34% росіян схвалюють ядерний удар по Україні, 77% - підтримують дії армії РФ, - опитування. ІНФОГРАФІКА
77% опитаних росіян підтримують війну Росії проти України, 44% - "однозначно" особисто підтримують дії російських збройних сил.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать результати опитування російського аналітичного центру "Левада-центр".
Так, рівень підтримки дій російських збройних сил в Україні залишається високим: 44% - безумовно підтримують, 33% - скоріше підтримують. Не підтримують - у сукупності 17% росіян.
Частіше за інших підтримують дії російської армії опитані у віці 55 років і старше (84%), респонденти, яким ледве вистачає на одяг і які можуть дозволити собі товари тривалого користування (по 78%), які вважають, що справи в країні йдуть у правильному напрямі (86%), які схвалюють діяльність В. Путіна на посаді президента (84%), а також ті, хто довіряє інформації з телебачення (87%).
Мирні переговори
Також 58% росіян виступають за проведення мирних переговорів. Це є максимальним показником, попередні піки припадали на жовтень 2022 року і листопад 2023 року - по 57%, зазначають російські соціологи.
Число прихильників переговорів помітно зросло вперше за пів року - після зниження наприкінці 2023 року. Водночас 37% опитаних вважають, що потрібно продовжувати бойові дії.
Крім того, за минулий рік практично не змінилася думка росіян щодо питання про те, хто більше зацікавлений у проведенні мирних переговорів. Сьогодні, як і рік тому, близько 40% респондентів кажуть, що насамперед зацікавлена Росія, майже кожен четвертий відповідає, що Україна, і близько 30% опитаних - що обидві сторони рівною мірою.
Ядерний удар по Україні
Також більше третини росіян схвалили б ядерний удар по Україні.
10% респондентів "однозначно" підтримують використання ядерної зброї у війні, ще 24% вважають це "скоріше доцільним".
Така підтримка – це рекордний показник з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну. Частка прихильників ядерної ескалації збільшилася на 5 процентних пунктів за останній рік.
Проти використання ядерної зброї більшість – 52% опитаних.
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Ми через це пройшли.
В. Путіна********* на посаді президента (84%), а також ті, хто довіряє інформації з телебачення (87%)."
Тобто-старі совдепівські уйобки, що виросли за часів сересеру при тотальному дефіциті усього чого можна. Які усе життя прожили у таких само злиднях, як і при совку. Яким є нормою виливати фекалії у загальний двір та хреститися, щоб не обвалилися аварійні сходи чи не впала стеля на голову, але які підтримують при цьому війну, замість того щоб самим жити краще. Які і дітей своїх, і онуків привчили до таких умов існування. Ці тварини готові навіть самі здохнути від ядерних ударів у відповідь, тому що мріють, щоб усі жили у такому ж лайні як вони, а не краще за них.
Родичі історично, бо навряд чи я їх побачу знову і Слава Богу, бо прийшлося би рило їм бити за такі побажання.
і таких як ти більщість в Україні нажаль