УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12966 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
19 891 25

Петербурзькому депутату відключили мікрофон за трибуною після його пропозиції закінчити війну. ВIДЕО

Петербурзькому депутату відключили мікрофон після його пропозиції закінчити війну та провести переговори. Борису Вишневському, який виступав, заявили, що трибуна парламенту — це не місце для політичних заяв.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео з депутатом поширюють у соцмережах.

Також дивіться: Ударні гелікоптери атакують ворожі позиції некерованими ракетами. ВIДЕО

Автор: 

росія (65974)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+18
Какой это парламент?!

» Парламент не место для дискуссий»…

Параша с ее « суверенной демократией»
это страна молчаливых Баранов.
показати весь коментар
01.11.2023 00:09 Відповісти
+8
Богис Лазарович учуял своим носом, что скоро будут бить и возможно даже ногами.
показати весь коментар
01.11.2023 00:15 Відповісти
+7

показати весь коментар
31.10.2023 23:55 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

показати весь коментар
31.10.2023 23:55 Відповісти
В 2014 году добился увольнения Главы комитета по молодёжной политике Санкт-Петербурга Александра Пархоменко из-за того, что тот вышел на парад 9 мая с портретом Иосифа Сталина
показати весь коментар
01.11.2023 09:28 Відповісти
Які там ще перемовини? виключить мікрофон ...на диво все вірно ...
показати весь коментар
31.10.2023 23:57 Відповісти
Какой это парламент?!

» Парламент не место для дискуссий»…

Параша с ее « суверенной демократией»
это страна молчаливых Баранов.
показати весь коментар
01.11.2023 00:09 Відповісти
Ага. Парла́мент (досл. «говорильня», «балаканина» від фр. говорити)
показати весь коментар
01.11.2023 00:33 Відповісти
Точно. Нах їм парламент?!

Як цаг скаже так холопи і будуть робити.

Рабам не потрібна свобода.
показати весь коментар
01.11.2023 01:05 Відповісти
Балаканина це не дискусія - дискусія це суперечка а балаканина це просто балаканина. Такшо балакати який ***** "велікій" мож - а вести дискусію чому він ***** і шо з ним робити ніззя.
показати весь коментар
01.11.2023 03:42 Відповісти
Богис Лазарович учуял своим носом, что скоро будут бить и возможно даже ногами.
показати весь коментар
01.11.2023 00:15 Відповісти
Думаю Богис успеет убежать на Родину.
показати весь коментар
01.11.2023 00:26 Відповісти
А от і ні. Ізраїль призупинив репатріацію з рабсії.
показати весь коментар
01.11.2023 16:25 Відповісти
пітер буде знову столицею московії
показати весь коментар
01.11.2023 00:16 Відповісти
"Борис, ты устал, ты уходи"
показати весь коментар
01.11.2023 00:40 Відповісти
але всі бояться свого х@йла ну і мабуть втратити своє місце у корита бюджету
показати весь коментар
01.11.2023 00:47 Відповісти
Выйдете ...скажете... похороним.
показати весь коментар
01.11.2023 00:53 Відповісти
чел сказал достаточно - бабло на войну кацапы уже выписали на следующий год
показати весь коментар
01.11.2023 02:16 Відповісти
яке закінчення? де закінчення?
єврей пукін-шаломов готовий воювати проти єврея зеленського до останнього руССкАвА, бурьАтА, дАгА чи якутА!
показати весь коментар
01.11.2023 04:19 Відповісти
Шаломов бувший зять ху*ла. Морда лиця у нього типова мокшанська.
показати весь коментар
01.11.2023 10:07 Відповісти
на зоні як на зоні
показати весь коментар
01.11.2023 05:32 Відповісти
общак а не бюджет.
показати весь коментар
01.11.2023 07:05 Відповісти
Молодцы! Хороший пример дали! Теперь надо всем кацапам везде отключать микрофоны. От ООН до всемирной организации филателистов.
показати весь коментар
01.11.2023 07:12 Відповісти
 
 