглашение о безопасности до Саммита НАТО в Вашингтоне, - Туск

Польша и Украина могут подписать соглашение по безопасности до саммита НАТО в Вашингтоне, который состоится в июле.

Об этом заявил премьер Дональд Туск, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Der Standard.

"Я должен определить вместе с министром обороны, как мы можем продолжать помогать Украине, но мы не должны ослаблять обороноспособность Польши. Существует 99-процентная вероятность того, что мы подпишем это соглашение с президентом Зеленским", - сказал глава правительства Польши.

Напомним, Украина уже подписала соглашения о гарантиях безопасности с 19 государствами и Евросоюзом.

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