Ударные вертолеты атакуют вражеские позиции неуправляемыми ракетами. ВИДЕО
Украинские военные уничтожают оккупантов на фронте с помощью ударно-транспортных вертолетов Ми-17-В5 и Ми-8МТ. С вертолетов наши воины атакуют вражеские позиции неуправляемыми ракетами.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видео работы вертолетов украинские защитники опубликовали в сети.
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+12 CryptoShorts
показать весь комментарий31.10.2023 22:58 Ответить Ссылка
+5 Олег Каз
показать весь комментарий31.10.2023 22:55 Ответить Ссылка
+4 Dik Shmir
показать весь комментарий01.11.2023 00:18 Ответить Ссылка
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Вдарили по цілям - вертольоти....
Тепер - особливості-
На малій висоті-
В зоні найменьшої вразливосі-
На передку... де хватить сміливості...
Наші пілоти зі смерттю грають-
Тому і орки згорають!
Ніби, звін в потилиці-
Герої - не вмирають...
https://www.youtube.com/watch?v=OmjtOft2ac4
НЕТ НИ ОДНОГО ВИДЕО результативности...
Где "гарантии", что хоть что то долетает до нуля...?!
ДАЙТЕ ССЫЛКУ!!!!