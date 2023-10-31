Петербурзькому депутату відключили мікрофон за трибуною після його пропозиції закінчити війну. ВIДЕО
Петербурзькому депутату відключили мікрофон після його пропозиції закінчити війну та провести переговори. Борису Вишневському, який виступав, заявили, що трибуна парламенту — це не місце для політичних заяв.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео з депутатом поширюють у соцмережах.
Топ коментарі
+18 Al Kap
показати весь коментар01.11.2023 00:09 Відповісти Посилання
+8 Виталий Смирнов #464126
показати весь коментар01.11.2023 00:15 Відповісти Посилання
+7 Mykola Trofimenko #544375
показати весь коментар31.10.2023 23:55 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
» Парламент не место для дискуссий»…
Параша с ее « суверенной демократией»
это страна молчаливых Баранов.
Як цаг скаже так холопи і будуть робити.
Рабам не потрібна свобода.
єврей пукін-шаломов готовий воювати проти єврея зеленського до останнього руССкАвА, бурьАтА, дАгА чи якутА!