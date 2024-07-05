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Новини
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65% українців схвалюють безпекові угоди з партнерами, але мають сумніви щодо їхньої ефективності, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Ставлення українців до безпекових угод: Опитування КМІС

Переважна більшість українців вважають, що угоди про гарантії безпеки з партнерами є корисними для зміцнення обороноздатності України. Водночас ставлення громадян до відповідних угод стримане.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування КМІС.

Згідно з результатами, 18% респондентів вважають безпекові угоди "дуже корисними", а решта 47% вважають "скоріше корисними" (тобто у більшості ставлення стримано-обережне).

Ще 27% вважають, що угоди не особливо вплинуть на обороноздатність країни, або ж взагалі не потрібні.

Соціологи зазначать, що у всіх регіонах України більшість населення (від 59% на Сході до 68% на Заході) вважають безпекові угоди корисними для зміцнення обороноздатності. Скептичне ставлення до угод мають не більше чверті населення кожного регіону.

Опитування КМІС
Опитування КМІС

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 44% українців вважають, що в суспільстві - єдність. Найбільше розділяє корупція та мовне питання, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА 

Ефективність безпекових угод 

13% українців вважають, що безпекові угоди дозволять отримати все необхідне для визволення всіх територій і відсічі російській агресії в майбутньому.

Ще 27% вважають, що ці угоди дозволять щонайменше стримувати ворога на нинішній лінії фронту і, можливо, визволити окремі території. Тобто загалом на думку 40% українців безпекові угоди здатні щонайменше стримувати ворога.

Водночас 51% українців вважають, що Україна отримає недостатню підтримку для ефективної протидії Росії.

У всіх регіонах України досить вираженим є наявність побоювань щодо безпекових угод, наскільки вони допоможуть ефективно протистояти агресору.

Безпекові угоди
Безпекові угоди

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Нагадаємо, що 27 червня Україна підписала угоду про безпекові гарантії з ЄС, а також з Естонією та Литвою.

13 червня президент України Володимир Зеленський та президент США Джо Байден підписали двосторонню безпекову угоду між країнами.

Загалом Україна підписала вже 20 безпекових угод із союзниками, що передбачають військову підтримку на суму 60 мільярдів доларів щорічно протягом наступних чотирьох років.

Автор: 

безпека (945) опитування (1970) угода (684) КМІС (339)


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Топ коментарі
+7
Я хз як ви робите ці опитування. 65% українців (а я вважаю щобільше) взагалі гадки не мають про що ці безпекові угоди. Серед кого ці опитування проводяться? Депутати ВР?
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05.07.2024 14:08 Відповісти
+6
65% українців НЕ РОЗУМІЮТЬ, що цю ТУФТУ "на 5 коп." неЛОХ їм продає як "ПОРЯТУНОК на МІЛЬЙОН".
А коли зрозуміють - буде запізно, як завжди.
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05.07.2024 13:48 Відповісти
+3
кого питали? працівників опи?

безпекові угоди бубана - це папір, яким можна витерти дупу. ЖОДНА з країн , не ратифікувала їх в своєму парламенті - це пустишка. є ще довб#й#би, які вірять гундосу
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05.07.2024 14:24 Відповісти
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Поки не збудують міст у НАТО, двері в ремонті, доведеться задовольнятися малим.)
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05.07.2024 13:47 Відповісти
13% на другій знизу діаграмі чітко вказують на те, що або з опитуванням щось не те, або з логікою у опитаних/
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05.07.2024 13:48 Відповісти
Які жОПа ввдсотки намалювала, такі КМІС й намалював..центру разумкова передихнути дали від малювання діаграм))
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05.07.2024 13:55 Відповісти
65% українців НЕ РОЗУМІЮТЬ, що цю ТУФТУ "на 5 коп." неЛОХ їм продає як "ПОРЯТУНОК на МІЛЬЙОН".
А коли зрозуміють - буде запізно, як завжди.
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05.07.2024 13:48 Відповісти
У середні віки чернечі ордени складалися зі св'ященників-воїнів, які крім хреста на одязі носили меч на поясі. Сьогодні хоча ордени, наприклад Редемптористів залишились, але їхні монахи справжніх мечів не носять. Натомість деякі священики носять пов'язку на стегнах - прямокутник зі щільної тканини з вишитим хрестом і перев'язаний стрічкою. навколо стегна, перекинуті через плече - ак звпний "кушак". Кушак зазвичай дається як нагорода і символізує «духовний меч». Так ось, так звані безпекові угоди Зєлєнского - це і є той кушак замість справжнього меча.
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05.07.2024 13:53 Відповісти
Так. Його особливість полягає в тому, що він існує у порожніх головах зебілів, щоб не аидавали пустий звук. 😊
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05.07.2024 13:57 Відповісти
"ітогі подвєдьом" (С)
15% пессімістів
47% оптімістів
30% ідіотів
8% мовчать, але забувають про те, що "мовчання - це теж агітація" (С)

Нормальні розклади. Бува значно гірше
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05.07.2024 13:53 Відповісти
Это как получается - "мы знаем,что все это туфта,но она нам нравится и мы от этого кайфуем",видать в системе образования страны имеются большие пробелы.
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05.07.2024 14:00 Відповісти
слоненята почали про щось здогадуватись?
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05.07.2024 14:06 Відповісти
Я хз як ви робите ці опитування. 65% українців (а я вважаю щобільше) взагалі гадки не мають про що ці безпекові угоди. Серед кого ці опитування проводяться? Депутати ВР?
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05.07.2024 14:08 Відповісти
Давали нам уже гарантии безопасности
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05.07.2024 14:10 Відповісти
Кончені
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05.07.2024 14:11 Відповісти
кого питали? працівників опи?

безпекові угоди бубана - це папір, яким можна витерти дупу. ЖОДНА з країн , не ратифікувала їх в своєму парламенті - це пустишка. є ще довб#й#би, які вірять гундосу
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05.07.2024 14:24 Відповісти
Не коректні опитування.
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05.07.2024 15:30 Відповісти
 
 