70% россиян поддержали бы, если бы Путин решил прекратить войну, но против освобождения захваченных территорий, - опрос "Левада-центра". ИНФОГРАФИКА

Большинство жителей РФ готовы поддержать российского диктатора Владимира Путина, если он решит прекратить агрессию против Украины, но не освобождать при этом захваченные украинские территории. В случае освобождения украинских территорий Путина готовы поддержать 34% россиян.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного российским "Левада-центром", сообщает Цензор.НЕТ.

Социологи провели эксперимент: случайным образом поделили респондентов на две равные группы. Одну спросили, поддержали ли они бы решение Путина прекратить войну с Украиной, а другую - поддержали ли бы его решение прекратить войну и вернуть Украине "присоединенные территории".

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В первой группе однозначно поддержали это решение 37% россиян и скорее поддержали – 33%.

Во второй однозначно поддержали – 16% и скорее поддержали – 18%.

При этом 55% опрошенных граждан РФ считают, что следует прекращать войну и вступать в мирные переговоры, 38% выступают за продолжение военных действий.





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Опрос был проведен 19-25 октября. Социологи опросили 1607 человек в 137 населенных пунктах по всей России. Ошибка не превышает 3,4%.