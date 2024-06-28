Україна та Польща можуть підписати безпекову угоду до Саміту НАТО у Вашингтоні, - Туск

Польща та Україна можуть підписати безпекову угоду до саміту НАТО у Вашингтоні, який відбудеться в липні.

Про це заявив прем'єр Дональд Туск, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Der Standard.

"Я повинен визначити разом з міністром оборони, як ми можемо продовжувати допомагати Україні, але ми не повинні послаблювати обороноздатність Польщі. Існує 99-відсоткова ймовірність того, що ми підпишемо цю угоду з президентом Зеленським", - сказав глава уряду Польщі.

Нагадаємо, Україна вже підписала угоди про гарантії безпеки із 19 державами та Євросоюзом.

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