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Новости Война
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34% россиян одобряют ядерный удар по Украине, 77% - поддерживают действия армии РФ, - опрос. ИНФОГРАФИКА

Думка росіян про війну: опитування Левада-центр

77% опрошенных россиян поддерживают войну России против Украины, 44% - "однозначно" лично поддерживают действия российских вооруженных сил.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют результаты опроса российского аналитического центра "Левада-центр".

Так, уровень поддержки действий российских вооруженных сил в Украине остается высоким: 44% - безусловно поддерживают, 33% - скорее поддерживают. Не поддерживают - в совокупности 17% россиян.

Чаще других поддерживают действия российской армии опрошенные в возрасте 55 лет и старше (84%), респонденты, которым едва хватает на одежду и которые могут позволить себе товары длительного пользования (по 78%), считающие, что дела в стране идут в правильном направлении (86%), одобряющие деятельность В. Путина на посту президента (84%), а также те, кто доверяет информации с телевидения (87%).

Думка росіян про війну: опитування Левада-центр

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 70% россиян поддержали бы, если бы Путин решил прекратить войну, но не согласны освобождать захваченные территории, - опрос "Левада-центра". ИНФОГРАФИКА

Мирные переговоры

Также 58% россиян выступают за проведение мирных переговоров. Это является максимальным показателем, предыдущие пики приходились на октябрь 2022 года и ноябрь 2023 года - по 57%, отмечают российские социологи.

Число сторонников переговоров заметно выросло впервые за полгода - после снижения в конце 2023 года. В то же время 37% опрошенных считают, что нужно продолжать боевые действия.

Кроме того, за прошедший год практически не изменилось мнение россиян относительно вопроса о том, кто больше заинтересован в проведении мирных переговоров. Сегодня, как и год назад, около 40% респондентов говорят, что в первую очередь заинтересована Россия, почти каждый четвертый отвечает, что Украина, и около 30% опрошенных - что обе стороны в равной степени.

Левада-Центр

Левада-центр

Читайте также: Стамбульские договоренности могут стать основой для переговоров с Украиной, - Путин

Ядерный удар по Украине

Также более трети россиян одобрили бы ядерный удар по Украине.

10% респондентов "однозначно" поддерживают использование ядерного оружия в войне, еще 24% считают это "скорее целесообразным".

Такая поддержка - это рекордный показатель с начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Доля сторонников ядерной эскалации увеличилась на 5 процентных пунктов за последний год.

Против использования ядерного оружия большинство - 52% опрошенных.

Левада-центр

Также читайте: Войной с Украиной интересуются лишь 17% россиян. Ранее было 75%, - опрос Левада-центра. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

опрос (2855) россия (96169) Левада-Центр (104) переговоры с Россией (1184)


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Топ комментарии
+51
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05.07.2024 08:32 Ответить
+46
Дикунська зграя, а не люди.
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05.07.2024 08:26 Ответить
+32
77% росіян підтримують дії армії РФ в Україні Джерело:

просто больные на голову идиоты

у нас тоже 73% умного наріда есть
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05.07.2024 08:27 Ответить
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дЄрмак не дозволяє, а Буданов сильно і не наполягає.
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06.07.2024 00:58 Ответить
На росії телевізор переміг холодильник.
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05.07.2024 22:37 Ответить
НЄ, ще доживемо до тої миті коли кацапи в різних регіонах вже відокремлених від маскви будуть свою ядерку віддавати за окорочка, бо не буде ні роботи, ні пенсій, одна інфляція і голодуха.
Ми через це пройшли.
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06.07.2024 00:57 Ответить
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05.07.2024 22:44 Ответить
"Частіше за інших підтримують дії російської армії опитані у віці 55 років і старше (84%), респонденти, яким ледве вистачає на одяг і які можуть дозволити собі товари тривалого користування (по 78%), які вважають, що справи в країні йдуть у правильному напрямі (86%), які схвалюють діяльність В. Путіна********* на посаді президента (84%), а також ті, хто довіряє інформації з телебачення (87%)."
Тобто-старі совдепівські уйобки, що виросли за часів сересеру при тотальному дефіциті усього чого можна. Які усе життя прожили у таких само злиднях, як і при совку. Яким є нормою виливати фекалії у загальний двір та хреститися, щоб не обвалилися аварійні сходи чи не впала стеля на голову, але які підтримують при цьому війну, замість того щоб самим жити краще. Які і дітей своїх, і онуків привчили до таких умов існування. Ці тварини готові навіть самі здохнути від ядерних ударів у відповідь, тому що мріють, щоб усі жили у такому ж лайні як вони, а не краще за них.
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05.07.2024 23:52 Ответить
Саме херове що серед них є і мої родичи які живуть в Кацапії, не всі але є 🤣
Родичі історично, бо навряд чи я їх побачу знову і Слава Богу, бо прийшлося би рило їм бити за такі побажання.
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06.07.2024 00:54 Ответить
А як же «Яблуко від яблуні….»?
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06.07.2024 06:01 Ответить
хоч би думав перед написанням, хто яблуня і хто яблуко
і таких як ти більщість в Україні нажаль
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06.07.2024 22:25 Ответить
Самый главный вопрос который мы должны задать себе - какие могут быть правдивые опросы в концлагере? Вы верите что там найдется человек который при звонке по телефону на вопрос как вы относитесь в ***** и к СВО скажет неизвестному ему человеку что ***** пора в тюрьму или на тот свет а СВО это преступление и это нужно прекратить? Даже если он так считает - он этого не скажет потому что есть вероятность что за ним скоро придут. Я не пытаюсь оправдывать кацапов - они враги и они все виноваты, даже те кто непосредственно не участвует в войне - я пытаюсь объяснить что в тоталитарной стране невозможны никакие реальные цифры опросов, которые бы вышли наружу. Да, там безусловно проводятся опросы и мнение изучается на основе косвенных вопросов, на которые опрашиваемый мог бы дать правдивый ответ без боязни получить паяльник в жопу - но такие данные ложатся в папочках на стол в Кремле (согласно желанию Украины должен быть разрушен) - и никто другой тех данных не почитает и точно не опубликует. Не стоят все эти опросы и их результаты и ********** яйца.
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06.07.2024 09:45 Ответить
Тут мало оправданий для них, они шли к этой ситуации десятилетиями, сейчас не средневековье, у всех была и есть возможность разобраться в ситуации. Но кацапы сделали осознанный выбор, а теперь то что? Теперь все, поезд ушел, грузите апельсины бочками..
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06.07.2024 11:05 Ответить
В оркостані багато упоротих , але ця левада давно підконтрольна кремлю. Вони наштампують що хочуть, як скажуть *********. Точно так як з виборами в них. Не забувайте , що з оркостана виїхало більше мільйона людей і це адекватні люди і процес продовжується
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06.07.2024 10:12 Ответить
В ООН та інших богадільнях це знають?
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06.07.2024 10:52 Ответить
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06.07.2024 12:45 Ответить
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06.07.2024 13:21 Ответить
росія це шакал, і ніколи не кіт, а побажання гарне.
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06.07.2024 22:27 Ответить
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