70% росіян підтримали б, якби Путін вирішив припинити війну, але не згодні звільняти захоплені території, - опитування "Левада-центру". ІНФОГРАФІКА
Більшість мешканців РФ готові підтримати російського диктатора Володимира Путіна, якщо він вирішить припинити агресію проти України, але не звільняти при цьому захоплені українські території. В разі звільнення українських територій Путіна готові підтримати 34% росіян.
Про це свідчать результати опитування, проведеного російським "Левада-центром", повідомляє Цензор.НЕТ.
Соціологи провели експеримент: випадковим чином поділили респондентів на дві рівних групи. Одну запитали, чи підтримали б вони рішення Путіна припинити війну з Україною, а іншу - чи підтримали б його рішення припинити війну та повернути Україні "приєднані території".
У першій групі однозначно підтримали це рішення 37% росіян і скоріше підтримали - 33%.
В другій однозначно підтримали - 16% і скоріше підтримали 18%.
При цьому 55% опитаних громадян РФ вважають, що слід припиняти війну і починати мирні переговори, 38% виступають за продовження військових дій.
Опитування було проведене 19-25 жовтня. Соціологи опитали 1607 людей в 137 населених пунктах по всій Росії. Похибка не перевищує 3,4%.
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Таврія? Чи також Бамбас і сакральний Крим?
Нє вєрю!
Орків можна викинути з України тільки зброєю! 👿
В цілому картинка зрозуміла: вибиття рашистської окупаційної армії з української землі означатиме кінець путінського режиму і початок на пітьмі "Великой смутьі".
Це називається поступова окупація іншої держави
Якщо Україна піде на переговори навіть про кордони до 2022 року і днр та Крим залишить за Росією
Це означатиме що Україна визнала Крим російським і Донбас теж
Тому переговори Україні потрібні в кордонах 1991 року які є міжнародно визнаними
вона ії отримає 😠
На виборах 2029 чоловіче населення парашистану буде ставити "хрестик за тупіна" ногою, бо руки вже десь під Авдіївкою згнили.
Мирної землі їм над головою. Метра 2÷3.
Аби ж Україні підтримку реальну, а не декларовану, а "харошим уZкім" ембарго справжне, а не декларовані "пекельні" санкції, то й процес би проскорився.
Там от силы 1-2% вменяемых, остальное - либо слабоумные, либо ёпнутые....
Вот и вся ваша статистика, аналитика и опросы..
Так что украинцам ещё работать и работать, чтобы по-настоящему стать нормальным, европейским, демократическим государством...хотя бы таким как Польша, для начала...а дальше можно замахнуться и на вторую Голландию, Бельгию, Швецию, а возможно и на место геополитического гиганта, типо Франции или Британии (но тогда Украине придётся вернуть себе ядерный статус) ...
у них один власник і один замовник?
у кміс і у левади?
а ось 'рАдіААктівний пєпєл' в самий раз. я чув кремль любить в 'рАдіААктівний пєпєл'....
а Україна ОБЛАМАЛА ВСІ ПЛАНИ чекістів-сатаністів! АХАХАХАХАХА!!!! і кацапня вже півтора року, як останні лохи сидять в Україні і нікуди не можуть рипнутись! 😂😃🤣😄