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Новини Війна
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34% росіян схвалюють ядерний удар по Україні, 77% - підтримують дії армії РФ, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Думка росіян про війну: опитування Левада-центр

77% опитаних росіян підтримують війну Росії проти України, 44% -  "однозначно" особисто підтримують дії російських збройних сил. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать результати опитування російського аналітичного центру "Левада-центр".

Так, рівень підтримки дій російських збройних сил в Україні залишається високим: 44% - безумовно підтримують, 33% - скоріше підтримують. Не підтримують - у сукупності 17% росіян.

Частіше за інших підтримують дії російської армії опитані у віці 55 років і старше (84%), респонденти, яким ледве вистачає на одяг і які можуть дозволити собі товари тривалого користування (по 78%), які вважають, що справи в країні йдуть у правильному напрямі (86%), які схвалюють діяльність В. Путіна на посаді президента (84%), а також ті, хто довіряє інформації з телебачення (87%).

Думка росіян про війну: опитування Левада-центр

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 70% росіян підтримали б, якби Путін вирішив припинити війну, але не згодні звільняти захоплені території, - опитування "Левада-центру". ІНФОГРАФІКА 

Мирні переговори

Також 58% росіян виступають за проведення мирних переговорів. Це є максимальним показником, попередні піки припадали на жовтень 2022 року і листопад 2023 року - по 57%, зазначають російські соціологи.

Число прихильників переговорів помітно зросло вперше за пів року - після зниження наприкінці 2023 року. Водночас 37% опитаних вважають, що потрібно продовжувати бойові дії. 

Крім того, за минулий рік практично не змінилася думка росіян щодо питання про те, хто більше зацікавлений у проведенні мирних переговорів. Сьогодні, як і рік тому, близько 40% респондентів кажуть, що насамперед зацікавлена Росія, майже кожен четвертий відповідає, що Україна, і близько 30% опитаних - що обидві сторони рівною мірою.

Левада-Центр

Левада-центр

Читайте також: Стамбульські домовленості можуть стати основою для переговорів з Україною, - Путін

Ядерний удар по Україні

Також більше третини росіян схвалили б ядерний удар по Україні. 

10% респондентів "однозначно" підтримують використання ядерної зброї у війні, ще 24% вважають це "скоріше доцільним".

Така підтримка – це рекордний показник з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну. Частка прихильників ядерної ескалації збільшилася на 5 процентних пунктів за останній рік.

Проти використання ядерної зброї більшість – 52% опитаних.

Левада-центр

Також читайте: Війною з Україною цікавляться лише 17% росіян. Раніше було 75%, - опитування Левада-центру. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

опитування (1970) росія (66070) Левада-Центр (75) переговори з Росією (1300)


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Топ коментарі
+51
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05.07.2024 08:32 Відповісти
+46
Дикунська зграя, а не люди.
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05.07.2024 08:26 Відповісти
+32
77% росіян підтримують дії армії РФ в Україні Джерело:

просто больные на голову идиоты

у нас тоже 73% умного наріда есть
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05.07.2024 08:27 Відповісти
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дЄрмак не дозволяє, а Буданов сильно і не наполягає.
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06.07.2024 00:58 Відповісти
На росії телевізор переміг холодильник.
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05.07.2024 22:37 Відповісти
НЄ, ще доживемо до тої миті коли кацапи в різних регіонах вже відокремлених від маскви будуть свою ядерку віддавати за окорочка, бо не буде ні роботи, ні пенсій, одна інфляція і голодуха.
Ми через це пройшли.
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06.07.2024 00:57 Відповісти
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05.07.2024 22:44 Відповісти
"Частіше за інших підтримують дії російської армії опитані у віці 55 років і старше (84%), респонденти, яким ледве вистачає на одяг і які можуть дозволити собі товари тривалого користування (по 78%), які вважають, що справи в країні йдуть у правильному напрямі (86%), які схвалюють діяльність В. Путіна********* на посаді президента (84%), а також ті, хто довіряє інформації з телебачення (87%)."
Тобто-старі совдепівські уйобки, що виросли за часів сересеру при тотальному дефіциті усього чого можна. Які усе життя прожили у таких само злиднях, як і при совку. Яким є нормою виливати фекалії у загальний двір та хреститися, щоб не обвалилися аварійні сходи чи не впала стеля на голову, але які підтримують при цьому війну, замість того щоб самим жити краще. Які і дітей своїх, і онуків привчили до таких умов існування. Ці тварини готові навіть самі здохнути від ядерних ударів у відповідь, тому що мріють, щоб усі жили у такому ж лайні як вони, а не краще за них.
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05.07.2024 23:52 Відповісти
Саме херове що серед них є і мої родичи які живуть в Кацапії, не всі але є 🤣
Родичі історично, бо навряд чи я їх побачу знову і Слава Богу, бо прийшлося би рило їм бити за такі побажання.
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06.07.2024 00:54 Відповісти
А як же «Яблуко від яблуні….»?
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06.07.2024 06:01 Відповісти
хоч би думав перед написанням, хто яблуня і хто яблуко
і таких як ти більщість в Україні нажаль
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06.07.2024 22:25 Відповісти
Самый главный вопрос который мы должны задать себе - какие могут быть правдивые опросы в концлагере? Вы верите что там найдется человек который при звонке по телефону на вопрос как вы относитесь в ***** и к СВО скажет неизвестному ему человеку что ***** пора в тюрьму или на тот свет а СВО это преступление и это нужно прекратить? Даже если он так считает - он этого не скажет потому что есть вероятность что за ним скоро придут. Я не пытаюсь оправдывать кацапов - они враги и они все виноваты, даже те кто непосредственно не участвует в войне - я пытаюсь объяснить что в тоталитарной стране невозможны никакие реальные цифры опросов, которые бы вышли наружу. Да, там безусловно проводятся опросы и мнение изучается на основе косвенных вопросов, на которые опрашиваемый мог бы дать правдивый ответ без боязни получить паяльник в жопу - но такие данные ложатся в папочках на стол в Кремле (согласно желанию Украины должен быть разрушен) - и никто другой тех данных не почитает и точно не опубликует. Не стоят все эти опросы и их результаты и ********** яйца.
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06.07.2024 09:45 Відповісти
Тут мало оправданий для них, они шли к этой ситуации десятилетиями, сейчас не средневековье, у всех была и есть возможность разобраться в ситуации. Но кацапы сделали осознанный выбор, а теперь то что? Теперь все, поезд ушел, грузите апельсины бочками..
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06.07.2024 11:05 Відповісти
В оркостані багато упоротих , але ця левада давно підконтрольна кремлю. Вони наштампують що хочуть, як скажуть *********. Точно так як з виборами в них. Не забувайте , що з оркостана виїхало більше мільйона людей і це адекватні люди і процес продовжується
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06.07.2024 10:12 Відповісти
В ООН та інших богадільнях це знають?
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06.07.2024 10:52 Відповісти
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06.07.2024 12:45 Відповісти
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06.07.2024 13:21 Відповісти
росія це шакал, і ніколи не кіт, а побажання гарне.
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06.07.2024 22:27 Відповісти
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