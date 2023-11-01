РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11817 посетителей онлайн
Новости Война
7 140 53

70% россиян поддержали бы, если бы Путин решил прекратить войну, но против освобождения захваченных территорий, - опрос "Левада-центра". ИНФОГРАФИКА

пропаганда

Большинство жителей РФ готовы поддержать российского диктатора Владимира Путина, если он решит прекратить агрессию против Украины, но не освобождать при этом захваченные украинские территории. В случае освобождения украинских территорий Путина готовы поддержать 34% россиян.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного российским "Левада-центром", сообщает Цензор.НЕТ.

Социологи провели эксперимент: случайным образом поделили респондентов на две равные группы. Одну спросили, поддержали ли они бы решение Путина прекратить войну с Украиной, а другую - поддержали ли бы его решение прекратить войну и вернуть Украине "присоединенные территории".

Также читайте: Более 70% россиян поддерживают войну. 60% боятся мобилизации, - опрос. ИНФОГРАФИКА

В первой группе однозначно поддержали это решение 37% россиян и скорее поддержали – 33%.

Во второй однозначно поддержали – 16% и скорее поддержали – 18%.

70% россиян поддержали бы, если бы Путин решил прекратить войну, но против освобождения захваченных территорий, - опрос Левада-центра 01

При этом 55% опрошенных граждан РФ считают, что следует прекращать войну и вступать в мирные переговоры, 38% выступают за продолжение военных действий.


70% россиян поддержали бы, если бы Путин решил прекратить войну, но против освобождения захваченных территорий, - опрос Левада-центра 02

Также смотрите: Петербургскому депутату отключили микрофон за трибуной после его предложения закончить войну. ВИДЕО

Опрос был проведен 19-25 октября. Социологи опросили 1607 человек в 137 населенных пунктах по всей России. Ошибка не превышает 3,4%.

Автор: 

опрос (2853) россия (96125) Левада-Центр (103)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+29
Не попускає кацапню. Мало дохляків.
показать весь комментарий
01.11.2023 08:41 Ответить
+23
суть кацапизма
показать весь комментарий
01.11.2023 08:41 Ответить
+22
Цей так званий народ живе ще в середньовіччі ,в вас найбільша територія в світі і вам ще мало ? самі не вміють жити і другим не дають .
показать весь комментарий
01.11.2023 08:48 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Путин дубаря врезал, а деле его живет ! Совсем как Ленин !
показать весь комментарий
01.11.2023 08:40 Ответить
Тоді нехай за Аляску ще йдуть воювати.
показать весь комментарий
01.11.2023 08:40 Ответить
суть кацапизма
показать весь комментарий
01.11.2023 08:41 Ответить
Не попускає кацапню. Мало дохляків.
показать весь комментарий
01.11.2023 08:41 Ответить
"приєднані території" це що?
Таврія? Чи також Бамбас і сакральний Крим?

Нє вєрю!
Орків можна викинути з України тільки зброєю! 👿
показать весь комментарий
01.11.2023 12:14 Ответить
Имперасты.
показать весь комментарий
01.11.2023 08:42 Ответить
Ракова пухлина
показать весь комментарий
01.11.2023 08:44 Ответить
Які можуть бути опитування серед невиліковного стада ...
показать весь комментарий
01.11.2023 08:46 Ответить
Хороший кацап - мертвий кацап, от і все що треба знати.
показать весь комментарий
01.11.2023 08:46 Ответить
100-34=66%. Оцим 66 відсоткам і можна порадити особисто йти на "СВО", якщо так "зємєлька люба".
показать весь комментарий
01.11.2023 08:48 Ответить
Цей так званий народ живе ще в середньовіччі ,в вас найбільша територія в світі і вам ще мало ? самі не вміють жити і другим не дають .
показать весь комментарий
01.11.2023 08:48 Ответить
Імперія не імперія якщо вона не розширюється.
показать весь комментарий
01.11.2023 08:57 Ответить
Просто для них все вокруг враги и им надо отодвигать враждебный мир. Весь мир для них зло кроме русского. На самом деле они сами зло. Если кто либо во всех видит зло то оно внутри него. Проекция.
показать весь комментарий
01.11.2023 09:13 Ответить
👍
показать весь комментарий
01.11.2023 23:25 Ответить
Значить окуповані українські території того варті, щоби за них боротись.
В цілому картинка зрозуміла: вибиття рашистської окупаційної армії з української землі означатиме кінець путінського режиму і початок на пітьмі "Великой смутьі".
показать весь комментарий
01.11.2023 08:51 Ответить
Нет. Вопрос банально в том ради чего были жертвы.
показать весь комментарий
01.11.2023 09:05 Ответить
Кацапи тобто хотять переговори але захоплені території залишити за собою
Це називається поступова окупація іншої держави
Якщо Україна піде на переговори навіть про кордони до 2022 року і днр та Крим залишить за Росією
Це означатиме що Україна визнала Крим російським і Донбас теж
Тому переговори Україні потрібні в кордонах 1991 року які є міжнародно визнаними
показать весь комментарий
01.11.2023 08:53 Ответить
Німці в 1944 теж хотіли б зупинити війну і не віддавати зайняті території, але все склалося інакше.
показать весь комментарий
01.11.2023 08:55 Ответить
в принципі,так як і говорилось...на рашці м'яса від 1 млн. до 3 млн. і ніхто зупиняти війну не буде.
показать весь комментарий
01.11.2023 08:58 Ответить
В ******** війні мясо не має значення
показать весь комментарий
01.11.2023 09:15 Ответить
але воно,воює і наступає..навіть з старими рушницями. і ніхто массово не здається в полон.
показать весь комментарий
01.11.2023 09:19 Ответить
Це залежить не від кількості м'яса, а від наявності касетних ***********
показать весь комментарий
01.11.2023 10:34 Ответить
Был опрос среди россиян. Они признают что начали войну напрасно. Но отступить и признать официально свою неправоту они считают унизительным. Раз украли значит вернуть это западло. Короче нация гопник.
показать весь комментарий
01.11.2023 09:00 Ответить
Кацапська мразота потребує війни з нашою краіною -
вона ії отримає 😠
показать весь комментарий
01.11.2023 09:04 Ответить
Всі 100% "расіян" разом із "лєвадацентрам" можуть сходити н...х...й. Взагалі, навіщо цей гній публікувати?
показать весь комментарий
01.11.2023 09:05 Ответить
публікують, щоб ми знали.що рашисти можуть ще мобілізувати 2млн. і не будуть закінчувати війну,попри великі втрати... у них такі розмови--"раз началі с Украиной,надо і заканчівать"
показать весь комментарий
01.11.2023 09:13 Ответить
Це і так зрозуміло. А тут типу 30% "расєянцев харошиє" і їх потрібно "панять і прастіть"? Нафіг нам ці наративи нав'язувати...
показать весь комментарий
01.11.2023 09:46 Ответить
Прогрес у думках є.
На виборах 2029 чоловіче населення парашистану буде ставити "хрестик за тупіна" ногою, бо руки вже десь під Авдіївкою згнили.
Мирної землі їм над головою. Метра 2÷3.
Аби ж Україні підтримку реальну, а не декларовану, а "харошим уZкім" ембарго справжне, а не декларовані "пекельні" санкції, то й процес би проскорився.
показать весь комментарий
01.11.2023 09:05 Ответить
55%, 38%,70% Откуда все эти цифры? Как можно все это подсчитать в таком государстве, как Россия?

Там от силы 1-2% вменяемых, остальное - либо слабоумные, либо ёпнутые....
показать весь комментарий
01.11.2023 09:08 Ответить
Результати опитування, по якійсь "фантастичній" причині повністю відповідають риториці заліських керманичів. Фальсифікат?
показать весь комментарий
01.11.2023 09:10 Ответить
У кацапов губа не дура, типо схлопотать в дюндель , еще и пытаться свои права качать. Репоеды, опохмелитесь... Нам в Украине нищеброды тупые не нужны.
показать весь комментарий
01.11.2023 09:15 Ответить
Навіщо ви обговорюєте цю новину.Невже ви думаєте шо у неофашистському диктаторскому клоповнику можна провести вільне опитування.
показать весь комментарий
01.11.2023 09:15 Ответить
***** знищив міжнародне право, створив таку ситуацію, що війна триватиме довго, принаймні поки він не відкине копита та й то не факт, що з московською сволотою можливо буде про щось домовитися, коли його закопають. У цій ситуації бажано берегти наших людей і наростити вогневу міць, щоб орки за окупацію платили більшу ціну своїми життями, чим більше гробів буде відправлятися до Московщини, тим менше їхньому генетичному хламу буде кортіти воювати
показать весь комментарий
01.11.2023 09:21 Ответить
Это кацапский дешевый закидон , мол как мы среагируем , если кремлядь предложит мир на таких условиях, бо кремлядь с продолжением войны не впоралася... Остолопы... У вас же блицкриг в 3 дня обломился, ратицi - в зубы и гойда в свои епеня.
показать весь комментарий
01.11.2023 09:22 Ответить
И о да, кацапы, заощаджуйте для нас на контрибуцию.
показать весь комментарий
01.11.2023 09:23 Ответить
MORE ...ЗЫ-ыыыыыыыыыы... Кацапы, зарубите у себя на носу, никакой дурак до вашего 10-го колена не будет опрашивать, насчет контрибуций с репарациями... Просто, выложили деньги на бочку и дальше отрабатывать долги... Бо еще Европа вам сделает предъяву насчет развязывания 2Мировой войны, в содружестве с Гитлером.
показать весь комментарий
01.11.2023 09:27 Ответить
Украинцы - это где-то посрединке, между поляками и русскими... Ещё не настолько цивилизованны, как поляки, но и не совсем конченные мудаки, как епнутая кацапня...

Вот и вся ваша статистика, аналитика и опросы..

Так что украинцам ещё работать и работать, чтобы по-настоящему стать нормальным, европейским, демократическим государством...хотя бы таким как Польша, для начала...а дальше можно замахнуться и на вторую Голландию, Бельгию, Швецию, а возможно и на место геополитического гиганта, типо Франции или Британии (но тогда Украине придётся вернуть себе ядерный статус) ...
показать весь комментарий
01.11.2023 09:24 Ответить
Знамо, перец, не сидеть же сложа лапки, шобы превратиться всей нашей территорией в кацапские епеня.
показать весь комментарий
01.11.2023 09:29 Ответить
За рік кількість кацапів які однозначно підтримують війну зменшилась всього на 5%. Але зараз ситуація змінилась - загинуло понад 300 000 кацапні і тепер з кожним днем втрати будуть помітніші, а інвалідів з протянутими загрібайлами на вулицях більше...
показать весь комментарий
01.11.2023 09:43 Ответить
им на это плевать
показать весь комментарий
01.11.2023 23:29 Ответить
вони що парами працюють?
у них один власник і один замовник?
у кміс і у левади?
показать весь комментарий
01.11.2023 09:45 Ответить
ТАКЕ прагнення рівнозначно бажанню припиненню переслідування злочинця з відмовою від покарання. Такого бажають усі злочинці, і це не дивно. Тож це зовсім не згода із "припиненням війни", а згода із закріпленням злочину та спроба його "узаконити"!
показать весь комментарий
01.11.2023 10:13 Ответить
90% відсоткам таких тварин як кацапи пох на війну, на х#йла, на соловйова, їх цідикавить лише бабло, жрачка, водка - у примітивних істот нема більших інтересів. Решта поділяється на Z-бидло - в кожній родині не без урода - в цивілизованих країнах може є якісь долі відсотків відбитикх на голову, у кацапів звісно в рази більше і 1-3% набереться вилупків, які підтримують війну. Ну а решта 3-9% залишили при собі якісь рештки розуму тому і не підтримують війну, але лише український народ сформувався як народ і може зі зброєю в руках відстоювати свої інтереси, самому творити своє майбутнє, що кацапам не дано. І головне 100% залякані режимом тому всі ці опитування просто намальовані на лубянці.
показать весь комментарий
01.11.2023 10:15 Ответить
Як буде долар по 200, тоді настрої поміняються.
показать весь комментарий
01.11.2023 10:35 Ответить
вони не ідіоти, щоб віддавати чорноземи, поклади корисних копалин, плацдарм для подальшого загарбання усієї України, кацапи лише фашисти, імперіалісти, холоднокровні вбивці, цинічні брехуни, але не ідіоти
показать весь комментарий
01.11.2023 10:37 Ответить
а крім того, вони впевнені в своїй перемозі, бо їх багато і у них ядерні бомби і нафта. Що ми можемо протиставити? Лише згуртованість українського народу, а вона є?
показать весь комментарий
01.11.2023 10:42 Ответить
Та да ,традіція така,прийти в чужі країну , повбивати , згвалтувати, ограбувати... а землю як сировину для себе залишити,ні московія , так вже не буде... бо вже і Захід розуміє , скільки вам не дай, вам буде мало , поки це моськовське сраньо не зрозуміє ,шо кожний повинен сажати свою капусту на своєму городі ,вас московську орду треба стерти ганебно !
показать весь комментарий
01.11.2023 10:44 Ответить
Коротше кажучи нічого не змінюються, "велічіє" не зникає, навіть якщо Пуйло подохне "імпералізм головного мозку" також не зміниться, тут лікарі безпорадні, тільки напалмом випалювати
показать весь комментарий
01.11.2023 10:49 Ответить
навіть напалм не поможе!
а ось 'рАдіААктівний пєпєл' в самий раз. я чув кремль любить в 'рАдіААктівний пєпєл'....
показать весь комментарий
01.11.2023 11:42 Ответить
в обнуленого карлика тепер конкретна і реальна засада: вивести своїх недосолдат воно не може, бо тоді моментально українська армія все відвоює і звільнить, а пукіну ж треба продовжувати воювати проти нАтА, треба ж ще казахстан потріпати, до ламаншу все-таки дійти, чи може якісь балтійські країни чи грузію знову побомбити....
а Україна ОБЛАМАЛА ВСІ ПЛАНИ чекістів-сатаністів! АХАХАХАХАХА!!!! і кацапня вже півтора року, як останні лохи сидять в Україні і нікуди не можуть рипнутись! 😂😃🤣😄
показать весь комментарий
01.11.2023 11:41 Ответить
Я гадаю, що цей так би мовити опит не кацапського а українського КМІСу. Вкид. Бачите - вже і росіянє нє хатят вайни, а хотят как і ми - сойтісь пасєрєдінє. Так би мовити альтернативні варіанти від опи.
показать весь комментарий
01.11.2023 12:22 Ответить
все таки он здох.
показать весь комментарий
02.11.2023 00:24 Ответить
 
 