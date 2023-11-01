70% росіян підтримали б, якби Путін вирішив припинити війну, але не згодні звільняти захоплені території, - опитування "Левада-центру". ІНФОГРАФІКА

Більшість мешканців РФ готові підтримати російського диктатора Володимира Путіна, якщо він вирішить припинити агресію проти України, але не звільняти при цьому захоплені українські території. В разі звільнення українських територій Путіна готові підтримати 34% росіян.

Про це свідчать результати опитування, проведеного російським "Левада-центром", повідомляє Цензор.НЕТ.

Соціологи провели експеримент: випадковим чином поділили респондентів на дві рівних групи. Одну запитали, чи підтримали б вони рішення Путіна припинити війну з Україною, а іншу - чи підтримали б його рішення припинити війну та повернути Україні "приєднані території".

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У першій групі однозначно підтримали це рішення 37% росіян і скоріше підтримали - 33%.

В другій однозначно підтримали - 16% і скоріше підтримали 18%.

При цьому 55% опитаних громадян РФ вважають, що слід припиняти війну і починати мирні переговори, 38% виступають за продовження військових дій.





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Опитування було проведене 19-25 жовтня. Соціологи опитали 1607 людей в 137 населених пунктах по всій Росії. Похибка не перевищує 3,4%.