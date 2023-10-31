Петербурзькому депутату відключили мікрофон за трибуною після його пропозиції закінчити війну. ВIДЕО

Петербурзькому депутату відключили мікрофон після його пропозиції закінчити війну та провести переговори. Борису Вишневському, який виступав, заявили, що трибуна парламенту — це не місце для політичних заяв.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео з депутатом поширюють у соцмережах.

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