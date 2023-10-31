Ударні гелікоптери атакують ворожі позиції некерованими ракетами. ВIДЕО
Українські військові нищать окупантів на фронті за допомогою ударно-транспортних вертольотів Мі-17-В5 та Мі-8МТ. З гелікоптерів наші воїни атакують ворожі позиції некерованими ракетами.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео роботи вертольотів українські захисники опублікували у мережі.
Топ коментарі
+12 CryptoShorts
показати весь коментар31.10.2023 22:58 Відповісти Посилання
+5 Олег Каз
показати весь коментар31.10.2023 22:55 Відповісти Посилання
+4 Dik Shmir
показати весь коментар01.11.2023 00:18 Відповісти Посилання
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Вдарили по цілям - вертольоти....
Тепер - особливості-
На малій висоті-
В зоні найменьшої вразливосі-
На передку... де хватить сміливості...
Наші пілоти зі смерттю грають-
Тому і орки згорають!
Ніби, звін в потилиці-
Герої - не вмирають...
https://www.youtube.com/watch?v=OmjtOft2ac4
НЕТ НИ ОДНОГО ВИДЕО результативности...
Где "гарантии", что хоть что то долетает до нуля...?!
ДАЙТЕ ССЫЛКУ!!!!