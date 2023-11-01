70% россиян поддержали бы, если бы Путин решил прекратить войну, но против освобождения захваченных территорий, - опрос "Левада-центра". ИНФОГРАФИКА
Большинство жителей РФ готовы поддержать российского диктатора Владимира Путина, если он решит прекратить агрессию против Украины, но не освобождать при этом захваченные украинские территории. В случае освобождения украинских территорий Путина готовы поддержать 34% россиян.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного российским "Левада-центром", сообщает Цензор.НЕТ.
Социологи провели эксперимент: случайным образом поделили респондентов на две равные группы. Одну спросили, поддержали ли они бы решение Путина прекратить войну с Украиной, а другую - поддержали ли бы его решение прекратить войну и вернуть Украине "присоединенные территории".
В первой группе однозначно поддержали это решение 37% россиян и скорее поддержали – 33%.
Во второй однозначно поддержали – 16% и скорее поддержали – 18%.
При этом 55% опрошенных граждан РФ считают, что следует прекращать войну и вступать в мирные переговоры, 38% выступают за продолжение военных действий.
Опрос был проведен 19-25 октября. Социологи опросили 1607 человек в 137 населенных пунктах по всей России. Ошибка не превышает 3,4%.
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Таврія? Чи також Бамбас і сакральний Крим?
Нє вєрю!
Орків можна викинути з України тільки зброєю! 👿
В цілому картинка зрозуміла: вибиття рашистської окупаційної армії з української землі означатиме кінець путінського режиму і початок на пітьмі "Великой смутьі".
Це називається поступова окупація іншої держави
Якщо Україна піде на переговори навіть про кордони до 2022 року і днр та Крим залишить за Росією
Це означатиме що Україна визнала Крим російським і Донбас теж
Тому переговори Україні потрібні в кордонах 1991 року які є міжнародно визнаними
вона ії отримає 😠
На виборах 2029 чоловіче населення парашистану буде ставити "хрестик за тупіна" ногою, бо руки вже десь під Авдіївкою згнили.
Мирної землі їм над головою. Метра 2÷3.
Аби ж Україні підтримку реальну, а не декларовану, а "харошим уZкім" ембарго справжне, а не декларовані "пекельні" санкції, то й процес би проскорився.
Там от силы 1-2% вменяемых, остальное - либо слабоумные, либо ёпнутые....
Вот и вся ваша статистика, аналитика и опросы..
Так что украинцам ещё работать и работать, чтобы по-настоящему стать нормальным, европейским, демократическим государством...хотя бы таким как Польша, для начала...а дальше можно замахнуться и на вторую Голландию, Бельгию, Швецию, а возможно и на место геополитического гиганта, типо Франции или Британии (но тогда Украине придётся вернуть себе ядерный статус) ...
у них один власник і один замовник?
у кміс і у левади?
а ось 'рАдіААктівний пєпєл' в самий раз. я чув кремль любить в 'рАдіААктівний пєпєл'....
а Україна ОБЛАМАЛА ВСІ ПЛАНИ чекістів-сатаністів! АХАХАХАХАХА!!!! і кацапня вже півтора року, як останні лохи сидять в Україні і нікуди не можуть рипнутись! 😂😃🤣😄