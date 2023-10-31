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Ударные вертолеты атакуют вражеские позиции неуправляемыми ракетами. ВИДЕО

Украинские военные уничтожают оккупантов на фронте с помощью ударно-транспортных вертолетов Ми-17-В5 и Ми-8МТ. С вертолетов наши воины атакуют вражеские позиции неуправляемыми ракетами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео работы вертолетов украинские защитники опубликовали в сети.

Смотрите также: Украинские защитники поразили 4 танка и 6 БМП оккупантов на Купянском направлении. ВИДЕО

Автор: 

уничтожение (7212) ВСУ (6683)


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Топ комментарии
+12
По горобцях. Просто ракети витрачають
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31.10.2023 22:58 Ответить
+5
Це гарна робота -
Вдарили по цілям - вертольоти....

Тепер - особливості-

На малій висоті-
В зоні найменьшої вразливосі-

На передку... де хватить сміливості...

Наші пілоти зі смерттю грають-

Тому і орки згорають!

Ніби, звін в потилиці-
Герої - не вмирають...
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31.10.2023 22:55 Ответить
+4
с таким же успехом снимающие могут стрелять из рпг по баллистической траэктории и не надо вертолётом рисковать
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01.11.2023 00:18 Ответить
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Це гарна робота -
Вдарили по цілям - вертольоти....

Тепер - особливості-

На малій висоті-
В зоні найменьшої вразливосі-

На передку... де хватить сміливості...

Наші пілоти зі смерттю грають-

Тому і орки згорають!

Ніби, звін в потилиці-
Герої - не вмирають...
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31.10.2023 22:55 Ответить
По горобцях. Просто ракети витрачають
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31.10.2023 22:58 Ответить
с таким же успехом снимающие могут стрелять из рпг по баллистической траэктории и не надо вертолётом рисковать
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01.11.2023 00:18 Ответить
дядя петя, ты дурак? при выстреле из рпг под углом баллистики шлейф реактивных газов сожжёт стрелка. для этого нужно залезть на дерево или крышу здания, либо предварительно извлечь позади себя восемь кубов земли.
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01.11.2023 07:56 Ответить
Вот стреляет человек под углом в 45 градусов и ничего страшного не происходит. И такое на видео я видел неоднократно

https://www.youtube.com/watch?v=OmjtOft2ac4
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01.11.2023 08:16 Ответить
Ты не путай жопу с пальцем - на твоём видео осколочная граната с обычным пороховым зарядом вместо штатного маршевого реактивного двигателя для кумулятивной бч. При этом у порохового заряда смешная дальность в сравнении с НУРС - максимум 1,5 км, о чём и сказал комментатор.
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01.11.2023 08:27 Ответить
Ок, был значит неправ!
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01.11.2023 08:34 Ответить
суть заключается в том, что пара вертолётов способна поднять большой груз, несколько кассет с ракетами, встать на курс вдоль окопов и уничтожить целую линию обороны, используя достаточную точность стрельбы по азимуту. РСЗО в отличие от НУРС накроет площадь, а не азимут окопа , а это лишний расход бк.
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01.11.2023 08:41 Ответить
диванный "эксперт", тебе на гей.ру, там твои собратья.
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01.11.2023 07:16 Ответить
що ти мелиш телепень
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01.11.2023 09:11 Ответить
Фантастика, как низко работают, практически кусты лопастями стригут! Слава Украине!
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31.10.2023 23:01 Ответить
этому видео пару месяцев как минимум
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31.10.2023 23:07 Ответить
Відмінна, дуже ефективна тактика. За один раз можна розбити одразу дві машини та загубити шістьох пілотів. Краще лише коли ставлять літаки в зоні дії ланцетів. Вони дронами нам розбивають винищувачі та бомбардувальники, а ми їм у відповідь дроном по триколорній ганчірці. Так переможемо.
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31.10.2023 23:38 Ответить
і куди пульнули? некеровано....
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01.11.2023 01:58 Ответить
Если по атакующим оркам то нормально.
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01.11.2023 07:03 Ответить
Це вертушки можуть десант робити та грузи- то хай вони так і використовуються
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01.11.2023 03:30 Ответить
Потрясающий пилотаж! Представляю как это непросто маневрировать на такой высоте, да ещё в условиях когда по тебе могут жахнуть ракетой...
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01.11.2023 05:14 Ответить
А могут ли...? Совершено не ясно какое удаление от нуля...
НЕТ НИ ОДНОГО ВИДЕО результативности...
Где "гарантии", что хоть что то долетает до нуля...?!
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01.11.2023 14:34 Ответить
Кто нибудь видел где то видео результативности подобного способа пуляния в небо ?! НЕ ЭФФЕКТИВНАЯ И ПУСТАЯ ТРАТА РЕСУРСОВ...!!!!
ДАЙТЕ ССЫЛКУ!!!!
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01.11.2023 12:32 Ответить
Честно говоря подобные видео мне напоминает, как людям с высшем образованием пытаются рекламировать посещение детского садика...
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01.11.2023 14:32 Ответить
 
 