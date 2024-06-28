Україна та Польща можуть підписати безпекову угоду до Саміту НАТО у Вашингтоні, - Туск
Польща та Україна можуть підписати безпекову угоду до саміту НАТО у Вашингтоні, який відбудеться в липні.
Про це заявив прем'єр Дональд Туск, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Der Standard.
"Я повинен визначити разом з міністром оборони, як ми можемо продовжувати допомагати Україні, але ми не повинні послаблювати обороноздатність Польщі. Існує 99-відсоткова ймовірність того, що ми підпишемо цю угоду з президентом Зеленським", - сказав глава уряду Польщі.
Нагадаємо, Україна вже підписала угоди про гарантії безпеки із 19 державами та Євросоюзом.
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Будемо…не будемо… коли будемо.. про що …
нам самім треба…
По перше розблокуйте кордон з Україною! все ніяк собі ціни не складуть!
Ізраїль якось обходиться без НАТО!? Ізраїль якось обходиться без ЄС!?
Більше того Ізраїль навіть не має щось подібне Протокол з Будапешту.
Ізраїль самодостатня країна. В народ Ізраїлю не такий довірливо-довірчий як в Україні. Населення Ізраїлю знає і пам'ятає свою трагічну історію, а в Україні суцільне історичне безпам'ятство.
Чи НАТО стало б захищати належним чином одну з країн Прибалтики, якщо б Кремль погрожував ядерною війною?? Напевно було б таке є зволікання зі різної міцності стурбованностями як у 2021 і 2022 році і евакуацією посольства США... на цей раз в Мадрид, чи Рим.
Україна на можливих майбутніх переговорах відмовилася би вступити в НАТО в обмін на повернення всіх окупованих Росією територій? Таке питання.
2. Ізраіль мае саме потужне фінансове лобі у світі.