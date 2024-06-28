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Україна та Польща можуть підписати безпекову угоду до Саміту НАТО у Вашингтоні, - Туск

Коли Польща та Україна підпишуть безпекову угоду

Польща та Україна можуть підписати безпекову угоду до саміту НАТО у Вашингтоні, який відбудеться в липні.

Про це заявив прем'єр Дональд Туск, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Der Standard.

"Я повинен визначити разом з міністром оборони, як ми можемо продовжувати допомагати Україні, але ми не повинні послаблювати обороноздатність Польщі. Існує 99-відсоткова ймовірність того, що ми підпишемо цю угоду з президентом Зеленським", - сказав глава уряду Польщі.

Нагадаємо, Україна вже підписала угоди про гарантії безпеки із 19 державами та Євросоюзом.

Також читайте: Польща завершує підготовку безпекової угоди з Україною, - Туск

Автор: 

Польща (8609) угода (684) Туск Дональд (543)


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В ЄС знають фактичну юридичну нікчемність "мирних угод"однак підтримують зегниду, питання-чому......?
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28.06.2024 13:35 Відповісти
Шо ти менжуешьмя, Туск?

Будемо…не будемо… коли будемо.. про що …
нам самім треба…

По перше розблокуйте кордон з Україною! все ніяк собі ціни не складуть!
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28.06.2024 16:37 Відповісти
Ізраїль якось обходиться без безпекових угод з подібними союзниками як Польща?

Ізраїль якось обходиться без НАТО!? Ізраїль якось обходиться без ЄС!?

Більше того Ізраїль навіть не має щось подібне Протокол з Будапешту.

Ізраїль самодостатня країна. В народ Ізраїлю не такий довірливо-довірчий як в Україні. Населення Ізраїлю знає і пам'ятає свою трагічну історію, а в Україні суцільне історичне безпам'ятство.

Чи НАТО стало б захищати належним чином одну з країн Прибалтики, якщо б Кремль погрожував ядерною війною?? Напевно було б таке є зволікання зі різної міцності стурбованностями як у 2021 і 2022 році і евакуацією посольства США... на цей раз в Мадрид, чи Рим.

Україна на можливих майбутніх переговорах відмовилася би вступити в НАТО в обмін на повернення всіх окупованих Росією територій? Таке питання.
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28.06.2024 13:35 Відповісти
1. Ізраіль мае Договір з США та мае Статус головного партнера поза НАТО.

2. Ізраіль мае саме потужне фінансове лобі у світі.
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28.06.2024 16:40 Відповісти
І як НАТО рятували Ізраїль в якого Статус головного партнера поза НАТО? Коли б не сам Ізраїль себе рятував
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28.06.2024 17:33 Відповісти
А чому б і не підписати, тим паче що можна буде її потім змінювати, або взагалі від неї відмовитись без жодних наслідків для підписантів "гарантів"
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28.06.2024 13:39 Відповісти
угоди треба підписувати з польськими фармерами - більше користі)
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28.06.2024 13:48 Відповісти
З огляду на те, що в НАТО нас не беруть, і не збирались брати, а попередник нас просто обдурив і оскільки немає кращого, можна погоджуватися на такі гарантії.
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28.06.2024 13:51 Відповісти
 
 