34% россиян одобряют ядерный удар по Украине, 77% - поддерживают действия армии РФ, - опрос. ИНФОГРАФИКА
77% опрошенных россиян поддерживают войну России против Украины, 44% - "однозначно" лично поддерживают действия российских вооруженных сил.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют результаты опроса российского аналитического центра "Левада-центр".
Так, уровень поддержки действий российских вооруженных сил в Украине остается высоким: 44% - безусловно поддерживают, 33% - скорее поддерживают. Не поддерживают - в совокупности 17% россиян.
Чаще других поддерживают действия российской армии опрошенные в возрасте 55 лет и старше (84%), респонденты, которым едва хватает на одежду и которые могут позволить себе товары длительного пользования (по 78%), считающие, что дела в стране идут в правильном направлении (86%), одобряющие деятельность В. Путина на посту президента (84%), а также те, кто доверяет информации с телевидения (87%).
Мирные переговоры
Также 58% россиян выступают за проведение мирных переговоров. Это является максимальным показателем, предыдущие пики приходились на октябрь 2022 года и ноябрь 2023 года - по 57%, отмечают российские социологи.
Число сторонников переговоров заметно выросло впервые за полгода - после снижения в конце 2023 года. В то же время 37% опрошенных считают, что нужно продолжать боевые действия.
Кроме того, за прошедший год практически не изменилось мнение россиян относительно вопроса о том, кто больше заинтересован в проведении мирных переговоров. Сегодня, как и год назад, около 40% респондентов говорят, что в первую очередь заинтересована Россия, почти каждый четвертый отвечает, что Украина, и около 30% опрошенных - что обе стороны в равной степени.
Ядерный удар по Украине
Также более трети россиян одобрили бы ядерный удар по Украине.
10% респондентов "однозначно" поддерживают использование ядерного оружия в войне, еще 24% считают это "скорее целесообразным".
Такая поддержка - это рекордный показатель с начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Доля сторонников ядерной эскалации увеличилась на 5 процентных пунктов за последний год.
Против использования ядерного оружия большинство - 52% опрошенных.
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Ми через це пройшли.
В. Путіна********* на посаді президента (84%), а також ті, хто довіряє інформації з телебачення (87%)."
Тобто-старі совдепівські уйобки, що виросли за часів сересеру при тотальному дефіциті усього чого можна. Які усе життя прожили у таких само злиднях, як і при совку. Яким є нормою виливати фекалії у загальний двір та хреститися, щоб не обвалилися аварійні сходи чи не впала стеля на голову, але які підтримують при цьому війну, замість того щоб самим жити краще. Які і дітей своїх, і онуків привчили до таких умов існування. Ці тварини готові навіть самі здохнути від ядерних ударів у відповідь, тому що мріють, щоб усі жили у такому ж лайні як вони, а не краще за них.
Родичі історично, бо навряд чи я їх побачу знову і Слава Богу, бо прийшлося би рило їм бити за такі побажання.
і таких як ти більщість в Україні нажаль