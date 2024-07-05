34% россиян одобряют ядерный удар по Украине, 77% - поддерживают действия армии РФ, - опрос. ИНФОГРАФИКА

77% опрошенных россиян поддерживают войну России против Украины, 44% - "однозначно" лично поддерживают действия российских вооруженных сил.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют результаты опроса российского аналитического центра "Левада-центр".

Так, уровень поддержки действий российских вооруженных сил в Украине остается высоким: 44% - безусловно поддерживают, 33% - скорее поддерживают. Не поддерживают - в совокупности 17% россиян.

Чаще других поддерживают действия российской армии опрошенные в возрасте 55 лет и старше (84%), респонденты, которым едва хватает на одежду и которые могут позволить себе товары длительного пользования (по 78%), считающие, что дела в стране идут в правильном направлении (86%), одобряющие деятельность В. Путина на посту президента (84%), а также те, кто доверяет информации с телевидения (87%).

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Мирные переговоры

Также 58% россиян выступают за проведение мирных переговоров. Это является максимальным показателем, предыдущие пики приходились на октябрь 2022 года и ноябрь 2023 года - по 57%, отмечают российские социологи.

Число сторонников переговоров заметно выросло впервые за полгода - после снижения в конце 2023 года. В то же время 37% опрошенных считают, что нужно продолжать боевые действия.

Кроме того, за прошедший год практически не изменилось мнение россиян относительно вопроса о том, кто больше заинтересован в проведении мирных переговоров. Сегодня, как и год назад, около 40% респондентов говорят, что в первую очередь заинтересована Россия, почти каждый четвертый отвечает, что Украина, и около 30% опрошенных - что обе стороны в равной степени.

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Ядерный удар по Украине

Также более трети россиян одобрили бы ядерный удар по Украине.

10% респондентов "однозначно" поддерживают использование ядерного оружия в войне, еще 24% считают это "скорее целесообразным".

Такая поддержка - это рекордный показатель с начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Доля сторонников ядерной эскалации увеличилась на 5 процентных пунктов за последний год.

Против использования ядерного оружия большинство - 52% опрошенных.

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