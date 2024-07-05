65% українців схвалюють безпекові угоди з партнерами, але мають сумніви щодо їхньої ефективності, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Переважна більшість українців вважають, що угоди про гарантії безпеки з партнерами є корисними для зміцнення обороноздатності України. Водночас ставлення громадян до відповідних угод стримане.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування КМІС.

Згідно з результатами, 18% респондентів вважають безпекові угоди "дуже корисними", а решта 47% вважають "скоріше корисними" (тобто у більшості ставлення стримано-обережне).

Ще 27% вважають, що угоди не особливо вплинуть на обороноздатність країни, або ж взагалі не потрібні.

Соціологи зазначать, що у всіх регіонах України більшість населення (від 59% на Сході до 68% на Заході) вважають безпекові угоди корисними для зміцнення обороноздатності. Скептичне ставлення до угод мають не більше чверті населення кожного регіону.





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Ефективність безпекових угод

13% українців вважають, що безпекові угоди дозволять отримати все необхідне для визволення всіх територій і відсічі російській агресії в майбутньому.

Ще 27% вважають, що ці угоди дозволять щонайменше стримувати ворога на нинішній лінії фронту і, можливо, визволити окремі території. Тобто загалом на думку 40% українців безпекові угоди здатні щонайменше стримувати ворога.

Водночас 51% українців вважають, що Україна отримає недостатню підтримку для ефективної протидії Росії.

У всіх регіонах України досить вираженим є наявність побоювань щодо безпекових угод, наскільки вони допоможуть ефективно протистояти агресору.





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Нагадаємо, що 27 червня Україна підписала угоду про безпекові гарантії з ЄС, а також з Естонією та Литвою.

13 червня президент України Володимир Зеленський та президент США Джо Байден підписали двосторонню безпекову угоду між країнами.

Загалом Україна підписала вже 20 безпекових угод із союзниками, що передбачають військову підтримку на суму 60 мільярдів доларів щорічно протягом наступних чотирьох років.