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Новини Війна
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70% росіян підтримали б, якби Путін вирішив припинити війну, але не згодні звільняти захоплені території, - опитування "Левада-центру". ІНФОГРАФІКА

пропаганда

Більшість мешканців РФ готові підтримати російського диктатора Володимира Путіна, якщо він вирішить припинити агресію проти України, але не звільняти при цьому захоплені українські території. В разі звільнення українських територій Путіна готові підтримати 34% росіян.

Про це свідчать результати опитування, проведеного російським "Левада-центром", повідомляє Цензор.НЕТ.

Соціологи провели експеримент: випадковим чином поділили респондентів на дві рівних групи. Одну запитали, чи підтримали б вони рішення Путіна припинити війну з Україною, а іншу - чи підтримали б його рішення припинити війну та повернути Україні "приєднані території".

Також читайте: Понад 70% росіян підтримують війну. 60% бояться мобілізації, - опитування. ІНФОГРАФІКА

У першій групі однозначно підтримали це рішення 37% росіян і скоріше підтримали - 33%.

В другій однозначно підтримали - 16% і скоріше підтримали 18%.

70% росіян підтримали б, якби Путін вирішив припинити війну, але не згодні звільняти захоплені території, - опитування Левада-центру 01

При цьому 55% опитаних громадян РФ вважають, що слід припиняти війну і починати мирні переговори, 38% виступають за продовження військових дій.


70% росіян підтримали б, якби Путін вирішив припинити війну, але не згодні звільняти захоплені території, - опитування Левада-центру 02

Дивіться: Петербурзькому депутату відключили мікрофон за трибуною після його пропозиції закінчити війну. ВIДЕО

Опитування було проведене 19-25 жовтня. Соціологи опитали 1607 людей в 137 населених пунктах по всій Росії. Похибка не перевищує 3,4%.

Автор: 

опитування (1966) росія (65974) Левада-Центр (74)


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Топ коментарі
+29
Не попускає кацапню. Мало дохляків.
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01.11.2023 08:41 Відповісти
+23
суть кацапизма
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01.11.2023 08:41 Відповісти
+22
Цей так званий народ живе ще в середньовіччі ,в вас найбільша територія в світі і вам ще мало ? самі не вміють жити і другим не дають .
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01.11.2023 08:48 Відповісти
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Путин дубаря врезал, а деле его живет ! Совсем как Ленин !
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01.11.2023 08:40 Відповісти
Тоді нехай за Аляску ще йдуть воювати.
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01.11.2023 08:40 Відповісти
суть кацапизма
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01.11.2023 08:41 Відповісти
Не попускає кацапню. Мало дохляків.
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01.11.2023 08:41 Відповісти
"приєднані території" це що?
Таврія? Чи також Бамбас і сакральний Крим?

Нє вєрю!
Орків можна викинути з України тільки зброєю! 👿
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01.11.2023 12:14 Відповісти
Имперасты.
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01.11.2023 08:42 Відповісти
Ракова пухлина
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01.11.2023 08:44 Відповісти
Які можуть бути опитування серед невиліковного стада ...
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01.11.2023 08:46 Відповісти
Хороший кацап - мертвий кацап, от і все що треба знати.
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01.11.2023 08:46 Відповісти
100-34=66%. Оцим 66 відсоткам і можна порадити особисто йти на "СВО", якщо так "зємєлька люба".
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01.11.2023 08:48 Відповісти
Цей так званий народ живе ще в середньовіччі ,в вас найбільша територія в світі і вам ще мало ? самі не вміють жити і другим не дають .
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01.11.2023 08:48 Відповісти
Імперія не імперія якщо вона не розширюється.
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01.11.2023 08:57 Відповісти
Просто для них все вокруг враги и им надо отодвигать враждебный мир. Весь мир для них зло кроме русского. На самом деле они сами зло. Если кто либо во всех видит зло то оно внутри него. Проекция.
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01.11.2023 09:13 Відповісти
👍
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01.11.2023 23:25 Відповісти
Значить окуповані українські території того варті, щоби за них боротись.
В цілому картинка зрозуміла: вибиття рашистської окупаційної армії з української землі означатиме кінець путінського режиму і початок на пітьмі "Великой смутьі".
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01.11.2023 08:51 Відповісти
Нет. Вопрос банально в том ради чего были жертвы.
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01.11.2023 09:05 Відповісти
Кацапи тобто хотять переговори але захоплені території залишити за собою
Це називається поступова окупація іншої держави
Якщо Україна піде на переговори навіть про кордони до 2022 року і днр та Крим залишить за Росією
Це означатиме що Україна визнала Крим російським і Донбас теж
Тому переговори Україні потрібні в кордонах 1991 року які є міжнародно визнаними
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01.11.2023 08:53 Відповісти
Німці в 1944 теж хотіли б зупинити війну і не віддавати зайняті території, але все склалося інакше.
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01.11.2023 08:55 Відповісти
в принципі,так як і говорилось...на рашці м'яса від 1 млн. до 3 млн. і ніхто зупиняти війну не буде.
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01.11.2023 08:58 Відповісти
В ******** війні мясо не має значення
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01.11.2023 09:15 Відповісти
але воно,воює і наступає..навіть з старими рушницями. і ніхто массово не здається в полон.
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01.11.2023 09:19 Відповісти
Це залежить не від кількості м'яса, а від наявності касетних ***********
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01.11.2023 10:34 Відповісти
Был опрос среди россиян. Они признают что начали войну напрасно. Но отступить и признать официально свою неправоту они считают унизительным. Раз украли значит вернуть это западло. Короче нация гопник.
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01.11.2023 09:00 Відповісти
Кацапська мразота потребує війни з нашою краіною -
вона ії отримає 😠
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01.11.2023 09:04 Відповісти
Всі 100% "расіян" разом із "лєвадацентрам" можуть сходити н...х...й. Взагалі, навіщо цей гній публікувати?
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01.11.2023 09:05 Відповісти
публікують, щоб ми знали.що рашисти можуть ще мобілізувати 2млн. і не будуть закінчувати війну,попри великі втрати... у них такі розмови--"раз началі с Украиной,надо і заканчівать"
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01.11.2023 09:13 Відповісти
Це і так зрозуміло. А тут типу 30% "расєянцев харошиє" і їх потрібно "панять і прастіть"? Нафіг нам ці наративи нав'язувати...
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01.11.2023 09:46 Відповісти
Прогрес у думках є.
На виборах 2029 чоловіче населення парашистану буде ставити "хрестик за тупіна" ногою, бо руки вже десь під Авдіївкою згнили.
Мирної землі їм над головою. Метра 2÷3.
Аби ж Україні підтримку реальну, а не декларовану, а "харошим уZкім" ембарго справжне, а не декларовані "пекельні" санкції, то й процес би проскорився.
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01.11.2023 09:05 Відповісти
55%, 38%,70% Откуда все эти цифры? Как можно все это подсчитать в таком государстве, как Россия?

Там от силы 1-2% вменяемых, остальное - либо слабоумные, либо ёпнутые....
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01.11.2023 09:08 Відповісти
Результати опитування, по якійсь "фантастичній" причині повністю відповідають риториці заліських керманичів. Фальсифікат?
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01.11.2023 09:10 Відповісти
У кацапов губа не дура, типо схлопотать в дюндель , еще и пытаться свои права качать. Репоеды, опохмелитесь... Нам в Украине нищеброды тупые не нужны.
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01.11.2023 09:15 Відповісти
Навіщо ви обговорюєте цю новину.Невже ви думаєте шо у неофашистському диктаторскому клоповнику можна провести вільне опитування.
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01.11.2023 09:15 Відповісти
***** знищив міжнародне право, створив таку ситуацію, що війна триватиме довго, принаймні поки він не відкине копита та й то не факт, що з московською сволотою можливо буде про щось домовитися, коли його закопають. У цій ситуації бажано берегти наших людей і наростити вогневу міць, щоб орки за окупацію платили більшу ціну своїми життями, чим більше гробів буде відправлятися до Московщини, тим менше їхньому генетичному хламу буде кортіти воювати
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01.11.2023 09:21 Відповісти
Это кацапский дешевый закидон , мол как мы среагируем , если кремлядь предложит мир на таких условиях, бо кремлядь с продолжением войны не впоралася... Остолопы... У вас же блицкриг в 3 дня обломился, ратицi - в зубы и гойда в свои епеня.
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01.11.2023 09:22 Відповісти
И о да, кацапы, заощаджуйте для нас на контрибуцию.
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01.11.2023 09:23 Відповісти
MORE ...ЗЫ-ыыыыыыыыыы... Кацапы, зарубите у себя на носу, никакой дурак до вашего 10-го колена не будет опрашивать, насчет контрибуций с репарациями... Просто, выложили деньги на бочку и дальше отрабатывать долги... Бо еще Европа вам сделает предъяву насчет развязывания 2Мировой войны, в содружестве с Гитлером.
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01.11.2023 09:27 Відповісти
Украинцы - это где-то посрединке, между поляками и русскими... Ещё не настолько цивилизованны, как поляки, но и не совсем конченные мудаки, как епнутая кацапня...

Вот и вся ваша статистика, аналитика и опросы..

Так что украинцам ещё работать и работать, чтобы по-настоящему стать нормальным, европейским, демократическим государством...хотя бы таким как Польша, для начала...а дальше можно замахнуться и на вторую Голландию, Бельгию, Швецию, а возможно и на место геополитического гиганта, типо Франции или Британии (но тогда Украине придётся вернуть себе ядерный статус) ...
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01.11.2023 09:24 Відповісти
Знамо, перец, не сидеть же сложа лапки, шобы превратиться всей нашей территорией в кацапские епеня.
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01.11.2023 09:29 Відповісти
За рік кількість кацапів які однозначно підтримують війну зменшилась всього на 5%. Але зараз ситуація змінилась - загинуло понад 300 000 кацапні і тепер з кожним днем втрати будуть помітніші, а інвалідів з протянутими загрібайлами на вулицях більше...
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01.11.2023 09:43 Відповісти
им на это плевать
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01.11.2023 23:29 Відповісти
вони що парами працюють?
у них один власник і один замовник?
у кміс і у левади?
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01.11.2023 09:45 Відповісти
ТАКЕ прагнення рівнозначно бажанню припиненню переслідування злочинця з відмовою від покарання. Такого бажають усі злочинці, і це не дивно. Тож це зовсім не згода із "припиненням війни", а згода із закріпленням злочину та спроба його "узаконити"!
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01.11.2023 10:13 Відповісти
90% відсоткам таких тварин як кацапи пох на війну, на х#йла, на соловйова, їх цідикавить лише бабло, жрачка, водка - у примітивних істот нема більших інтересів. Решта поділяється на Z-бидло - в кожній родині не без урода - в цивілизованих країнах може є якісь долі відсотків відбитикх на голову, у кацапів звісно в рази більше і 1-3% набереться вилупків, які підтримують війну. Ну а решта 3-9% залишили при собі якісь рештки розуму тому і не підтримують війну, але лише український народ сформувався як народ і може зі зброєю в руках відстоювати свої інтереси, самому творити своє майбутнє, що кацапам не дано. І головне 100% залякані режимом тому всі ці опитування просто намальовані на лубянці.
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01.11.2023 10:15 Відповісти
Як буде долар по 200, тоді настрої поміняються.
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01.11.2023 10:35 Відповісти
вони не ідіоти, щоб віддавати чорноземи, поклади корисних копалин, плацдарм для подальшого загарбання усієї України, кацапи лише фашисти, імперіалісти, холоднокровні вбивці, цинічні брехуни, але не ідіоти
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01.11.2023 10:37 Відповісти
а крім того, вони впевнені в своїй перемозі, бо їх багато і у них ядерні бомби і нафта. Що ми можемо протиставити? Лише згуртованість українського народу, а вона є?
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01.11.2023 10:42 Відповісти
Та да ,традіція така,прийти в чужі країну , повбивати , згвалтувати, ограбувати... а землю як сировину для себе залишити,ні московія , так вже не буде... бо вже і Захід розуміє , скільки вам не дай, вам буде мало , поки це моськовське сраньо не зрозуміє ,шо кожний повинен сажати свою капусту на своєму городі ,вас московську орду треба стерти ганебно !
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01.11.2023 10:44 Відповісти
Коротше кажучи нічого не змінюються, "велічіє" не зникає, навіть якщо Пуйло подохне "імпералізм головного мозку" також не зміниться, тут лікарі безпорадні, тільки напалмом випалювати
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01.11.2023 10:49 Відповісти
навіть напалм не поможе!
а ось 'рАдіААктівний пєпєл' в самий раз. я чув кремль любить в 'рАдіААктівний пєпєл'....
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01.11.2023 11:42 Відповісти
в обнуленого карлика тепер конкретна і реальна засада: вивести своїх недосолдат воно не може, бо тоді моментально українська армія все відвоює і звільнить, а пукіну ж треба продовжувати воювати проти нАтА, треба ж ще казахстан потріпати, до ламаншу все-таки дійти, чи може якісь балтійські країни чи грузію знову побомбити....
а Україна ОБЛАМАЛА ВСІ ПЛАНИ чекістів-сатаністів! АХАХАХАХАХА!!!! і кацапня вже півтора року, як останні лохи сидять в Україні і нікуди не можуть рипнутись! 😂😃🤣😄
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01.11.2023 11:41 Відповісти
Я гадаю, що цей так би мовити опит не кацапського а українського КМІСу. Вкид. Бачите - вже і росіянє нє хатят вайни, а хотят как і ми - сойтісь пасєрєдінє. Так би мовити альтернативні варіанти від опи.
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01.11.2023 12:22 Відповісти
все таки он здох.
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02.11.2023 00:24 Відповісти
 
 