34% росіян схвалюють ядерний удар по Україні, 77% - підтримують дії армії РФ, - опитування. ІНФОГРАФІКА

77% опитаних росіян підтримують війну Росії проти України, 44% - "однозначно" особисто підтримують дії російських збройних сил.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать результати опитування російського аналітичного центру "Левада-центр".

Так, рівень підтримки дій російських збройних сил в Україні залишається високим: 44% - безумовно підтримують, 33% - скоріше підтримують. Не підтримують - у сукупності 17% росіян.

Частіше за інших підтримують дії російської армії опитані у віці 55 років і старше (84%), респонденти, яким ледве вистачає на одяг і які можуть дозволити собі товари тривалого користування (по 78%), які вважають, що справи в країні йдуть у правильному напрямі (86%), які схвалюють діяльність В. Путіна на посаді президента (84%), а також ті, хто довіряє інформації з телебачення (87%).

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Мирні переговори

Також 58% росіян виступають за проведення мирних переговорів. Це є максимальним показником, попередні піки припадали на жовтень 2022 року і листопад 2023 року - по 57%, зазначають російські соціологи.

Число прихильників переговорів помітно зросло вперше за пів року - після зниження наприкінці 2023 року. Водночас 37% опитаних вважають, що потрібно продовжувати бойові дії.

Крім того, за минулий рік практично не змінилася думка росіян щодо питання про те, хто більше зацікавлений у проведенні мирних переговорів. Сьогодні, як і рік тому, близько 40% респондентів кажуть, що насамперед зацікавлена Росія, майже кожен четвертий відповідає, що Україна, і близько 30% опитаних - що обидві сторони рівною мірою.

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Ядерний удар по Україні

Також більше третини росіян схвалили б ядерний удар по Україні.

10% респондентів "однозначно" підтримують використання ядерної зброї у війні, ще 24% вважають це "скоріше доцільним".

Така підтримка – це рекордний показник з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну. Частка прихильників ядерної ескалації збільшилася на 5 процентних пунктів за останній рік.

Проти використання ядерної зброї більшість – 52% опитаних.

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